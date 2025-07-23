Переговоры «Баварии» и «Штутгарта» по Вольтемаде зашли в тупик

«Бавария» решила не направлять третье предложение «Штутгарту» касательно покупки нападающего Ника Вольтемаде.
Мюнхенский клуб по-прежнему заинтересован в игроке, однако предпочитает возобновить переговоры после личных встреч, которые «швабы» на данный момент отклоняют.
Вольтемаде, чей контракт действует до лета 2028 года, в прошлом сезоне забил 17 голов в 33 матчах.
И плевать на то, что требует Маттеус. Откровенно говоря, он уже всех з.....л своими советами.
И плевать на то, что требует Маттеус. Откровенно говоря, он уже всех з.....л своими советами.