Переговоры «Баварии» и «Штутгарта» по Вольтемаде зашли в тупик

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сегодня, 01:08

«Бавария» решила не направлять третье предложение «Штутгарту» касательно покупки нападающего .

Мюнхенский клуб по-прежнему заинтересован в игроке, однако предпочитает возобновить переговоры после личных встреч, которые «швабы» на данный момент отклоняют.

Вольтемаде, чей контракт действует до лета 2028 года, в прошлом сезоне забил 17 голов в 33 матчах.