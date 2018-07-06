Кто победит? Бразилия vs Бельгия

У бразильцев сложные соперники по пути в финал, и «Соккер.ру» предлагает сравнить их с бельгийцами лицом к лицу. И не спешите короновать «пентакампеонов»!

Главные тренеры

На чемпионатах мира сражаются тренерские концепции. Каждый наставник, выбирающий против фаворита такую же схему – как мексиканцы с бразильцами, обречен на поражение. Но Бельгия играет в три защитника, хотя своеобразно, что вместе с голами Японии заставляет спросить: а Мартинес контролирует ситуацию? Испанец говорит, что его задача – не мешать, но это слабая позиция для потенциального финалиста.

А у бразильского философа Тите другая стратегия – полностью подчинил себе сборную ярких индивидуалистов, даже в большей мере, чем Сколари или Карлос Альберто Паррейра, последние чемпионы мира с «селесао» в 2002 и 1994 году соответственно. Южноамериканцы играют в понятный тренерский футбол. У Бельгии идеи сложнее, но исполнение порой хромает даже с Тунисом и Японией. Крутая тактика «3-4-2-1» имеет изъяны, особенно когда напротив «4-3-3».

Результат: победа Бразилии.

Основные составы

Алиссон – Куртуа

Их связывают с «Реалом», но ведут себя голкиперы на чемпионате мира по-разному. Алиссон пропустил только от Цубера и отбивает мячи по разу за тайм, Куртуа пропустил четыре раза после тринадцати ударов в створ. Но при этом Тибо играл неуверенно, защитой не командовал, а вот Алиссон спокойный вратарь, который умеет и на кураже сыграть, и банально, но надежно. А Куртуа не хватает монолитности.

Результат: победа Бразилии.

Фагнер – Менье

Все, что нужно знать о правом беке Бразилии - на ЧМ-18 играет слабее Фернандеса, сменившего гражданство на российское. Алвес мог выжигать правую бровку «селесао», но ветеран получил травму, а заменить его некем. Менье важнее для Бельгии, и хотя бывший форвард сегодня встретится с Марсело, Коутиньо и Неймаром, в результате чего может дрогнуть, в дуэли правых латералей победитель очевиден.

Результат: победа Бельгии.

Силва – Алдервейрелд

Тиаго в юности чуть было не помер от туберкулеза в России? Можно взглянуть иначе – в Москве его спасли от смерти. А теперь на российской земле ветеран играет важнейший турнир, а по функциям немного похож на крепкого Тоби. Оба физически сильные и должны быть несокрушимыми. Но Алдервейрелд ошибался, у него хуже оборонительные показатели, а Силва и с мячом, и на отбой играет круче.

Результат: победа Бразилии.

Фернандиньо – Компани

Единственный небуквальный баттл, хавбека сравниваем с защитником. Хотя в целом Каземиро и Компани выполняли одну роль – либеро, но располагались в линии и выше линии защитников. Сегодня Каземиро не будет из-за дисквалификации, так что Фернандиньо получает шанс смыть позор за 1:7 от немцев. Напарники по МС – опытные мастера, но поскольку в клубах и сборных у них разный вес, до матча победу одному из них не отдать.

Результат: ничья.

Миранда – Вертонген

Жоао выиграл право на основу у Маркиньоса, а Вертонген настолько важный для Бельгии, что ведет игру в защите. Может выступать, где скажут – и в центре, и даже левее. Начинает атаки дальними передачами, чего Жоао не делает, страхует левый фланг обороны, где формально всегда хавбек, отбирает мяч чище, чем бразилец, читает игру лучше, в атаке всегда был продуктивнее. Вертонген один из лучших центрбеков планеты. Миранда тоже неплох, но разница есть.

Результат: победа Бельгии.

Марсело – Карраско (Шадли)

Некоторые эксперты ждут в основе Шадли, но даже с учетом присутствия Фагнера ставить Насера с первых минут очень опасно, ведь Марсело пока не показал себя на мундиале, набрался злости и сегодня может выдать показательный мощный матч. И хотя бразилец и бельгиец никакие в защите – им даже похвастаться нечем, и в атаке пока не слишком продуктивные, оцените разницу в пасах за игру. 65 против 23! Когда Марсело на поле, через него играют, когда Карраско – нет. Левый латераль – проблема Бельгии.

Результат: победа Бразилии.

Паулиньо – Витсель

У Акселя все по-старому – феноменальная точность передач и огромное их количество, но многие пасы простые и короткие. И у Паулиньо все, как всегда – забил гол, пахал в каждом поединке, сегодня должен еще больше, ведь нужно встречать как Витселя, так и Де Брюйне, без подстраховки от Каземиро. Бразилец тоже хорош с мячом, тоже прекрасно читает игру. Они разные, но одинаково важные сегодня.

Результат: ничья.

Коутиньо – Де Брюйне

Два великолепных игрока, ключевые фигуры для своих сборных. Коутиньо вытаскивал для Бразилии матчи, играя ближе к атаке, а Де Брюйне пожертвовал своим созидательным естеством – помните, что Филиппе и Кевин начинали как крайние атакующие хавбеки, чтобы разрушать в центре поля. Зато Де Брюйне не запрещают гениально разгонять атаки. В этой паре один умеет завершить атаку – бразилец, а другой создает по четыре момента за матч. Их рассудит игра.

Результат: ничья.

Виллиан – Мертенс

Интересные футболисты, важные для команд, поскольку могут создать гол из ничего. Дальний удар, прострел, навес, атака на скорости – для Виллиана и Мертенса нет ничего невозможного. Оба на турнире играют неплохо, но если вгрызаться в статистику, то окажется, что Виллиан лучше работает на защиту, в пять раз чаще удачно обводит соперников и по культуре паса выше взрывного Мертенса.

Результат: победа Бразилии.

Неймар - Азар

Сегодня Неймар мечтает о хет-трике, ведь тогда получит земельный участок и квартиру в Казани. А если серьезно, то почти 14 минут на газоне за все матчи – показатель человека, который несерьезно воспринимает мундиаль. Неймар пока не понял, куда попал. Бразилец устраивает клоунаду, даже на тренировках веселит напарников театральным валянием на газоне. А вот Азар играет как капитан – 10 голов и 9 ассистов в последних 18 играх за Бельгию. К слову, даже по проценту удачных обводок Эден обходит технаря Неймара. Бразилец хорош, но бельгиец пока был еще круче.

Результат: победа Бельгии.

Жезус – Лукаку

В теории Фирмино подходит лучше - бельгийцы мощные, Виллиан и Неймар могут быть как Сане и Салах. Вот только выход Бобби меняет Бразилию, а если будет в основе, но не покажет себя, то Жезусу позже войти и удивить будет сложнее. Это обычная логика Тите, который знает, что Фирмино эффективнее в атаке – нужно меньше времени для подвига. Впрочем, и Жезус, и его коллега уступят машине по имени Лукаку. Ромелу ведь не просто центральный форвард, а еще и лидер Бельгии, что понятно хотя бы по тому, кто произносит мотивационные речи.

Результат: победа Бельгии.

Резервные варианты

Каземиро – дисквалификация, Дуглас Коста и Данило – с травмами, Марсело и Паулиньо – с мелкими повреждениями. У бразильцев есть кадровые проблемы, а у бельгийцев два состава на многих позициях. Вермален, Янузай, Дендонкер, Тилеманс, младший Азар, Дембеле, Батшуайи, Феллаини и Шадли позволяют Мартинесу крутить тактикой и составом, как хочет. Тите тоже грех жаловаться – огласил состав за день до матча, но его резервисты не меняют облик Бразилии всегда и явно, а бельгийские джокеры, как показали матчи с Англией и Японией – меняют.

Результат: победа Бельгии.

Показатели мундиаля

Важные характеристики – оценка в боевых условиях. По голам бельгийцы намного лучше, но кому забивали? По владению близки к равенству, по работе с мячом бразильцы чуть лучше – на 2 %, хотя и это немало, когда речь о средней точности выше 85 %. По нацеленности на ворота одинаковые – в среднем по 19 ударов за игру, но при этом в обороне бразильцы агрессивнее – больше отборов и перехватов. Отчасти так вышло из-за разницы по соперникам, но вывод однозначный. С равным соперником Бразилия пока не играла, а Бельгия именно что равная.

Результат: ничья.

Результат баттла. Бразилия – Бельгия - 9:9

По пять побед и четыре ничьи – по девять баллов в зачет. А помните, что последний раз «селесао» выиграли мундиаль, когда в плей-офф обыграли бельгийцев? Но то было давно, а современное сравнение позволяет обсудить самые важные моменты накануне матча. Бразильцы – тренерская сборная, рациональная, а Бельгия хуже контролируется Мартинесом. Зато меняется заметнее, а как раз неумение реагировать в неудачный день мешало «селесао» с Германией, Парагваем и Перу.

Бельгия плохо играет с южноамериканцами, но повзрослела, как показал матч с Японией. При этом ее странная защита – по именам мощнее, чем по факту, не встречалась с атакой уровня Бразилии. Впрочем, Лукаку, Азар и Де Брюйне оборону Тите тоже пока не экзаменовали. Но опасений поровну. Например, Де Брюйне и Витсель могут не справиться против соперников, превосходящих в количестве в центре.

А чтобы заметно перестроиться и успешно вернуть четверку в защите специально под Тите, Мартинес должен быть тренером уровня чемпиона мира. Сегодня матч о праве на грандиозную победу, и ничейный счет в баттле намекает, что фанатам «селесао» рано готовиться к полуфиналу, даже если большинство прогнозистов наперед жалеют бельгийцев из-за жребия. Бразилия вышла в четвертьфинал в седьмой раз подряд, но дважды останавливалась на этой стадии.

Оба раза проигрывала будущему финалисту и вице-чемпиону – Франции и Нидерландам. Если Бельгия хочет повторить опыт географических соседей и выйти в финал сегодня ей надо остановить главного фаворита турнира. Исторический момент для двух великолепных команд.