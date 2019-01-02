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Трансферный баланс АПЛ. «Ливерпуль» против МЮ и МС

вчера, 16:00

«Соккер.ру» изучает, как англичане работают на трансферном рынке. Находим клубы с тактикой «денежный мешок» и гениев покупок с продажами.  

Начиная с 2014 года шесть самых обеспеченных клубов АПЛ – три из Лондона, два из Манчестера и «Ливерпуль», суммарно потратили 2 миллиарда 864 миллиона фунтов. В переводе на рубли это 253 миллиарда – колоссальные деньги. 

Можно восемь лет содержать город Краснодар с населением в миллион человек, причем здесь учтены только траты на покупки, без учета зарплат и прочего. За 2.8 миллиарда фунтов можно построить целых два стадиона «Зенита». А если строить арены ЦСКА, то получится 14 сооружений.  

Также вспомним заявление Леонида Федуна, что содержание академии его клуба обходится примерно в зарплату приличного легионера. Тогда можно допустить, что 6 клубов АПЛ всего за четыре года потратили на новичков бюджет школы «Спартака» на 635 лет. То есть до 2 654 года. Будет ли тогда популярен футбол?  

Причем это только шесть клубов. А на деле оказывается, что «Арсенал» и «Тоттенхэм» ниже «Эвертона» по тратам – «ириски» отдали на новичков 358 миллионов фунтов. Не просто много, а неприлично много, ведь «Лестер» потратил на футболистов 223 млн фунтов и взял чемпионство, а соседский «Ливерпуль» 443 – лишь на 85 млн больше, чем «Эвертон». 

А кто же лидер по тратам на новичков с 2014 года? Легко догадаться, что первая строчка у «Манчестер Сити» - вбухали в нынешний состав и тех, кто не заиграл по ходу отбора, целых 693 млн фунтов. Неприлично много, ведь в рублях это 61.25 млрд рублей – в полтора раза больше годового бюджета Екатеринбурга на 2019 год. 

Помните жалобы Моуриньо на трансферную политику, что все вокруг много тратят, кроме «Манчестер Юнайтед»? Так вот, у «Ливерпуля» расходы на новичков составили 443 млн фунтов по подсчету авторитетного Sky Sports (отмечаем, что данные собирали сами британцы, это не внешняя оценка немцев из Transfermarkt), а МЮ отдал за тот же период 596 млн фунтов, на четверть больше. 

Также больше «красных» потратил «Челси» - 565 миллионов фунтов (и продолжают тратить). Впрочем, даже ребята из «Саутгемптона», «Кристал Пэлас», «Вест Хэма» или «Лестера» хорошо себя чувствовали и могли покупать дорогих футболистов за большие деньги. Но интереснее всего оценить не просто расходы, а доходы от продаж контрактов игроков, а также самое главное – трансферный баланс. 

Оказывается, прощаться с футболистами за хорошие деньги в АПЛ научились четыре клуба – «Челси» (446 млн фунтов подняли), «Ливерпуль» (425 млн), «Саутгемптон» (296 млн) и «Тоттенхэм» (202 млн). Редко расставались с игроками за большие деньги «Кристал Пэлас» (выручили 55 млн фунтов) и вылетевшие «Сток Сити» (61 млн) с ВБА (40 млн).

А теперь самая интересная часть расследования. Назовем клубы с худшими и лучшими трансферными балансами. Чемпиона по огромным расходам при маленьких доходах после продажи контрактов назвать легко. Конечно же, это «Манчестер Сити» - у «горожан» разница составляет дикие 496 млн фунтов. Суммарный бюджет всех 16 клубов РПЛ всего 56 млрд, а у команды Гвардиолы убытки на одних трансферах составляют 44 млрд в рублях всего за четыре года! 

А кто же пришел вторым? Конечно же, «Манчестер Юнайтед». Продали футболистов всего на 179 млн фунтов – провал для таких оборотов. Вот что бывает, если у клуба нет грамотного спортивного директора. В результате видим убытки - 417 млн фунтов. Любопытно, что на третьем месте по отрицательному балансу «Арсенал», обвиняемый при Венгере в «жадности». «Канониры» достаточно тратили – 315 млн фунтов, но не научились втридорога продавать – заработали 149 млн фунтов.

«Эвертон» из-за высоких трат на четвертой позиции. Также не умеют зарабатывать на футболистах, умудряясь заключать удачные сделки, представители «Кристал Пэлас». Из 10 известных клубов АПЛ, которые не один год играют в высшей лиге, ни у одного нет положительного трансферного баланса. Более того, суммарные убытки десятки составляют 1.75 млрд фунтов! Невообразимые деньги даже для других богатых лиг. 

Англичане сошли с ума и взорвали трансферный рынок, пускай не они покупали Роналду и Бэйла, а наоборот отдали футболистов, за которых первыми заплатили по 100 миллионов евро. Новая глава в трансферной истории футбольного мира стартовала с покупки Поля Погба в «Манчестер Юнайтед». Так что все логично: англичане задали моду, которой теперь все следуют. Хотя есть приятные исключения.

Например, «Тоттенхэм» продал игроков на 202 млн фунтов, а купил за четыре года на 252. Прошлым летом вообще не тратился, но в декабре сыграли мощно, поэтому будут претендовать на самые высокие места в лиге. Если завтра «Манчестер Сити» уступит «Ливерпулю» - останутся на второй строчке, показав пример, как можно собрать изумительный состав, потратив не 600-700 млн фунтов, как клубы из Манчестера, а всего 250. 

Также у нас есть чемпион по умным тратам. В целом лучший трансферный баланс у «Саутгемптона» - раздали «Ливерпулю», МЮ и «Арсеналу» известных игроков: ван Дейка, Мане, Шоу, Шнейдерлина, Лаллану, Ловрена и Чемберса. В результате с 2014 года заработали на 71 млн фунтов больше, чем потратили – хотя траты тоже высокие, 225 млн, чуть меньше, чем у «шпор». 
    
Кроме «Святых», есть чем похвастаться текущему лидеру АПЛ. У «Ливерпуля» убытков всего на 18 млн фунтов! Причем в команде Клоппа у Салаха зарплата в полтора раза ниже, чем у Санчеса в МЮ, то есть экономия не только за счет умных покупок и продаж. За хорошие деньги прощались с Коутиньо, Суаресом, Стерлингом, Бентеке и Сахо. Поэтому покупки ван Дейка, Алиссона, Фабиньо, Салаха, Мане и Фирмино органично вписались в бюджет клуба. 

«Ливерпуль» в прошлом году только за показ своих матчей в Британии получил 145 млн фунтов, плюс премиальных в Лиге чемпионов почти в 70 млн фунтов. При этом за четыре года трансферный баланс всего -18 млн фунтов. У конкурентов в лучшем случае -50, как у «Тоттенхэма», -119, как у «Челси». А у лидеров по тратам в стиле «денежных мешков» - убытки в 417 и 496 млн фунтов, как у «Юнайтед» и «Сити», то есть суммарно подбираются к миллиарду. 
Трансферный баланс АПЛ. «Ливерпуль» против МЮ и МС

Как видите, «Ливерпуль» лидер не только в таблице АПЛ – грамотно готовили рывок на трансферном рынке. Не покупают право на чемпионскую борьбу, а вышли к ней, отдав всего 18 млн фунтов. Тогда как у МС и МЮ трансферный баланс в 23-28 раз хуже. Можно даже развернуть дискуссию, справедливы ли современные трансферные правила? Одни клубы активно ведут себя на трансферном рынке, совершают грамотные покупки и продажи, а две команды из Манчестера гребут всех подряд за большие деньги. 

При этом даже «Манчестер Сити» не является классическим коллекционером больших трофеев – у них ноль еврокубковых финалов, хотя тот же Моуриньо успел выиграть Лигу Европы с «Юнайтед». «Ливерпуль» свои международные финалы пока проигрывал, но «денежным мешком», судя по покупкам и продажам, их назвать точно нельзя. В отличие от недруга или конкурента. 

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Все комментарии
Дмитрий Кристя
Дмитрий Кристя ответил Pronto
   249 / 673
вчера в 21:56
"Можно десять лет содержать город Краснодар с населением под 800 тысяч человек". Я понимаю, что автор не обязан знать, сколько людей проживает в столице Кубани, но, на заметку Горину, сообщу, что ещё три месяца назад Краснодар получил официальное звание "город-миллионник". Это ещё не считают понаехов, которых в городе сотни тысяч. Так что не нужно считать Крас деревней и дырой, когда народу там на квадратный метр больше, чем в Москве вашей.
исправили
Coreal Opilipp
Coreal Opilipp ответил Медив
   76 / 673
вчера в 21:49
Что значит "данные взяты из Скай Спорт"? По всем трансферам клубы отправляют документы в Футбольную Федерацию Англии, а те их публикуют. Скай Спорт, Трансфермаркет, да любой кто зайдет на сайт ФФА может взять эти данные и вывести свою статистику на их основе. Так вот, эта статистика за три сезона. Не включает сезон, где Ливер потратил больше всех. Это очевидно как божий день... Хз из-за чего спор. Из-за твоей лени найти ресурс по тратам клубов по годам? Мне было не лень
В данной статье учитываются не доход-расход от трансферов, как на Трансмаркет, где дают расход Ливерпуля в 533 млн, а все доходы- расходы клуба за период в 4 года. Иначе бы Скай Спорт не указал про доходы от ЛЧ и телетрансляций, к сожалению, я не нашел годового финансового отчета за 2018 г от Ливерпуль ФК и Граунд Атлетикс, и я не могу сказать, какой именно долг сейчас у Ливерпуля, но явно меньше чем даваемые на трансмаркет-168 млн.
Медив
Медив ответил Coreal Opilipp
   43 / 673
вчера в 20:33
433 млн, это уже включая, те 160 млн потраченных в этом году. И данные взяты из Скай Спорт, я видел подобную статью в англоязычных источниках, так что автор просто переписал данные полученные Скай Спорт, которые указывали эти -18 млн. Как это вывели в Британии это другой вопрос.
Что значит "данные взяты из Скай Спорт"? По всем трансферам клубы отправляют документы в Футбольную Федерацию Англии, а те их публикуют. Скай Спорт, Трансфермаркет, да любой кто зайдет на сайт ФФА может взять эти данные и вывести свою статистику на их основе.
Так вот, эта статистика за три сезона. Не включает сезон, где Ливер потратил больше всех. Это очевидно как божий день... Хз из-за чего спор. Из-за твоей лени найти ресурс по тратам клубов по годам? Мне было не лень
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   47 / 673
вчера в 20:30
Соккер зачем пишешь такую заказуху про Ливерпуль.что он не мешок?! Он что хуже остальных?!
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Coreal Opilipp
   7 / 673
вчера в 20:05
Я уже понял, что они не поняли)
Pronto
Pronto
   412 / 673
вчера в 20:04
"Можно десять лет содержать город Краснодар с населением под 800 тысяч человек".
Я понимаю, что автор не обязан знать, сколько людей проживает в столице Кубани, но, на заметку Горину, сообщу, что ещё три месяца назад Краснодар получил официальное звание "город-миллионник". Это ещё не считают понаехов, которых в городе сотни тысяч. Так что не нужно считать Крас деревней и дырой, когда народу там на квадратный метр больше, чем в Москве вашей.
Coreal Opilipp
Coreal Opilipp ответил Y.N.W.A.
   76 / 673
вчера в 19:32
Бесполезно объяснять...
Они даже не поняли, что данные взяты со Скай спорт, а не придумал автор.
Coreal Opilipp
Coreal Opilipp ответил Медив
   76 / 673
вчера в 19:30
Никто не понял, почему автор текста пишет, что Ливерпуль борется за чемпионство без особых трат, но при этом не посчитал последние траты на минус 160 лямов. Если не считать эти траты, пусть тогда анализировал бы прошлый сезон, когда Ливерпуль боролся без этих игроков не за чемпионство, а за 4-5 место с Челси. Но если мы говорим о борьбе за чемпионство, то Ливерпуль стал за него бороться только после того, как нехило потратился летом. Вот и весь вывод: Много тратишь - выше едешь. Простой вывод. А так получается логика уровня "Он бросил курить и умер... Нет, он в начале умер, а потом бросил курить"... П.С. То что Ливер может себе позволить такие покупки - никто не сомневается. В АПЛ и Фулхэм дофига чего себе может позволить. Такой уж тут бизнес.
433 млн, это уже включая, те 160 млн потраченных в этом году. И данные взяты из Скай Спорт, я видел подобную статью в англоязычных источниках, так что автор просто переписал данные полученные Скай Спорт, которые указывали эти -18 млн. Как это вывели в Британии это другой вопрос.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   7 / 673
вчера в 19:14
Соккер, нужно было англ. источник прикрепить, где вы эту инфу взяли, а то юзеры думают, что вы это сами придумали.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Coreal Opilipp
   7 / 673
вчера в 19:12
Бесполезно объяснять...
alexov222
alexov222
   31 / 673
вчера в 19:11
ахаха...не знаю где автор взял такие данные и зачем ему дезинформировать пользователей. на любом английском сайте трансферный баланс ливера только за последнее окно оценивается в -148m,а за последние пять лет почти -212m. откуда эта цифра -18m?))
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил lobsterdam
   7 / 673
вчера в 19:11
Жалко выглядит, когда непонятно кто видит в собеседнике нищего, при этом будучи не знаком с собеседником. Стыдно за таких...
В твоем комменте столько низкопробного а, что, если я его сейчас разберу, то тебе придется либо слиться, либо подтвердить наши нехорошие для тебя догадки. Но это мне неинтересно, так, что больше не беспокой меня своими умо(?)заключениями.
allemz
allemz ответил Медив
   8 / 673
вчера в 19:01
Никто не понял, почему автор текста пишет, что Ливерпуль борется за чемпионство без особых трат, но при этом не посчитал последние траты на минус 160 лямов. Если не считать эти траты, пусть тогда анализировал бы прошлый сезон, когда Ливерпуль боролся без этих игроков не за чемпионство, а за 4-5 место с Челси. Но если мы говорим о борьбе за чемпионство, то Ливерпуль стал за него бороться только после того, как нехило потратился летом. Вот и весь вывод: Много тратишь - выше едешь. Простой вывод. А так получается логика уровня "Он бросил курить и умер... Нет, он в начале умер, а потом бросил курить"... П.С. То что Ливер может себе позволить такие покупки - никто не сомневается. В АПЛ и Фулхэм дофига чего себе может позволить. Такой уж тут бизнес.
Фанаты Ливерпуля не виноваты в том, что Горин и Багров посредственные специалисты.
Медив
Медив ответил Coreal Opilipp
   43 / 673
вчера в 18:54
Для тех кто не понял почему Ливерпулю засчитали всего -18 млн.С 2014 Ливерпуль продал Коутиньо за 110 млн, Суареса за 80 млн, примерно за те же деньги Стерлинга. Плюс Ливерпуль с 2014 г, постоянно был в 3 самых зарабатывающих команд АПЛ с телетрансляций, а в 2016 Ливерпуль был 1 по показателю матчей в лайв, что принесло еще плюс к сумме от телетрансляций +85 млн., а еще прошлогодняя ЛЧ, то есть если брать по всем статьям доходов, то в 2016-17 Ливерпуль заработал 415 млн. фунтов, и возможно в другие года примерно столько же. То есть Ливерпуль много тратил, но при этом также заработал на эти траты.
Никто не понял, почему автор текста пишет, что Ливерпуль борется за чемпионство без особых трат, но при этом не посчитал последние траты на минус 160 лямов.
Если не считать эти траты, пусть тогда анализировал бы прошлый сезон, когда Ливерпуль боролся без этих игроков не за чемпионство, а за 4-5 место с Челси.
Но если мы говорим о борьбе за чемпионство, то Ливерпуль стал за него бороться только после того, как нехило потратился летом. Вот и весь вывод: Много тратишь - выше едешь.
Простой вывод. А так получается логика уровня "Он бросил курить и умер... Нет, он в начале умер, а потом бросил курить"...
П.С. То что Ливер может себе позволить такие покупки - никто не сомневается. В АПЛ и Фулхэм дофига чего себе может позволить. Такой уж тут бизнес.
allemz
allemz ответил Coreal Opilipp
   8 / 673
вчера в 18:52
Для тех кто не понял почему Ливерпулю засчитали всего -18 млн.С 2014 Ливерпуль продал Коутиньо за 110 млн, Суареса за 80 млн, примерно за те же деньги Стерлинга. Плюс Ливерпуль с 2014 г, постоянно был в 3 самых зарабатывающих команд АПЛ с телетрансляций, а в 2016 Ливерпуль был 1 по показателю матчей в лайв, что принесло еще плюс к сумме от телетрансляций +85 млн., а еще прошлогодняя ЛЧ, то есть если брать по всем статьям доходов, то в 2016-17 Ливерпуль заработал 415 млн. фунтов, и возможно в другие года примерно столько же. То есть Ливерпуль много тратил, но при этом также заработал на эти траты.
Телетрансляции тут каким боком?
Речь идет о ТРАНСФЕРНЫХ доходах и расходах.
Coreal Opilipp
Coreal Opilipp
   76 / 673
вчера в 18:23
Для тех кто не понял почему Ливерпулю засчитали всего -18 млн.С 2014 Ливерпуль продал Коутиньо за 110 млн, Суареса за 80 млн, примерно за те же деньги Стерлинга. Плюс Ливерпуль с 2014 г, постоянно был в 3 самых зарабатывающих команд АПЛ с телетрансляций, а в 2016 Ливерпуль был 1 по показателю матчей в лайв, что принесло еще плюс к сумме от телетрансляций +85 млн., а еще прошлогодняя ЛЧ, то есть если брать по всем статьям доходов, то в 2016-17 Ливерпуль заработал 415 млн. фунтов, и возможно в другие года примерно столько же. То есть Ливерпуль много тратил, но при этом также заработал на эти траты.
Ruslan3132
Ruslan3132
   65 / 673
вчера в 17:53
по Испании тоже такую статью было бы интересно почитать!
lobsterdam
lobsterdam ответил Y.N.W.A.
   337 / 673
вчера в 17:42
У Ливерпуля всего -18 млн. разница между покупками/продажами. Ну что иксперты соккера, Ливерпуль мешок? Красавцы, соккер, отличная статья для местных юзеров икспертов, щебетавших о мешковатости сказуов.
Когда нищий с умным видом мелочно подсчитывает траты и защищает расточительность богатого барыги, это выглядит жалко!
lobsterdam
lobsterdam
   337 / 673
вчера в 17:32
2 стадиона для зенита на эти деньги построить, конечно, можно, но все равно получится только один, да и то если доплатить...
Michele_Alboreto
Michele_Alboreto
   20 / 673
вчера в 17:28
Очень интересная логика. То есть, если клуб потратил 400 лямов, а заработал 405, он не мешок, а если потратил 2 ляма, а заработал 1, то он мешок. То есть условный СКА-Хабаровск имеет все шансы стать бОльшим мешком, чем Ливерпуль. Я понимаю, что сейчас клопповцев хайпят как чемпионов АПЛ, но можно было бы делать это не так топорно))
Медив
Медив
   43 / 673
вчера в 16:55
Вобщем, чтобы делать выводы, что Ливерпуль борется за чемпионство тратя мало, надо или включить трансферы Алиссона, Фабиньо, Кейта. Или же брать тогда анализировать прошлый год, когда Ливерпуль занял четвертое место, но баланс у них был ближе к приведенным цифрам
Медив
Медив
   43 / 673
вчера в 16:48
А, понял как получили цифры.... Откинули прошлый сезон, где Ливерпуль взял первое место по минусу на трансферах в мире, и взяли три следующих...
Не взирая на первую строчку статьи, где говорится про то, что брали результаты с сезона 2014, как раз этот сезон во внимание не брали...
Медив
Медив
   43 / 673
вчера в 16:45
Пальцем в небо. Бегло пробежался по трансфермаркету, у Ливерпуля затраты:
2018-2019: -165 лямов
2017-2018: +11 лямов
2016-2017: +5 лямов
2015-2016: -35 лямов
2014-2015: -53 ляма
2013-2014: -25 лямов

Мне калькулятор даже не надо доставать, чтобы увидеть -18 лямов за этот период можно получить только упоровшись до уровня отрицания основ начальной алгебры
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   7 / 673
вчера в 16:32
И даже по общим затратам у нас меньше, чем у пенсов, хотя помнится кто-то из болел пенсов говорил о мешковатости скаузеров.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   7 / 673
вчера в 16:30
У Ливерпуля всего -18 млн. разница между покупками/продажами. Ну что иксперты соккера, Ливерпуль мешок?
Красавцы, соккер, отличная статья для местных юзеров икспертов, щебетавших о мешковатости сказуов.
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