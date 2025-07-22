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Стало известно, какую роль будет выполнять Рэшфорд в «Барселоне»

вчера, 22:41

«Барселона» арендует нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.

Как сообщается, основной задачей англичанина в каталонском клубе будет подмена Рафиньи, чтобы бразилец мог получить дополнительный отдых.

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Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:06
" Незавидная ему досталась доля"...)
Vilar
Vilar
вчера в 23:55
Вот это, да: 50-ти миллионный евро дублёр, у 90-о миллионного евро основняка.
По нашему: ни ху..., пардон, ни хрена себе.
Баобаб
Баобаб
вчера в 23:42
Шнурки сопляку ямалю завязывать 😂😂😂
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:55
когда Камп Ноу достроят, Рэшфорд карьеру окончит, так и не сыграл на КН
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:46
Далеко не завидную роль ему предлагают...
Гость
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