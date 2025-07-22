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«Наполи» и «Рома» проявляют интерес к нападающему «Ливерпуля»

вчера, 23:39

Нападающий «Ливерпуля» Федерико Кьеза рассматривает смену клуба, чтобы получить больше игрового времени и вернуться в сборную Италии перед ЧМ-2026.

«Наполи» следит за ситуацией вокруг футболиста, особенно если не удастся трансфер Дана Ндоя из «Болоньи».

Также «Рома» проявляет интерес к Кьезе; главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини считает его подходящим для схемы «волков». Запрашиваемая цена «Ливерпуля» устраивает римлян.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:57
Рома не потянет трансфер. Да и играть в зимой на огороде в Олимпико Кьезе нельзя. Именно здесь он порвал кресты..
А так в одной команде Дибала и Кьеза было бы интересно)) в Ювентусе они зажигалм
.
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