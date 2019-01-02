Трансферный баланс АПЛ. «Ливерпуль» против МЮ и МС

вчера, 16:00

«Соккер.ру» изучает, как англичане работают на трансферном рынке. Находим клубы с тактикой «денежный мешок» и гениев покупок с продажами.

Начиная с 2014 года шесть самых обеспеченных клубов АПЛ – три из Лондона, два из Манчестера и «Ливерпуль», суммарно потратили 2 миллиарда 864 миллиона фунтов. В переводе на рубли это 253 миллиарда – колоссальные деньги.

Можно восемь лет содержать город Краснодар с населением в миллион человек, причем здесь учтены только траты на покупки, без учета зарплат и прочего. За 2.8 миллиарда фунтов можно построить целых два стадиона «Зенита». А если строить арены ЦСКА , то получится 14 сооружений.

Также вспомним заявление Леонида Федуна, что содержание академии его клуба обходится примерно в зарплату приличного легионера. Тогда можно допустить, что 6 клубов АПЛ всего за четыре года потратили на новичков бюджет школы «Спартака» на 635 лет. То есть до 2 654 года. Будет ли тогда популярен футбол?

Причем это только шесть клубов. А на деле оказывается, что «Арсенал» и «Тоттенхэм» ниже «Эвертона» по тратам – «ириски» отдали на новичков 358 миллионов фунтов. Не просто много, а неприлично много, ведь «Лестер» потратил на футболистов 223 млн фунтов и взял чемпионство, а соседский «Ливерпуль» 443 – лишь на 85 млн больше, чем «Эвертон».

А кто же лидер по тратам на новичков с 2014 года? Легко догадаться, что первая строчка у «Манчестер Сити» - вбухали в нынешний состав и тех, кто не заиграл по ходу отбора, целых 693 млн фунтов. Неприлично много, ведь в рублях это 61.25 млрд рублей – в полтора раза больше годового бюджета Екатеринбурга на 2019 год.

Помните жалобы Моуриньо на трансферную политику, что все вокруг много тратят, кроме «Манчестер Юнайтед»? Так вот, у «Ливерпуля» расходы на новичков составили 443 млн фунтов по подсчету авторитетного Sky Sports (отмечаем, что данные собирали сами британцы, это не внешняя оценка немцев из Transfermarkt), а МЮ отдал за тот же период 596 млн фунтов, на четверть больше.

Также больше «красных» потратил «Челси» - 565 миллионов фунтов (и продолжают тратить). Впрочем, даже ребята из «Саутгемптона», «Кристал Пэлас», «Вест Хэма» или «Лестера» хорошо себя чувствовали и могли покупать дорогих футболистов за большие деньги. Но интереснее всего оценить не просто расходы, а доходы от продаж контрактов игроков, а также самое главное – трансферный баланс.

Оказывается, прощаться с футболистами за хорошие деньги в АПЛ научились четыре клуба – «Челси» (446 млн фунтов подняли), «Ливерпуль» (425 млн), «Саутгемптон» (296 млн) и «Тоттенхэм» (202 млн). Редко расставались с игроками за большие деньги «Кристал Пэлас» (выручили 55 млн фунтов) и вылетевшие «Сток Сити» (61 млн) с ВБА (40 млн).

А теперь самая интересная часть расследования. Назовем клубы с худшими и лучшими трансферными балансами. Чемпиона по огромным расходам при маленьких доходах после продажи контрактов назвать легко. Конечно же, это «Манчестер Сити» - у «горожан» разница составляет дикие 496 млн фунтов. Суммарный бюджет всех 16 клубов РПЛ всего 56 млрд, а у команды Гвардиолы убытки на одних трансферах составляют 44 млрд в рублях всего за четыре года!

А кто же пришел вторым? Конечно же, «Манчестер Юнайтед». Продали футболистов всего на 179 млн фунтов – провал для таких оборотов. Вот что бывает, если у клуба нет грамотного спортивного директора. В результате видим убытки - 417 млн фунтов. Любопытно, что на третьем месте по отрицательному балансу «Арсенал», обвиняемый при Венгере в «жадности». «Канониры» достаточно тратили – 315 млн фунтов, но не научились втридорога продавать – заработали 149 млн фунтов.

«Эвертон» из-за высоких трат на четвертой позиции. Также не умеют зарабатывать на футболистах, умудряясь заключать удачные сделки, представители «Кристал Пэлас». Из 10 известных клубов АПЛ , которые не один год играют в высшей лиге, ни у одного нет положительного трансферного баланса. Более того, суммарные убытки десятки составляют 1.75 млрд фунтов! Невообразимые деньги даже для других богатых лиг.

Англичане сошли с ума и взорвали трансферный рынок, пускай не они покупали Роналду и Бэйла, а наоборот отдали футболистов, за которых первыми заплатили по 100 миллионов евро. Новая глава в трансферной истории футбольного мира стартовала с покупки Поля Погба в «Манчестер Юнайтед». Так что все логично: англичане задали моду, которой теперь все следуют. Хотя есть приятные исключения.

Например, «Тоттенхэм» продал игроков на 202 млн фунтов, а купил за четыре года на 252. Прошлым летом вообще не тратился, но в декабре сыграли мощно, поэтому будут претендовать на самые высокие места в лиге. Если завтра «Манчестер Сити» уступит «Ливерпулю» - останутся на второй строчке, показав пример, как можно собрать изумительный состав, потратив не 600-700 млн фунтов, как клубы из Манчестера, а всего 250.

Также у нас есть чемпион по умным тратам. В целом лучший трансферный баланс у «Саутгемптона» - раздали «Ливерпулю», МЮ и «Арсеналу» известных игроков: ван Дейка, Мане, Шоу, Шнейдерлина, Лаллану, Ловрена и Чемберса. В результате с 2014 года заработали на 71 млн фунтов больше, чем потратили – хотя траты тоже высокие, 225 млн, чуть меньше, чем у «шпор».



Кроме «Святых», есть чем похвастаться текущему лидеру АПЛ . У «Ливерпуля» убытков всего на 18 млн фунтов! Причем в команде Клоппа у Салаха зарплата в полтора раза ниже, чем у Санчеса в МЮ , то есть экономия не только за счет умных покупок и продаж. За хорошие деньги прощались с Коутиньо, Суаресом, Стерлингом, Бентеке и Сахо. Поэтому покупки ван Дейка, Алиссона, Фабиньо, Салаха, Мане и Фирмино органично вписались в бюджет клуба.

«Ливерпуль» в прошлом году только за показ своих матчей в Британии получил 145 млн фунтов, плюс премиальных в Лиге чемпионов почти в 70 млн фунтов. При этом за четыре года трансферный баланс всего -18 млн фунтов. У конкурентов в лучшем случае -50, как у «Тоттенхэма», -119, как у «Челси». А у лидеров по тратам в стиле «денежных мешков» - убытки в 417 и 496 млн фунтов, как у «Юнайтед» и «Сити», то есть суммарно подбираются к миллиарду.



Как видите, «Ливерпуль» лидер не только в таблице АПЛ – грамотно готовили рывок на трансферном рынке. Не покупают право на чемпионскую борьбу, а вышли к ней, отдав всего 18 млн фунтов. Тогда как у МС и МЮ трансферный баланс в 23-28 раз хуже. Можно даже развернуть дискуссию, справедливы ли современные трансферные правила? Одни клубы активно ведут себя на трансферном рынке, совершают грамотные покупки и продажи, а две команды из Манчестера гребут всех подряд за большие деньги.

При этом даже «Манчестер Сити» не является классическим коллекционером больших трофеев – у них ноль еврокубковых финалов, хотя тот же Моуриньо успел выиграть Лигу Европы с «Юнайтед». «Ливерпуль» свои международные финалы пока проигрывал, но «денежным мешком», судя по покупкам и продажам, их назвать точно нельзя. В отличие от недруга или конкурента.