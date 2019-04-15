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Лучший тренер для «Спартака». Верьте!

вчера, 19:00

Карпин во второй раз за сезон обыграл «Спартак», и букмекеры увеличили его шансы вернуться в «Спартак» в полтора раза. «Соккер.ру» ищет кандидатов на пока занятое место.

Почему это не Олег Кононов?

Мы живем не в монохромном виде, у событий, явлений, процессов и людей много оттенков, иногда противоречащих друг другу, иногда дополняющих, усугубляющих или нейтрализующих друг друга. «Хороший тренер» и «плохой тренер» - очень распространенные формулировки, но в большинстве случаев болельщики, используя более яркие эпитеты со словом «тренер», оставляя суть прежней, всего лишь выражают свои эмоции на фоне результатов и игры команды, либо свое отношение к тому или иному специалисту. Конечно, тренеры бывают слабыми и сильными – это если градировать по уровню квалификации, профессионализма, знаний, опыта, но бывают еще подходящими и неподходящими для той или иной работы.

К примеру, Олег Кононов – грамотный специалист, у меня нет сомнений в его квалификации, он хорошо работал в «Краснодаре», оставил о себе добрую память в Туле, пусть и ушел в середине сезона, но Олег Георгиевич не выглядит подходящим тренером для «Спартака», как бы он ни старался. По-моему, происходит то, чего более или менее все ожидали в момент назначения Кононова: он недостаточно властный, недостаточно авторитетный и харизматичный, чтобы вести за собой такую сложную команду. Вероятно, он даже научился быть жестким и эмоциональным – ремесло заставило, но это совсем не то же самое, что быть прирожденным лидером. Кононов идет на поводу, ошибается под давлением, рефлексирует, команда это чувствует и ведет себя так же. Стержня у сегодняшнего «Спартака» нет.

Тренер «Спартака» должен быть немного… подонком

На мой взгляд, очень правильно высказался на этот счет Александр Самедов: «Работать в „Спартаке“ очень тяжело. Есть должность тренера, а есть должность „тренер московского „Спартака““. Это немножко разные вещи. Давление безумное. Кто-то справляется, кто-то не справляется. Но как я уже говорил, на должности главного тренера „Спартака“ нельзя быть хорошим человеком. Ты должен быть немного... Не хочу говорить слово „подонком“, но должен быть с хитрецой. Тебе могут воткнуть в спину нож, но и ты должен быть жёстким человеком. Хорошего парня там точно сожрут».

Тот, кто хочет просто работать тренером в «Спартаке», обязательно провалится, каким бы гением он ни был. Посмотрите на имена и личности тренеров, которые добивались успехов с «красно-белыми» в последние годы. Черчесов в 2007 году до последнего тура боролся за чемпионство с «Зенитом», до этого Станислав Саламович был спортивным директором клуба и можно сказать «воткнул нож в спину» Владимиру Федотову – «съел» предшественника ради своих тренерских амбиций. Черчесов – жесткий и сильный, эдакий альфа-самец в стае, который прет напролом и заражает окружающих верой в то, что так тоже можно. Послушайте футболистов сборной России и их объяснение успеха на мундиале. Никто не говорит о супертактике и наигранных за два года подготовки схемах, все как один утверждают, что два ключевых фактора – это замечательная физическая подготовка и Черчесов, который «реально верил, что мы можем дойти до финала».

Следующий после Станислава Саламовича успешный тренер «Спартака» - Валерий Карпин, который спустился в тренерское кресло из ложи генерального директора, дважды выиграл серебряные медали РПЛ со «Спартаком». После него были Якин и Аленичев, первый сидел на облачке, а второй обещал дух и кружева, но заигрался в политику и потерял авторитет среди футболистов. Повезло с Каррерой – кто бы мог подумать, что третий помощник Конте окажется не только грамотным спецом (этого от любого итальянца, закончившего курсы в Коверчано, можно ожидать), но и дядькой с сумасшедшей энергетикой.

Массимо выиграл чемпионство и быстро прибрал нити управления командой к своим рукам, выбил себе трансферные полномочия, и хотя сейчас ему припоминают дружбу с агентами и обвиняют в «распилах», болельщики скажут: «Если „распилы“ не цель, а необходимое средство достижения крупных побед – дайте Массимо пилу побольше!» Но это частности, подчеркнуть нужно лишь то, что Каррера оказался хватким дядькой – умным, хитрым, для кого-то, возможно, коварным и злым, но при этом – подходящим для «Спартака». Такой и нужен, мямлям тут не место.

Кто лучший кандидат в тренеры «Спартака»?

Забавно, что все три названных выше тренера, которые последними добивались относительных или абсолютных успехов у руля «Спартака», и прямо сейчас в той или иной степени подходят «красно-белым». Новых идеальных кандидатов не появилось. Любой иностранец – это лотерея с котом в мешке, ведь даже сильный специалист вроде Эмери не обязательно приживется, а российских тренеров необходимого калибра пока нет. Стоит присмотреться к Парфенову и Евсееву, тем более оба бывшие спартаковцы, но они не выглядят готовыми чисто с профессиональной точки зрения. Тот же Парфенов выиграл Кубок России, но в прошлом году с «Тосно» занял место в зоне вылета РПЛ, с «Уралом» сейчас бьется за выживание.

Так что да, Каррера, Черчесов и Карпин – лучшее, что может случиться со «Спартаком» в ближайшее время. Однако и в этой тройке не все «одинаково полезны». К примеру, Черчесов вряд ли бросит сборную России в середине цикла, он может принять «Спартак» только на правах совмещения, а это уже минус. Станислав Саламович, конечно, может навести порядок, не постесняется выгнать неугодных и ударить кулаком в душу всем остальным для острастки, но по части понимания футбола и умения донести свою игровую философию до игроков Черчесов уступает двум «К» - Каррере и Карпину.

Итальянца Федун, вероятно, не вернет, особенно, если обиделся из-за высоких комиссионных агентов, хотя тут могла бы получиться история а-ля «Реал» и Зидан, а вот Карпин, которого Леонид Арнольдович некогда назвал сбитым летчиком, кажется, заслужил новый шанс. Валерий Георгиевич и уволен-то был из «Спартака» не по делу, вернее, совсем не в тот момент, когда это следовало делать, а теперь он дважды за сезон переиграл москвичей с «Ростовом». И вообще, работой с южным клубом как бы подчеркивает: я стал мудрее, больше не являюсь заложником своих идей и готов ставить игру, отталкиваясь от имеющихся в распоряжении футболистов и возможностей клуба.

Валерий Карпин очень хорошо расчищает для себя рабочее пространство, и если в «Спартаке» найдутся те, кто мешает ему работать, он не станет стесняться и поставит вопрос ребром: или я ухожу, или вот эти вредители. Спустя годы тот «Спартак» времен Карпина генерального директора и тренера кажется образцом справедливости и чистоты: своих болельщиков в обиду не давали, развиваться старались во всех направлениях, о личном обогащении и подковерных играх речи не шло. Вы помните, чтобы Валерий Георгиевич окружил себя кумовьями и родственниками в «Спартаке», чтобы за ним по пятам ходили присные шакалы, а в команде творился такой бедлам?

Карпин, даже когда был генеральным директором, подписывал с собой контракт ровно на один сезон и ушел без всяких неустоек, согласившись на обоюдное расставание. Сложно заподозрить в аферах и нечестной игре человека, который бывает резким, злым, наглым, но при этом никогда не держит камней за пазухой. Если у Карпина есть булыжник для кого-то – он сразу размозжит его о голову счастливчику, только и всего. Валерий Георгиевич готов быть не только тренером, но и менеджером, и он выглядит однозначно подходящим «Спартаку» по совокупности качеств, а в футбольных знаниях и опыте за пять лет отсутствия он точно прибавил. Так что верите вы или нет, но на сегодняшний день Валерий Карпин – лучший тренер для «Спартака». 

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Все комментарии
МКС
МКС ответил Дед за ЦСКА
   63 / 982
вчера в 22:40
История СпаМа началась с лыжной базы, что была в Сокольниках, далее перечислять не буду, мне вообще до лампочки (даже синей), ваша история, Какая разница 2 или 3 раза, чем больше, тем хуже будет для ВГК Пока рулит Федун, СпаМ неизлечим, хоть ставь обратно Унаи Эмери ( если помнишь такого )))))).
Вы прям как Гитлер

Ему в отличии от Бисмарка

То же была до лампочки (может быть и синей)

История потенциального врага

Результат напомнить?
борька
борька
   227 / 982
вчера в 22:16
Карпин с Ростова не уйдет,у него есть поддержка от губернатора, а талант тренера и менеджера поможет ему раскрыться, для рывка в зарубежные топ клубы! Зенит и Спартак это клановый команды,где на первом месте распил денег, в этих клубах руководство не имеет понятия, как зарабатывать деньги,тка как народные деньги легчетратить! Это мертвые команды,как и армия, а также и Депо.
Вся надежда на Карпина, он пока единственый тренер и менеджер в российскомфутболе! Остальные ,просто попрошайки,кусок кинут. Довольны, грызут себе в удовольствие!
Bullкин
Bullкин
   367 / 982
вчера в 22:03
Валера, тренируй Ростов, не слушай никого! Спартак - это деградация!
Nikola45
Nikola45 ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   32 / 982
вчера в 21:23
Семак не справляется, значит Валеру в Зенит. Быдло должно тренировать быдло.
Уже тренировал он быдло! )) Да не сумел выдержать сбежал, там такое быдло что Валера не выдержал ))
Nikola45
Nikola45 ответил Serg3.12
   32 / 982
вчера в 21:20
А тут смотрю голосование началось!))) ...и пересказы бурных невских фантазий...)
Добавьте ЭРОТИЧЕСКИХ ))
DXTK
DXTK
   225 / 982
вчера в 20:59
Давайте лучше Эмери вернем, он ЛЕ для Спартака выиграет - Верьте!!!
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   112 / 982
вчера в 20:52
Семак не справляется, значит Валеру в Зенит. Быдло должно тренировать быдло.
Serg3.12
Serg3.12
   5 / 982
вчера в 20:45
А тут смотрю голосование началось!)))

...и пересказы бурных невских фантазий...)
Serg3.12
Serg3.12
   5 / 982
вчера в 20:40
"Сокер-ру" нашёл лучшего тренера для Спартака! Ура!
Федуну срочно и просто жизненно необходимо взять на довольствие новых аналитиков!))
NK_505s
NK_505s
   955 / 982
вчера в 20:34
Верим)
Аксинья
Аксинья ответил Nikola45
   69 / 982
вчера в 20:27
Федун уже готов Болонке поцеловать ноги в знак примирения? ))
Да пусть хоть конец целует - из Ростова Валера без явного повода (скандала) не уйдет...зачем гробить себе карьеру из-за лишнего ляма деревянных...%
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил МКС
   39 / 982
вчера в 20:26
Третий раз Григорич не знаете историю врага Так хоть читайте первоисточники Стыдно должно быть профаном в столь почтенном возрасте
История СпаМа началась с лыжной базы, что была в Сокольниках, далее перечислять не буду, мне вообще до лампочки (даже синей), ваша история, Какая разница 2 или 3 раза, чем больше, тем хуже будет для ВГК
Пока рулит Федун, СпаМ неизлечим, хоть ставь обратно Унаи Эмери ( если помнишь такого )))))).
parallels
parallels
   2 / 982
вчера в 20:22
стыдно за спартак!
parallels
parallels
   2 / 982
вчера в 20:21
не надо ему в спартак! уйдя из него, он стал гораздо лучшим тренером, чем был. в спартак надо гнать усатого, а валеру в сборную.
Nikola45
Nikola45 ответил Nikola45
   32 / 982
вчера в 20:08
Представил как Федун целует грязные ботинки Валерию! А Валера ему :" Чище чище" )))))))
Nikola45
Nikola45 ответил Nikola45
   32 / 982
вчера в 20:03
Нет с Валерой Тарасятник еще веселее будет ))
Валера способен раскрутить Федунищщу на крупную сумму!
Там Педру бы не за 12 купили а за 30 ))
МКС
МКС ответил Дед за ЦСКА
   63 / 982
вчера в 20:01
ВГК умный мужик и в свинарник второй раз не пойдёт, тем более ему и в Ростове хорошо. ЛЕ светит.
Третий раз

Григорич не знаете историю врага

Так хоть читайте первоисточники

Стыдно должно быть профаном в столь почтенном возрасте
МКС
МКС
   63 / 982
вчера в 19:59
Ну кто там следующий тренер для Спартака

Как нибудь разберутся и без автора

Чистяков

Может лучше про антисборную тура?

Ну или на худой конец об ошибках Ганчара?

Или гадости про любимую команду

Язык не поворачивается написать?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   39 / 982
вчера в 19:55
ВГК умный мужик и в свинарник второй раз не пойдёт, тем более ему и в Ростове хорошо.
ЛЕ светит.
Jum13
Jum13
   52 / 982
вчера в 19:40
Карпин будет трижды дураком если вернётся в свинарню. Он наверняка ещё помнит под какое радостное улюлюканье свиная торсида радостно "провожала" его из команды
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   169 / 982
вчера в 19:40
Надо, что бы Федун ушел со своею кодлой, которая его подставляет на каждом шагу.
Узб@гоеный
Узб@гоеный
   41 / 982
вчера в 19:31
Пока Федун тратит народные нефтедоллары на мазутный проект, хоть Гвардиолу поставь толку не будет.
Литейный 4
Литейный 4 ответил Lucho Gonzalez
   1 / 982
вчера в 19:28
Я за Валеру, с ним в спартаке было весело)
Помню Валера отжигал в послематчевых интервью. Гыгыгы
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 982
вчера в 19:26
Валера один раз вляпался. Сказал хватит. Правда Федуна подоил на 250 лямов зачетно.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   90 / 982
вчера в 19:17
Я за Валеру, с ним в спартаке было весело)
Faustello
Faustello ответил Nikola45
   8 / 982
вчера в 19:14
Федун уже готов Болонке поцеловать ноги в знак примирения? ))
Обратите внимание на последние слова Бендера )))
Питермен
Питермен
   56 / 982
вчера в 19:10
Может Наиль Измайлов откроет в себе тренерский талант, как сам Карпин когда-то? Болельщики всей страны поддержат такое развитие событий
Питермен
Питермен
   56 / 982
вчера в 19:09
Карпин сбежит с колхоза после поражений от Оренбурга, двух от Локомотива и от Зенита, это ясно. Не ясно только, примут ли его в федунятнике
Nikola45
Nikola45
   32 / 982
вчера в 19:03
Федун уже готов Болонке поцеловать ноги в знак примирения? ))
25процентный клоун
25процентный клоун
   13 / 982
вчера в 19:03
накручивание посещаемости очередное,бред
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