«Спартак» намерен приобрести Пальцева у махачкалинского «Динамо»

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вчера, 14:09

Защитник махачкалинского «Динамо» интересен «Спартаку».

По информации источника, сумма трансфера 24-летнего футболиста может составить около 4-5 млн евро. Также сообщается, что Пальцева очень хочет видеть в команде главный тренер «красно-белых» Деян Станкович.

Ранее сообщалось о том, что Пальцев может оказаться в «Краснодаре», но эти переговоры были приостановлены.

В прошедшем сезоне он сыграл 34 матча во всех турнирах и отдал 1 голевую передачу.