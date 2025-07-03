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Селихов продлил контракт с «Уралом»

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derrik2000
derrik2000
вчера в 16:14
Рад, что Селихов не остался без работы, а перешёл в команду, ставящую амбициозные цели выхода в РПЛ.
Мне он всегда нравился больше, чем Максименко в воротах Спартака.
Но "выдающиеся тренеры" и "дефективные манагеры" решили по-другому...
c86zafhka8wv
c86zafhka8wv
вчера в 14:51
Для Урала хороший вариант
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:29
Вот и реальный уровень Селихова. ФНЛ и точка.
112910415
112910415
вчера в 13:12
уважают, значит !
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:00
Это уже не новость...
z4as2e26x7rc
z4as2e26x7rc
вчера в 12:59
Если бы не травмы... Был бы супервратарь.
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:38
Может с Уралом в РПЛ выйдет
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:35
В 30+ получить контракт на 3 года это уже большое дело, хоть он и вратарь)
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