Кузьмин: «Буду работать с защитниками „Рубина“»

Новоиспеченный тренер «Рубина» Олег Кузьмин рассказал, что будет входить в его обязанности, а также поведал, как у него вообще появился вариант с тренерской работой в казанском клубе.

Рустем Фидаевич, генеральный директор клуба, сначала предложил вариант с работой в селекционном отделе. Я дал предварительное согласие, но уже буквально через некоторое время поступило предложение войти в тренерский штаб Курбана Бекиевича. Тут, конечно, тоже грех было отказываться. Не каждый день выпадает возможность поработать в штабе такого тренера. Это было достаточно неожиданно для меня, и все произошло очень стремительно. Очень рад вновь вернуться в Рубиновую семью.

Буду смотреть за защитниками, делиться опытом, подсказывать – это основная обязанность. Был предметный разговор с Курбаном Бекиевичем, очень надеюсь помочь команде в этом направлении. Плюс по возможности буду помогать селекционному отделу.

Дальнейшие планы? После получении лицензии «А» нужно год поработать, получить практику, после чего можно поступать на категорию Pro. Поэтому, если все будет хорошо, я поступлю следующим летом.