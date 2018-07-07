Уже в четверке! Англия чувствует себя как дома

Британцы зря переживали – давно им не было так просто и весело на чемпионате мира. О закономерном поражении Швеции - на «Соккер.ру».

Когда и как Англия выходила в полуфинал в прошлый раз?

Когда англичане последний раз смотрели полуфинал с участием своей команды, еще доживал последние дни СССР. Только-только разобрали Берлинскую стену. Италия не успела толком подготовить стадионы к ЧМ-90, но турнир стартовал. Сборная Англии под руководством Бобби Робсона начала свой путь ничьей с Ирландией – повезло, что Линекер быстро забил. Затем не обыграли чемпионов Европы из Голландии – 0:0.

А в решающем туре благодаря голу Райта переиграли Египет и выбрались в плей-офф с первого места. Дальше был изнурительный матч против Бельгии с голом Дэвида Плата на 119-й минуте в овертайме, а в полуфинал Англия выползла, переиграв Камерун – тоже в добавленное время, 3:2, благодаря дублю Линекера с пенальти. Гари не пустил в полуфинал команду Валерия Кузьмича Непомнящего – российского тренера африканской сборной, которая чуть раньше выиграла группу с Аргентиной, Румынией и СССР.

Советская сборная была четвертой в том квартете, а Англия стала четвертой в мире – Бреме и Линекер обменялись пенальти, а затем Пирс и Уоддл помогли немцам в серии пенальти. Представители ФРГ били без промаха, в отличие от англичан. Именно после того матча Гари сказал знаменитую фразу: «Футбол – простая игра. Двадцать два человека гоняют мяч, а побеждают всегда немцы». Он не ошибался, ведь в финале сборная ФРГ благодаря пенальти Бреме переиграла унылую Аргентину отчаянного вратаря Гойкоэчеа.

А вот «Три льва» золотых времен весельчака Гаскойна и компании проиграли Роберто Баджо и Скиллачи 1:2 в поединке за третье место. ЧМ-90 часто и справедливо называют унылым, а вот ЧМ-18 куда веселее – из 59 матчей только один завершился со счетом 0:0, остальные огорчали разве что унылыми отрезками, но радовали в целом.

Цифры и факты четвертьфинала Швеции и Англии

- как уже знаете, 28 лет не было Англии в полуфинале чемпионата мира, но «Три льва» возвращаются в четверку самых успешных сборных мира благодаря триумфу в Самаре;

- двадцать лет на чемпионатах мира не забивал за Англию молодой футболист. Не шутка, Деле Алли в 22 года стал вторым по возрасту автором гола «Трех львов» после Майкла Оуэна и его подвигов на ЧМ-98 во Франции;

- первый гол в международной карьере забил двадцатипятилетний защитник Харри Магуайр. Три года назад он выступал в Чемпионшипе, а в основу Англии великан попал в последний момент, ведь почти все матчи провел уже в 2018 году;

- хотя у шведов были моменты, на самом деле проиграли Англии по ударам – 6:12 (британцы реализовали 2 из 2 точных, что надо отметить), владению мячом – 42 % на 58 %, аккуратности передач – 72 % против 80 %. У шведов хорошая сборная, но сегодня им не хватило конкретности, которой похвастались англичане;

- чемпионат стандартов, навесов и пенальти по ходу игры продолжается. Сегодня оба мяча Англия забила со второго этажа, вовремя для них случился удачный навес Янга с угла поля на Магуайра, а Лингард направил мяч на Алли после розыгрыша стандарта;

- Саутгейту всего сорок семь лет, так что случайный главный тренер, назначенный после скандала, идеально подходит молодой команде. Алли – 22 года, Рэшфорду – 20, Стерлингу – 23, Стоунзу, Пикфорду и Кейну по 24, Магуайру – 25. Сборная свежих лиц для ЧМ, пишет историю с чистого листа;

- впервые на турнире Кейн играл и не забил. Но вряд ли жалеет. Куда важнее сыграть всего в третьем полуфинале ЧМ в истории сборной Англии, нежели получить «Золотую бутсу». Тем более на приз Харри и так претендует с 6 голами и двумя играми в запасе.

- три раза отбил мяч сегодня Пикфорд – Джордан снова сыграл прилично, и хотя не сказать, что шведы идеально отработали со своими моментами, комплименты вратарь сборной Англии заслужил. Не тушуется в плей-офф, Симен, Джеймс и Харт выступали иначе.

- в 30 подряд матчах с Хендерсоном на поле сборная Англии не знает поражений. Лучшая серия для английского футболиста в истории – талисман и полезный хавбек в одном лице;

- Ибрагимович проиграл пари Бекхэму. Теперь, если Златан принял условия Дэвида, должен явиться на матч сборной Англии на «Уэмбли» в футболке «Трех львов» и в перерыве отведать английское блюдо «фиш энд чипс» - рыбу с жаренной картошкой.

Герои матча. Харри Магуайр и Джордан Пикфорд (Англия)

Саутгейт отмечал их отдельно, поскольку защитник «Лестера» и вратарь «Эвертона» никогда не выступали на подобном уровне – даже в еврокубках так далеко не захаживали. Но Джордан уже стал героем и первым английским вратарем, выигравшим серию одиннадцатиметровых на ЧМ, а Магуайр забил шведам, сломав их веру в положительный исход.

Англичане пришли к дверям, на которых написано «Финал чемпионата мира», собрав команду без опытных звезд и без фигур масштаба Джеррарда, Лэмпарда и Бекхэма. Зато у них есть великан Харри. Всего два года назад защитник «Лестера» организовал с друзьями поездку на Евро-2016 во Францию, чтобы поддержать Англию, а теперь сам за нее играет. Друзья в России поддерживают Харри:

У Пикфорда тоже фанатов с каждым матчем все больше, хотя он и мелковатый для классического британского голкипера – на девять сантиметров ниже и заметно легче, чем защитник Магуайр, например. Зато Джордан сегодня потащил опасные удары Берга и Классона. А позже орал на тройку защитников, которой управляет, ведь ни Уокер, ни Стоунз не равны Фердинанду и Терри по классу и опыту. Но на чемпионатах мира уже выступили удачнее – вот такой парадокс.

Отсутствие звездности и командная игра – отличительные черты этой Англии

Прелесть сборной Саутгейта очевидна. В команде нет тех, кто может потянуть одеяло на себя. Капитан и первый по реализации пенальти – Харри Кейн, но форвард и в обороне отрабатывает, и ауты бросает. Не ведет себя как звезда. У Гарета команда «босяков», если можно так сказать. От Алли, который долго будет взрослеть, ведь его бросила сильно пьющая мать, да и отец-нигериец не вспоминал особо, до Пикфорда.

Деле воспитали в приемной семье – родители его друга по футбольной школе, а всего в двадцать два года Алли уже является одним из самых дорогих лотов на мировом трансферном рынке. Киран Триппьер, Джордан Хендерсон – футболисты, которые пару лет назад и мечтать не могли о полуфинале чемпионата мира. Но теперь они там, поскольку Магуайр вовремя забил, а Пикфорд вовремя потащил два сложных удара.

Конечно, в популярной в Англии фразе «It’s coming home», в 2018 году читается неприкрытый троллинг собственной сборной – кубок «вернется домой», только если молодой команде Саутгейта хватит тонкости для победы в полуфинале и правильной игры против фаворита – победителя пары сборных Франции и Бельгии. Но когда ждешь хоть какой-то успех двадцать восемь лет, то остается восхищаться везучестью и самоотдачей парней из «Лестера», «Эвертона» и «Тоттенхэма».

Команды, которые в финалах ЛЧ не бывали и моду всему миру не диктуют, позволили собрать банду, которая выжала максимум из календаря и вовремя проиграла Бельгии – Японию и Бразилию вряд ли бы с такой игрой прошли. Но шведы заметно устали в предыдущих боях, сыграли вяло и однообразно. Так что победитель заслуженный. Они это сделали, Англия в четверке и поборется за выход в финал в «Лужниках» - сегодня миллионы британцев начнут праздновать и веселиться, втайне мечтая о повторении чуда 1966 года.