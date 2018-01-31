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Аршавин, Обамеянг и судьбы январских покупок «Арсенала»

31 января 2018, 19:32

Пьер-Эмерик сделает «Арсенал» сильнее – уверены на «Соккер.ру». Но будет ли его успех значимым, и к чему ведут зимние трансферы «канониров»?

Вратарь

Март Поом (2006 год, неизвестная сумма)

Арсен и поиски вратарей – отдельная история. Ведь и француз Вармюз (тоже пришел зимой, свободным агентом) не заиграл, и многие другие не смогли стать полноценной заменой Симену, пока не вышел на пик Леманн. А за спиной у немца сидел, в том числе, опытный эстонский голкипер, подписавший полноценный контракт с «Арсеналом» в январе 2006 года после полугодичной аренды. Но затем ушел доигрывать в «Уотфорд»…

Защитники

Эммануэль Эбуэ (2005 год, 2.25 млн евро)

Венгер умеет зимой покупать правых защитников. Олег Лужный пришел в «Арсенал» из киевского «Динамо» в январе. А через много лет после этого Арсен поставил на защитника «Беверена», откуда в Лондон возили на просмотр талантливых игроков, ведь между клубами был заключен пакт о дружбе. Эбуэ приглянулся, задержался на много лет, и эта покупка однозначно удачная.  

Крыстиан Белик (2015 год, 2.25 млн евро)

Киоун пришел в «Арсенал» зимой, но еще до Венгера. Кэмпбелла подписали по второму кругу в 2010 тоже в эту пору прекрасную, но ненадолго. Чтобы понять характер январских трат на центрбеков в новейшую эпоху, логичнее вспомнить Белика. Поляку из «Легии» сейчас всего двадцать, еще может раскрыться, но у Венгера не получается интегрировать молодежь в состав, как раньше

Габриэль Паулиста (2015 год, 15 млн евро)

Даже когда речь о не слишком молодых, как бразилец Паулиста, Арсен не может сделать из защитника, неплохо игравшего за «Вильярреал» - иначе за него не заплатили бы 15 млн евро, основного на много лет. Мустафи на классе способен выдать пару сильных матчей, а Косьельни сыграть на опыте. Но в целом оборона остается проблемой. Вот и бразилец в проект Венгера не поверил, ушел в «Валенсию» дешевле, чем пришел.

Начо Монреаль (2013 год, 10 млн евро)

Спорная фигура. Испанец может пробудить в себе зверя – забить пару мячей или понять, куда навесить мяч, может оказаться одним из самых зрелых в отборе среди всех защитников команды. Но если у человека много удачных персональных действий, а потом совершает ошибки в составе всей линии защиты, то «Арсенал» с Монреалем остается американским фильмом категории «Б», который для экономии снимали не в Голливуде, а в Канаде.

Полузащитники

Тео Уолкотт (2006 год, 10.5 млн евро)

Когда Венгер купил у «Саутгемптона» быстроногого малыша Тео за 10.5 миллионов евро, которые в итоге с бонусами выросли до большей суммы, то многие крутили пальцем у виска. Но через пять месяцев Уолкотт стал самым молодым на то время игроком сборной Англии – дебютировал в 17 лет и 75 дней. Прочили большое будущее, но спустя двенадцать лет ушел из «Арсенала», так и не став великим вингером.

Мохамед Эль-Ненни (2016 год, 12.5 млн евро)

Бразилец Эду когда-то приехал в Лондон тоже зимой и за приличные деньги, но Мохамед побил его рекорд. Эль-Ненни до сих пор в составе, но в АПЛ на его счету всего пять матчей в основе. И интересен египтянин скорее как будущий соперник сборной России. Зато Эль-Ненни в этом разговоре показательнее Абу Диаби, которого подписали зимой 2006. Спустя десять лет «Арсенал» перестал находить игроков будущей твердой основы за копейки. И не только по причине роста цен на рынке…

Хосе Антонио Рейес (2004 года, 20 млн евро)

Трансфер, который на долгие четырнадцать лет поставил точку в дорогих зимних покупках «Арсенала». До трансфера Обамеянга ни разу Венгер не платил больше двадцати миллионов евро за новичка по ходу сезона, побаивался. Ведь молодой испанец из «Севильи» не заиграл так, как того ждали в том «Арсенале», где еще верили, что можно попасть в финал Лиги чемпионов или бороться за чемпионство в АПЛ.

Андрей Аршавин (2009 год, 16.5 млн евро)

Атакующий хавбек «Зенита» очень хотел уехать, и хотя в российском клубе не разделяли его позицию, удалось выбраться в «Арсенал». Надежды были, уровень игры соответствовал запросам АПЛ, но подвел профессионализм. Не будучи прирожденным атлетом, которому любые гулянки и снижение накала на тренировках нипочем, Андрей не смог завоевать доверие партнеров и Венгера на много лет, хотя начал великолепно.

Нападающие

Эммануэль Адебайор (2006 год, 10 млн евро)

Давным-давно в январе в «Арсенал» перешел юный Николя Анелька, но это было в эпоху динозавров – когда ПСЖ отдавал талантов уровня будущих чемпионов мира в семнадцать лет за 760 тысяч евро. Также Нванкво Кану из «Интера» приехал зимой, и это тоже не новый переход. Так что «маленький Кану» в лице Адебайора дополняет тройку своими голами и успешными матчами за «Арсенал». Удачная сделка, ведь и ушел с наценкой.

Пьер-Эмерик Обамеянг (2018)

Наконец, виновник разговора о выборе Венгера зимой. Конечно, самый результативный африканец в истории Бундеслиги (и европеец по месту рождения, игравший за молодежную сборную Франции) усилит «Арсенал», класса Обамеянга хватает для голов в АПЛ, да и лидерские качества у него есть, в отличие от Жиру. Но ведь проблема команды не в нападающем, тем более не так давно клубный трансферный рекорд поставил другой форвард – Ляказетт.

«Арсенал» не может себе позволить игроков для чемпионского состава на проблемные места, к нему идут люди с подмоченной репутацией, как Обамеянг. А вот Облак, Канте, Гулам и Хуммельс могли бы с тренерами вроде Симеоне или Конте разок выиграть АПЛ в составе «канониров». Но поверить, что покупками можно из «Арсенала» имени Венгера сделать чемпионов Англии при живых Моуриньо, Клоппе, Конте и Гвардиоле, крайне сложно.

«Арсенал» идет своим путем, Венгер намекает, что другие покупают титулы, а зимой обновляет рекорд клуба и при этом о чемпионстве может даже не мечтать. Так что Обамеянг поиграет в АПЛ, забьет голы, получит деньги, может, даже любимчиком фанатов станет.

Но вряд ли такой крутой трансфер существенно изменит судьбу «Арсенала». Пьер-Эмерик усилит и без него третью по сумме созданных моментов атаку АПЛ, но ничего не сможет поделать с седьмой по суммарному весу шансов соперников защитой лиги. Просто вспомните, как завершилась карьера Рейеса, Уолкотта, Адебайора или Аршавина в «Арсенале». Никого из этого списка в Лондоне на принципиально новый уровень не вывели и медалями не забросали. И жаль, ведь футболисты очень интересные!

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Все комментарии
serset
serset
01 февраля в 22:16
...бразилец в проект Венгера не поверил)))
aNOOBis
aNOOBis
01 февраля в 11:14
Светлана Гурская:
Во-первых Аршавин был продан за 16,8 млн. фунтов, на тот момент это 23-24 млн. евро. Во-вторых, Андрей профессионал, каких мало. В третьих, о каких гулянках идет речь. В четвертых, ему партнеры не просто доверяли, Андрей был лидером Арсенала. А Венгер его ставил в один ряд с Месси и говорил что Шава талантливе Роналду. Не сочиняйте бред ... Есть такая присказка, если можешь не писать, не пиши.
Профессионал бутсы по "полчаса" завязывал во время игры, ну, и лидером был тем еще, на второй год стабильно в основу не проходил.

Справедливости ради: забил покер Ливерпулю, забивал Барселоне В ЛЧ и Барселону выигрывали вполне убедительно, а потом проигрывали не без помощи арбитра ответку, возможно "потух", как раз, из-за недоверия Венгера, поначалу не особо и обоснованного, но к концу лондонского этапа карьеры был совсем ватный
LMI
LMI
01 февраля в 10:23
Да тут даже без вариантов понятно, что нам нужна ОБОРОНА НАДЕЖНАЯ. И почему-то снова хочется верить, что летом мы будем так же активны на трансферном рынке, но уже исключительно в направлении защиты.
Zametka
Zametka
01 февраля в 09:06
Абума прекрасное приобретение за довольно приемлемую сумму, в свете нынешних событий) но сможет ли Венгер выстроить схему для применения между 3 форвардами (Абума, Ляказает, пока ещё Жиру), которые явны пришли не для полировки лавок, остается открытый вопрос.
Светлана Гурская
Светлана Гурская
01 февраля в 00:07
Во-первых Аршавин был продан за 16,8 млн. фунтов, на тот момент это 23-24 млн. евро. Во-вторых, Андрей профессионал, каких мало. В третьих, о каких гулянках идет речь. В четвертых, ему партнеры не просто доверяли, Андрей был лидером Арсенала. А Венгер его ставил в один ряд с Месси и говорил что Шава талантливе Роналду. Не сочиняйте бред ... Есть такая присказка, если можешь не писать, не пиши.
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