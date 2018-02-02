Манчини и другие ужасные тренеры для сборной Италии

«Соккер.ру» сортирует кандидатов в спасители футбольной Италии, собирая аргументы против каждого, ведь успехи им вряд ли светят.

В обозримом будущем сборную Италии не спасти, не воскресить, не вывести в лидеры в мире или Европе. На днях состоялись выборы нового президента Федерации футбола Италии, но старые пауки в банке голосование провалили. Сначала ни один из трех кандидатов – Гравина, Сибилья и Томмази, не набрали необходимого для победы количества голосов. Потом оказалось, что единственный реформатор – бывший игрок «Ромы», занял последнее место.

Чтобы не отдать чиновникам – президенту третьей лиги и главе любительского футбола, победу, Томмази разыграл хитрую комбинацию, в результате которой победителя пока нет. Вместо этого назначили чрезвычайного комиссара ФФИ – временную фигуру Роберто Фаббричини. Но тренер сборной Италии нужен быстрее, чем президент для федерации. Поэтому хотя бы одни выборы в тамошнем футболе состоятся. И они имеют прямое отношение к России, ведь один из официальных кандидатов – тренер «Зенита».

5 место. Луиджи Ди Бьяджо

Помимо отсутствия опыта работы со взрослыми футболистами, проблема этого кандидата ясна, как день. Им попытаются прикрыться чиновники. Никто не хочет уходить из насиженных мест, виновника после провала отбора к ЧМ-18 назвали – Вентуру. А теперь хотят найти нового козла отпущения. Скорее всего, Ди Бьяджо не назначат, но Луиджи был бы именно такой фигурой. Тренера молодежной сборной на таком уровне выбирают, если все остальные отказались, как Аллегри со Спаллетти. И если понятно, что дела плохи.

4 место. Клаудио Раньери

Эпичная одиссея Раньери со сборной Греции – три сухих поражения от Фарерских Островов, Северной Ирландии и Румынии вкупе с ничьей с Финляндией, напоминают, что Клаудио не создан для работы время от времени. Ему нужен полный контракт с игроками. Не всегда получается мотивировать на длительной дистанции – чемпионский «Лестер» служит единственным в его длительной карьере исключением. Раньери в списке, но ему и в «Нанте» неплохо. Недавно даже прервали неудачную серию выездной победой 3:0. Впрочем, как раз Клаудио заманить проще, чем тех, кто дальше по списку. Но зачем?

3 место. Роберто Манчини

Фаббричини поведал, что Манчини гостил в Риме, но люди из ФФИ не стали на него выходить. А вот помощник комиссара (или комиссионера, то есть посредника), хорошо знакомый вам Костакурта подтвердил, что Роберто – один из официальных кандидатов. И третье место в списке Манчини отвечает его возможностям. Спорный тренер для клуба, которому нужно в условиях лимита и без трат, к которым итальянец привык в «Манчестер Сити», завоевать титулы. Но не самый худший выбор для бедной сборной. Манчини не старый, изворотливый. Вот только в сборных нельзя купить новичков. А как Роберто обходится с теми, кто был до него, лучше спросить у Новосельцева, Дзюбы и Шатова.

2 место. Антонио Конте

«Мое желание – доработать этот контракт». Ответ самого честного тренера АПЛ на вопрос о работе со сборной Италии. При этом у Конте нет гарантий, что Абрамович и дальше хочет видеть его у руля. У итальянца нет поддержки в его видении трансферной политики в «Челси», зато проскакивают поражения и фразы, что ничего страшного в будущем сезоне без Лиги чемпионов нет. Конте не готов оставаться в «Челси» надолго. А это значит, что из Рима на него будут выходить и предлагать продолжить шалости со сборной Италии. Проблема лишь в том, что Конте в новом сезоне больше похож на Моуриньо в последние дни в «Челси», чем на того Жозе, что стал чемпионом Англии с тем же клубом до Антонио. Конте не тот, что на Евро-2016.

1 место. Карло Анчелотти

Комиссар ФФИ забавно описал переговоры с папой Карло – передумывает по десять раз на день. Из этого прямо следует, что к Анчелотти обращались не один раз. Тренера можно понять, после неожиданной отставки из «Баварии» наставник, выигрывавший чемпионства в четырех больших лигах из пяти – только в Испании не успел, и взявший три ЛЧ, не может бросаться обещаниями, если ждет предложения от клубов. В принципе, Конте и Анчелотти – равноценные кандидаты. Но разница в готовности. Карло может начать работу хоть завтра и его подход будет новым для сборной Италии, а вот Антонио надо уйти из «Челси», причем в идеале в конце сезона. И лишь потом можно согласиться вернуться в знакомый ручей, ведь рекой современную сборную Италии назвать сложно.

Почему многих тренеров не рассматривают?

Такое ощущение, что в оглашенном авторитетными итальянскими СМИ списке не хватает кандидатов, за которых по-настоящему можно зацепиться. Аллегри и Спаллетти заняты в «Ювентусе» и «Интере», зачем им проблемная команда, переживающая смену поколений? Пранделли словно специально освободился – не забывайте о Чезаре, особенно если ему найдут интересного помощника, вроде Несты или Пирло. Но бывшего пока не зовут.

Теоретически доступен также Дзаккерони с опытом работы с национальными командами, хотя ему и в сборной ОАЭ неплохо платят. Впрочем, у всех названных со времени после провала со Швецией общий минус, не зависящий от них самих – не положиться на адекватных руководителей, готовых реформировать итальянский футбол, спрашивая мнения авторитетных людей, вроде Сакки, Мальдини или Альбертини. Но эти люди далеко от трона, и даже безобидного Томмази не подпустили.

Поэтому не может быть хороших тренеров-кандидатов, ведь глубокий кризис подразумевает назначение реформатора, а в Италии живут воспоминаниями о былой любви к величию. Чемпион мира Де Росси, завершивший выступления в сборной, говорит о назначении на пост великого тренера, но где такого взять? Липпи возглавил сборную Китая. Капелло сейчас вряд ли великий наставник. Анчелотти не справился в «Баварии», ему нужна работа, где возьмет реванш, а не закопает свою слегка подмоченную репутацию в болото.

В итоге бедная Италия, не добравшись до России, оказывается в незавидном положении. Они всегда выживали и в этот раз выживут, но даже северные холодные итальянцы, если выйдут из себя, орут и используют жесты – без драматизма не умеют. Значит, впереди парочка цирковых выступлений, и если одним из номеров является выкуп Манчини у «Зенита» - интересно будет на это посмотреть. Вряд ли сборная Италии выиграет от такого назначения, но что очевидно – есть кандидаты и похуже, пускай они скорее вне финальной пятерки.

Зато нет сомнений, что Манчини будет непросто отказать сборной, ведь сам об этом говорил. Осталось верить в хитрость Роберто – он должен почувствовать, что есть подвох. И нужно поступить так же, как Аллегри – вежливо отказаться. «Зенит» может провалить концовку сезона, может не стать чемпионом и быстро покинуть Лигу Европы. Но стать человеком, которого презирает целая страна, куда проще в качестве тренера сборной Италии. Сейчас самый неподходящий момент для любого известного тренера возглавлять команду, требующую перемен.

А кто согласится – окажется или романтиком, или человеком, которому плевать на последствия, но важно вписать строчку в резюме. Также получить немалые деньги, ведь итальянцы поднимут оклад тренеру, понимая, что расстрельная должность подразумевает молоко за вредность. Не верится, что Манчини рискнет, но если согласится, то сразу можно проверить профессионализм нового руководства «Зенита». Окажутся готовыми к смене тренера и уже присмотрели нового, или уход Роберто раскатится громом среди ясного неба?