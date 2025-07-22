Стало известно, какую роль будет выполнять Рэшфорд в «Барселоне»

«Барселона» арендует нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.
Как сообщается, основной задачей англичанина в каталонском клубе будет подмена Рафиньи, чтобы бразилец мог получить дополнительный отдых.
«Барселона» арендует нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.
Как сообщается, основной задачей англичанина в каталонском клубе будет подмена Рафиньи, чтобы бразилец мог получить дополнительный отдых.
По нашему: ни ху..., пардон, ни хрена себе.
По нашему: ни ху..., пардон, ни хрена себе.