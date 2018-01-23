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Из «Арсенала» в МЮ. Или обратно

сегодня, 16:32

Алексис Санчес и Генрих Мхитарян прошли по хоженым тропам. Блогер «Соккер.ру» Семенычч рассказывает о футболистах, которые напрямую переходили из МЮ в «Арсенал». Или наоборот.

Дэвид Херд (Шотландия) – в 1961 году из «Арсенала» в МЮ за 35 тысяч фунтов

Эта история стара, почти как сам футбол. Сегодня Алексис Санчес объясняет Киоуну, что покидает «Арсенал» по той же причине, что Тьерри Анри и Робин ван Перси, но копнуть можно еще глубже. Как издавна заведено в английском футболе, первопроходцами во всех нелегких начинаниях выступают шотландцы. Дэвид Херд после семи сезонов в составе «канониров» (на его личном счету 189 матчей и 100 голов) решил сменить обстановку из-за недовольства постоянными неудачами своего клуба. МЮ выложил 35 тысяч фунтов, а шотландский форвард оказался в команде сэра Мэтта Басби и не прогадал, ведь, как выяснилось, лучшие годы его карьеры пришлись именно на манкунианский период: 265 матчей, 145 голов, два чемпионских титула, Кубок и Суперкубок Англии. Тяжелый перелом ноги скомкал последние годы карьеры Дэвида и не дал ему сыграть в триумфальной европейской кампании, но свой резонансный переход он в любом случае оправдал.

Иан Уре (Шотландия) – в 1969 году из «Арсенала» в МЮ

Другой шотландец переехал из Лондона в Манчестер восьмью годами позже и стал единственным заметным трансфером Уилфреда МакГиннесса на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед». Уре отыграл 202 матча за «Арсенал» в течение шести сезонов, но в конце 60-х стал проигрывать конкуренцию в центре обороны и ухватился за возможность перейти в другой именитый клуб. Пока МакГиннесс был у руля, Иан играл за МЮ, но после возвращения Басби сначала оказался в запасе, а потом – в шотландском «Сент-Миррене», где вскоре завершил карьеру.

Джордж Грэм (Шотландия) – в 1972 году из «Арсенала» в МЮ

И снова шотландец, меняющий «Арсенал» на «Манчестер Юнайтед». Грэм вообще начинал карьеру в «Челси», откуда вылетел из-за нарушения режима, второй шанс получил в «Арсенале», за который забил 77 голов в 308 матчах, выступая на позиции инсайда. Под конец своей «канонирской» карьеры спекся и на спаде ушел в МЮ, где провел два блеклых сезона, даже не напоминал себя прежнего – жалкие два забитых мяча в полусотне встреч. Но тут важно рассказать, что Грэм вернулся в «Арсенал» в качестве тренера, продержался в этой должности почти 10 лет, выиграл два чемпионских титула и несколько других трофеев.

Джимми Риммер (Англия) – в 1973 году из МЮ в «Арсенал»

Первый футболист, напрямую перебравшийся из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал». Вратарь Риммер проигрывал конкуренцию за место в воротах Алексу Степни, на поле выходил редко, зато видел со скамейки победу в финале Кубка чемпионов над «Бенфикой». Когда «Арсенал» предложил пост первого номера, Джимми согласился на переезд, три сезона играл в основе «канониров», после чего перебрался в «Астон Виллу», ставшую, как выяснилось, главной командой в его карьере. Пять сезонов в Бирмингеме принесли чемпионство, Суперкубки Англии и Европы, а также вторую в карьере победу в Кубке чемпионов (разница между триумфами с МЮ и «Виллой» составила 14 лет). На этот раз Джимми был непосредственным участником событий на поле и по ходу турнира, и в решающей схватке с «Баварией». Риммер стал первым футболистом в истории КЕЧ, который получил медали победителя в составах двух разных клубов.

Брайан Кидд (Англия) – в 1974 году из МЮ в «Арсенал» за 110 тысяч фунтов

Уроженец Манчестера и воспитанник «дьяволов» резво начал карьеру: в дебютном сезоне наколотил 17 голов и выиграл Кубок европейских чемпионов. После этого Брайан выдал еще один мощный сезон и несколько неплохих, но потом стал терять мотивацию, провалил пару кампаний, а после вылета МЮ во Второй дивизион ушел в «Арсенал». В составе «канониров» воспрянул духом, выдал самый результативный сезон в карьере, а потом еще один похуже, после чего вернулся в Манчестер. Только уже не в «Юнайтед», а в «Сити», где и по сей день работает.  

Фрэнк Стэплтон (Ирландия) – в 1981 году из «Арсенала» в МЮ за 900 тысяч фунтов

Стэплтона можно считать легендой и «Арсенала», и «Манчестер Юнайтед», ведь он после семи сезонов в Лондоне провел шесть лет на «Олд Траффорд», причем в обоих клубах ирландец играл в основе. Переход Стэплтона получился скандальным, ведь «Арсенал» и МЮ не смогли согласовать сумму трансфера, в итоге, суд обязал манкунианцев выплатить 900 тысяч фунтов. В общей сложности за «Арсенал» и МЮ Фрэнки провел 588 встреч (300 за «Арсенал», 288 – за МЮ) и забил 186 мячей (108-78 в пользу «канониров»).

Вив Андерсон (Англия) – в 1987 году из «Арсенала» в МЮ за 250 тысяч фунтов

Лучшие годы Андерсона пришлись на выступления за «Ноттингем Форест», где он под руководством Брайана Клафа собрал обширную коллекцию трофеев, включающую два Кубка чемпионов. В 28 лет Вив оказался в «Арсенале», в котором провел три неплохих сезона, а в 31 перешел в «Манчестер Юнайтед», но на «Олд Траффорд» только один сезон провел на высоком уровне, дальше начался возрастной спад.

Микаэль Сильвестр (Франция) – в 2008 году из МЮ в «Арсенал» за 950 тысяч евро

Сильвестр провел классную карьеру на «Олд Траффорд», в ходе которой сыграл 361 матч и забил 10 голов, попутно завоевав больше десятка титулов. Однако сезон 2007/2008 французский защитник провел в глубоком запасе и решил сменить обстановку. Казалось, «Арсенал» заполучил опытного игрока, который поможет навести порядок в обороне, но Микаэль стал одним из самых неудачных трансферов Арсена Венгера, по мнению болельщиков и экспертов. Два года Сильвестр лечился и ошибался, а когда ушел в «Вердер», никто в Лондоне особенно не расстроился.

Робин ван Перси (Нидерланды) – в 2012 году из «Арсенала» в МЮ за 31 млн фунтов

Голландец после ухода Тьерри Анри стал главной надеждой и забивакой «Арсенала», в своем последнем сезоне за «канониров» Робин наколотил 40 голов во всех турнирах. Но голландцу хотелось большего, ведь его карьера в «Арсенале» пришлась на бестрофейный период. Ван Перси отказался продлевать контракт с клубом и вынудил «канониров» на сделку с «дьяволами». Робин стал главным действующим лицом в атаке МЮ в последнем сезоне сэра Алекса Фергюсона и одновременно в последней на сегодняшний день чемпионской кампании манкунианцев. Ван Перси, как и желал, стал чемпионом Англии.

Дэнни Уэлбек (Англия) – в 2014 году из МЮ в «Арсенал» за 20 млн евро

Воспитанник «Манчестер Юнайтед» не сумел достаточно ярко проявить себя в родном клубе, а «Арсенал», простите за такое сравнение, смел крошки с барского стола. Но посмотрите на все переходы и проанализируйте: манкунианцы в подавляющем большинстве случаев получали от «Арсенала» тех игроков, которых хотели, несмотря на нежелание «канониров» с ними расставаться, а лондонцы забирали из Манчестера в основном тех, кого без сожаления отпускали. То же самое касается нынешней ситуации с разменом Санчеса на Мхитаряна, какой бы елей ни лил в уши Венгер, называя это «удачной сделкой» для «Арсенала». Может быть, и удачная – время покажет, но лондонцы в этом трансфере были «пассажирами», их поставили перед фактом, с которым можно было согласиться или не согласиться, что нанесло бы больший ущерб.

Алексис Санчес (Чили) – в 2018 году из «Арсенала» в МЮ

Генрих Мхитарян (Армения) – в 2018 году из МЮ в «Арсенал»

По словам обоих футболистов, они довольны сменой клубной прописки. И у них есть на то веские причины. Пусть теперь доказывают игрой своим командам, что они не ошиблись. Ведь если оба засияют, то может оказаться, что и «Арсенал», и «Манчестер Юнайтед» выиграли от этой рокировки.

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Все комментарии
ст_прапорщик
ст_прапорщик
сегодня в 22:24
обычный бизнес. Это вам не Сол Кэмпбелл или Луиш Фигу
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 20:43
Удачи обоим.
ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 20:19
35 тысяч фунтов за переход в 1961 году... вот это я понимаю!
Igorello97
Igorello97
сегодня в 20:05
В МЮ переходили звезды, а в Арсенал всякий ливак спускают.
azkan
azkan
сегодня в 19:12
Как не говори МЮ усилился сильно. Санчес супер игрок.
Что нельзя сказать про Мхитаряна. Посмотрим на обеих уже скоро.
Рафаэль Хабибуллин
Рафаэль Хабибуллин
сегодня в 18:46
Ван перси самый крупный переход остальное так себе
marvel777
marvel777 ответил MALOVAR
сегодня в 17:25
MALOVAR:
В основном ноунэймы
это потому-что давно играли в основном
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 16:50
В основном ноунэймы
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