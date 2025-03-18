Игра в Брянской области, тюрьма и великая карьера. Где сейчас футболисты из дебютного матча Неймара в сборной Бразилии

1742322799

сегодня, 21:33

На изнасилованиях попались сразу два игрока из того состава.

Прошло почти 15 лет с тех пор, как лучший бомбардир сборной Бразилии в истории Неймар дебютировал за сборную в товарищеском матче против США . Что стало с теми футболистами?

Бразилия тогда победила со счетом 2:0 в Нью-Джерси после того, Неймар забил дебютный мяч в середине первого тайма ударом головой.

Давайте посмотрим, чем сейчас занимаются те футболисты, которые вышли на поле с Неймаром в тот день.

Виктор

Малоизвестный за пределами своей родной страны голкипер провел всю свою клубную карьеру в Бразилии – более 500 матчей за «Гремио» и «Атлетико Минейро».

Среди ярких моментов карьеры – победа в Кубке Либертадорес вместе с Роналдиньо с «Атлетико Минейро» в 2013 году, но Виктор так и не вышел за рамки статуса запасного вратаря сборной Бразилии. Виктор провел в общей сложности шесть матчей за национальную команду, но, как правило, всегда подменял Жулио Сезара. Его последний матч за сборную состоялся в 2013 году, хотя он и был в заявке бразильцев на ЧМ -2014. В конце концов, Виктор повесил перчатки на гвоздь в 2021 году после почти десятилетней карьеры в «Атлетико Минейро».

Дани Алвес

В прошлом году у Дани случилось самая главная трагедия в публичном пространстве – он был признан виновным в изнасиловании, приговорен к четырем с половиной годам тюремного заключения и обязан выплатить жертве компенсацию в размере 150 000 евро. Впоследствии Алвес был освобожден после уплаты залога в размере 1 миллиона евро. В то время сообщалось, что Неймар дал эти деньги, но его отец эти слухи опроверг.

Давид Луис

Веселый центральный защитник вернулся в Бразилию в 2021 году после 14 лет в Европе. Луис добавил к своим многочисленным титулам золотые медали Кубка Либертадорес, также выиграл и два Кубка Бразилии с «Фламенго». 37-летний Луис до сих пор играет в футбол. Он недавно подписал двухлетний контракт с «Форталезой» после ухода из «Фламенго» в конце прошлого сезона.

Тиаго Силва

Еще один ветеран. Примерно такая же история, как и у Луиса. Много титулов в Европе, почет и уважение. Играл за «Милан», ПСЖ и «Челси», затем вернулся в Бразилию. Сейчас Тиаго уже 40 лет, и он играет за «Флуминенсе». Силва никогда официально не объявлял о завершении карьеры в сборной, но не появлялся в составе «селесао» с чемпионата мира 2022 года.

Андре Сантос

«Арсенал» подписал этого левого защитника через год после данного товарищеского матча с США , когда его стоимость и потенциал были на самом высоком уровне. Этот неудачный переезд на «Эмирейтс» пришелся на середину его карьеры, которая включила в себя периоды в Индии, Швейцарии и Турции.

После шести лет вне игры Сантос вновь сыграл в футбол и сделал это в Брянской области. Местный «Сокол» написал ему в соцсетях и пригласил сыграть за команду. На удивление Сантос согласился. Это очень и очень необычно, мало кто поверил, что прилетел настоящий футболист, но такова судьба – все в этой жизни возможно.

Лукас Лейва

Бывший полузащитник «Ливерпуля» вернулся в клуб своего детства «Гремио» в 2022 году после пяти лет в «Лацио». К сожалению, он был вынужден досрочно завершить карьеру. Это случилось после того, как медицинские тесты обнаружили проблемы с сердцем. Тем не менее, его карьера продолжалась до 36 лет.

Рамирес

Третий игрок в этом составе, который поднял трофей Лиги чемпионов с «Челси». Рамирес после ухода со «Стэмфорд Бридж» в 2016 году перебрался в Китай – провел там три года, а затем вернулся в Бразилию в «Палмейрас». Он подписал четырехлетний контракт с данным клубом, но расторг контракт по обоюдному согласию через 18 месяцев и завершил карьеру в возрасте 33 лет.

Робиньо

Робиньо играл на высоком уровне довольно долго, он — один из восьми человек, сыгравших 100 и более матчей за сборную Бразилии. Но его достижения в футболе омрачены жизнью вне поля – такая же история, как и у Дани Алвеса... В 2017 году итальянский суд приговорил Робиньо к девяти годам тюремного заключения после того, как он и еще пять человек были признаны виновными в групповом изнасиловании 22-летней албанской женщины в ночном клубе Милана. После многих лет юридических проблем, в прошлом году Робиньо начал отбывать наказание в Бразилии.

Гансо

Многие любители футбола возлагали большие надежды на этого партнера Неймара по сборной, который также дебютировал за бразильцев в этом матче. Но потом провел за команду еще всего семь поединков. Можно с уверенностью сказать, что Гансо мог лучше – все задатки были, но выгрызать землю он не стал ни в «Севилье», ни в аренде в «Амьене», и быстро вернулся в бразильский футбол.

Сейчас он готовится к своему седьмому сезону во «Флуминенсе», с которым пару лет назад выиграл Кубок Либертадорес. Хотя, стоит признать, многие мальчишки в Бразилии мечтают о такой карьере, пусть и он мог добиться лучшего.

Неймар

Вернувшись в «Сантос» и показав яркую игру в некоторых матчах, Неймар недавно был вызван на предстоящие отборочные матчи Бразилии против Колумбии и Аргентины. Но сыграть ему не суждено — из-за травмы якобы. Хотя есть слух, что Неймар хорошенько так погулял ночью и влип в серьезную историю со жрицами любви. Но при любых раскладах, он все еще не сможет в ближайшее время вернуться в сборную. В составе его заменил форвард мадридского «Реала» Эндрик.

«Возвращение казалось таким близким, но, к сожалению, на данный момент я не смогу надеть самую важную футболку в мире. У нас были долгие разговоры, и все знают о моем желании вернуться, но мы сошлись на том, что лучше не рисковать и подготовиться как можно лучше, чтобы полностью залечить травму», — написал Неймар в соцсетях.

Пато

Тогда Пато был на пике своих сил в «Милане» — ему прочили великую карьеру. Но не сложилось. После возвращения в Бразилию в 2013 году, чтобы подписать контракт с «Коринтиансом», Пато позже поиграл за «Челси», «Вильярреал», «Орландо Сити» и «Тяньцзинь Тяньхай», а также за «Сан-Паулу». Но класс его игры постепенно снижался, в итоге Пато объявил о своем уходе из футбола в 2023 году.