От трёх российских клубов до аутсайдера пятой английской лиги. 12 команд, которые никогда не обыгрывал Алекс Фергюсон

Даже лучшие не всегда выигрывают.

Сэр Алекс Фергюсон — величайший тренер в истории «Манчестер Юнайтед», но даже легендарный шотландец не смог обыграть некоторых соперников. У руля «красных дьяволов» Фергюсон провёл полторы тысячи матчей с 1986 по 2013 год, выиграл 38 трофеев, а процент его побед составил около шестидесяти.

За 26 лет своего пребывания в клубе Фергюсон столкнулся с бесчисленным множеством соперников, и, несмотря на победу над большинством из них, было несколько команд, победами над которыми он так и не смог похвастаться. Примечательно, что сразу несколько из этих клубов оказались российскими. Но обо всём по порядку.

Рассмотрев более подробно достижения Фергюсона в «Манчестер Юнайтед», мы вспомнили двенадцать клубов, с которыми он встречался, но так и не победил в качестве тренера МЮ .

«Вильярреал»

В период с 2005 по 2009 год «Манчестер Юнайтед» встречался с «Вильярреалом» четыре раза, и, что удивительно, все четыре игры завершились нулевой ничьей.

Все четыре их встречи состоялись во время группового этапа Лиги чемпионов и были не самыми зрелищными. Две ничьих с «Вильярреалом» в 2005 году обошлись МЮ особенно дорого, поскольку в том году команда Фергюсона заняла последнее место в своей группе Лиги чемпионов и вылетела из турнира на первом же этапе.

«Ротор» Волгоград

Петер Шмейхель забил знаменитый гол в ворота «Ротора» из Волгограда в 1995 году, когда «красные дьяволы» вырвали ничью, отыграв отставание в два мяча.

Фергюсон встречался с российской командой лишь дважды, и оба матча закончились вничью – 2:2 и 0:0. Это была стадия 1/32 финала Кубка УЕФА .

«Монако»

Команда Фергюсона вылетела из Лиги чемпионов в 1998 году от «Монако». Хотя оба матча закончились вничью, «Монако» вышел в полуфинал благодаря голам, забитым на выезде.

После того как клуб Лиги 1 выбил МЮ из еврокубков, Фергюсон так и не получил возможности отомстить за поражение, поскольку больше не встречался с «Монако».

«Атлетик» Бильбао

Во многих отношениях сезон 2011/12 стал для «Манчестер Юнайтед» провальным. МЮ уступил титул Английской Премьер-Лиги «Манчестер Сити» в последний день сезона, а также не смог выиграть ни одного крупного кубкового турнира.

Заняв третье место в своей группе Лиги чемпионов, «Манчестер Юнайтед» вылетел в Лигу Европы, где в 1/8 финала встретился с «Атлетиком» Бильбао. Несмотря на то что Уэйн Руни забил три гола за два матча, «Манчестер Юнайтед» в итоге проиграл со счетом 3:5 по сумме двух матчей, а Фергюсону так и не удалось снова встретиться с «Атлетиком».

«Атлетико» Мадрид

Кажется немного странным, что «Манчестер Юнайтед» встречался с «Атлетико» всего четыре раза за всю историю клуба.

Сам Фергюсон дважды пересекался с «Атлетико», но не смог победить их ни в одном из матчей. Первая встреча в октябре 1991 года закончилась громким поражением МЮ со счетом 0:3, а вторая вничью — 1:1. Даже в эпоху после Фергюсона «Манчестер Юнайтед» так и не удалось одолеть грандов Ла Лиги.

«Боруссия» Дортмунд

Ферги впервые встретился с «Боруссией» Дортмунд в 1997 году в полуфинале Лиги чемпионов. К сожалению для «Манчестер Юнайтед», немецкая команда обыграла их в обоих матчах.

Выиграв оба матча со счетом 1:0, Дортмунд вышел в финал Лиги чемпионов, где ему удалось обыграть «Ювентус» со счетом 3:1.

«Торпедо» Москва

Сейчас московское «Торпедо» выступает во втором дивизионе российского футбола, но в 1992 году клуб играл в Кубке УЕФА .

В сезоне 1992/93 «Манчестер Юнайтед» встречался с «Торпедо» дважды, и после того, как обе игры закончились без голов, команда Фергюсона проиграла по пенальти, покинув турнир.

«Зенит» Санкт-Петербург

После победы в Лиге чемпионов в 2008 году «Манчестер Юнайтед» встретился в финале Суперкубка УЕФА с петербургским «Зенитом», но всё пошло не по плану.

Команда Фергюсона отставала на два гола после часа игры и в итоге проиграла финал со счетом 1:2. Это был единственный раз, когда Фергюсон играл против «Зенита» за всю свою карьеру.

«Лацио»

«Манчестер Юнайтед» также проиграл финал Суперкубка УЕФА в 1999 году против «Лацио». Игра закончилась поражением со счетом 0:1.

«Саутенд Юнайтед»

«Нет необходимости в чрезмерной реакции», — заявил Фергюсон журналистам после того, как его команда проиграла «Саутенд Юнайтед» в четвёртом раунде Кубка Лиги в 2006 году. «Нет самоубийств, нет массовых увольнений, но, может быть, есть немного взаимных обвинений. Поражение никому не вредит, если только человек может стать лучше из этого опыта».

«Манчестер Юнайтед», судя по всему, позитивно воспринял шокирующее поражение и в том же году выиграл титул Премьер-Лиги.

«Некакса»

Клубный чемпионат мира ФИФА 2000 года стал для «Манчестер Юнайтед» настоящей катастрофой. Команда Фергюсона заняла третье место в своей группе, а ничья с мексиканской командой «Некакса» была шокирующей.

«Васку да Гама»

Команда Фергюсона также потерпела неудачу в матче против «Васку да Гама» на клубном чемпионате мира, проиграв бразильской команде со счетом 1:3. Неудивительно, что Фергюсону больше не довелось сыграть против этого клуба.

Как бы там ни было, сэр Алекс Фергюсон был и будет одним из величайших тренеров в истории не только «Манчестер Юнайтед», но и футбола в целом.