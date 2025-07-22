Дьёкереш станет игроком «Арсенала»

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вчера, 17:11

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Спортинг» и «Арсенал» достигли устного соглашения по трансферу нападающего .

Португальский клуб согласился на последнее предложение «канониров» в размере 63,5 млн евро плюс 10 млн евро, при этом агент согласился снизить свою комиссию.

Контракт Дьёкереша с «Арсеналом» будет подписан на 5 лет.