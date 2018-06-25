Интриги последнего тура

К заключительному туру группового этапа есть квартеты, где все уже ясно, а есть и очень интригующие противостояния. «Соккер.ру» - о раскладах.

Группа А: Россия (6), Уругвай (6), Египет (0), Саудовская Аравия (0)

Вышли: Россия, Уругвай

Не вышли: Египет, Саудовская Аравия

Матчи последнего тура: Уругвай – Россия, Саудовская Аравия – Египет

К большой радости российских болельщиков, им можно быть спокойными в последнем туре группового этапа. Сборная России впервые в своей новой истории вышла в 1/8 финала, причем сделала это досрочно, обыграв египтян и саудовцев. Уругвай сделал то же самое, но с менее убедительной разницей мячей. Поэтому группа А интриг не содержит, уже известно, кто отправляется домой, а кто – в плей-офф. Вопрос только в том, кто станет первым, а кто окажется вторым. Это важно для определения будущего соперника, который достанется группе А из квартета В. России для первого места достаточно будет не проиграть Уругваю.

Группа В: Испания (4), Португалия (4), Иран (3), Марокко (0)

Вышли: -

Не вышли: Марокко

Матчи последнего тура: Иран – Португалия, Испания - Марокко

В группе В, за которой российские болельщики тоже внимательно следят, интриг побольше. Только сборная Марокко лишилась всех шансов на выход в плей-офф, проиграв с минимальным счетом Ирану и Португалии. Это были обидные поражения, но такова суровая реальность скоротечных турниров – пара осечек, а после ты за бортом. Две оставшиеся путевки разыграют Иран, Португалия и Испания. Иранцы на одно очко отстают от пиренейских команд, поэтому вынуждены играть с Португалией только на победу. Испании и Португалии в своих матчах достаточно ничьих. Но может так получиться, что ничьей хватит и Ирану – он вместе с Португалией выйдет из группы, если вдруг Марокко обыграет Испанию, например, со счетом 2:0.

Группа С: Франция (6), Дания (4), Австралия (1), Перу (0)

Вышли: Франция

Не вышли: Перу

Матчи последнего тура: Дания – Франция, Австралия – Перу

Французов многие считают фаворитами чемпионата мира, но пока они выглядят не слишком убедительно. При этом им удалось одержать победы в первых двух матчах и обеспечить себе выход в плей-офф досрочно. Это очень важно, потому что в последнем туре встреча с серьезной Данией. Датчанам для выхода в плей-офф со второго места достаточно ничьей с Францией. Австралия же может выйти из квартета, если обыграет Перу, а датчане проиграют Франции. Ну а перуанцы, оставившие приятные впечатления, теперь могут только громко хлопать дверями.

Группа D: Хорватия (6), Нигерия (3), Исландия (1), Аргентина (1)

Вышли: Хорватия

Не вышли: -

Матчи последнего тура: Нигерия – Аргентина, Исландия – Хорватия

Хорваты произвели одно из ярчайших впечатлений в первых двух турах группового этапа и заслуженно досрочно вышли из группы, причем наверняка почти гарантировали себе первое место, поскольку имеют разницу мячей +5, тогда как теоретически способная их догнать Нигерия – 0. За вторую путевку в плей-офф развернется мощная борьба. Нигерии достаточно не проиграть аргентинцам. В случае ничьей Нигерия не выйдет только тогда, когда Исландия обыграет Хорватию с разницей в пару голов. И то, все зависит от того еще, насколько результативной будет нигерийская ничья. Интересный расклад. Аргентине же нужно для выхода обыграть Нигерию как можно крупнее, то есть крупнее, чем Исландия может обыграть Хорватию. Если хорваты отберут очки у исландцев, то любая победа Аргентины выводит ее в плей-офф.

Группа Е: Бразилия (4), Швейцария (4), Сербия (3), Коста-Рика (0)

Вышли: -

Не вышли: Коста-Рика

Матчи последнего тура: Сербия – Бразилия, Швейцария – Коста-Рика

В этом квартете ситуация очень запутанная. Только Коста-Рика лишилась всех шансов на продолжение борьбы. И еще три команды разыграют оставшиеся две путевки. Пока лучше ситуация у Бразилии и Швейцарии, которые имеют на очко больше, чем Сербия. Но все в руках сербов, которые выйдут в случае победы над Бразилией. Ничья теоретически может вывести и Сербию, и Бразилию, но для этого Коста-Рика должна обыграть Швейцарию, причем желательно для сербов - с разницей в пару мячей. Как видим, тут все в руках самих трех претендентов на выход: побеждайте и идите дальше. А Швейцария даже в случае поражения может выйти со второго места, если Бразилия обыграет Сербию.

Группа F: Мексика (6), Германия (3), Швеция (3), Корея (0)

Вышли: -

Не вышли: -

Матчи последнего тура: Корея – Германия, Мексика – Швеция

Удивительная интрига в группе F, где к последнему туру нет ни вышедших, ни вылетевших. Даже Корея, имеющая ноль очков, сохраняет шансы на плей-офф. Для этого ей нужно «всего лишь» обыграть Германию, желательно с разницей в пару мячей и больше. Но при этом необходимо, чтобы Мексика не проиграла Швеции. Мексиканцы же, выигравшие первые два матча, могут даже не выйти в плей-офф. Это может случиться, если они проиграют Швеции, а Германия возьмет верх над Кореей. Тогда придется считать разницу мячей у трех команд. В общем, складывается удивительная ситуация, когда всем командам нужны победы для продолжения пути. Кроме Мексики – ей хватит ничьей. Германии тоже ее может хватить, если шведы проиграют мексиканцам или сыграют в менее результативную ничью с ними.

Германия оттолкнулась от дна! Теперь за немцами должок

Группа G: Англия (6), Бельгия (6), Тунис (0), Панама (0)

Вышли: Англия, Бельгия

Не вышли: Тунис, Панама

Матчи последнего тура: Англия – Бельгия, Панама – Тунис

А тут словно на контрасте с предыдущей группой – все уже ясно совершенно. Точнее, остается выяснить, кто выйдет с первого места, а кто – со второго. Причем сейчас показатели мячей у Англии и Бельгии совершенно одинаковы – 8:2 разница у обеих команд. Так что очная схватка обещает стать интересной. А Панама и Тунис довольствуются «битвой за респект», как и Египет с Саудовской Аравией в группе А.

Группа Н: Япония (4), Сенегал (4), Колумбия (3), Польша (0)

Вышли: -

Не вышли: Польша

Матчи последнего тура: Япония – Польша, Сенегал – Колумбия

Здесь уже случилась первая сенсация. Поляков уж наверняка многие видели до чемпионата мира как минимум в 1/8 финала. Но они первыми досрочно прекратили борьбу в своей группе, проиграв в двух матчах на старте. Зато три оставшиеся в борьбе команды накрутили мощную интригу, в которой ничего не ясно. В паре Сенегал – Колумбия все более-менее просто: победитель выходит в плей-офф. Причем сенегальцев устроит и ничья. Ничья может устроить и колумбийцев, но только в том случае, если Япония проиграет Польше. Захотят ли поляки громко хлопать дверью, чтобы помочь разгромившим их колумбийцам? Японии в свою очередь хватит и ничьей с Польшей, чтобы идти дальше независимо от исхода матча Сенегал – Колумбия.

Как видим, заключительный тур уж точно не станет формальностью. Только в двух группах известны обе выходящие в плей-офф команды. Да и то, им нужно еще разыграть первое и второе места, хотя с учетом запутанности ситуации в других квартетах сложно угадать, выход с какого места окажется более выгодным.