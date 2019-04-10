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Черчесов посетил Всероссийский урок

сегодня, 18:16

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял участие во Всероссийском уроке в рамках проекта «ПроеКТОриЯ».

Официальный Твиттер национальной команды информирует, что открытые уроки проводятся в интерактивном формате посредством дискуссий и игровых практик от ведущих экспертов и бизнес-лидеров по приоритетным направлениям развития.

Ранее также сообщалось, что 13 апреля Черчесов прочитает текст «Тотального диктанта» в Таллине.

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Все комментарии
Бестрофейный
Бестрофейный
   82 / 963
сегодня в 18:42
Пару слов связать не может, а в дискуссии лезет.
beefs
beefs
   153 / 963
сегодня в 18:37
Ученье свет, а не ученых...
Denkuz
Denkuz ответил Sebastian Eniston
   39 / 963
сегодня в 18:36
Физрук принял участие во Всероссийском уроке)
Там были такие же тарасовские физруки, которых погнали из всех команд РПЛ и ФНЛ, типа тихонова, ледяхова и шалимова.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   113 / 963
сегодня в 18:33
Физрук принял участие во Всероссийском уроке)
Abverin
Abverin
   49 / 963
сегодня в 18:30
Кое-кого учить бесполезно.
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   139 / 963
сегодня в 18:29
Апрель месяц, а он только первый урок посетил. К лету отчислят за низкую успеваемость.
parallels
parallels
   3 / 963
сегодня в 18:20
лучше бы на курсы повышения тренерской квалификации сходил.
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