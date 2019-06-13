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ЦСКА близок к договоренности с «Эвертоном» о выкупе Влашича

сегодня, 21:28

По данным СМИ, ЦСКА и «Эвертон» близки к заключению соглашения по поводу перехода в «армейский» клуб полузащитника Николы Влашича.

О выкупе игрока «красно-синие» могут сообщить после завершения чемпионата Европы U-21, где хавбек выступает за сборную Хорватии.

21-летний Влашич отыграл в ЦСКА один сезон на правах аренды. Он забил 5 голов и отдал 5 результативных передач в 25 матчах РПЛ.

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Все комментарии
fanatcska94
fanatcska94
   685 / 750
сегодня в 22:27
было бы замечательно оставить Бекао и Влашича в команде, этот состав может шороху навезти в ЛЕ.
drug01
drug01
   102 / 750
сегодня в 22:26
Новость хороша!!!!
cska59
cska59
сегодня в 22:25
Это настолько хорошая новость,что даже не верится .
25процентный клоун
25процентный клоун
   5 / 750
сегодня в 22:14
и 3 гола+ 2 паса в лч
Leha-ha50
Leha-ha50
   7 / 750
сегодня в 22:12
Было бы неплохо!!! Бонус от УЕФЫ в виде почти сорока лямов будет использован ну очень правильно!!!
kotmyshka
kotmyshka
   95 / 750
сегодня в 22:07
удачи
CSKA2012
CSKA2012
   129 / 750
сегодня в 22:06
Неужели деньги нашли , Гинер не 7 знает что потом продаст дороже )))
Юрниекс
Юрниекс
   240 / 750
сегодня в 22:02
Договорятся- будем рады, а пока эта новость ниочем...
Zenit_84
Zenit_84
   81 / 750
сегодня в 21:50
Удачи
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   23 / 750
сегодня в 21:48
Интересно, разжалобили англичан или приболтали Влашича играть за еду?
ziborock
ziborock
   18 / 750
сегодня в 21:45
Влашич в Россию, а сынок Слуцкого призывает отсюда "валить"!)))

14-летний сын российского футбольного тренера Леонида Слуцкого Дмитрий в нецензурных выражениях призвал всех уезжать из России.
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GreeM
GreeM
   54 / 750
сегодня в 21:38
Это усилит коней.
Absinthe5
Absinthe5
   99 / 750
сегодня в 21:38
Смешные кони) Влашич уже в Турции)))
Sergey Z
Sergey Z
   205 / 750
сегодня в 21:38
Удачи армейцам в переговорах!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   73 / 750
сегодня в 21:37
Дай Бог, чтобы всё успешно свершилось.
номер 12
номер 12
   258 / 750
сегодня в 21:36
Было бы очень хорошо!
ДАША Д
ДАША Д
   270 / 750
сегодня в 21:30
Да быть такого не может.
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