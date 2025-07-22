«Наполи» и «Рома» проявляют интерес к нападающему «Ливерпуля»

Нападающий «Ливерпуля» Федерико Кьеза рассматривает смену клуба, чтобы получить больше игрового времени и вернуться в сборную Италии перед ЧМ-2026.
«Наполи» следит за ситуацией вокруг футболиста, особенно если не удастся трансфер Дана Ндоя из «Болоньи».
Также «Рома» проявляет интерес к Кьезе; главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини считает его подходящим для схемы «волков». Запрашиваемая цена «Ливерпуля» устраивает римлян.
А так в одной команде Дибала и Кьеза было бы интересно)) в Ювентусе они зажигалм
.
А так в одной команде Дибала и Кьеза было бы интересно)) в Ювентусе они зажигалм
.