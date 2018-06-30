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Немедленный вылет Франции. Месси против суровой реальности

сегодня, 12:30
Немедленный вылет Франции. Месси против суровой реальности

«Соккер.ру» ожидает жару в Казани, ведь сегодня или Гризманн, или Месси завершат путь к Кубку мира, хотя оба мечтают о прорыве. 

У сборной Аргентины полно минусов, а также странная игра. Но повторять очевидные аргументы против команды Месси накануне матча с Францией попросту скучно. Скорее сборная Гризманна заслуживает отдельного разговора, как формальный фаворит и банда, не показавшая себя во всей красе в группе. Почему они могут вылететь в Казани?  

10. Тренеры Аргентины сильнее

Теперь во множественном числе. Наставник родной сборной должен быть патриотом. Поэтому Сампаоли пошел на уступки капитану. Месси – ужасный тренер, но загвоздка в том, что дискуссионный клуб Лионеля и Хорхе сильнее, чем диктатор Дешам. Что особенного показал Дидье? Никаких откровений, только поражения от будущих чемпионов. С таким составом мог аналогично проигрывать и Раймон Доменек. 

- Аргентина показывала отрезками плохой или средний футбол на двух Кубках Америки и на чемпионате мира в Бразилии, но трижды была в финалах. Каждый раз к тренерам и стилю оставались вопросы, но наставники не мешали сражаться.  

9. Французы слишком «зеленые»

Не исключено, что этот минус можно превратить в плюс – в концовке, когда аргентинские пенсионеры устанут. Но пока отсутствие опыта чаще мешало французам. Аргентина по среднему возрасту основы легко может перевалить за тридцать лет, а Франция держится в районе двадцати пяти. Пока молодые Погба, Гризманн и Мбаппе мечтают о финале, возрастная Аргентина сыграет финал сегодня. 

- 14 футболистов из заявки Франции никогда не играли на ЧМ, как отмечал Дешам. В плей-офф опыт Аргентины, средний возраст которой обычно даже чуть выше среднего возраста заявки – 29.3 года (у Франции всего 26 лет), может сказаться. 

8. Звезды европейцев в спячке

Много говорили о проблемной игре Месси, а что показали Погба и Гризманн? Девятнадцатилетний Мбаппе сыграл интереснее. Не идеально, зато не вяло. Впрочем, у Килиана тоже проблемы. Не подходит для игры в центре, потому вернули в основу Жиру, а молодой парень ищет себя на фланге. Юный форвард вместе с Гризманном и Погба пока похожи на учеников-хулиганов, которые спят на последней парте из-за вчерашней вечеринки, а просыпаются, чтобы глупо пошутить посреди урока. 

- на счету у тройки три гола, но это пенальти, удачные индивидуальные действия и случайность с рикошетом. Антуан постоянно теряет мяч – брак 31 %, Килиана не замечают напарники – у защитника Эрнандеса больше ударов по воротам, а Погба как Погба – брезгует черновой работой и бережет силы. Из основы чаще теряли мяч только Павар и Гризманн. 

7. У Франции странная оборона

Умтити и Варан - ухудшенная или улучшенная копия пары Пике и Рамоса? Понятно, что коллеги легенд по клубам моложе и резвее. Им проще собирать статистику. Самуэль тренируется вместе с Месси, а Рафаэль часто играл против Лионеля. В теории знают, что делать. Но на деле имеем глупые решения, а средняя игра Эрнандеса и Павара на флангах напоминает, что Льориса могла защищать линия с Сидибе и Менди на флангах. Но пережившие травмы игроки были не готовы, а Косьельни попал в лазарет. Всегда опасно играть без вожака в защите. 

- Льорис и Манданда пережили 21 удар в сторону своих ворот, но только пять из них были точными. Эрнандеса и Павара пока не нагрузили работой в защите, а Умтити и Варан умудрились допустить пару ошибок без давления. У Аргентины за три матча, к слову, 45 ударов и каждый третий – в створ. 

6. Аргентина в поисках убойной игры

Ужасный старт не всегда означает провал в плей-офф. Франция намекнула на хорошую игру, но не доказала, что готова нестись на всех парах – пока или сдерживались сознательно, или прятали минусы за вялостью. А сборная Месси менялась трижды за три матча. Франция пока в России, как на курорте – везучие победы и ничья по сговору с датскими принцами, а Аргентина страдала. Если выстрадают правильную тактику – Франции крышка. 

- забавно, но Аргентина не уступает Франции по показателям. По забитым мячам ничья – 3:3, а по владению, точности передач, количеству ударов, отборов и обводок Аргентина опережает Францию. Или Дешам сознательно придержал коней, или сборная Месси сильнее, чем кажется. 

5. Дешам не ценит ключевого игрока

У французов как чемпион мира на групповом этапе сыграл только Канте, но в сборной его как не ценили на Евро-2016 – не могли органично вписать в схемы, так и не ценят сейчас. У опорника точность паса 91.4 %, 2.7 отбора за матч, 3.3 перехвата – лучший в команде, 2.7 выноса – уступает только защитникам. Но Канте играет сам против всех. Если Сампаоли грамотно выстроит работу Месси и его соратников против француза – у Дешама будет дыра на месте, где сердце его сборной. 

- у Канте больше отборов за игру, чем у Матюиди и Погба вместе взятых. С перехватами ситуация аналогичная. Блез и Поль пока играют как два лентяя, за которых в фазе разрушения пашет малыш Нголо. Если Месси будет доминировать в важной дуэли – французам несдобровать. 

4. Неудобный соперник для Франции

Не каждый раз Кабальеро запускает свечку на ногу сопернику, не всегда Месси не может забить с «точки», редко Ди Мария забывает, как играть в футбол, а Маскерано – как отбирать мяч. При этом такая вот сборная – опытная, скучная, рациональная, боевитая, понимающая важность момента, всегда была опасной для летящей Франции. Пора напомнить, что «трехцветные» 32 года не обыгрывали «альбиселесте». Исторически есть очевидный победитель. 

- в 12 матчах 7 побед на счету латиноамериканцев. В официальных поединках не встречались сорок лет, с группового раунда ЧМ-78 – первого чемпионского турнира для Аргентины. Когда такой огромный перевес – 7 побед против 2, можно смело заявлять, что стиль Аргентины исторически неудобен для команды Франции. 

3. Отсутствие командной игры впереди

У хорватов грамотно выстроенный выход из обороны, поэтому накидали Кабальеро три мяча при его посильной помощи. У Франции же пока серьезные проблемы с командной игрой. Кто создал больше всего моментов для напарников? Правильный ответ - Оливье Жиру. На втором месте Сидибе после одной игры на турнире. Мбаппе, Гризманн и Погба не создали крутую связку, Франция в атаке работает рывками, что не со всеми пройдет. 

- 0 голевых передач на команду. Жиру создал четыре момента, что вдвое больше, чем Гризманн. У сборной Франции за три игры с Австралией, Данией и Перу столько же голов, как у Черышева – три. Причем два из трех мячей французы забили при помощи невезучей Австралии. 

2. Решающий бой Лионеля Месси

Одна из главных причин, почему сегодня Франция может вылететь. Капитан Аргентины обладает взглядом гения и понимает, что сегодня его решающий поединок в сборной. Проиграет – может завершить международную карьеру. Выиграет – останется в борьбе за Кубок мира. А если еще и Португалия не подведет, то увидим матч Месси и Роналду. Такая вероятность дополнительно мотивирует живых легенд. 

- у Месси в 6 последних матчах за сборную 7 голов и парочка результативных передач. В 5 % сыгранных матчей забил почти 11 % голов за Аргентину. Неплохо для парня, который не смог реализовать пенальти клипмейкеру. У Лионеля 14 ударов, немного больше из участников плей-офф только у Роналду и Неймара – 15 и 16. 

1. Неудачливость сборной Франции

Аргентина тоже неудачник. Проиграть за четыре года три больших финала – сильный удар. И уникальный, ведь Кубок Америки сменил расписание, поэтому разыгран дважды подряд. Но чилийцы и португальцы скорее как нынешняя Аргентина, чем Франция – инфантильный фаворит. Команда Дешама не перестроилась на чемпионскую волну. Команда пока не доказала, что может играючи прервать серию поражений в матчах на вылет. Особенно против Месси, которого в Казани раньше останавливал только «Рубин».  

- Франция при Дешаме дважды проигрывала будущим чемпионам мира и Европы, хотя и до него было так же. На Евро-2012 французы, пускай из того состава остался лишь Льорис, уступили Испании в четвертьфинале. Начиная с финала против Италии, каждый крупный турнир для Франции заканчивается обидным провалом. 

Намек на воскрешение Аргентины и неожиданный победный финал, раз победители «трехцветных» обычно берут кубки? Нет, скорее повод для французов обыграть аргентинцев и поочередно нивелировать все причины увидеть сегодня сюрприз – проход Месси дальше. 

Но если можно собрать десять причин для поражения Франции, а прогнозы в ее пользу строятся скорее на том, как Аргентина играла вчера, а также на номинальном преимуществе Франции, которая в группе валяла дурака, то Дешаму и его команде не стоит недооценивать вице-чемпионов мира. В матчах на вылет били даже тех, кто был на голову сильнее этой Франции. 

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Все комментарии
Cvota
Cvota
сегодня в 15:20
1/8 совсем другая Аргентина будет, я просто уверен, франция вылетит. Понятно что сборные плохо сыграны, но в этом и суть и интерес ЧМ. Состав и опытность Аргентины впечатляет, думаю сегодня будет их игра. Ни чего против Французов не имею, но они вообще не показали зубы на этом ЧМ.
vastudio
vastudio
сегодня в 14:37
Аргентина будет в финале!) Скриньте!)
BARCDJIN
BARCDJIN
сегодня в 14:37
Все в руках Месси! Да поможет тебе Кумыс! В финале 100% уже ожидаем Испанию!
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил JackNorz
сегодня в 14:35
JackNorz:
Хочу, чтобы Аргентина прошла африканцев. Хочу в четверть финале увидеть Роналду - Месси
Хотеть не вредно...
Leningrad 84
Leningrad 84
сегодня в 14:35
"Капитан Аргентины со взглядом гения" - не слишком ли высокопарно?
Раз французы уже 32 года не выигрывали у Аргентины, то очень высока вероятность окончания этой серии именно сегодня.
ᅠ
сегодня в 14:34
Если Аргентина сыграет как с Хорватией - у неё шансов нет.
Если французы сыграют как с Данией - пусть вылетают в 1/4-й потом.
Навзир
Навзир
сегодня в 14:24
Желаю победы Аргентине!
Roman73
Roman73
сегодня в 14:23
Поговорим о шансах в 1/8 финала.
Франция-- Аргентина
У франции мощный свежий не убитый за сезон состав, игроки голодные до побед,
мобильная вариативная тактика. От французов требуется проявить упорство и характер и их никто не победит.
Великий Лео Месси -самая большая проблема Аргентины, Лео барселонист, Аргентина играет в стиле Реала, разнобой. Чтобы соответствовать уровню матча альбиселесте прийдётся играть вопреки своему лидеру, а Лео забить, что он --Месси, тогда борьба возможна.
60 на 40 в пользу Франции.
JackNorz
JackNorz
сегодня в 14:09
Хочу, чтобы Аргентина прошла африканцев. Хочу в четверть финале увидеть Роналду - Месси
Дмитрий Роганов
Дмитрий Роганов
сегодня в 14:08
месси поедет омой
Ekkimukk
Ekkimukk ответил Директор американской фирмы Transceptor Technology
сегодня в 14:02
Директор американской фирмы Transceptor Technology:
"На Евро-2012 французы, пускай из того состава остался лишь Льорис, уступили Испании в полуфинале." Не в полуфинале, в четвертьфинале. Поправьте, пожалуйста.
Верно, спасибо за поправку.
kovalev-barin
kovalev-barin
сегодня в 13:59
Какое вылетит??? В этой игре класс одной команды настолько выше другой, что даже мечтать о таком развитии событий не приходится.

франция победит, причем с разницей минимум в 4 мяча
Директор американской фирмы Transceptor Technology
Директор американской фирмы Transceptor Technology
сегодня в 13:58
"На Евро-2012 французы, пускай из того состава остался лишь Льорис, уступили Испании в полуфинале."

Не в полуфинале, в четвертьфинале. Поправьте, пожалуйста.
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 13:56
За Аргентину !!!
Vеnom
Vеnom
сегодня в 13:51
Снова персофанки моськи попрячутся по норам,как блоху домой отправят)))
Kempes78
Kempes78
сегодня в 13:32
Автор дал очень верное название. Успеха Аргентине !
rubin kazzzan
rubin kazzzan
сегодня в 13:29
Ничью сгоняют в основное время!!!
борька
борька
сегодня в 13:22
Франция, как кокетка, ждет, не дождется, кто ей платье задерет!,
В бой идут пенсионеры! Не подведи, старче!
alexfor
alexfor ответил Димон Булыкин
сегодня в 13:18
Димон Булыкин:
Я хочу Месси - Роналду в четвертьфинале! Хлеба и зрелищ!!)
я тоже, чтобы персофаны роньки в очередной раз поплакали, как это было в 2009 с мю и 2011 с реалом))
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 13:18
Хорошая аналитика. Победы сильнейшему!
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответил alexfor
сегодня в 13:17
Я хочу Месси - Роналду в четвертьфинале! Хлеба и зрелищ!!)
alexfor
alexfor ответил Димон Булыкин
сегодня в 13:15
Димон Булыкин:
Франция так то не вызывает симпатий. От их футбола тошнило, если честно. А 0:0 с Данией так вообще 🤢
у него любой вызывает симпатии, кто против месси. это же известный хе*тер)
alexfor
alexfor
сегодня в 13:14
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин ответил амурец
    сегодня в 13:14
    Франция так то не вызывает симпатий. От их футбола тошнило, если честно. А 0:0 с Данией так вообще 🤢
    Vеnom
    Vеnom
    сегодня в 13:13
    Аргентинская блоха отправится домой восвояси..Ему уже не привыкать плакать после турниров))) персофанки присоединятся за компанию)))
    alexfor
    alexfor ответил амурец
    сегодня в 13:11
    амурец:
    Месси чудо, но в перьях, так что рвдать будешь ты и тебе подобные
    обратись еще раз к админам, не помогло)
    амурец
    амурец ответил alex1990for
    сегодня в 13:03
    Месси чудо, но в перьях, так что рвдать будешь ты и тебе подобные
    alex1990for
    alex1990for ответил амурец
    сегодня в 12:56
    амурец:
    Удачи французам, пони могут победить только за.счет чуда
    вот они и победят за счет месси, главное, не рыдай.
    амурец
    амурец
    сегодня в 12:54
    Удачи французам, пони могут победить только за.счет чуда
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