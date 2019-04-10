Черчесов посетил Всероссийский урок

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял участие во Всероссийском уроке в рамках проекта «ПроеКТОриЯ».

Официальный Твиттер национальной команды информирует, что открытые уроки проводятся в интерактивном формате посредством дискуссий и игровых практик от ведущих экспертов и бизнес-лидеров по приоритетным направлениям развития.

Станислав Черчесов принял участие во Всероссийском уроке в рамках проекта «ПроеКТОриЯ». Открытые уроки проводятся в интерактивном формате посредством дискуссий и игровых практик от ведущих экспертов и бизнес-лидеров по приоритетным направлениям развития. pic.twitter.com/dq57qBzTi2 — Сборная России (@TeamRussia) 10 апреля 2019 г.

Ранее также сообщалось, что 13 апреля Черчесов прочитает текст «Тотального диктанта» в Таллине.