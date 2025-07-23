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Переговоры «Баварии» и «Штутгарта» по Вольтемаде зашли в тупик

сегодня, 01:08

«Бавария» решила не направлять третье предложение «Штутгарту» касательно покупки нападающего Ника Вольтемаде.

Мюнхенский клуб по-прежнему заинтересован в игроке, однако предпочитает возобновить переговоры после личных встреч, которые «швабы» на данный момент отклоняют.

Вольтемаде, чей контракт действует до лета 2028 года, в прошлом сезоне забил 17 голов в 33 матчах.

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Comentarios
Comentarios ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 03:44
Баварии бы такого как Мюллера бы найти. Созидателя и забивного
Capral
Capral
сегодня в 01:27, ред.
Вольтемаде не того плана игрок, который нужен Баварии. Мусиалу он не заменит- ни по динамике, ни по мысли, к тому же- он игрок середины поля, хотя может остро сыграть и в атаке. Но Баварии нужен активный форвард, на замену, или даже вопреки престарелому позиционщику Кейну. Одно время мне казалось, что Вольтемаде может достойно вписаться в Баварию, но только до игры молодежки с Англией в финале. А после, стало очевидно, что игрок, он- среднего качества, исключительно для Штутгарта. Если Штутгарт готов его продать за 50 млн., то в этом случае стоит попробовать, но покупать его за 100млн- это безумее. На эти деньги, можно и нужно взять двух неплохих игроков- в центр поля и в атаку...
И плевать на то, что требует Маттеус. Откровенно говоря, он уже всех з.....л своими советами.
Гость
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