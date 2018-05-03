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«Атлетико» - «Арсенал»: всё начать сначала

вчера, 19:01
«Атлетико» - «Арсенал»: всё начать сначала

Счет 1:1 в Лондоне дает небольшое преимущество «Атлетико», но по большому счету сегодня противостояние начнется с нуля. Блогер «Соккер.ру» Тот самый Babangida - о досрочном финале Лиги Европы.

«Куцый» матч в Лондоне

Вроде бы команды уже выдали «первую серию», «Атлетико» даже добился такого результата на выезде, чтобы домашний матч начался с удовлетворительного счета, но действительное выяснение футбольных отношений между представителями Лондона и Мадрида как будто еще и не начиналось. Формализм и какая-то неоправданная жестокость французского рефери Клемана Тюрпена привела к тому, что «Атлетико» остался в меньшинстве уже на десятой минуте матча на «Эмирейтс», а после изгнания с поля Шиме Врсалько на трибуну отправился еще и Диего Симеоне, активно обсуждавший действия арбитров.

Получилось какое-то соревнование с форой для «Арсенала», неоправданно однобокое и не позволившее рассмотреть интересные и разные команды на фоне друг друга. «Канониры» создали около полумиллиона моментов, но забили только один мяч – отличился Александр Ляказетт на исходе часа игры, однако его соотечественник Гризманн нашел возможность уравнять шансы в лондонском матче и отстоять общий фаворитский статус «матрасников». В общем, пока в англо-испанском противостоянии в числе основных действующих лиц четыре француза и аргентинец: Гризманн и Ляказетт забивали, Тюрпен удалял, Венгер жаждал победы, а Симеоне не проигрывал, даже не находясь рядом с командой.

На самом деле, у «Арсенала» была шикарная возможность обеспечить себе солидный задел в первом матче, но «канониры» привычно выпустили удачу из кривых рук, хотя превзошли мадридцев по всем возможным статистическим компонентам. Лондонцы в три раза больше владели мячом (76% на 25%), били почти в пять раз больше, хотя и не очень точно (статистика ударов: 28-6; в створ: 8-5). Точность передач, дриблинг, единоборства, отборы – все в пользу «Арсенала», а счет по угловым ударам в первом матче 11:0. Теперь Арсен Венгер и его команда должны либо традиционно поплатиться за расточительство в Мадриде, либо показать себя мужиками и завоевать путевку в финал Лиги Европы в равных составах, да еще и на выезде. Не тонка ли кишка для такого подвига?

Расклады

Что ж, как уже было сказано, «Атлетико» благодаря голу Антуана Гризманна в первом матче начнет домашнюю встречу со счета 0:0 в свою пользу. Ничья 1:1 переведет выяснение отношений в овертайм, более результативные обмены равным количеством ударов вроде 2:2 или 3:3 – в пользу «канониров». Ну а победа есть победа для любой из команд – тут-то и вопросов не останется.

Только факты

- Сегодняшний матч станет 250-м для Арсена Венгера в еврокубках в качестве главного тренера. Это второй результат в истории, больше только у легендарного сэра Алекса Фергюсона, который выводил свои команды на матчи еврокубков 269 раз. Но текущая интрига заключается в том, состоится ли 251-й матч Арсена Венгера в турнирах под эгидой УЕФА уже в этом сезоне?

- «Арсенал» проиграл во всех шести выездных матчах АПЛ 2018 года: «Борнмуту», «Суонси», «Тоттенхэму», «Брайтону», «Ньюкаслу» и МЮ.

- «Атлетико» не пропускает на своем стадионе больше трех месяцев, серия насчитывает 11 матчей подряд во всех турнирах. Последней командой, сумевшей огорчить «матрасников» на «Ванда Метрополитано», стала «Жирона», сыгравшая с подопечными Симеоне вничью 1:1 20 января.

- Оба клуба на пути к очной встрече в полуфинале выбили из розыгрыша по одному российскому клубу: «Атлетико» катком проехался по «Локомотиву» в 1/8 финала, а «Арсенал» прошел ЦСКА в четвертьфинале.

- «Атлетико» выиграл 15 из 16 последних домашних матчей в Лиге Европы.

Выбор состава и тактика

Не сомневаюсь, что в тактическом смысле Симеоне и Венгер продолжат гнуть свои линии, у них нет причин отказываться от привычных тактических схем, а вот кадровые решения попытаемся угадать. У «Атлетико» только усугубилась после удаления Шиме Врсалько проблема с крайними защитниками. Хорват теперь дисквалифицирован, а ведущие на этих позициях игроки – Хуанфран и Луис Фелипе, по-прежнему не могут играть. Вернее, бразилец вернулся в общую группу, но всего пару дней назад, вряд ли кондиции позволят ему выйти в старте. Однозначно слева выйдет Люка Эрнандес, а справа испанские коллеги из «Marca» и AS рассчитывают увидеть Томаса Партея. Согласимся с ними. Это означает, что в средней линии появится с первых минут Габи. Кроме того, ожидается выход в стартовом составе Диего Косты, который встречу недельной давности провел в запасе.

Ориентировочный состав «Атлетико» (4-4-2): Облак – Партей, Годин, Хименес, Люка Эрнандес – Габи, Коке, Сауль, Корреа (Витоло) – Гризманн, Коста.

Арсен Венгер может выставить ровно тот же состав, что и в прошлый четверг, но одно изменение в атаке все же напрашивается: действующий обладатель Кубка УЕФА в составе «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян восстановился после травмы и даже успел забить в ворота своего бывшего клуба в прошедший уикенд. Все лучшие силы – на поле!

Ориентировочный состав «Арсенала» (4-3-3): Оспина – Бельерин, Мустафи, Косьельни, Монреаль – Джака, Рэмзи, Уилшир – Мхитарян, Озил, Ляказетт.

Что сказали тренеры?

Диего Симеоне, главный тренер «Атлетико»: «В „Арсенале“ собраны отличные футболисты. Тренер у нашего соперника тоже прекрасный. Там много креативных игроков, а мозг „Арсенала“ - это Месут Озил. В общем, это шикарная команда. Но в полуфинале еврокубка других и не бывает. Этот еврокубковый сезон доказывает, что никакой результат первого матча не гарантирует легкой жизни в ответной встрече. Но я надеюсь, что мои ребята будут готовы к предстоящему испытанию».

Арсен Венгер, главный тренер «Арсенала»: «Нас ждет матч, в котором мы точно знаем, что нам нужно делать. Совершенно очевидно, как мы будем играть. И порой это может быть преимуществом. Облак в Лондоне был просто неподражаем. Надеюсь, что в четверг он проведет не такой фантастический матч. Не знаю, чем буду заниматься в следующем сезоне. Пока думаю о том, как хорошо закончить работу в „Арсенале“. Каждый должен делать максимум там, где трудится. И я бы очень хотел, чтобы у нашего романа с „канонирами“ был хороший конец».

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Все комментарии
MALOVAR
MALOVAR ответил Martini1987
вчера в 22:48
я люблю и Арс и Ливер ,эти клубы дарят эмоции ,ну вот как-то не складывается у меня пазл на котором изображен непобедимый Ливерпуль))
Bezymniy Ispanec
Bezymniy Ispanec
вчера в 21:36
Однозначный и единственный фаворит турнира и команда на 3 головы выше классом конечно же выйдет в формальный финал!!!И будет матч за Суперкубок-Дерби!!!Мадридское Дерби!!!
Martini1987
Martini1987 ответил MALOVAR
вчера в 21:12
MALOVAR:
Арсенал судья затащит
ты какой-то обиженный, видимо 7:0 на Энфилде сильно ударили по самолюбию, и после этого все англичане прямо враги стали))
Martini1987
Martini1987 ответил MALOVAR
вчера в 21:11
MALOVAR:
Атлетик это матрасники ,и мы их били в испании
ну да, очепатка.
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 20:54
Арсенал судья затащит
MALOVAR
MALOVAR ответил Martini1987
вчера в 20:52
Атлетик это матрасники ,и мы их били в испании
ndedov
ndedov
вчера в 20:46
Ждем игры, хорошей игры.
Виктор Лошаков
Виктор Лошаков
вчера в 20:43
Тут качели, такие качели! Просто жуть! Я не болельщик этих команд, но канониры должны победить, а матрасники - хороши и тоже должны победить, жаль, что кубок не пилится на двоих! Хорошие коллективы, хорошие!
Красный навсегда
Красный навсегда
вчера в 20:25
Давай арсен покажи себя перед уходом ты можеш хотя мало веритса успех канониров😐😐😐😐
борька
борька
вчера в 20:19
Будем посмотреть, хотя второй матч, намного интереснее!
Club Atlético de Madrid
Club Atlético de Madrid ответил Martini1987
вчера в 19:50
Martini1987:
За красивый футбол, и обилие голов, Атлетик будет очень заряжен сегодня, Арсеналу придется попотеть конечно.
Атлетико!
Martini1987
Martini1987
вчера в 19:39
За красивый футбол, и обилие голов, Атлетик будет очень заряжен сегодня, Арсеналу придется попотеть конечно.
Gahi
Gahi
вчера в 19:24
Игра обещает быть с обильем забитых голов. Ждём интересной и захватывающий игры.
Dinamovets1927
Dinamovets1927
вчера в 19:20
Арсенал будет в финале!Скриньте!
Club Atlético de Madrid
Club Atlético de Madrid
вчера в 19:19
Вперед Атлетико Мадрид!
FILL3286
FILL3286
вчера в 19:02
Арсеналу удачи!
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