Сын Клюйверта, бывшая цель «Спартака» и стиляга из Лондона. Всего пять футболистов играли во всех топ-лигах Европы

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22 июля 2025, 19:00

Почти все уже завершили карьеры.

В это сложно поверить, но только пять футболистов играли во всех пяти ведущих европейских лигах. Часто ведутся споры о том, какие лиги являются самыми сильными в Европе, но давайте считать, что это традиционная большая пятерка – Англия, Испания, Германия, Италия и Франция.

Вот пять футболистов, которые поиграли в Премьер-Лиге, Ла Лиге, Бундеслиге, Серии А и Лиге 1. В скобках рядом с фамилией игрока мы впишем по одному клубу из этих чемпионатов, несмотря на то, что некоторые спортсмены играли за несколько команд из одной страны. Будет указан первый клуб, в который игрок попал в данной лиге.

Кристиан Поульсен («Шальке», «Севилья», «Ювентус», «Ливерпуль», «Эвиан»)

За свою карьеру датский опорный полузащитник выступал за восемь различных клубов и побывал в каждой из пяти ведущих лиг Европы. Наиболее памятные годы он провел в «Шальке», «Севилье» и «Ювентусе», там он раскрылся больше всего. В 2010 году «Ливерпуль» приобрел его примерно за 4,5 миллиона фунтов стерлингов, однако Поульсен провел на «Энфилде» всего один сезон, прежде чем снова оказался в поисках нового клуба. Покинув «Ливерпуль» в 2011 году, датчанин перебрался в «Эвиан». В 2015 году он завершил карьеру игрока и стал тренером, поработал в «Аяксе», а затем перешел в сборную Дании.

Флорин Рэдучою («Бари», «Эспаньол», «Вест Хэм», «Штутгарт», «Монако»)

Карьера румынского нападающего длилась 19 лет — с 1985 по 2004 год. Он выступал за 10 разных клубов и редко задерживался на одном месте надолго. Сделав себе имя на родине, в 1990 году он переехал в Италию и выступал за «Бари», «Верону», «Брешию» и «Милан». В 1994 году он переехал в Испанию и играл за «Эспаньол», где провел один из лучших периодов в своей карьере. В 1996 году его подписал «Вест Хэм», однако он с трудом адаптировался к английскому футболу и продержался в составе «молотобойцев» всего полсезона, прежде чем вернуться в Испанию. Рэдучою провел год в Германии, выступая за «Штутгарт», а незадолго до завершения карьеры выступал за «Монако», где забил 2 гола в 12 матчах. Кстати, раскрыл Флорина наш знакомый Мирча Луческу, когда работал в бухарестском «Динамо», он начал доверять молодому форварду.

Стеван Йоветич («Фиорентина», «Манчестер Сити», «Севилья», «Монако», «Герта»)

Когда-то Йоветич считался одним из самых перспективных нападающих своего поколения, и в первые годы своей карьеры в «Фиорентине» он пользовался большим спросом у других клубов, постоянно ходили слухи об интересе к нему со стороны грандов. Добившись неплохих результатов в Италии, в 2013 году он перешел в «Манчестер Сити» за сумму около 23 миллионов фунтов стерлингов. За два года пребывания в Англии игрок сборной Черногории забил 11 голов, но к тому моменту травмы уже начали ограничивать его игровое время. В конечном итоге травмы мучили Йоветича до конца карьеры, особенно в его последние годы в «Севилье», «Монако» и «Герте». В период с 2017 по 2021 год нападающий пропустил более 150 игр из-за различных повреждений, получил две травмы передней крестообразной связки на разных этапах своей карьеры. Несмотря на перенесенные повреждения, 35-летний футболист по-прежнему профессионально играет за кипрский клуб «Омония». А мог оказаться в России, ведь часто СМИ писали об интересе к Йоветичу со стороны «Спартака», но трансфер так и не осуществился, теперь пересекается с Кокориным в чемпионате Кипра.

Джастин Клюйверт («Рома», «Ницца», «Лейпциг», «Валенсия», «Борнмут»)

Впечатляет то, что Клюйверту удалось поиграть во всех топ-5 лигах до того, как ему исполнилось 25 лет. Играя за «Рому», нидерландский нападающий провел несколько сезонов в аренде в Германии, Франции и Испании, прежде чем окончательно перешел в английский «Борнмут». С тех пор 26-летний игрок зарекомендовал себя как стабильный и качественный форвард Премьер-Лиги, забив 12 голов в прошлом сезоне. И да, это сын того самого Патрика Клюйверта, недавно Джастин стал отцом, а Патрик – соответственно дедушкой. Было бы красиво посмотреть на Джастина в футболке «Барселоны», но есть интерес и со стороны другого гранда. Кто знает, может, это когда-то и произойдет, как игрок ротации он бы точно каталонцам пригодился. Кстати, Клюйверт забивал во всех 5 топ-лигах. Он всего третий футболист в истории, кто это сделал. Как вы догадались, предшественники уже фигурировали в нашем списке – это Рэдучою и Йоветич. Любопытно, что Патрик Клюйверт мог стать в один ряд с сыном – он играл за «Барселону», «Ньюкасл», «Милан» и «Лилль», не выступал лишь в Бундеслиге.

Пьер-Эмерик Обамеянг («Милан», «Дижон», «Боруссия» Д, «Арсенал», «Барселона»)*

Включение Обамеянга в этот список отмечено звездочкой. Несмотря на то что у него были запоминающиеся выступления во Франции, Англии, Испании и Германии, он так и не появился на поле в Серии А. Игрок сборной Габона выступал за «Милан» с 2007 по 2011 год, но не сыграл ни одного матча за итальянский клуб в чемпионате Италии, максимум был лишь на скамейке запасных. Таким образом, технически он никогда не играл в Серии А, хотя, учитывая, что он числился в составе «Милана» на протяжении четырех лет, мы включили его в наш список. Наиболее плодотворные этапы его карьеры пришлись на период выступлений за дортмундскую «Боруссию» в Германии и «Арсенал» в Англии. Он также произвёл хорошее впечатление, играя за «Барселону», «Сент-Этьен» и «Марсель». Сейчас Обамеянгу 36 лет, и он ищет свой следующий клуб. Недавно играл за «Аль-Кадисию» в Саудовской Аравии. Футболист достаточно известный, он любит дорогую одежду и автомобили, Пьер-Эмерик наверняка найдет выгодное предложение.