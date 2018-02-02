Манчини и другие ужасные тренеры для сборной Италии

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Мексика. Лига МХ
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Швейцария. Суперлига
  • Шотландия. Премьер-Лига
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 26 тур1X2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб БернлиБернли -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити---
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилдФонбет1.147.520.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонФонбет1.275.5510.8
Германия. Бундеслига 2017/2018, 21 тур1X2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб ФрайбургФрайбург -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер---
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)ВердерФонбет1.753.74.6
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб МайнцМайнц -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияФонбет105.81.27
Испания. Примера 2017/2018, 22 тур1X2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбар -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевильяФонбет2.63.352.7
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалФонбет2.83.452.45
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалФонбет147.41.19
Италия. Серия А 2017/2018, 23 тур1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб КротонеКротонеФонбет1.285.212
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Высочина (Йиглава)Высочина---
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Хебей ЧФ (Циньхуандао)Хебей ЧФ---
Франция. Лига 1 2017/2018, 24 тур1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛилльЛилль -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖФонбет177.81.15
  • Главные новости
  • Все новости
00:23
Дортмундская «Боруссия» вырвала победу у «Кельна»1
23:40
Бензема ищет жилье в Лондоне, нападающий летом перейдет в «Арсенал»10
19:52
Гол Мусы принес ЦСКА ничью в матче с «Нордшелландом»226
18:43
Манчини сможет зарабатывать в сборной Италии 4-5 млн евро в год48
17:52
«Атлетико» отказался отпускать Гайтана в «Зенит»51
00:19
Гильерме: «„Локомотив“ думает об игре с „Ниццей“»0
00:13
Нагатомо: «В переходе в „Галатасарай“ не сомневался»0
00:08
«Авангард» вместо «Тосно» сыграет с венгерским клубом «Ньиредьхаза»0
23:41
«Ювентус» летом попробует подписать Карраско0
23:30
Батшуайи забил в дебютном матче за «Боруссию»3
23:24
Ари: «Боялся за колено перед сборами, но сейчас моё состояние куда лучше!»0
23:21
Игроки «Тосно» не выйдут на товарищеский матч с «Авангардом» из-за задолженностей2
23:16
Зинков вернулся в «Зенит»1
23:15
Вагнер: «Постараемся отобрать очки у „Манчестер Юнайтед“»1
23:08
Санья переходит в «Беневенто» на правах свободного агента0
23:00
Наингголан: «У „Наполи“ есть шанс выиграть Скудетто»1
22:56
Эмери: «Верю, что судьи будут уважать ПСЖ в матчах с „Реалом“»6
22:46
Семин: «Может, посмотрим следующий матч „Спартака“»9
22:45
Каррагер: «Коутиньо не стоит 140 млн евро»11
22:36
«Вест Хэм» уволил сотрудника после его слов об африканских футболистах0
22:33
Канделаки: «Верю Валере»8
22:26
Мойес: «Джордан добавит нам свежести в атаке»0
22:03
Венгер: «„Арсенал“ многим обязан Жиру»6
21:59
«Кельн» - «Боруссия» Д: стартовые составы3
21:51
«Зенит» подтвердил переход Богаева в «СКА-Хабаровск»5

Манчини и другие ужасные тренеры для сборной Италии

вчера, 22:30

«Соккер.ру» сортирует кандидатов в спасители футбольной Италии, собирая аргументы против каждого, ведь успехи им вряд ли светят.

В обозримом будущем сборную Италии не спасти, не воскресить, не вывести в лидеры в мире или Европе. На днях состоялись выборы нового президента Федерации футбола Италии, но старые пауки в банке голосование провалили. Сначала ни один из трех кандидатов – Гравина, Сибилья и Томмази, не набрали необходимого для победы количества голосов. Потом оказалось, что единственный реформатор – бывший игрок «Ромы», занял последнее место.

Чтобы не отдать чиновникам – президенту третьей лиги и главе любительского футбола, победу, Томмази разыграл хитрую комбинацию, в результате которой победителя пока нет. Вместо этого назначили чрезвычайного комиссара ФФИ – временную фигуру Роберто Фаббричини. Но тренер сборной Италии нужен быстрее, чем президент для федерации. Поэтому хотя бы одни выборы в тамошнем футболе состоятся. И они имеют прямое отношение к России, ведь один из официальных кандидатов – тренер «Зенита».

5 место. Луиджи Ди Бьяджо

Помимо отсутствия опыта работы со взрослыми футболистами, проблема этого кандидата ясна, как день. Им попытаются прикрыться чиновники. Никто не хочет уходить из насиженных мест, виновника после провала отбора к ЧМ-18 назвали – Вентуру. А теперь хотят найти нового козла отпущения. Скорее всего, Ди Бьяджо не назначат, но Луиджи был бы именно такой фигурой. Тренера молодежной сборной на таком уровне выбирают, если все остальные отказались, как Аллегри со Спаллетти. И если понятно, что дела плохи.

4 место. Клаудио Раньери

Эпичная одиссея Раньери со сборной Греции – три сухих поражения от Фарерских Островов, Северной Ирландии и Румынии вкупе с ничьей с Финляндией, напоминают, что Клаудио не создан для работы время от времени. Ему нужен полный контракт с игроками. Не всегда получается мотивировать на длительной дистанции – чемпионский «Лестер» служит единственным в его длительной карьере исключением. Раньери в списке, но ему и в «Нанте» неплохо. Недавно даже прервали неудачную серию выездной победой 3:0. Впрочем, как раз Клаудио заманить проще, чем тех, кто дальше по списку. Но зачем?

3 место. Роберто Манчини

Фаббричини поведал, что Манчини гостил в Риме, но люди из ФФИ не стали на него выходить. А вот помощник комиссара (или комиссионера, то есть посредника), хорошо знакомый вам Костакурта подтвердил, что Роберто – один из официальных кандидатов. И третье место в списке Манчини отвечает его возможностям. Спорный тренер для клуба, которому нужно в условиях лимита и без трат, к которым итальянец привык в «Манчестер Сити», завоевать титулы. Но не самый худший выбор для бедной сборной. Манчини не старый, изворотливый. Вот только в сборных нельзя купить новичков. А как Роберто обходится с теми, кто был до него, лучше спросить у Новосельцева, Дзюбы и Шатова.

2 место. Антонио Конте

«Мое желание – доработать этот контракт». Ответ самого честного тренера  АПЛ на вопрос о работе со сборной Италии. При этом у Конте нет гарантий, что Абрамович и дальше хочет видеть его у руля. У итальянца нет поддержки в его видении трансферной политики в «Челси», зато проскакивают поражения и фразы, что ничего страшного в будущем сезоне без Лиги чемпионов нет. Конте не готов оставаться в «Челси» надолго. А это значит, что из Рима на него будут выходить и предлагать продолжить шалости со сборной Италии. Проблема лишь в том, что Конте в новом сезоне больше похож на Моуриньо в последние дни в «Челси», чем на того Жозе, что стал чемпионом Англии с тем же клубом до Антонио. Конте не тот, что на Евро-2016.

1 место. Карло Анчелотти

Комиссар ФФИ забавно описал переговоры с папой Карло – передумывает по десять раз на день. Из этого прямо следует, что к Анчелотти обращались не один раз. Тренера можно понять, после неожиданной отставки из «Баварии» наставник, выигрывавший чемпионства в четырех больших лигах из пяти – только в Испании не успел, и взявший три ЛЧ, не может бросаться обещаниями, если ждет предложения от клубов. В принципе, Конте и Анчелотти – равноценные кандидаты. Но разница в готовности. Карло может начать работу хоть завтра и его подход будет новым для сборной Италии, а вот Антонио надо уйти из «Челси», причем в идеале в конце сезона. И лишь потом можно согласиться вернуться в знакомый ручей, ведь рекой современную сборную Италии назвать сложно.

Почему многих тренеров не рассматривают?

Такое ощущение, что в оглашенном авторитетными итальянскими СМИ списке не хватает кандидатов, за которых по-настоящему можно зацепиться. Аллегри и Спаллетти заняты в «Ювентусе» и «Интере», зачем им проблемная команда, переживающая смену поколений? Пранделли словно специально освободился – не забывайте о Чезаре, особенно если ему найдут интересного помощника, вроде Несты или Пирло. Но бывшего пока не зовут.

Теоретически доступен также Дзаккерони с опытом работы с национальными командами, хотя ему и в сборной ОАЭ неплохо платят. Впрочем, у всех названных со времени после провала со Швецией общий минус, не зависящий от них самих – не положиться на адекватных руководителей, готовых реформировать итальянский футбол, спрашивая мнения авторитетных людей, вроде Сакки, Мальдини или Альбертини. Но эти люди далеко от трона, и даже безобидного Томмази не подпустили.

Поэтому не может быть хороших тренеров-кандидатов, ведь глубокий кризис подразумевает назначение реформатора, а в Италии живут воспоминаниями о былой любви к величию. Чемпион мира Де Росси, завершивший выступления в сборной, говорит о назначении на пост великого тренера, но где такого взять? Липпи возглавил сборную Китая. Капелло сейчас вряд ли великий наставник. Анчелотти не справился в «Баварии», ему нужна работа, где возьмет реванш, а не закопает свою слегка подмоченную репутацию в болото.

В итоге бедная Италия, не добравшись до России, оказывается в незавидном положении. Они всегда выживали и в этот раз выживут, но даже северные холодные итальянцы, если выйдут из себя, орут и используют жесты – без драматизма не умеют. Значит, впереди парочка цирковых выступлений, и если одним из номеров является выкуп Манчини у «Зенита» - интересно будет на это посмотреть. Вряд ли сборная Италии выиграет от такого назначения, но что очевидно – есть кандидаты и похуже, пускай они скорее вне финальной пятерки.

Зато нет сомнений, что Манчини будет непросто отказать сборной, ведь сам об этом говорил. Осталось верить в хитрость Роберто – он должен почувствовать, что есть подвох. И нужно поступить так же, как Аллегри – вежливо отказаться. «Зенит» может провалить концовку сезона, может не стать чемпионом и быстро покинуть Лигу Европы. Но стать человеком, которого презирает целая страна, куда проще в качестве тренера сборной Италии. Сейчас самый неподходящий момент для любого известного тренера возглавлять команду, требующую перемен.

А кто согласится – окажется или романтиком, или человеком, которому плевать на последствия, но важно вписать строчку в резюме. Также получить немалые деньги, ведь итальянцы поднимут оклад тренеру, понимая, что расстрельная должность подразумевает молоко за вредность. Не верится, что Манчини рискнет, но если согласится, то сразу можно проверить профессионализм нового руководства «Зенита». Окажутся готовыми к смене тренера и уже присмотрели нового, или уход Роберто раскатится громом среди ясного неба?  

Поделиться
Другие материалы по теме
Куман будет наставником сборной Голландии до ЧМ-2022
Вчера, 20:33 3
Хайнкес снова сообщил, что останется в «Баварии» только до лета
Вчера, 19:16 3
Конте не возглавит сборную Италии
Вчера, 18:00 1
Конте предложат вернуться в сборную Италии, если его уволят из «Челси»
Вчера, 06:38 3
Славен Билич может стать тренером сборной Казахстана
30 января 4
В Италии считают Манчини главным претендентом на должность тренера сборной
30 января 32
Обсудить
Все комментарии
vistory
vistory
сегодня в 00:14
Лучше Анчелотти не придумать.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:29
А Спалетти-то что рассматривать? Он весьма средний алленаторе
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 22:29
не красивый заголовок ,да и вообще ,нельзя так
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100