Алан Дзагоев завершил карьеру. Вспоминаем яркие моменты

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сегодня, 01:11

Почти все они – из дебюта карьеры.

Алан Дзагоев давно сошел с первых полос футбольных порталов. Если спросить нейтрального любителя футбола, чем занимался в последние годы Дзагоев, вряд ли кто-то точно сможет сказать. Новая волна разговоров о футболисте, который некогда считался одним из самых талантливых игроков 21-го века в России, а также интересовал европейские футбольные гранды, возникла только сейчас, когда Алан заявил, что завершает карьеру. Заодно узнали, что у Дзагоева был контракт с «Ламией» из Греции. Именно ее пресс-служба сообщила, что стороны решили разорвать соглашение.

Причиной завершения карьеры Дзагоев назвал усталость от травм. Именно они постоянно тормозили его развитие и сыграли ключевую роль в футбольном пути талантливого игрока. Но об этих негативных страницах мы вспоминать сегодня не будем. Лучше в очередной раз напомним, какими матчами Дзагоев завоевывал свою популярность и статус.

ЦСКА – «Химки» – 4:3 (чемпионат России-2008)

Этот матч примечателен тем, что стал первым, в котором 17-летний Дзагоев вышел в стартовом составе. И всего вторым в карьере в футболке ЦСКА . С первых минут Алан выкладывался по полной программе и уже в первом тайме сделал две голевые передачи, а также забил сам с паса Вагнера Лава, с которым у Дзагоева сразу сложилась футбольная «химия». Уже тогда он своей зрелостью не по годам обратил на себя внимание.

Германия – Россия – 2:1 (отборочный турнир ЧМ -2010)

В том матче Дзагоеву забить не удалось. Но это был его дебютный матч в футболке национальной команды, за которую в своей карьере Алан проведет 58 игр и забьет девять мячей. Но даже без забитого гола основным впечатлением от того матча был именно футбол молодого парня, который еще и побил рекорд Владимира Бесчастных, став самым молодым полевым футболистом в истории сборной. Ему на момент выхода на поле было 18 лет и 116 дней. Этот матч также носит статус и одного из самых обидных в карьере Дзагоева. О нем Алан часто вспоминал. Россия быстро пропустила два мяча, но потом здорово наседала, Аршавин отквитал один гол, были еще шансы у команды Гуса Хиддинка, а самый ценный упустил Дзагоев, попав в штангу. Как же потом сокрушался юный полузащитник. Но получил самые лестные отзывы.

Россия – Чехия – 4:1 (чемпионат Европы-2012)

Раз уж мы коснулись матчей сборных, то, пожалуй, назовем эту встречу самой яркой в карьере Дзагоева в футболке национальной команды. К этому времени Алан уже котировался как один из самых талантливых футболистов своего поколения, за ним смотрели гранды, и Дзагоев летал на крыльях вдохновения. Чехам пришлось из-за этого пострадать. В ворота Петра Чеха Алан забил дважды. Старт чемпионата Европы в исполнении россиян воодушевлял, потом была ничья с Польшей, где Дзагоев тоже забил. Но вот из группы сборная не выйдет.

ЦСКА – «Спортинг» – 3:1 (квалификация Лиги чемпионов-2015/16)

Если заговорили о лучших матчах Алана, то давайте узнаем мнение его самого. В одном из интервью Дзагоев назвал самой запоминающейся в карьере игрой именно эту. Хотя сам он имел и более результативные поединки. В данном случае он отличился голевой передачей на Ахмеда Мусу. Но важнее эмоции, которые подарила игра. Это была битва за выход в групповой раунд Лиги чемпионов. И «Спортинг» повел в счете в первом тайме. Но ЦСКА смог показать блестящий футбол после перерыва и перевернуть ситуацию, прорвавшись в группу благодаря суммарной победе над «Спортингом» со счетом 4:3. Это своего рода финал. Поэтому эмоции Алану и запомнились.

«Рубин» – ЦСКА – 0:1 (чемпионат России-2015/16)

Хотя был и другой финал в карьере Дзагоева. Это окончание чемпионата России в 2016 году. Тогда «армейцы» Леонида Слуцкого до последнего тура тягались с «Ростовом» за чемпионский титул. Чтобы взять его, ЦСКА требовалась победа в Казани над «Рубином». И добыли ее москвичи благодаря единственному голу в первом тайме. Забил его Алан Дзагоев.

«Спартак» – ЦСКА – 1:5 (чемпионат России-2008)

Возвращаемся на зарю карьеры Дзагоева. Матчи со «Спартаком» для «армейцев» – это всегда нечто особенное. А уж поединок, закончившийся с таким счетом, гарантированно попадает в историю. Эта встреча примечательна еще и раскрытием Алана, для которого она была лишь второй в стартовом составе ЦСКА . Конечно, главной звездой той встречи стал Вагнер Лав, который оформил хет-трик. Однако юноша из Беслана тоже впечатлил. Он сделал две голевые передачи и одну предголевую, подав со штрафного на скидку под гол. Интересно, что после того матча Милош Красич, которому ассистировал Алан, отметил талант юноши и прочил ему карьеру в «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» – ЦСКА – 3:3 (Лига чемпионов-2009/10)

К слову, о «Манчестер Юнайтед». Против него Дзагоев провел один из лучших своих матчей на еврокубковой арене. Дело было на «Олд Траффорд», и молодой хавбек блистал вместе с Игорем Акинфеевым. Алан сам забил, отдал голевую передачу, и армейцы вели со счетом 3:1 к 84-й минуте. Но все же упустили победу. Это не помешало Дзагоеву и Акинфееву получить мощную европейскую прессу. Ведь благодаря их усилиям скромный клуб едва не расправился с финалистом Лиги чемпионов. Пожалуй, в то время Алан и Игорь были ближе всего к переезду в Европу, а с Леонидом Слуцким у хавбека сложились великолепные отношения.

ЦСКА – «Депортиво» – 3:0 (Кубок УЕФА -2008/09)