«Бранн» – «Зальцбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1753214030

22 июля 2025, 22:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги чемпионов «Бранн» – «Зальцбург», который состоится 23 июля 2025 года.

«Бранн»

Клуб из Норвегии давно не заявлял о себе в еврокубках, а сейчас и вовсе пытается пройти в квалификацию сразу в Лигу чемпионов. В текущем сезоне в чемпионате Норвегии «Бранн» отстает от лидера на шесть очков, при этом имея одну встречу в запасе, поэтому имеет шансы побороться за лидерство. В первой домашней игре с «Зальцбургом» хозяевам придется непросто, ведь соперник имеет более качественный подбор футболистов и очень мотивирован.

19 июля «Бранн» проиграл «КФУМ Осло» (0:2), а 13 числа команда на своем поле одолела лидера чемпионата Норвегии «Викинг» (3:1).

«Зальцбург»

«Зальцбург» является опытным еврокубковым бойцом, и букмекеры пророчат команде выход в групповой турнир Лиги чемпионов. Тем не менее, для этого нужно пройти еще трех соперников и сейчас следует обыгрывать «Бранн», которому мало что есть терять, и он может преподнести сюрпризы. Встреча будет максимально интересной, а гости сделают все, чтобы выиграть уже в первой выездной встрече.

18 июля «Зальцбург» проиграл «Дерби Каунти» (1:2), а 15 числа команда обыграла «Карабах» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бранн» – 3.05

Ничья – 3.8

Победит «Зальцбург» – 2.17

Тотал больше 2.5 мячей – 1.65

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.25

Статистика

Четыре из семи последних матчей «Бранна» завершились исходом «обе забьют»

«Зальцбург» выиграл только две игры из пяти последних во всех турнирах

Команды ранее никогда не встречались между собой в товарищеских или официальных поединках

Прогноз

Поставить на победу «Зальцбурга, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.17. Предполагаем, что гости окажутся быстрее и успешнее своего соперника в первой игре квалификации.