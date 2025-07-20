«Судейство не соответствовало уровню РПЛ». Арбитры матча «Спартака» в центре внимания

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20 июля 2025, 15:39

Отличились Казарцев, Фисенко и Шадыханов.

Начали со скандала, которого легко было избежать

В РПЛ двенадцать арбитров со стабильной практикой в прошлом сезоне. Василий Казарцев лишь на восьмой строчке по количеству проведённых матчей в качестве главного судьи — 13 игр. Также рефери помогал с повторами, как и его коллеги. На жаркие матчи логично назначать арбитров с высоким рейтингом. Казарцев был восьмым в независимом рейтинге бывшего судьи Федотова, который оценивает работу коллег.

Конечно, игру «Спартака» и «Динамо» из Махачкалы нельзя назвать центральной в туре. Для «раскачки» клубам из Москвы и Краснодара календарь выдал матч с середняками. Позже пойдут матчи фаворитов между собой. На дебютную игру «Спартака» стоило просто выбрать одного из высокорейтинговых рефери прошлого сезона. Казарцев редко судит «красно-белых» в Москве, но в РФС решили, что нужно устроить ему экзамен.

У арбитра есть история скандальных эпизодов в играх «красно-белых». Чиновникам РФС и РПЛ важно учитывать такие моменты. Казарцев мог отсудить «Спартак», когда наберет форму. Арбитру 45 лет, ему нужно время для входа в сезон. Назначение Казарцева на первый тур в домашнем матче Станковича стало ошибкой. И ведь хватает арбитров, Левников, Кукуян и Иванов торчат в будках с мониторами в первом туре.

У всех этих рефери высокие оценки. Какой смысл беречь арбитров ФИФА , когда важно начать сезон без скандалов? Напоминает ситуацию с лицензией «Химкам» — запоздали с решением, и скандал с «Торпедо». На повторных моментах в игре «Спартака» работали Фисенко и Шадыханов, а не Мешков и Карасёв. Арбитр Фисенко недавно трудился в матчах низших лиг, его подставили назначением на «Спартак» в связке с Казарцевым.

Дискредитация опытных арбитров помогает Мажичу

Казарцев не в лучшей форме, что очевидно после матча «Спартака». Такие моменты руководитель арбитров — серб Мажич — должен отмечать на сборах перед началом сезона. Часто самые возрастные рефери плохо сдают физические тесты. Логично, что мужчине в районе 50 лет нужно время, чтобы разбегаться. Казарцев успевал за эпизодами физически, но не успевал по концентрации. Отсюда возникает нервозность у игроков и тренеров.

Милорад Мажич, с которым в РФС продлили контракт, словно наслаждается неудачами опытных российских арбитров. С огромным удовольствием «слили» Безбородова за комментарии в сети. Трагикомичная ситуация: Безбородову 52 года. Он думал, что оставляет комментарии о себе любимом и других арбитрах анонимно, а делал это под своей фамилией. Судью отстранили. Теперь в центре скандала — другой опытный арбитр.

Не нравится тень подковёрной борьбы в таких историях. Руководитель арбитров не может быть их врагом — это нелогично и навредит РПЛ . У Мажича нулевой авторитет. С рефери связан ряд скандалов в Первой и Второй лигах, то есть серба не боятся. Например, задержан молодой арбитр Головко, которого обвиняют во влиянии на результат матча московского «Торпедо». Мажичу нравится, что с рефери столько новых скандалов?

В РФС теперь боятся отдавать судейский департамент Безбородову или другому россиянину. Надеются, что Мажич дорожит своей огромной зарплатой. Но разве глава арбитров грамотно выбрал судей на игру «Спартака»? Ещё посмотрим вечером на работу Шафеева в матче «Зенит» — «Ростов». Пожелаем Рафаэлю четких решений. А Мажичу — умения уважать арбитров, а также выдавать ясные инструкции тренерам РПЛ .

Мажич — серб, он мог позвонить Станковичу. Деяна должен был быть успокоен до старта сезона. Стоило собрать всех тренеров РПЛ на онлайн-конференцию и объяснить, как нужно вести себя. Нормальная практика. Также важно учитывать историю арбитров и клубов. Казарцева не стоило назначать на поединок «Спартака» против крайне неудобного соперника. Решение Мажича — издевательство над москвичами и самим арбитром.

Руководству «Спартака» важно осадить Станковича

Некоторые судейские решения Казарцева и его коллег были верными. Голы «Спартака» отменяли из-за офсайдов, которые видны без технологий. Но проблема в том, что Станкович выходит на матчи РПЛ с мыслью, что арбитры очень не любят «Спартак». Поведение, выкрики и даже мимика тренера показывают неприязнь к судьям. Раньше Деян обожал грубо ругаться на итальянском языке, а потом возмущался карточкам.

Серб — эмоциональный мужчина, бульдог на бровке, который норовит всех покусать. Нельзя наказывать за энергичное поведение, но важно показывать карточки, если реакция становится неспортивной. Вчера «Спартак» победил благодаря первому голу Маркиньоса в РПЛ , но мог остаться первым в меньшинстве. Правый вингер «красно-белых» Солари агрессивно ударил по мячу после желтой карточки, а Казарцев его простил.

Судейство в целом было низкого уровня, с ошибками в обе стороны. Команды завелись. Судья не успокоил игроков. Казарцев старался держаться уверенно, а на самом деле нервничал. Если бы помощники Фисенко и Шадыханов позвали его к монитору, когда он наступил на ногу Умярову, игра могла бы сложиться спокойнее. А чем чаще судьи принимали спорные решения — даже если они были верными, — тем сильнее заводились игроки.

Можно спорить с отменой гола Литвинова или требовать пенальти за игру рукой у футболиста «Динамо» на углу штрафной площади. Но эти эпизоды мог оценивать другой рефери. Василий «Проверим, проверим» Казарцев — рискованный выбор на матч «Спартака». Конечно, клубы не должны одобрять работу арбитров. Когда петербуржец наберёт форму, он сможет судить поединки «красно-белых». Но стоило поберечь всем нервы.

Мажич начудил в первом туре: он оставил у мониторов лучших арбитров страны и отправил в поле тех, кто готов хуже. Надеемся, эксперты РФС признают фол против Умярова поводом назначить пенальти. Казарцев и его помощники сразу допустили ошибку. Хорошо, что она не оказалась роковой. Но были и другие важные эпизоды: защитника «Динамо» Аззи простили за явный фол, а потом выгнали в менее очевидном эпизоде.

В судействе важна последовательность, у Казарцева её не было. «Спартак» выгрыз победу, но позже одна ошибка рефери в июле может лишить титула весной. Не нравится, что арбитры не готовы, у бригады Казарцева были ляпы. Ругаем рефери за спорную работу, а Станковича и его футболистов — за неумение думать только об игре. «Спартаковцы» реагируют на провокации, а потом заведённые бьют мимо ворот.