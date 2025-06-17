Не только ЦСКА рискует с новым тренером. «Ахмат», «Крылья» и «Пари НН» сделали спорный выбор

1750154237

вчера, 12:57

Новый сезон будет тяжёлым.

Армейцы – заложники ситуации

Москвичей можно понять – отставка Николича повергла всех в шок. Марко фундаментально изменил структуру игры «красно-синих», и весной эта фаза перестройки завершилась, а армейцы разучились проигрывать. Как итог, коллектив забрался в тройку (на зимнюю паузу уходили шестыми) Премьер-Лиги. А главное – взяли Кубок России. Проще говоря, не было иного варианта, кроме как поддержать проект серба.

И сам менеджер не давал никаких сигналов к потенциальному уходу и даже поиску вариантов на рынке. После победы над «Ростовом» в финале Кубка он уже говорил о целях на будущий сезон:

Тут удачи нет. Чем больше работаешь, тем больше получаешь удачи. Я настроен в следующем сезоне только на золото в чемпионате России. Надо быть максималистом. Очень рад, что взял первый трофей в ЦСКА . Меня приняли здесь с теплотой.

Менее чем через неделю выясняется, что специалист уходит в АЕК . И в такой ситуации остаётся искать альтернативу. В любом случае Фабио Челестини – до безумия противоречивый выбор. Швейцарец – второй Абаскаль в плане развития карьеры. Он лишь на пару лет выехал за пределы родного чемпионата, а в последние пять лет поработал в «Люцерне», «Сьоне» и «Базеле». Резюме неплохое, но слишком много сомнений.

Команда в эмоциональном упадке, ведь в Николича верили, а теперь всё надо начинать заново. В такой ситуации всплывали фамилии Алексея Березуцкого и Марцела Лички. Первый стал бы отличным выбором для сохранения атмосферы в раздевалке. На его фоне Челестини очевидно проигрывает.

Второй приход Ташуева не задался, но Сторожук – кот в мешке

«Ахмат» шёл на риск, когда после первого стыкового матча отправил Сергея Ташуева в отставку. Посыл понятен – наставнику не удалось реанимировать команду (хотя проблески были), а грозненцам на домашний матч нужна была эмоциональная встряска. Но всё могло сработать и в минус – «Ахмат» мог стать всадником без головы. Главное, что на дистанции одного матча это сработало.

В любом случае назначение нового тренера на постоянной основе напрашивалось, с Щербаченко у руля команда бы не осталась. С другой стороны, проект уже не так привлекает специалистов. Время показывает, что строить масштабный проект в клубе не способны. Последним в «Ахмате» задержался Талалаев – он проработал два сезона, заходил на третий. После его отставки клуб за три года четыре раза сменил тренера.

Кроме того, даже сейчас выбор, мягко говоря, неочевидный. Сторожук притягивает опытом работы в системе «Краснодара»: два года у руля молодёжки, год в штабе второй команды и плодотворный отрезок в основе на финише сезона-2021/22. Но куда больше в глаза бросается то, что было после. Сторожук зацепился за шанс поработать в большом клубе – но, когда он стал полноценным наставником «быков», команда посыпалась спустя полгода. Стало ясно, что надо взять команду попроще, развиваться постепенно. В тульский «Арсенал» Александр приходил бороться за возвращение в РПЛ . Но если в первый год туляки забрались в стыки, то в минувшем сезоне упали на 10-е место.

В РПЛ Сторожук выдал убедительные полгода, а после этого не удержал «Краснодар» в узде и даже со скромным «Арсеналом» не справился. Это многое говорит об уровне тренера, но грозненцы согласились на риск.

Новый тренер «Пари НН» работал с Кокориным, но не имеет опыта в РПЛ

С Виктором Ганчаренко продолжать сотрудничество не собирались. У специалиста не задались последние два года – «Урал» под его руководством оказался в стыках и провалил домашнюю игру с «Акроном». «Пари НН» не выбрался из зоны стыков, в гостях со скрипом обыграл оказавшийся в меньшинстве «Сочи», а дома опозорился (1:3). Не вылетели нижегородцы лишь благодаря тому, что кто-то должен был занять место «Химок».

В клубе старались поддерживать вектор развития с доверием к молодым игрокам, но после ухода Галактионова и провала Горлова стратегия подвисла. Назначение Алексея Шпилевского – расчёт на то, что к ней удастся вернуться. Специалист начинал тренерскую карьеру в Германии, постепенно добрался до «Лейпцига», а это показатель. Пять лет наставником молодёжной команды – и потом самостоятельное плавание уже на взрослом уровне.

Этим доводам есть серьёзный контраргумент – у специалиста нет опыта работы в России, тем более в Премьер-Лиге. Вдобавок к этому Алексей попадает в условия, когда надо давать результат при ограниченных ресурсах. Так ещё и речь не о борьбе за топ-10 или топ-8. Клуб продолжит борьбу за выживание, так что и давление куда выше. У «Пари НН» уже есть пример Горлова – видимо, решили попытать счастья снова.

Самарцы выбрали Адиева – есть сомнения и в тренере, и в устойчивости проекта

В клубе в целом творится какой-то хаос. Прощание с Игорем Осинькиным получилось длительным и болезненным, при этом специалист обеспечил команде спокойный финиш сезона. Теперь проблема и в выборе нового наставника, и в кадровой ситуации.

После Осинькина «Крылья» возглавил Магомед Адиев. Специалист довольно успешно работал со сборной Казахстана, плюс очень помог «Ахмату» – в условиях феноменального давления вытащил грозненцев из зоны вылета в сезоне-2023/24. При этом когда настала пора строить полноценный проект, а не просто бороться за выживание, «Ахмат» Адиева поплыл. Это вселяет сомнения в том, что Магомед – структурный специалист, с которым можно выстраивать систему.

Кроме того, сам Адиев, по слухам, уже подумывает покинуть «Крылья» – сообщается, что первую тренировку самарцев на сборах посетили всего 10 игроков. Многие футболисты из агентства Павла Андреева ушли из команды, некоторые находятся в лазарете, а действующей обоймы не хватает даже на стартовый состав. Тренер покинет клуб, если с ситуацией не разберутся до конца июня.