По данным СМИ, ЦСКА и «Эвертон» близки к заключению соглашения по поводу перехода в «армейский» клуб полузащитника Николы Влашича.
О выкупе игрока «красно-синие» могут сообщить после завершения чемпионата Европы U-21, где хавбек выступает за сборную Хорватии.
21-летний Влашич отыграл в ЦСКА один сезон на правах аренды. Он забил 5 голов и отдал 5 результативных передач в 25 матчах РПЛ.
14-летний сын российского футбольного тренера Леонида Слуцкого Дмитрий в нецензурных выражениях призвал всех уезжать из России.
https://img01.rl0.ru/6c56586f304cbf3c72ee477751cbe712/765x-i/news.rambler.ru/img/2019/06/13184451.205736.1540.jpg
14-летний сын российского футбольного тренера Леонида Слуцкого Дмитрий в нецензурных выражениях призвал всех уезжать из России.
https://img01.rl0.ru/6c56586f304cbf3c72ee477751cbe712/765x-i/news.rambler.ru/img/2019/06/13184451.205736.1540.jpg