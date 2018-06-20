Фиаско чемпионов и хозяйская яр(к)ость. Итоги первого тура ЧМ-2018

Сборная России уже успела провести два матча и на 99.99% выйти в 1/8 финала, а «Соккер.ру» подводит итоги первого тура футбольного праздника, гремящего в нашей стране.

Только цифры

- в 16 матчах первого тура группового этапа забито 38 голов. Средняя результативность – 2.36 гола за игру. На ЧМ-2014 первый тур принес 49 голов (3.06 в среднем).

- самый популярный счет 1-го тура – 1:0 (повторялся 6 раз), на втором месте – 2:1 (4 раза).

- самой результативной командой стала Россия, отгрузившая пять мячей в ворота Саудовской Аравии (5:0).

- самый результативный матч состоялся в Сочи, где выясняли отношения Испания и Португалия (3:3) – 6 забитых мячей.

- хет-трик в матче с Испанией помог стать Криштиану Роналду самым забивным игроком после первого раунда. По два мяча забили Денис Черышев, Диего Коста, Харри Кейн и Ромелу Лукаку.

- единственный автор двух результативных передач – Александр Головин.

- было назначено 9 пенальти, 7 из которых привели к взятиям ворот.

- 4 гола забиты прямыми ударами со штрафных. Отличились Александр Головин, Криштиану Роналду, Александар Коларов и Хуан Кинтеро. За весь прошлый чемпионат мира в Бразилии подобным образом было забито всего лишь три мяча.

Сенсация тура. Поражение чемпионов

Неожиданных результатов хватало: не смогли выиграть Бразилия и Аргентина, в группе «H» сюрпризом стали синхронные поражения Польши и Колумбии, но сенсация одна. Германия, действующий чемпион мира, стартовала с поражения от сборной Мексики, причем немцы проиграли не случайно и вследствие стечения обстоятельств, а заслуженно. «Эль Три» выдали классный матч, молниями контратак вскрывали плюшевые и медлительные немецкие построения, пока Лосано, наконец, не забил в ворота Мануэля Нойера в концовке первого тайма. После перерыва Бундестим прибавила, но достучаться до ворот Гильермо Очоа не сумела. Мексиканцы ярко праздновали победу, благодарили игроков и тренера Осорио, а одна болельщица заявила, что на 100% знает причину победы над сборной Германии. Это ее бабушка, качественно благословившая футболистов через телевизор.

I’m 100% convinced my grandma was the reason Mexico won pic.twitter.com/9jBRF5wFPE — paola (@paolaa_janet) 17 июня 2018 г.

Матч тура. Португалия – Испания (3:3)

Сочи пока увидел самый яркий матч нынешнего мундиаля, причем к игре соседей по Пиренейскому полуострову изначально было повышенное внимание, ведь афиша яркая, команды сильные, звездные футболисты по обе стороны, Криштиану Роналду против своих товарищей по «Реалу» и, в частности, Серхио Рамоса. Это тот случай, когда повышенные ожидания полностью оправдались. Роналду и Испания забили друг другу по три мяча, Криштиану проявил себя настоящей машиной, отличившись тремя разными способами: с пенальти, с игры (да-да, при помощи Де Хеа) и со штрафного. За «Красную Фурию» дублем отметился Диего Коста, а гол Начо, сбившего Роналду перед судьбоносным пенальти, едва не оказался победным. Ох, очень горячо!

Игрок тура. Криштиану Роналду (Португалия)

Лидер сборной Португалии провел просто идеальный матч. Дело не только в трех забитых мячах, Криштиану, такое ощущение, вообще не допускал ошибок, все его действия были исключительно полезными для команды. И цифры убеждают в этом. 95% точных передач для нападающего – это какой-то нонсенс, голова идет кругом. Ну и три гола после четырех ударов по воротам. Дикая эффективность в завершающей стадии.

Символическая сборная 1-го тура ЧМ

Вратарь: Очоа (Мексика).

Защитники: Севарссон (Исландия), Хименес (Уругвай), Гранквист (Швеция), Коларов (Сербия).

Полузащитники: Головин (Россия), Эррера (Мексика), Лосано (Мексика), Черышев (Россия)

Нападающие: Роналду (Португалия), Коста (Испания).

Тренер: Хуан Карлос Осорио (сборная Мексики).

Запас: Хальдорссон (Исландия), Гальярдо (Мексика), Годин (Уругвай), Г. Сигурдссон (Исландия), Осако (Япония), Лукаку (Бельгия), Кейн (Англия).

Промах тура. Лионель Месси

Чемпионат мира начался неудачно для человека, претендующего на звание Короля футбола. Для того чтобы сесть на трон, Лео нужно выиграть мундиаль. В России Аргентина стартовала с ничьей против несгибаемой сборной Исландии, а Месси при счете 1:1 не сумел реализовать пенальти, проиграв дуэль талантливому клипмейкеру и по совместительству вратарю Хальдорссону.

Очарование тура. Сборная Мексики

Еще раз хочется выразить восхищение игрой сборной Мексики против чемпионов мира немцев. Дело ведь не в результате: то, как бежали, как разворачивали свои атаки, как заполняли зоны, как самоотверженно прессинговали мексиканцы – все это доставило чисто эстетическое наслаждение, таким футболом хочется любоваться. «Эль Три» своей изумительной игрой против немцев устроили дополнительный призыв поклонников. Еще один такой матч по содержанию игры и эмоциям – и в эту команду можно беспробудно влюбиться.

Разочарование тура. Хилые фавориты

Пока главные фавориты чемпионата мира проявляют себя не лучшим образом. Германия проиграла, Аргентина и Бразилия потеряли очки там, где должны были побеждать, Франция еле-еле выиграла у австралийцев благодаря новым технологиям. Ни одна команда из числа тех, кого включали в число главных соискателей титула, не показывает пока футбола, чтобы непроизвольно вырвалось: «Ах!»

Ленивая Бразилия, неряшливая Германия, колхозная Аргентина. Фавориты ЧМ – ни о чём!

Красота трибун

А после чтения, которое кого-то до сих пор утомляет по старой доброй школьной привычке, отдохните за просмотром «картинок». Самые яркие девушки, посетившие матчи чемпионата мира и попавшие в объективы фотокорреспондентов «Соккер.ру», ждут вас.