Дьёкереш станет игроком «Арсенала»

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Спортинг» и «Арсенал» достигли устного соглашения по трансферу нападающего Виктора Дьёкереша.
Португальский клуб согласился на последнее предложение «канониров» в размере 63,5 млн евро плюс 10 млн евро, при этом агент согласился снизить свою комиссию.
Контракт Дьёкереша с «Арсеналом» будет подписан на 5 лет.
Что касается меня лично, то я буду очень рад, если Арсенал начнёт показывать яркую, сильную игру в атаке, пусть даже это в итоге и не приведёт к титулам. Не могу больше смотреть на беспомощность перед чужими воротами.
Что касается меня лично, то я буду очень рад, если Арсенал начнёт показывать яркую, сильную игру в атаке, пусть даже это в итоге и не приведёт к титулам. Не могу больше смотреть на беспомощность перед чужими воротами.
Виктор мощный, выносливый, отлично работает корпусом навязывая борьбу защитникам, он точно усилит атаку даже если не будет забивать много голов, но будет знатно нагружать оборону соперников! Удачи Дьекерешу у нас!
Виктор мощный, выносливый, отлично работает корпусом навязывая борьбу защитникам, он точно усилит атаку даже если не будет забивать много голов, но будет знатно нагружать оборону соперников! Удачи Дьекерешу у нас!
надеюсь оправдает все ожидания в полной мере!
однако игрок отказался от 2 млн евро зарплаты ради трансфера.
и своего добился))
если после таких трансферов Арсенал хотя бы кубок лиги не заберет,
тогда Артета безнадежный физрук.
понятно. что Ливерпуль укомплектован монструозно, еще Сити вернется,
то канонирам мало что светит.
но это футбол, здесь все возможно))
надеюсь оправдает все ожидания в полной мере!
однако игрок отказался от 2 млн евро зарплаты ради трансфера.
и своего добился))
если после таких трансферов Арсенал хотя бы кубок лиги не заберет,
тогда Артета безнадежный физрук.
понятно. что Ливерпуль укомплектован монструозно, еще Сити вернется,
то канонирам мало что светит.
но это футбол, здесь все возможно))
Роналду играл в Спортинге юнцом, когда ему было 16-17 лет, и в 17 лет перешел в МЮ и забивать он там стал много лишь на четвертый свой сезон. Играл он вингера там. Да опять же, не совсем корректное сравнение Дьекереша с одним из лучших футболистов в истории футбола.
Шведу уже 28-ой год идёт так то. Суть в том, что всего 2 года назад (до Спортинга) он играл в Англии в Чемпионшипе за Ковентри 3 года и там не был таким снайпером, а вот в Португалии попёрло, это либо он реально вышел на такой уровень, либо чемпионат португальский такой, что клепает там. Поэтому и интересно, как покажет себя в более сильном АПЛ.
Роналду играл в Спортинге юнцом, когда ему было 16-17 лет, и в 17 лет перешел в МЮ и забивать он там стал много лишь на четвертый свой сезон. Играл он вингера там. Да опять же, не совсем корректное сравнение Дьекереша с одним из лучших футболистов в истории футбола.
Шведу уже 28-ой год идёт так то. Суть в том, что всего 2 года назад (до Спортинга) он играл в Англии в Чемпионшипе за Ковентри 3 года и там не был таким снайпером, а вот в Португалии попёрло, это либо он реально вышел на такой уровень, либо чемпионат португальский такой, что клепает там. Поэтому и интересно, как покажет себя в более сильном АПЛ.
Желаю ему удачи в Арсенале, посмотрим на него в АПЛ)
Канониры закрыли проблемную позицию, главное чтобы побыстрее влился в коллектив
Желаю ему удачи в Арсенале, посмотрим на него в АПЛ)
Канониры закрыли проблемную позицию, главное чтобы побыстрее влился в коллектив