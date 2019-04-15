Лучший тренер для «Спартака». Верьте!

вчера, 19:00

Карпин во второй раз за сезон обыграл «Спартак», и букмекеры увеличили его шансы вернуться в «Спартак» в полтора раза. «Соккер.ру» ищет кандидатов на пока занятое место.

Почему это не Олег Кононов?

Мы живем не в монохромном виде, у событий, явлений, процессов и людей много оттенков, иногда противоречащих друг другу, иногда дополняющих, усугубляющих или нейтрализующих друг друга. «Хороший тренер» и «плохой тренер» - очень распространенные формулировки, но в большинстве случаев болельщики, используя более яркие эпитеты со словом «тренер», оставляя суть прежней, всего лишь выражают свои эмоции на фоне результатов и игры команды, либо свое отношение к тому или иному специалисту. Конечно, тренеры бывают слабыми и сильными – это если градировать по уровню квалификации, профессионализма, знаний, опыта, но бывают еще подходящими и неподходящими для той или иной работы.

К примеру, Олег Кононов – грамотный специалист, у меня нет сомнений в его квалификации, он хорошо работал в «Краснодаре», оставил о себе добрую память в Туле, пусть и ушел в середине сезона, но Олег Георгиевич не выглядит подходящим тренером для «Спартака», как бы он ни старался. По-моему, происходит то, чего более или менее все ожидали в момент назначения Кононова: он недостаточно властный, недостаточно авторитетный и харизматичный, чтобы вести за собой такую сложную команду. Вероятно, он даже научился быть жестким и эмоциональным – ремесло заставило, но это совсем не то же самое, что быть прирожденным лидером. Кононов идет на поводу, ошибается под давлением, рефлексирует, команда это чувствует и ведет себя так же. Стержня у сегодняшнего «Спартака» нет.

Тренер «Спартака» должен быть немного… подонком

На мой взгляд, очень правильно высказался на этот счет Александр Самедов: «Работать в „Спартаке“ очень тяжело. Есть должность тренера, а есть должность „тренер московского „Спартака““. Это немножко разные вещи. Давление безумное. Кто-то справляется, кто-то не справляется. Но как я уже говорил, на должности главного тренера „Спартака“ нельзя быть хорошим человеком. Ты должен быть немного... Не хочу говорить слово „подонком“, но должен быть с хитрецой. Тебе могут воткнуть в спину нож, но и ты должен быть жёстким человеком. Хорошего парня там точно сожрут».

Тот, кто хочет просто работать тренером в «Спартаке», обязательно провалится, каким бы гением он ни был. Посмотрите на имена и личности тренеров, которые добивались успехов с «красно-белыми» в последние годы. Черчесов в 2007 году до последнего тура боролся за чемпионство с «Зенитом», до этого Станислав Саламович был спортивным директором клуба и можно сказать «воткнул нож в спину» Владимиру Федотову – «съел» предшественника ради своих тренерских амбиций. Черчесов – жесткий и сильный, эдакий альфа-самец в стае, который прет напролом и заражает окружающих верой в то, что так тоже можно. Послушайте футболистов сборной России и их объяснение успеха на мундиале. Никто не говорит о супертактике и наигранных за два года подготовки схемах, все как один утверждают, что два ключевых фактора – это замечательная физическая подготовка и Черчесов, который «реально верил, что мы можем дойти до финала».

Следующий после Станислава Саламовича успешный тренер «Спартака» - Валерий Карпин, который спустился в тренерское кресло из ложи генерального директора, дважды выиграл серебряные медали РПЛ со «Спартаком». После него были Якин и Аленичев, первый сидел на облачке, а второй обещал дух и кружева, но заигрался в политику и потерял авторитет среди футболистов. Повезло с Каррерой – кто бы мог подумать, что третий помощник Конте окажется не только грамотным спецом (этого от любого итальянца, закончившего курсы в Коверчано, можно ожидать), но и дядькой с сумасшедшей энергетикой.

Массимо выиграл чемпионство и быстро прибрал нити управления командой к своим рукам, выбил себе трансферные полномочия, и хотя сейчас ему припоминают дружбу с агентами и обвиняют в «распилах», болельщики скажут: «Если „распилы“ не цель, а необходимое средство достижения крупных побед – дайте Массимо пилу побольше!» Но это частности, подчеркнуть нужно лишь то, что Каррера оказался хватким дядькой – умным, хитрым, для кого-то, возможно, коварным и злым, но при этом – подходящим для «Спартака». Такой и нужен, мямлям тут не место.

Кто лучший кандидат в тренеры «Спартака»?

Забавно, что все три названных выше тренера, которые последними добивались относительных или абсолютных успехов у руля «Спартака», и прямо сейчас в той или иной степени подходят «красно-белым». Новых идеальных кандидатов не появилось. Любой иностранец – это лотерея с котом в мешке, ведь даже сильный специалист вроде Эмери не обязательно приживется, а российских тренеров необходимого калибра пока нет. Стоит присмотреться к Парфенову и Евсееву, тем более оба бывшие спартаковцы, но они не выглядят готовыми чисто с профессиональной точки зрения. Тот же Парфенов выиграл Кубок России, но в прошлом году с «Тосно» занял место в зоне вылета РПЛ , с «Уралом» сейчас бьется за выживание.

Так что да, Каррера, Черчесов и Карпин – лучшее, что может случиться со «Спартаком» в ближайшее время. Однако и в этой тройке не все «одинаково полезны». К примеру, Черчесов вряд ли бросит сборную России в середине цикла, он может принять «Спартак» только на правах совмещения, а это уже минус. Станислав Саламович, конечно, может навести порядок, не постесняется выгнать неугодных и ударить кулаком в душу всем остальным для острастки, но по части понимания футбола и умения донести свою игровую философию до игроков Черчесов уступает двум «К» - Каррере и Карпину.

Итальянца Федун, вероятно, не вернет, особенно, если обиделся из-за высоких комиссионных агентов, хотя тут могла бы получиться история а-ля «Реал» и Зидан, а вот Карпин, которого Леонид Арнольдович некогда назвал сбитым летчиком, кажется, заслужил новый шанс. Валерий Георгиевич и уволен-то был из «Спартака» не по делу, вернее, совсем не в тот момент, когда это следовало делать, а теперь он дважды за сезон переиграл москвичей с «Ростовом». И вообще, работой с южным клубом как бы подчеркивает: я стал мудрее, больше не являюсь заложником своих идей и готов ставить игру, отталкиваясь от имеющихся в распоряжении футболистов и возможностей клуба.

Валерий Карпин очень хорошо расчищает для себя рабочее пространство, и если в «Спартаке» найдутся те, кто мешает ему работать, он не станет стесняться и поставит вопрос ребром: или я ухожу, или вот эти вредители. Спустя годы тот «Спартак» времен Карпина генерального директора и тренера кажется образцом справедливости и чистоты: своих болельщиков в обиду не давали, развиваться старались во всех направлениях, о личном обогащении и подковерных играх речи не шло. Вы помните, чтобы Валерий Георгиевич окружил себя кумовьями и родственниками в «Спартаке», чтобы за ним по пятам ходили присные шакалы, а в команде творился такой бедлам?

Карпин, даже когда был генеральным директором, подписывал с собой контракт ровно на один сезон и ушел без всяких неустоек, согласившись на обоюдное расставание. Сложно заподозрить в аферах и нечестной игре человека, который бывает резким, злым, наглым, но при этом никогда не держит камней за пазухой. Если у Карпина есть булыжник для кого-то – он сразу размозжит его о голову счастливчику, только и всего. Валерий Георгиевич готов быть не только тренером, но и менеджером, и он выглядит однозначно подходящим «Спартаку» по совокупности качеств, а в футбольных знаниях и опыте за пять лет отсутствия он точно прибавил. Так что верите вы или нет, но на сегодняшний день Валерий Карпин – лучший тренер для «Спартака».