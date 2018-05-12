Сильные стороны заявки Черчесова

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Россия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия A
  • Австрия. Бундеслига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Аргентина. Примера
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Мексика. Лига МХ
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Япония. J-Лига 1
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 38 тур1X2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал5.34.61.55
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув1.187.214
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд1.424.757.3
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси641.57
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити6.44.81.45
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм -:- Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити1.375.57
Испания. Примера 2017/2018, 37 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 6:0 Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта1.256.310
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона---
Италия. Серия А 2017/2018, 37 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер 1:2 Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло1.16815
16:00 24’ Логотип футбольный клуб КротонеКротоне 0:1 Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио4.253.51.85
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан2.023.253.85
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус2.752.952.8
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи4.854.51.58
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 30 тур1X2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов 1:0 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал---
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Амкар (Пермь)Амкар 0:0 Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат1.923.553.9
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 0:1 Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М1.454.67.1
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 2:1 Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи1.17717
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т 2:0 Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М2.023.553.55
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 6:0 Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск1.12920
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 1:1 Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин1.63.86

Сильные стороны заявки Черчесова

вчера, 17:35
Сильные стороны заявки Черчесова

Часто и справедливо говорят о минусах нынешнего состава сборной. А «Соккер.ру» пробует увидеть наполовину полный стакан живой воды накануне ЧМ-18.

Приписать Черчесову местечковый шовинизм или самодурство сможет каждый. Ведь тренер действует по прихоти и обожает унижать других, а это определение «самодурства» из толкового словаря. Также легко перечислить очевидные минусы состава – футболисты нестабильные, нередко безвольные и разбалованные. Сыгранной сборной нет. Но куда труднее и интереснее выискать козыри предварительной заявки сборной России на чемпионат мира, которая скоро превратится в окончательную и бесповоротную.   

Незаменимых не существует

Железно основных - пару человек. Акинфеев провел отличный сезон. Смолов заслужил попытку результативностью последних лет. Головин – самый зрелый и яркий молодой игрок России. Но даже без Игоря, Федора и Александра сборная России возможна. А с ними никаких гарантий, это не Нойер, Роналду и Видаль по важности для сборных – чемпионы мира и двух континентов. Среди 35 игроков нет ни одного, кого при необходимости нельзя заменить. Есть те, кого менять не хотелось бы, но они в меньшинстве.

У каждого полно дублеров

Казалось бы, команда потеряла Джикию, Васина и Кокорина – трех потенциальных игроков основы. Плюс вне расширенного списка капитан нового чемпиона России «Локомотива» и сам Дмитрий Тарасов. Но легко собирается 35 игроков, и в огромной очереди на одно место по три кандидата. Самедов будет в основе справа? Фернандес, Игнатьев или Смольников не хуже. Жирков слева? Рауш, Комбаров, да хоть Зобнин могут там сыграть. В центре обороны после стольких потерь остается шесть человек. В атаке дефицит? Но у Смолова, Чалова и Дзюбы одинаковые шансы на спасительный гол в конце любого из матчей.

Трудно разгадать подход

В ближайших товарищеских матчах – против Австрии и Турции, Черчесов будет нащупывать основу. Но представители сборных Саудовской Аравии, Египта и Уругвая на трибунах ничего ценного о сборной России рассказать главным тренерам не смогут. Даже за полторы недели до старта ЧМ-18 собственный главный тренер не будет на сто процентов знать оптимальный состав команды России. А это значит, что соперники отчасти будут играть вслепую против хозяев турнира, которых неистово поддержат трибуны. Маленькая, но зацепка.

Необходима свежая тактика

Штаб Черчесова копировал клубные наработки всю дорогу. Пользы от этого для сборной было катастрофически мало. Результаты показательные – 8 поражений в 18 матчах при новом тренере, всего 5 побед. Влетали Коста-Рике и Катару, не говоря о Бразилии или Франции. Но этап плагиата схем прошел. Квалификации и сыгранности окончательному составу сборной России не хватит, чтобы скопировать наработки Ганчаренко или Семина. Значит, сборной России придется играть от соперников, чем Черчесов заниматься не любит. Но так шансы на успех выше, чем при неумелом копировании «Ростова», как раньше. Схема «3-4-2-1» не самая плохая, надо с ней работать.

Снижается риск конфликтов

Речь о ссорах футболистов между собой. Когда все не звезды, выделываться странно. А когда у вас тренер Черчесов, то проще сплотиться и воевать против его странных решений (а они будут), нежели устраивать локальные бунты (они непродуктивны). Дзюба и Кокорин это хорошо продемонстрировали, пролетев мимо Кубка Конфедераций. Так что если игроки сборной хотят выйти из группы – должны исключить ссоры и споры в коллективе. Претензии к главному тренеру – священная скрепа, но не удивимся, если на домашнем ЧМ-18 обойдется без междоусобных войн. В заявке попросту неоткуда взяться коалициям.

Выстрелить способен каждый

Вспомните самые яркие матчи сборной России последних лет пяти-шести. Широков обыграл Италию, Дзагоев – Чехию, Кержаков забил победный Португалии, шведов поборол Дзюба, англичанам не проиграли после навеса Щенникова на Василия Березуцкого. От поражения с Бельгией спас Бухаров, чилийцам забил Васин, с испанцами дубль сделал Смолов. Понятно, к чему клоню – у сборной России нет одного лидера, как у многих национальных команд. В лучших матчах постоянно разные спасители. Плохо, что никто не выступает стабильно, но в составе Черчесова более десяти человек  могут стать героями матчей с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем. Это ли не мотивация для профессионалов примерно одного уровня?

Получили другую команду

Вспомните главные требования к сборной после смачных провалов. Первое – сильный тренер. Тут мимо, но все претензии к строителю Мутко. Зато новые лица в наличии. По сравнению с матчем против Уэльса двухлетней давности в основе могут остаться два человека, Смолов и Акинфеев. Вариативность тактики присутствует. Пробуют играть в три центральных и меняли подход к атаке и центру поля. Наконец, сборная не основана на составе одного клуба.

В основной заявке представители 12 разных клубов. Хотя есть по 5 футболистов ЦСКА и «Зенита», в основе будут далеко не все. Получается сборная страны, новая команда. Наперед лишать ее поддержки не стоит, как и переносить справедливый скепсис за прошлые неудачи на ближайшее будущее. Сборная России два года не играла в официальных матчах. Поединок с Саудовской Аравией откроет историю обновленного состава.

Даже если вам не нравится выбор тренера – его не заменят. Не устраивает отношение игроков – им на ваше мнение плевать. Сыгранной команды нет, не будет, причитать по этому поводу бессмысленно. Зато сами легко найдете 23 игроков, которые мечтают достойно представить страну и самих себя. Мазохистов нет, никто не хочет облажаться на глазах у всего мира. Им не плевать, поверьте, ведь случай особый – первый чемпионат мира по футболу в России. Так что куда продуктивнее признать, что в серости и однородности заявки сборной есть ряд плюсов.

Каждый может проявить себя и за один матч стать героем страны, как Торбинский на Евро-2008. В команде Хиддинка были ключевые фигуры приличного уровня мастерства, а у Черчесова почти все немножко Колодины. Если тренер найдет правильные слова – сыграют на неплохом уровне и из группы выйдут, невзирая на Суареса и Салаха. О наперед понятных слабостях поговорим, если не получится, а пока интереснее представить свой вариант оптимального состава. Кого вы бы выпустили против Саудовской Аравии, окажись на месте Черчесова? Критиковать тех, кто нарывается, весело, но порой важнее предлагать.   

Поделиться
Другие материалы по теме
Заболотный не виноват! Феномен «козлов отпущения»
Сегодня, 12:45Игнат Березин в блоге Пятиминутка ненависти8
Глушаков и Педро Роша не сыграют с «Динамо»
Вчера, 17:59 24
Вернблум – уходящая легенда
11 маяИгнат Березин в блоге РФПЛ - лучшая лига мира!69
Акинфеев будет капитаном сборной России на ЧМ-2018
11 мая 48
Источник: «Дзюба сыграет на ЧМ. Глушаков войдёт только в расширенный список»
11 мая 23
Павлюченко заявил о желании завершить карьеру
10 мая 53
Обсудить
Все комментарии
ekliziast
ekliziast ответил ALIEV AA
сегодня в 14:00
ALIEV AA:
У Локо сезон отлично отыграли Миранчуки, Денисов, Игнатьев, Коломейцев. И хорош был на замене Тарасов. А у Спартака кто есть? Зобнин только. Глушаков шлак, Самедов пешеход у которого кроме удара ничего нет. Про Кутепова молчу эт ваше чудо. Тот же Семенов из терека сильнее
Алекс Миранчук и Игнатьев , остальные тоже шлак.
ekliziast
ekliziast ответил ALIEV AA
сегодня в 13:58
ALIEV AA:
Ржу не могу. Плюсы сборной Черчесова 😂 Да их просто нет. Автор долго искал плюсы 😂 и нашел ерунду. Но вот объясните как лучший правый защитник Игнатьев не попал в заявку сборной. Про лучшего опорника я ваше молчу.
Ума не приложу , почему ты не тренер сборной. Всех бы порвали.
ekliziast
ekliziast ответил ALIEV AA
сегодня в 13:46
ALIEV AA:
А взять Габулова это ваше нонсенс. Когда есть вратари на данный момент сильнее. Гилерме, Беленов
И ещё десяток, но Габул наверное кум.
ekliziast
ekliziast ответил 1 Lexus
сегодня в 13:45
1 Lexus:
Хорватский защитник «Локомотива» Ведран Чорлука прокомментировал непопадание партнёра по команде, защитника Владислава Игнатьева в основной список из 28 игроков сборной России для подготовки к чемпионату мира–2018. Игнатьев оказался в списке семи игроков для расширенной заявки по регламенту ФИФА. «Лучший правый защитник РФПЛ — не в составе национальной сборной. Позор!» — написал Чорлука в своём «инстаграме», опубликовав фотографию Игнатьева.
Вот Чорлуку ни кто не спросил, жаль.
ekliziast
ekliziast ответил Snake Plissken
сегодня в 13:44
Snake Plissken:
Не переживай - он себе там что-то порвал и не будет играть. Да у него и шансов нет пока на воротах Акинфеев. Смирись уже
На прошлом ЧМ Конифей насмешил весь мир , дома ждём повторения клоунады.После скажут , что у него был спад.
toljkirich45
toljkirich45
сегодня в 11:25
Пол команды это тренер,ему строить игиу,Черчесов ноль,надутый индюк предавший Амкар,предав однажды предаст всегда,смотреть на его позор не буду,мой прогноз по манчини сбылся,трата денег,свои лучше,Краснодар докахал.
Дед Мазая
Дед Мазая
сегодня в 10:28
По потенциалу игроков - самая слабая Сборная за все годы. Могли бы взять сыгранностью, но и костяк Черчесов не наиграл за эти годы. Будем надеяться на чудо, но боюсь будет как всегда...(
Р Бек
Р Бек ответил ALIEV AA
сегодня в 09:12
Что тут не понятно? Земляки они
ndedov
ndedov
сегодня в 08:41
Сильной стороной данной сборной является то , что чемпионат проходит у нас и она, как хозяйка играет в финальной части. А то посмотрели бы, как они вышли на ЧМ.
Sunchees
Sunchees
вчера в 22:31
У этой сборной одна сильная сторона - ее как-то смогли сформировать. А все остальное - фикция.

Нет незаменимых? У каждого полно дублеров? Ну да, так и должно быть в сборной, где 30 игроков примерно одного класса, причем класса посредственного по европейским меркам. А можно ли это называть сильной стороной? Я так не думаю.

Трудно разгадать подход? Да ладно, не смешите. Подход к этой сборной прост: защитники сами "привезут" моментов пять за тайм, ты только реализуй. А нападающие скорее промажут, чем забьют. Разгадывать тут абсолютно нечего.

Необходима свежая тактика? Конечно необходима. Только Черчесов - не тактик, это не его сильная сторона. Не будет у нас тактики осознанной, с планами "А", "Б" и "В".

Конфликты? Да могут быть они. Раз уже были, значит еще могут быть. Тем более, что Черчесов уж точно не дипломат. И уж точно не сможет ни сам помириться с кем-то из команды, ни помирить кого-то, в случае чего.

Выстрелить может каждый? Ну может, я соглашусь. Но есть проблема куда более серьезнее: каждый может провалиться, причем с большей вероятностью, чем выстрелить. К тому же, речь идет не о товарняках, речь о ЧМ, где коленки дрожат сильнее, особенно у наших с их-то международным опытом.

Новая команда? Пока "это" можно назвать сборной, но не командой.

И тем не менее, болеть и надеяться на успех нужно. Потому что другой сборной у нас нет.
Snake Plissken
Snake Plissken ответил spartach n1
вчера в 20:32
spartach n1:
Ещё одна фанатка рекордсмена ?))
О - ты начала сама с собой уже говорить? Симптоматично )))
spartach n1
spartach n1 ответил Snake Plissken
вчера в 20:17
Snake Plissken:
Не переживай - он себе там что-то порвал и не будет играть. Да у него и шансов нет пока на воротах Акинфеев. Смирись уже
Ещё одна фанатка рекордсмена ?))
1 Lexus
1 Lexus ответил Red Green Devil
вчера в 20:09
Хорватский защитник «Локомотива» Ведран Чорлука прокомментировал непопадание партнёра по команде, защитника Владислава Игнатьева в основной список из 28 игроков сборной России для подготовки к чемпионату мира–2018. Игнатьев оказался в списке семи игроков для расширенной заявки по регламенту ФИФА.

«Лучший правый защитник РФПЛ — не в составе национальной сборной. Позор!» — написал Чорлука в своём «инстаграме», опубликовав фотографию Игнатьева.
ALIEV AA
ALIEV AA
вчера в 20:08
А взять Габулова это ваше нонсенс. Когда есть вратари на данный момент сильнее. Гилерме, Беленов
ALIEV AA
ALIEV AA ответил MALOVAR
вчера в 20:03
Когда это я угорал? Херню не неси.
Snake Plissken
Snake Plissken ответил spartach n1
вчера в 19:52
spartach n1:
Про рекордного косячника забыл,усы его ещё и капитаншей назначил ))
Не переживай - он себе там что-то порвал и не будет играть. Да у него и шансов нет пока на воротах Акинфеев. Смирись уже
bojarind
bojarind
вчера в 19:34
Если в сборной есть спартачи, то говорить о сильных сторонах не корректно.
spartach n1
spartach n1 ответил mangoх12
вчера в 19:31
mangoх12:
Зато лысый взял арбуза и пожарника Кутепкина ахахах Больше из спама вызывать некого не вызывать ведь Безбородова в самом деле))
Про рекордного косячника забыл,усы его ещё и капитаншей назначил ))
spartach n1
spartach n1
вчера в 19:29
Однажды Станислав Саламович Черчесов купил банку сметаны. Придя домой, он начал читать состав. Не обнаружив Габулова, Станислав Саламович вернул банку.
Red Green Devil
Red Green Devil ответил 1 Lexus
вчера в 19:25
1 Lexus:
... солидарен ... денисов и игнатьев действительно лучшие на своих позициях - даже чорлука охренел когда узнал что игатьева не взяли в сборную ...
А есть интервью Чарли про Игнатьева? А то сам взбесился когда Смольникова вместо Игнатьева увидел.
борька
борька
вчера в 19:19
Что за паника царит в путинской футбольной империи! Команда боевая, дух бойцовский,состав сильнейший, тренер и его штаб и окружение вооружены всеми средствами и передовыми технологиями,стадионы достроены и введены а эксплуатацию! Партия правительство, президент душой с командой!
Россия-чемпион!
mangoх12
mangoх12
вчера в 19:02
Зато лысый взял арбуза и пожарника Кутепкина ахахах Больше из спама вызывать некого не вызывать ведь Безбородова в самом деле))
1 Lexus
1 Lexus ответил ALIEV AA
вчера в 18:22
ALIEV AA:
Ржу не могу. Плюсы сборной Черчесова 😂 Да их просто нет. Автор долго искал плюсы 😂 и нашел ерунду. Но вот объясните как лучший правый защитник Игнатьев не попал в заявку сборной. Про лучшего опорника я ваше молчу.
... солидарен ... денисов и игнатьев действительно лучшие на своих позициях - даже чорлука охренел когда узнал что игатьева не взяли в сборную ...
MALOVAR
MALOVAR ответил ALIEV AA
вчера в 18:20
а не ты ли угорал когда мы брали Адриано?)) так что не надо
ALIEV AA
ALIEV AA
вчера в 18:06
У Локо сезон отлично отыграли Миранчуки, Денисов, Игнатьев, Коломейцев. И хорош был на замене Тарасов. А у Спартака кто есть? Зобнин только. Глушаков шлак, Самедов пешеход у которого кроме удара ничего нет. Про Кутепова молчу эт ваше чудо. Тот же Семенов из терека сильнее
ALIEV AA
ALIEV AA ответил MALOVAR
вчера в 18:01
Кто бы говорил 😂 у твоего спартака только Промес и Адриано топ игроки которые тащат Спартак. Остальные шлак.
MALOVAR
MALOVAR ответил ALIEV AA
вчера в 17:55
Локо что-то выиграл?))) им подарили,посмотри скол ко мячей там сотворили россияне в равных составах без пенальти))))
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 17:54
Начал читать и исплювался ... ну какой? ну какой Головин??? кто это никто не знать, это не Аршавин,нет нет ,это даже не Сычев ,это потеря мяча и пасы поперек . двойка за статью
ALIEV AA
ALIEV AA
вчера в 17:51
Локо выигрывает чемпионат, а из него только 2 вызваны в сборную. У него тоже видно конфликт с футболом.
ALIEV AA
ALIEV AA
вчера в 17:49
Ржу не могу. Плюсы сборной Черчесова 😂 Да их просто нет. Автор долго искал плюсы 😂 и нашел ерунду. Но вот объясните как лучший правый защитник Игнатьев не попал в заявку сборной. Про лучшего опорника я ваше молчу.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100