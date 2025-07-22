«Наполи» и «Рома» проявляют интерес к нападающему «Ливерпуля»

1753216772

вчера, 23:39

Нападающий «Ливерпуля» рассматривает смену клуба, чтобы получить больше игрового времени и вернуться в сборную Италии перед ЧМ -2026.

«Наполи» следит за ситуацией вокруг футболиста, особенно если не удастся трансфер Дана Ндоя из «Болоньи».

Также «Рома» проявляет интерес к Кьезе; главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини считает его подходящим для схемы «волков». Запрашиваемая цена «Ливерпуля» устраивает римлян.