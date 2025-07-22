Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Спартак» намерен приобрести Пальцева у махачкалинского «Динамо»

вчера, 14:09

Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев интересен «Спартаку».

По информации источника, сумма трансфера 24-летнего футболиста может составить около 4-5 млн евро. Также сообщается, что Пальцева очень хочет видеть в команде главный тренер «красно-белых» Деян Станкович.

Ранее сообщалось о том, что Пальцев может оказаться в «Краснодаре», но эти переговоры были приостановлены.

В прошедшем сезоне он сыграл 34 матча во всех турнирах и отдал 1 голевую передачу.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиФайзуллаев успешно прошёл медосмотр в Турции
Вчера, 11:30
Слухи«Зенит» возобновил переговоры с «Риу Аве» по поводу трансфера Клэйтона
Вчера, 10:47
Слухи«Спартак» интересуется защитником «Галатасарая»
Вчера, 10:06
Сенников — о Пиняеве: «Нет смысла переходить из одной команды в другую»
Вчера, 08:20
СлухиВендел может уйти из «Зенита» в «Палмейрас»
21 июля
СлухиВ «Пари НН» перейдет полузащитник сборной Ямайки
21 июля
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:52
Ну, за такой суп стоит и в футбол поиграть, не обидно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👌👌👌👌👌👌👌🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🥣🥣🥣🥣🥣🥣🥣🥣🥣
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:15, ред.
Вьетнамский суп фо, одна порция которого обошлась в 5000 долларов (3800 фунтов стерлингов), пожалуй, самый дорогой суп в мире )...

Capral
Capral
вчера в 16:59
байкал.

А что, сейчас, кто-то играет за тарелку супа? АХАХАХАХАХАХАХАХА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Байкал-38
Байкал-38 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 16:29
А причём здесь Газизов?
Это рынок, сказали цену вот и решай покупать или нет.
Или Спартаку всех за бесценок надо отдавать?
Прошли те времена когда за Спартак хотели играть, теперь только за деньги, за очень большие деньги.
Тем более с клубов у которых много денег, надо драть больше.
Закон рынка.
Спартак не обиднеет, более негодный шлак и подороже покупают и ничего.
А Газизов красава, своё не упустит, тем более со Спартака.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:27
Печально что игроков берут под тренера который вряд ли то до весны дотянет. Ну Спартак в своём репуртуаре
x3jrjtxqw6jx
x3jrjtxqw6jx
вчера в 15:05
Спартак опять ослабляет основного конкурента.
derrik2000
derrik2000
вчера в 14:46, ред.
Газизов в своём репертуаре!))
Цену ЗАЛАМЫВАЕТ, аж скулы сводит.
Не, не спорю: на фоне многих игрочишек горцев Пальцев производит весьма неплохое впечатление..
Но за игрока, который только в Махачкале себя НЕплохо зарекомендовал, уж очень дорого.
Правда, на фоне того ШЛАКА, который уже при борове массово закупался за границей и транзитом проследовал на..., Пальцев хорошо смотрится.
К тому же наш, русский.
Чё скажу.
Пусть торгуются с Газизовым.
Может, что и получится..
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 14:44
Ценник поднимается) Краснодар предлагал 1,5, Динамо хотело 4. Я думаю, где-то на 3-3,5 сошлись бы, обычный торг, как и всегда. Сейчас Динамо хочет 4-5, в итоге сойдутся на 4
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:31, ред.
Дворовый футбол Пальцева пришёлся по душе Спартаку...
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 14:22, ред.
Так и думал,что не задержится в Динамо,по игре впечатляет.Если трансфер состоится,то Динамо сможет купить новичков хороших,с учетом того,что ранее Ахмат купил двух игроков у Динамо.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 