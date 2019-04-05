Каррера: «Матч „Спартак“ - ЦСКА посмотреть не смогу»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера признался, что он не может выделить какой-то матч «красно-белых» с ЦСКА . Также итальянец сообщил, что во время игры «Спартак» - ЦСКА будет на матче «Ювентус» - «Милан».

Сложно выделить какое-то из дерби, что я провел на посту главного тренера «Спартака». Все они для меня были волнительными и эмоциональными, поскольку я проживал их как фанат команды, которую тренировал.