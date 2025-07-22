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Дьёкереш станет игроком «Арсенала»

вчера, 17:11

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Спортинг» и «Арсенал» достигли устного соглашения по трансферу нападающего Виктора Дьёкереша.

Португальский клуб согласился на последнее предложение «канониров» в размере 63,5 млн евро плюс 10 млн евро, при этом агент согласился снизить свою комиссию.

Контракт Дьёкереша с «Арсеналом» будет подписан на 5 лет.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777 ответ Великий Пуховик (раскрыть)
вчера в 21:13, ред.
Да нет, я то уверен, что он то точно будет забивать за Арсенал, просто мне, как наверно и многим, интересно в каком количестве будет забивать 👍🏽 не повторится ли судьба Нуньеса, который рвал и метал за Бенфику, в том числе клепал в ЛЧ и возил тот же Ливерпуль, но вот перейдя к ним, практически пропал
sv_1969
sv_1969 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:11
Приветствую Саркис! Может я и утрирую но Жезуса сейчас слить это как Алабу продать)))
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:00
Приветствую Вас! На самом деле, в Чемпионшипе он уже начал выдавать приличные цифры, в сезоне 21/22 17 голов, а в сезоне 22/23 21гол и 10 голевых....а потом переезд в Португалию и там уже пошла аномалия....
Великий Пуховик
Великий Пуховик ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 20:54
Здесь, по-моему, уже кто-то приводил подробную статистику по забитым мячам. Суть была в том, что Дьёкереш большинство своих голов забивал середнякам и аутсайдерам, а не сильным клубам. В общем-то, это и хорошо для Арсенала, который часто не может вскрыть оборону середняков и аутсайдеров, что в итоге приводит к потере очков. Те же Ливерпуль и Манчестер Сити свои очки в таких матчах набирают регулярно. А если Виктор ещё и топам будет забивать, то совсем прекрасно.
Что касается меня лично, то я буду очень рад, если Арсенал начнёт показывать яркую, сильную игру в атаке, пусть даже это в итоге и не приведёт к титулам. Не могу больше смотреть на беспомощность перед чужими воротами.
A.S.A
A.S.A ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:51
Жаль,что он поломан, так бы слили его в это ТО....
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:50
Браво!!! Я очень рад! Лично для меня это топ трансфер!!! Я не оцениваю его голевые действия за Спортинг, я вижу в нем те игровые качества, которые не хватают нашим "девяткам" Жезусу и Хаверцу...
Виктор мощный, выносливый, отлично работает корпусом навязывая борьбу защитникам, он точно усилит атаку даже если не будет забивать много голов, но будет знатно нагружать оборону соперников! Удачи Дьекерешу у нас!
djaich
djaich
вчера в 19:36
Брать голеадоров из Португальского чемпионата это всегда лотерея, причем обычно проигрышная. Уже были и Джексон Мартинес, и Бас Дост, и Мехди Тареми, и Дарвин Нуньес, практически все провалились в чемпионатах большой пятерки. Но здесь за счет удачно организованной рекламной компании сумели вытянуть из Арсенала неплохие деньги, на большее предложение от любого иного европейского клуба из топ-чемпионата вряд ли можно было рассчитывать.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:30
поздравляем всех истинных фанатов Арсенала с долгожданным форвардом)))
надеюсь оправдает все ожидания в полной мере!
однако игрок отказался от 2 млн евро зарплаты ради трансфера.
и своего добился))
если после таких трансферов Арсенал хотя бы кубок лиги не заберет,
тогда Артета безнадежный физрук.
понятно. что Ливерпуль укомплектован монструозно, еще Сити вернется,
то канонирам мало что светит.
но это футбол, здесь все возможно))
Romeo 777
Romeo 777 ответ BIANCONERI27 (раскрыть)
вчера в 18:14
Ну ты и сравнил конечно))
Роналду играл в Спортинге юнцом, когда ему было 16-17 лет, и в 17 лет перешел в МЮ и забивать он там стал много лишь на четвертый свой сезон. Играл он вингера там. Да опять же, не совсем корректное сравнение Дьекереша с одним из лучших футболистов в истории футбола.
Шведу уже 28-ой год идёт так то. Суть в том, что всего 2 года назад (до Спортинга) он играл в Англии в Чемпионшипе за Ковентри 3 года и там не был таким снайпером, а вот в Португалии попёрло, это либо он реально вышел на такой уровень, либо чемпионат португальский такой, что клепает там. Поэтому и интересно, как покажет себя в более сильном АПЛ.
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
вчера в 17:55
Всё! Куплен!
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
вчера в 17:50
Будем ждать официальной информации!
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 17:49
Ну так Роналду тоже в Спортинге не забивал а в АПЛ клал пачками.
BIANCONERI27
BIANCONERI27
вчера в 17:47
И клуб и игрок подходят друг другу,надеюсь Арсенал что-то да возьмет с таким составом.
Брулин
Брулин
вчера в 17:47
Спортинг и устное соглашение? Где-то это уже было
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:40
Ну вот, всё и разрешилось. Настораживает то, что договорённость пока устная. Неужели кто-то оставляет пути отхода? Я был уверен, что Спортинг, после высказываний Дьекереша, поступит более жёстко. Видимо у Арсенала есть хороший переговорщик - и конфликт погасил, и цену на игрока снизил. Дождёмся официальной информации.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 17:34
Интересно будет посмотреть за ним в АПЛ. Всего 2-3 года назад играл в Чемпионшипе и там не забивал столько голов.
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:27
Давно пора))
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:27
Ну наконец-то вроде всё разрешено
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 17:20
Это радует, наконец-то эта сага закончилась.
Желаю ему удачи в Арсенале, посмотрим на него в АПЛ)
Канониры закрыли проблемную позицию, главное чтобы побыстрее влился в коллектив
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:12
Долго мурыжили, но наконец договорились. Похоже Жезусу надо искать новый клуб
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