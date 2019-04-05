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Каррера: «Матч „Спартак“ - ЦСКА посмотреть не смогу»

сегодня, 13:53
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗавтра в 19:00 Не начался

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера признался, что он не может выделить какой-то матч «красно-белых» с ЦСКА. Также итальянец сообщил, что во время игры «Спартак» - ЦСКА будет на матче «Ювентус» - «Милан».

Сложно выделить какое-то из дерби, что я провел на посту главного тренера «Спартака». Все они для меня были волнительными и эмоциональными, поскольку я проживал их как фанат команды, которую тренировал.

Ближайшее дерби посмотреть не удастся, поскольку я планирую поехать на матч «Ювентус» — «Милан» и почти весь день проведу в Турине. Но обязательно буду следить в интернете за результатом игры «Спартака» и ЦСКА.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил STVA 1
   112 / 920
сегодня в 16:14
Я тоже не буду смотреть , но всем пох на это .
А вот мы обязательно посмотрим ,как ваш голубой вагончик отцеплять будут !!! )))
Байкал-38.
Байкал-38.
   33 / 920
сегодня в 15:56
Руководство Спартака может опять пригласить Карреру на матч!
Михаил Славнов
Михаил Славнов ответил Литейный 4
   35 / 920
сегодня в 15:05
Начхал он на своих бывших, которые его прогнали ссаными тряпками. Гыгыгы
Опозорил свиней по всей Европе, теперь смотреть на них не может.
Коля Ретивый
Коля Ретивый
   485 / 920
сегодня в 14:47
Сказал бы прямо, от стыда не хочет расстраиваться.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Scuderia Ferrari
   4 / 920
сегодня в 14:44
а ты думаешь Дзагоев или Еременко будут за бегунков бульбаша болеть? нет
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 920
сегодня в 14:36
Начхал он на своих бывших, которые его прогнали ссаными тряпками. Гыгыгы
ermak6848
ermak6848
   139 / 920
сегодня в 14:34
билеты на рейс закончились, если только лететь в багажном отсеке, но там холодно
STVA 1
STVA 1
   109 / 920
сегодня в 14:23
Я тоже не буду смотреть , но всем пох на это .
подрыватель пуканов
подрыватель пуканов
   222 / 920
сегодня в 14:17
пол России тоже не сможет посмотреть этот матч, потому-что жадная Манделаки не покажет этот матч по своему говеному каналу
Footbolista
Footbolista ответил Scuderia Ferrari
   7 / 920
сегодня в 14:15
А на соккере можно ругаться матом?)...
drug01
drug01
   94 / 920
сегодня в 14:06
Жаль....!!!!!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   3 / 920
сегодня в 14:00
Побед ЦСКА и Милану, интер вафанкуло
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   3 / 920
сегодня в 14:00
Вот так, фратрия так пела про Массимо, а он на другом матче будет =) Но это он молодец, патриот своей команды.
brooks
brooks
   400 / 920
сегодня в 13:57
Победы Спартаку и Ювентусу!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   34 / 920
сегодня в 13:55
НЕ ЖЕЛАЕТ СМОТРЕТЬ КАК КОНИ ПОСТАВЯТ ПОРОСЕЙ В КОЛЕННО-ЛОКТЕВУЮ !

ГЫ-ГЫ
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