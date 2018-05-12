Сильные стороны заявки Черчесова

Часто и справедливо говорят о минусах нынешнего состава сборной. А «Соккер.ру» пробует увидеть наполовину полный стакан живой воды накануне ЧМ-18.

Приписать Черчесову местечковый шовинизм или самодурство сможет каждый. Ведь тренер действует по прихоти и обожает унижать других, а это определение «самодурства» из толкового словаря. Также легко перечислить очевидные минусы состава – футболисты нестабильные, нередко безвольные и разбалованные. Сыгранной сборной нет. Но куда труднее и интереснее выискать козыри предварительной заявки сборной России на чемпионат мира, которая скоро превратится в окончательную и бесповоротную.

Незаменимых не существует

Железно основных - пару человек. Акинфеев провел отличный сезон. Смолов заслужил попытку результативностью последних лет. Головин – самый зрелый и яркий молодой игрок России. Но даже без Игоря, Федора и Александра сборная России возможна. А с ними никаких гарантий, это не Нойер, Роналду и Видаль по важности для сборных – чемпионы мира и двух континентов. Среди 35 игроков нет ни одного, кого при необходимости нельзя заменить. Есть те, кого менять не хотелось бы, но они в меньшинстве.

У каждого полно дублеров

Казалось бы, команда потеряла Джикию, Васина и Кокорина – трех потенциальных игроков основы. Плюс вне расширенного списка капитан нового чемпиона России «Локомотива» и сам Дмитрий Тарасов. Но легко собирается 35 игроков, и в огромной очереди на одно место по три кандидата. Самедов будет в основе справа? Фернандес, Игнатьев или Смольников не хуже. Жирков слева? Рауш, Комбаров, да хоть Зобнин могут там сыграть. В центре обороны после стольких потерь остается шесть человек. В атаке дефицит? Но у Смолова, Чалова и Дзюбы одинаковые шансы на спасительный гол в конце любого из матчей.

Трудно разгадать подход

В ближайших товарищеских матчах – против Австрии и Турции, Черчесов будет нащупывать основу. Но представители сборных Саудовской Аравии, Египта и Уругвая на трибунах ничего ценного о сборной России рассказать главным тренерам не смогут. Даже за полторы недели до старта ЧМ-18 собственный главный тренер не будет на сто процентов знать оптимальный состав команды России. А это значит, что соперники отчасти будут играть вслепую против хозяев турнира, которых неистово поддержат трибуны. Маленькая, но зацепка.

Необходима свежая тактика

Штаб Черчесова копировал клубные наработки всю дорогу. Пользы от этого для сборной было катастрофически мало. Результаты показательные – 8 поражений в 18 матчах при новом тренере, всего 5 побед. Влетали Коста-Рике и Катару, не говоря о Бразилии или Франции. Но этап плагиата схем прошел. Квалификации и сыгранности окончательному составу сборной России не хватит, чтобы скопировать наработки Ганчаренко или Семина. Значит, сборной России придется играть от соперников, чем Черчесов заниматься не любит. Но так шансы на успех выше, чем при неумелом копировании «Ростова», как раньше. Схема «3-4-2-1» не самая плохая, надо с ней работать.

Снижается риск конфликтов

Речь о ссорах футболистов между собой. Когда все не звезды, выделываться странно. А когда у вас тренер Черчесов, то проще сплотиться и воевать против его странных решений (а они будут), нежели устраивать локальные бунты (они непродуктивны). Дзюба и Кокорин это хорошо продемонстрировали, пролетев мимо Кубка Конфедераций. Так что если игроки сборной хотят выйти из группы – должны исключить ссоры и споры в коллективе. Претензии к главному тренеру – священная скрепа, но не удивимся, если на домашнем ЧМ-18 обойдется без междоусобных войн. В заявке попросту неоткуда взяться коалициям.

Выстрелить способен каждый

Вспомните самые яркие матчи сборной России последних лет пяти-шести. Широков обыграл Италию, Дзагоев – Чехию, Кержаков забил победный Португалии, шведов поборол Дзюба, англичанам не проиграли после навеса Щенникова на Василия Березуцкого. От поражения с Бельгией спас Бухаров, чилийцам забил Васин, с испанцами дубль сделал Смолов. Понятно, к чему клоню – у сборной России нет одного лидера, как у многих национальных команд. В лучших матчах постоянно разные спасители. Плохо, что никто не выступает стабильно, но в составе Черчесова более десяти человек могут стать героями матчей с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем. Это ли не мотивация для профессионалов примерно одного уровня?

Получили другую команду

Вспомните главные требования к сборной после смачных провалов. Первое – сильный тренер. Тут мимо, но все претензии к строителю Мутко. Зато новые лица в наличии. По сравнению с матчем против Уэльса двухлетней давности в основе могут остаться два человека, Смолов и Акинфеев. Вариативность тактики присутствует. Пробуют играть в три центральных и меняли подход к атаке и центру поля. Наконец, сборная не основана на составе одного клуба.

В основной заявке представители 12 разных клубов. Хотя есть по 5 футболистов ЦСКА и «Зенита», в основе будут далеко не все. Получается сборная страны, новая команда. Наперед лишать ее поддержки не стоит, как и переносить справедливый скепсис за прошлые неудачи на ближайшее будущее. Сборная России два года не играла в официальных матчах. Поединок с Саудовской Аравией откроет историю обновленного состава.

Даже если вам не нравится выбор тренера – его не заменят. Не устраивает отношение игроков – им на ваше мнение плевать. Сыгранной команды нет, не будет, причитать по этому поводу бессмысленно. Зато сами легко найдете 23 игроков, которые мечтают достойно представить страну и самих себя. Мазохистов нет, никто не хочет облажаться на глазах у всего мира. Им не плевать, поверьте, ведь случай особый – первый чемпионат мира по футболу в России. Так что куда продуктивнее признать, что в серости и однородности заявки сборной есть ряд плюсов.

Каждый может проявить себя и за один матч стать героем страны, как Торбинский на Евро-2008. В команде Хиддинка были ключевые фигуры приличного уровня мастерства, а у Черчесова почти все немножко Колодины. Если тренер найдет правильные слова – сыграют на неплохом уровне и из группы выйдут, невзирая на Суареса и Салаха. О наперед понятных слабостях поговорим, если не получится, а пока интереснее представить свой вариант оптимального состава. Кого вы бы выпустили против Саудовской Аравии, окажись на месте Черчесова? Критиковать тех, кто нарывается, весело, но порой важнее предлагать.