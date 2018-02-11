Антисборная мадридского «Реала»

Сегодня день рождения у одного из голландцев, разочарованных трансфером в «Реал». Блогер «Соккер.ру» Тайрон собирает целую команду футболистов, не заигравших в Мадриде.

Вратарь

Сантьяго Канисарес

Воспитанник «Реала» с конца восьмидесятых попадал в заявку первой команды. Но сначала играл за резерв, потом ездил по арендам. Вернулся после того, как засветился в «Сельте», но десять лет, так или иначе связанных с «Реалом» - выброшенные для карьеры. Канисарес оказался в центре внимания лишь после перехода в «Валенсию», где добрался до финалов Лиги чемпионов. Которые проиграл со слезами на глазах.

Защитники

Данило да Силва

На этом месте мог быть другой бразилец – Сисиньо. У парня пестрая и печальная судьба, сейчас бывший бек «Реала» лечится от алкоголизма. Но если говорить о звездах, то Данило - лучший правый край «Порту» последнего времени, который до сих пор самый дорогой защитник в истории «Реала», в Мадриде запомнился только ошибками. Ушел в «Манчестер Сити», где проигрывает борьбу Зинченко на неудобной для себя позиции левого бека. И в «Реале» не заиграл.

Фабио Каннаваро

Можно получить «Золотой мяч» после коллективного успеха Италии на чемпионате мира, можно играть на уровне самых крутых защитников своего времени. Но стоит перейти в «Реал» в непростые времена – запомнишься только ошибками. В «Ювентусе» скажут, что это карма, ведь Фабио уехал в Испанию после того, как туринцев вышвырнули в Серию «В». Был основным дома, а в гостях даже на скамейке посиживал. В те времена оборона «Реала» была как проходной двор.

Вальтер Самуэль

Вряд ли стоит упоминать тут Джонатана Вудгейта – хотя за него тоже много «Ньюкаслу» отстегнули, ведь англичанин никогда не играл на уровне суперзвезды. А вот Самуэль и в «Роме» до «Реала», и в «Интере» после отъезда доказывал мировой класс. Вот только в составе мадридского клуба у приличного аргентинского защитника игра не пошла. «Стена» оказалась дырявой, продержался в составе всего один сезон.

Фабиу Коэнтрау

Третий в списке самых дорогих защитников «Реала» в истории. Изначальный хавбек, который в Мадриде должен был составить конкуренцию Марсело – за Фабиу заплатили 30 млн. евро шесть лет назад, вместо этого оказался на скамейке. Коэнтрау неплохой футболист, но в «Реал» попал скорее из-за близкой дружбы с Роналду, который его иначе как «братом» не называет. Фабиу зря сидел и ждал у моря погоды в Мадриде – испортил себе карьеру не только травмами.

Полузащитники

Арьен Роббен

Снейдер за «Реал» выступал неважно, но не сказать, что ужасно. У Роббена примерно та же история. Но в Мадриде он оказался в положении современного Бэйла. Причина неудачи не столько в скверной игре, как в постоянных травмах. Арьен провел менее половины всех возможных матчей и каждый пятый день в Испании провел в лазарете. Понятно, что ему легко найти место в антисборной, невзирая на неплохое отношении фанатов «Реала» постфактум. Впрочем, к Арьену начали относиться добрее из-за его успехов в «Баварии», а раньше ругали и возмущались «хрустальностью».

Рафаэль ван дер Варт

Сегодня Рафаэлю исполняется 35 лет, сейчас он играет за «Мидтьюлланд» в Дании – быстро летит время. А ведь за талантливого голландца в «Реале» выложили 15 млн. евро. Он творил чудеса в «Аяксе» и зажигал в «Гамбурге». Но в «Реале» Рафаэль провел всего два сезона, разочаровался сам и разочаровал требовательную публику. Уехал реанимировать карьеру в «Тоттенхэм», но великим так и не стал. Обидно, ведь умел в молодости многое! Причем даже своего «Интера», как у Снейдера, у Рафы в карьере не нашлось.

Рикардо Кака

Что ту скажешь? В «Реале» тоже могут не понимать, чего хотят и что нужно игроку класса Кака, чтобы показать себя во всей красе в составе новой команды. Еще один обладатель «Золотого мяча» в этой команде. Еще один человек, за которого заплатили нереальные деньги, но при этом мало что получили в ответ. Кака обошелся в 65 млн. евро, а играл даже не в два раза лучше, чем Ильярраменди на своей позиции. За четыре сезона Кака принес меньше пользы голами и передачами, чем Хамес за три.

Робиньо

В конце прошлого века «Реал» отдал 26 миллионов евро (если переводить с немецких марок) за боснийца Балича. А тот в итоге одиннадцать раз на поле появился. Так что Робиньо на его фоне – Феномен. Но если помнить, что речь о «новом Пеле» и «новом Роналдо», то в список нереализованных талантов форварда «Сантоса» можно отправлять смело. Особенно если прокрутить вперед время и напомнить себе, что адаптироваться на уровне Неймара в европейском футболе Робиньо так и не сумеет.

Нападающие

Антонио Кассано

Капелло придумал специальный термин, чтобы обозначать манеру поведения форварда, считая его эталоном сумасшедшего поведения. Кассано вправду странный. Например, в «Реале» Антонио завел дружбу с официантом отеля, с которым делился в обмен на доставку свежих сладостей в номер… проститутками. Принес булочки – получил девушку. Дурдом, итальянец убил карьеру, выбрав буйный образ жизни. Скверный характер, лишний вес, плохая игра – в «Реале» не задержался.

Майкл Оуэн

Оуэну выдали «Золотой мяч» немного авансом. И последний англичанин с престижным призом зря согласился на переезд в «Реал». Форвард «Ливерпуля» не был готов к конкуренции, требованиям, не подходил по стилю игры клубу из Мадрида. Наконец, его мучили мелкие и не очень травмы – все сложилось так, чтобы сейчас Оуэна включали в списки самых талантливых игроков, не реализовавших потенциал в полной мере.

Даже странно, что «Реал» не подписывал в разные годы Муту, Адриано или Куарежму. Мадридскому клубу мало равных по умению прервать карьеру таланту, или поставить на паузу развитие звездных состоявшихся игроков. Соглашаясь на предложение «Реала», надо быть осторожным – стоит попасть на период смены тренеров или оказаться в команде после серии успехов и в мятежные времена – повторите судьбу Каннаваро, Роббена или Оуэна.

Ван дер Варт как-то сказал, что «никто не отказывает „Реалу“». И зря не отказывают! Ни для обладателей «Золотых мячей», ни для главных талантов своей эпохи, ни для простых смертных в Мадриде исключений не делали. Поддерживать и развивать не спешат, таков у клуба менталитет – даже болельщики быстро забывают успешные действия и обязательно свистят, а не поддерживают.

Требования очень высокие, но заботой об игроках не славятся. Роббена с боями поставили на ноги в «Баварии», а в «Реале» только считали травмы. Возможно, даже Неймара ждала бы судьба Робиньо, выбери он в юности «Реал», а не «Барселону».