ЦСКА близок к договоренности с «Эвертоном» о выкупе Влашича

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По данным СМИ , ЦСКА и «Эвертон» близки к заключению соглашения по поводу перехода в «армейский» клуб полузащитника .

О выкупе игрока «красно-синие» могут сообщить после завершения чемпионата Европы U-21, где хавбек выступает за сборную Хорватии.