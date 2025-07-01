«Манчестер Сити» вылетел после поражения от «Аль-Хиляля». Первая грандиозная сенсация на Клубном мундиале

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сегодня, 09:34

Вратарь Буну – герой перестрелки.

Индзаги поставил на место очередного фаворита

Победа 4:3 над «Барселоной» вывела «Интер» в финал Лиги чемпионов весной. Не будем вспоминать, что с миланцами сделали футболисты ПСЖ , но Индзаги уехал на заработки к шейхам человеком с двумя крупными финалами. Сразу не проиграл «Реалу» на групповом этапе, а потом вышел из группы. «Аль-Хиляль» давно смотрится по игре намного серьезнее, чем «Аль-Наср» Роналду. Они вложили деньги в молодых иностранцев и собрали у себя парочку лучших игроков сборной Саудовской Аравии.

«Манчестер Сити» нагло недооценил соперника, за что поплатился. Футболисты Гвардиолы легко проходили оборону с Кулибали, поэтому капитан Бернарду Силва забил с метра, а его напарники получили шикарные возможности деловито убрать с пути «Аль-Хиляль». Преградой стал марокканский голкипер Буну. После матча Холанд приветствовал вратаря и сказал ему перейти в «Манчестер Сити». Непосредственность норвежца отражает статистику, у вратаря «горожан» Эдерсона лишь 2 сэйва.

Буну взял 10 ударов, а ещё один раз его подстраховал напарник. Тот случай, когда снова можно в стиле Марески спросить, зачем проводить такой турнир в США ? Матч проходил ночью по времени большинства европейских стран, только люди с бессонницей и те, для кого это работа, смотрели поединок в прямом эфире. Могли получить наслаждение, ведь футбол выдался веселым и пляжным. Невероятное количество ошибок в обороне команд. Идеальный пример – гол после выхода один на один.

Тот мяч забил Малком. Бывший игрок «Зенита» плохо играет на Клубном чемпионате мира. Выступает хуже, чем ребята из Саудовской Аравии. Но когда тренер Индзаги использовал без мяча тактику «5-4-1», широко и глубоко окопавшись у ворот Буну, именно Малкому повезло выскочить на ворота Эдерсона после шикарной передачи Канселу. Вингер забил второй мяч своей команды. До этого отличился другой бразилец – нападающий Маркос Леонардо. Именно он принесет победу в овертайме.

Гвардиола и его новый штаб подставили игроков

Когда Буну, лежа на земле, вытянул руку в сторону ворот и отразил удар Савиньо, то виноватым был молодой бразильский вингер «Манчестер Сити». Конечно, вылет в овертайме после перестрелки 4:3 – вина футболистов «горожан». Но звезды из Англии и обновленный тренерский штаб Гвардиолы забыли одну важную деталь. Зарплатный фонд в «Аль-Хиляле» выше, чем в «Ливерпуле». Даже с учетом, что Малком, Милинкович-Савич, Кулибали и Канселу не развиваются как футболисты, у них есть совесть.

Каждый игрок «Аль-Хиляля» понимает, что его зарплата завышена. Индзаги тоже знает, что в «Интере» ему платили 6 млн евро до уплаты налогов, а в Саудовской Аравии выдали 26 миллионов плюс 5 миллионов евро бонусами. Нельзя в матче против «Манчестер Сити» играть спустя рукава. Все игроки «Аль-Хиляля» это понимали, поэтому показали свой максимум. Допустили 30 ударов «Манчестер Сити», то есть матч напоминал поединок ПСЖ и «Ботафого». Но команда Гвардиолы чаще ошибалась у своих ворот.

В Англии винят Эдерсона, судя по первой реакции, но есть также штаб главного тренера. Гвардиола накануне хвалил новых помощников. Голландец Лейндерс работал ассистентом Клоппа в «Ливерпуле», это человек со скверным характером, но свежими идеями. Бывший защитник Коло Туре знает АПЛ , его брат Яя играл за «Манчестер Сити». Также Гвардиола выделял Джейми Френча. Молодой португалец двенадцать лет был аналитиком соперников в «Ливерпуле», а теперь должен был разобрать «Аль-Хиляль».

Сильная команда тренеров проиграла Индзаги. Симоне и его штаб прекрасно знали все нюансы новой игры «Манчестер Сити» и подключили молитвы за здоровье Буну для надежности. Тренеры «Манчестер Сити» недооценили соперника, а футболистам Гвардиолы пришлось разбираться по ходу матча. Оборону «горожане» не настроили. Хотя лишь шесть ударов из 17 добрались до Эдерсона, голкипер пропустил 4 мяча. И не всегда вратарь виноват, решающий гол Леонардо забил почти с линии ворот.

Судья не помогал «Манчестер Сити» в первом тайме

У команды Гвардиолы достаточно хейтеров, поэтому после первого тайма, когда фаворит вел 1:0, многие зрители критиковали арбитров. Рефери засчитали гол Бернарду Силвы, хотя по ходу атаки было явное попадание мяча в руку игроку «Манчестер Сити». Согласно современным правилам, если мяч забит рукой, даже случайно, то гол отменяют. А вот если было попадание мяча во время самой атаки, то это чистое взятие ворот. Судьи знают новые правила, «Манчестер Сити» не подсуживали и не помогали.

Во всём остальном получился легендарный матч для «Аль-Хиляля» и шокирующий результат для его соперника. После игры шейх, который отвечает за клуб, спустился к угловому флангу из бокса для особых гостей, приветствовал каждого футболиста лично. Учитывая расходы на клуб, подобный результат окрыляет людей в тобах – так называется белая длинная одежда шейхов, и дает сатисфакцию за все страдания и неудачи. «Аль-Хиляль» ведь проиграл в азиатской Лиге чемпионов и в национальной лиге.

Индзаги пришел, чтобы исправить чужие ошибки, и у него неплохо получается. Клуб из Саудовской Аравии в восьмерке сильнейших. Отец Холанда написал, что его сын уступил по делу – Эрлинг снова сыграл не лучшим образом, хотя получил моменты и забил один мяч. «Манчестер Сити» отправляется отдыхать и готовиться к возобновлению АПЛ , а вот «Аль-Хиляль» Индзаги сыграет против «Флуминенсе» в четвертьфинале. На турнире будет минимум один неожиданный полуфиналист, снова сенсация.

До матчей «Интера» и «Манчестер Сити» писали, что Клубному чемпионату мира не навредят такие результаты. Можно благодарить Буну и оборону «горожан» за ошибки – аутсайдер прошел дальше, как в паре «Интера» и «Флуминенсе». Но миланский клуб скромнее по составу и возможностям, чем «Манчестер Сити». Так что ранний вылет Гвардиолы – первая грандиозная сенсация в плей-офф. Победитель в паре бразильцев и саудовцев встретит в полуфинале лучшего в схватке «Палмейраса» и «Челси».