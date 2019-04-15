Юрий Сёмин – о вере в Смолова, ВАР и чемпионстве

вчера, 23:36

Внезапно главным преследователем «Зенита» в чемпионате России стал «Локомотив». «Соккер.ру» собрал самые яркие высказывания тренера действующих чемпионов России.

Даже после завоевания чемпионского титула «Локомотивом» в прошлом году многие склонялись к мнению, что это стечение обстоятельств, что это какая-то случайность. Поэтому и перед нынешним сезоном железнодорожников всерьез не воспринимали, несмотря на статус действующих обладателей титула.

Это им в какой-то мере помогало, снижая давление, пока все судачат о «Зените», «Спартаке», о дерзких ЦСКА и «Краснодаре». А «Локомотив» тихой сапой прокрался на второе место, пусть и с приличным отставанием от лидера. Поэтому стоит особое внимание уделить легендарному уже Юрию Сёмину и его словам, ведь впереди матч с ЦСКА , который во многом считают определяющим.

О предстоящей игре с ЦСКА : «Разумеется, я слежу за всеми потенциальными соперниками. Но только в плане их игрового состояния и возможностей. А так, радоваться чужим потерям – не в моих правилах. Вот почему никогда не занимался турнирной арифметикой. И не прикидывал, что будет, если этот проиграет, а тот – сгоняет вничью. Скорее – это удел болельщиков и журналистов. Для меня всегда было и остается главным игра и результат моей команды.

Матч с ЦСКА – определяющий? Побойтесь бога! Впереди еще семь матчей».

О форме Федора Смолова: «Видно, что Смолов делает все, чтобы вернуть лучшую форму: много и хорошо работает, выкладывается в игре, помогает команде. Но главное – начинает забивать. А для форварда это самое большое подспорье. Что касается доверия тренеров сборной, то это приятно и для Федора, и для нас. А еще дополнительный стимул для того, чтобы выйти на тот уровень, когда его дважды признавали лучшим футболистом сезона».

О необходимости звезд в чемпионате России: «Такие звезды, как Халк, Витсель должны быть в нашем футболе. Лига будет расти, наши молодые ребята расти будут, болельщики пойдут. Все пойдут смотреть на суперзвезд. В деньгах они себя окупили».

О том, может ли быть в России футбольный клуб прибыльным: «Наверное, невозможно. Зрители не в состоянии платить за билеты те деньги, что они платят в Англии, Испании. Телевидение тоже неспособно платить. Вот и весь ответ».

О том, может ли тренировать другой клуб: «Нет, уже нет. Возраст уже не тот. Сколько еще хотел бы тренировать? Думаю, еще лет пять».

О сожалении по поводу траты сил на Кубок России: «Мы боремся за все регалии, за все призы, которые есть в российском футболе. Это нормальный цикл, мы должны к нему привыкать».

О пристрастиях в кино и музыке: «Я посмотрел „Зеленую книгу“, мне очень понравилось. Не зря ему дали главный приз. Сейчас спортивные хорошие фильмы. Очень понравилось „Движение вверх“, я с удовольствием посмотрел его в кинотеатре. Пошел с внучкой, ей тоже понравилось, хотя она баскетбол не очень хорошо знает. Очень понравился про Харламова фильм – „Легенда номер 17“. Я много общего нашел у актера с Валерием.

Мне нравится радиостанция „Серебряный дождь“. Есть у них музыкальный час… Где они их подбирают, мне очень нравится. И модерн, и классика. Подбор просто высочайшего уровня. Еще нравится группа „Ленинград“, я даже на их концерты хожу, когда они в Москве бывают. Нравится Сергей не только как руководитель, но и как артист».

О Кокорине и Мамаеве: «Они крепкие ребята, я думаю, они выдержат давление. То, что сейчас происходит, - это уже чересчур. Они должны были быть наказаны, но не в ущерб профессии. Им сложнее вернуться на футбольное поле. Но они вернутся, я думаю».

О том, можно ли назвать Смородскую худшим руководителем «Локомотива»: «Не знаю, это оценивать болельщикам. Сейчас в футболе появляется много менеджеров, которые приходят и думают, что в футболе все знают. Но концовка получается одна и та же. Сложные ситуации остаются после их ухода».

О конфликте с Геркусом: «Это ж „Локомотив“, мне никогда плохо не дышалось, - сказал Сёмин в интервью телеведущей Марии Командной. - У нас есть полный контакт с советом директоров... Он и был. И с генеральным директором, и со школой. Но в целом мне и тогда нормально работалось. Это клуб, в котором я вырос.

Геркус ставил вопрос о моей отставке? Это его мнение, почему он ставил этот вопрос. И ставил ли он его вообще. Все эти нюансы вокруг футбола, если обращать внимание, у меня бы сил не хватило. Я сконцентрирован был на игроках, на тренировочной работе».

О ВАР, который сработал против его команды в игре Кубка России с «Ростовом» (2:2): «Необычно, честно говоря. Сложилось все не в пользу нас. Не в пользу тех, кто хотел эту систему. Но это часть жизни. Видимо, такие ситуации будут в дальнейшем, от этого никуда не денешься. Весь мир так работает. Сегодня сработало против нас, завтра – за. Боженька все видит, он все отдаст».