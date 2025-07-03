Селихов продлил контракт с «Уралом»

«Урал» объявил о продлении контракта с вратарём Александром Селиховым. Новое соглашение рассчитано на три года.
В прошлом сезоне голкипер провёл за команду из Екатеринбурга 8 матчей.
«Урал» объявил о продлении контракта с вратарём Александром Селиховым. Новое соглашение рассчитано на три года.
В прошлом сезоне голкипер провёл за команду из Екатеринбурга 8 матчей.
Мне он всегда нравился больше, чем Максименко в воротах Спартака.
Но "выдающиеся тренеры" и "дефективные манагеры" решили по-другому...
Мне он всегда нравился больше, чем Максименко в воротах Спартака.
Но "выдающиеся тренеры" и "дефективные манагеры" решили по-другому...