«Спартак» намерен приобрести Пальцева у махачкалинского «Динамо»

Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев интересен «Спартаку».
По информации источника, сумма трансфера 24-летнего футболиста может составить около 4-5 млн евро. Также сообщается, что Пальцева очень хочет видеть в команде главный тренер «красно-белых» Деян Станкович.
Ранее сообщалось о том, что Пальцев может оказаться в «Краснодаре», но эти переговоры были приостановлены.
В прошедшем сезоне он сыграл 34 матча во всех турнирах и отдал 1 голевую передачу.
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https://youtu.be/nzbR-TgWcPg?feature=shared
А что, сейчас, кто-то играет за тарелку супа? АХАХАХАХАХАХАХАХА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А что, сейчас, кто-то играет за тарелку супа? АХАХАХАХАХАХАХАХА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Это рынок, сказали цену вот и решай покупать или нет.
Или Спартаку всех за бесценок надо отдавать?
Прошли те времена когда за Спартак хотели играть, теперь только за деньги, за очень большие деньги.
Тем более с клубов у которых много денег, надо драть больше.
Закон рынка.
Спартак не обиднеет, более негодный шлак и подороже покупают и ничего.
А Газизов красава, своё не упустит, тем более со Спартака.
Это рынок, сказали цену вот и решай покупать или нет.
Или Спартаку всех за бесценок надо отдавать?
Прошли те времена когда за Спартак хотели играть, теперь только за деньги, за очень большие деньги.
Тем более с клубов у которых много денег, надо драть больше.
Закон рынка.
Спартак не обиднеет, более негодный шлак и подороже покупают и ничего.
А Газизов красава, своё не упустит, тем более со Спартака.
Цену ЗАЛАМЫВАЕТ, аж скулы сводит.
Не, не спорю: на фоне многих игрочишек горцев Пальцев производит весьма неплохое впечатление..
Но за игрока, который только в Махачкале себя НЕплохо зарекомендовал, уж очень дорого.
Правда, на фоне того ШЛАКА, который уже при борове массово закупался за границей и транзитом проследовал на..., Пальцев хорошо смотрится.
К тому же наш, русский.
Чё скажу.
Пусть торгуются с Газизовым.
Может, что и получится..
Цену ЗАЛАМЫВАЕТ, аж скулы сводит.
Не, не спорю: на фоне многих игрочишек горцев Пальцев производит весьма неплохое впечатление..
Но за игрока, который только в Махачкале себя НЕплохо зарекомендовал, уж очень дорого.
Правда, на фоне того ШЛАКА, который уже при борове массово закупался за границей и транзитом проследовал на..., Пальцев хорошо смотрится.
К тому же наш, русский.
Чё скажу.
Пусть торгуются с Газизовым.
Может, что и получится..