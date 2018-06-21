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Аргентина – Хорватия: злость и уверенность

21 июня 2018, 10:05

Фавориты группы D по-разному начали чемпионат мира. «Соккер.ру» ждет яростного противостояния между балканцами и южноамериканцами.

Аргентина – Хорватия

Рейтинг ФИФА: 5 (Аргентина) – 20 (Хорватия).

Место встречи: Нижний Новгород.

Начало матча: 21.00 по московскому времени.

Главный арбитр: Равшан Ирматов (Узбекистан).

История противостояния

Статистика встреч: две победы Аргентины, одна ничья, одна победа Хорватии, разница мячей 5:4.

Самая крупная победа Аргентины: 2:1 (2014 год, товарищеский матч).

Самая крупная победа Хорватии: 3:2 (2006 год, товарищеский матч).

Сборные Аргентины и Хорватии могут мало что вспомнить из своих противостояний. Сложно говорить о какой-то полноценной истории встреч, о традициях, о легендах и закономерностях. Слишком уж далеко друг от друга расположены Хорватия и Аргентина, чтобы встречаться достаточно регулярно. Чаще всего встречи происходили в товарищеских матчах, соперники рассматривали друг друга как спарринг-партнеры.

В настоящем боевом противостоянии они сошлись в 1998 году, на групповом этапе чемпионата мира, как и сейчас, 20 лет спустя. Тогда со счетом 1:0 победила сборная Аргентины. Команда Батистуты, Верона, Симеоне, Дзанетти обыграла сборную Шукера, Билича, Бобана и Просинечки. Если взглянуть на составы, становится ясной одна традиция: и в Аргентине, и в Хорватии в каждом поколении есть звезды мировой величины, а значит, противостояние обещает стать интересным.

Составы и тактика

Аргентинцы не успели толком начать чемпионат мира, а уже оказались под мощным прессингом. Их рассматривали в качестве одного из фаворитов турнира, а первый матч оставил массу вопросов самого разного уровня. Тут и вопросы к главному тренеру Хорхе Сампаоли, и к главной звезде команды Лионелю Месси, который в матче с Исландией не реализовал пенальти, чем еще больше раскачал критику вокруг своей персоны.

Ничья с Исландией – большой удар по самолюбию и амбициям сборной Аргентины. Можно кивать на невыразительность Франции, на ничью Бразилии, на поражение Германии, но все же нужно отталкиваться от себя и от своей игры. Пока у Аргентины не все работает так, как ей хотелось бы. Поэтому следует ждать от Сампаоли каких-то экспериментов и перестановок. Ситуацию осложняет то, что потеряны очки были не с главным конкурентом в группе. По крайней мере так считалось до старта чемпионата. Именно хорваты должны были стать самой главной проблемой Аргентины.

А сложности возникли уже с Исландией. Аргентинские специалисты, знающие Сампаоли и его настроение, считают, что в этом матче тренер перейдет на игру в три центральных защитника. Тогда следует ожидать появления в составе Меркадо в обороне, а также Павона в атаке. Первый, скорее всего, сменит Рохо, а второй – Ди Марию, который не убедил в игре с Исландией. Встряска должна пойти на пользу аргентинцам. А к Месси на подмогу приехали даже члены его семьи – чтобы поддержать.

Ориентировочный состав сборной Аргентины: Кабальеро – Меркадо, Отаменди, Тальяфико – Сальвио, Маскерано, Перес, Акунья – Месси – Павон, Агуэро.

Хорваты чувствуют себя увереннее после первого тура. Им удалось со счетом 2:0 победить сборную Нигерии. В целом в Хорватии довольны тем, какая игра была показана, какой результат добыт. К встрече с Аргентиной балканцы подходят в лучшем настроении и без этого психологического давления, терзающего южноамериканцев. У Златко Далича нет особых причин менять работающую схему, которая приносит результат. Он использует очень популярную расстановку 4-2-3-1, дающую простор для фантазий и метаморфоз.

Состав позволяет как-то варьировать в рамках этой схемы разные подходы и методы игры, не производя при этом замен. Все благодаря хорошему уровню исполнителей и высокому классу, универсальности их. Впрочем, даже в победившей команде не все так гладко с точки зрения атмосферы. После встречи с Нигерией из сборной был отчислен Никола Калинич. Он отказался выходить на замену, а Далич не стал с ним церемониться и послал домой отдыхать. Хотя вряд ли этот инцидент психологически более тяжел для команды, чем в целом обстановка вокруг аргентинской сборной.

Ориентировочный состав сборной Хорватии: Субашич – Врсалько, Ловрен, Вида, Стринич – Ракитич, Модрич – Перишич, Брозович, Ребич – Манджукич.

Ключевые противостояния

Месси – психологическое давление. Да, главный противник Лионеля, когда речь идет о сборной Аргентины, это сам он. Что-то происходит в организме форварда «Барселоны», из-за чего он не может просто взять и тащить сборную на себе. Постоянно вокруг какие-то сложности, проблемы, то психологического, то организационного характера, то какие-то интриги, то простое невезение. И это все больше и больше накручивает напряженную обстановку вокруг Месси. А ему нужно абстрагироваться от этого всего и просто показать свой высочайший класс.

Сражение на флангах. В таком поединке кажется, что многое будут определять действия конкретных исполнителей в центре поля и в атаке. Однако ключевую роль может сыграть успешность той или иной команды во фланговых подключениях. Недаром Сампаоли именно про усиление возможностей на флангах думает в первую очередь, когда речь идет о том, чтобы перестроить игру.

Он попытается развязать руки фланговым универсалам, чтобы те создавали более широкий фронт атаки, растягивали хорватов, открывая зоны для проникновений по центру того же Месси. Но у Хорватии и без перестроения схемы очень надежно работают фланговые игроки. Вингеры активно поддерживаются крайними защитниками и страхуют их в ответ. Будет интересно посмотреть, как, используя разный подход, соперники решат фланговые проблемы, создаваемые друг другу.

Манджукич против Агуэро. Это скорее заочное столкновение, поскольку вряд ли они сойдутся лоб в лоб. Но будет любопытно сравнить столь разных по подходу форвардов-завершителей. Агуэро со своей стороны себя проявил в первой игре, забив гол, однако команда результата в целом не добилась. Манджукич же в своем поединке с Нигерией не забил, зато команда победила. Оба очень много работали на команду, хорошо двигались, оба обладают разными стилями. Как они решат задачу взлома обороны – это крайне любопытно.

Битва в середине. Разумеется, связка Модрича и Ракитича в центре поля у хорватов кажется едва ли не самой звездной и представительной на всем чемпионате мира. Полузащитники «Реала» и «Барселоны» определяют игру своей команды в центре поля – лучше статуса не придумать. Но у Аргентины есть многоопытный Маскерано, который «обрастет» в центральной зоне Пересом, Бильей или Банегой. Очень многое будет зависеть от того, как аргентинцы подавят Ракитича и Модрича, поскольку в этой зоне начинаются все беды для соперников – подготовка атак с участием Месси и Агуэро с одной стороны и доставка мяча до шустрой и техничной группы атаки с другой.

Прогноз «Соккер.ру»: Нас ждет очень интересная битва. Прижатая к стене Аргентина постарается вылезти из кожи вон, но есть ощущение, что проблем она наживет себе немало по ходу встречи. Организованные хорваты вряд ли в чем-то в целом уступят южноамериканцам. Пусть Месси забьет, но победа все равно Аргентине не дастся, предположим ничью в этой встрече.

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Все комментарии
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
22 июня в 08:37
Ну как там Меся? Ахаха
Major League Soccer
Major League Soccer
21 июня в 13:07
Мой видение состава Аргентины по схеме 4:3:3 с оборотами в атакующую струю: Кабальеро, Акунья, Отаменди, Меркадо, Тальяфико, Маскерано, Банега, Ди Мария, Дибала, Игуаин, Агуэро, тут есть и кому подавать и кому играть на 2 этаже и на скоростях убегать, очень независимый и сильный состав.
cevin cigan
cevin cigan
21 июня в 12:30
Сегодня хорваты должны гномосборную отправить домой!
Cules2013
Cules2013
21 июня в 12:11
Чую заруба будет...
alexcc2009
alexcc2009
21 июня в 11:50
Гном опять налажает. Это его предпоследняя игра на ЧМ
dimagas1
dimagas1
21 июня в 11:02
По идее Хорватия команда с хорошей защитой и прлузащитой.Возможно будет закрытая игра от обороны,скорее всего минимум голов и моментов.Думаю 0-0 или 0-1 любая из команд.
Непотопляемый Князь
Непотопляемый Князь
21 июня в 10:55
Коталонец:
сегодня аргентинский метр покажет португальскому дайверу, как надо играть. у роналду в сборнй гораздо сильнее партнеры, поэтому он и забивает левые шары пачками, а у месси в сборной один шлак, нои то он умудрился на прошлом чм довести сборную до финала, а португальцу такое и не снилось
Не льсти ему, он не метр, а сантиметр)
shamil1952
shamil1952
21 июня в 10:50
п1
Коталонец
Коталонец
21 июня в 10:38
сегодня аргентинский метр покажет португальскому дайверу, как надо играть. у роналду в сборнй гораздо сильнее партнеры, поэтому он и забивает левые шары пачками, а у месси в сборной один шлак, нои то он умудрился на прошлом чм довести сборную до финала, а португальцу такое и не снилось
DXTK
DXTK
21 июня в 10:37
Ragnar_Lodbrok:
Для Аргентины максимум - ничья
немки то хоть победят или опять влетят?
Непотопляемый Князь
Непотопляемый Князь
21 июня в 10:36
Скоро с Аргентиной и Англией сыграет. Аха-ха)
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
21 июня в 10:36
Для Аргентины максимум - ничья
Непотопляемый Князь
Непотопляемый Князь
21 июня в 10:19
Аргентина 0:2 Хорватия
Непотопляемый Князь
Непотопляемый Князь
21 июня в 10:18
Злобному и жадному карлику ничто не поможет)
Непотопляемый Князь
Непотопляемый Князь
21 июня в 10:17
DXTK:
Мой прогноз Аргентина 2-1 Хорватия. или в любом случаи южноамериканцы победят.
А если не победят, ты будешь за Лёнькой скучать?)
DXTK
DXTK
21 июня в 10:16
Мой прогноз Аргентина 2-1 Хорватия. или в любом случаи южноамериканцы победят.
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