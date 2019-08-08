«Тун» вам! «Спартак» одолел швейцарцев

вчера, 23:20

«Спартак» не может без приключений: команда Кононова лихо разбазарила преимущество в два мяча, не забила пенальти, но все-таки выиграла. «Соккер.ру» оценивает победителей.

Газон «Арены Тун» = 1 из 10. На мой взгляд, УЕФА должен запретить проведение еврокубковых матчей на таком ужасном покрытии, и никаких исключений быть не должно. Или укладывайте современный искусственный газон, или арендуйте стадион с нормальным полем в другом городе, футбол на таком паласе — это издевательство над футболистами, хорошо еще, что без травм обошлось. Даже футболисты «Туна» не слишком комфортно себя чувствовали на этой поляне, а спартаковцы удвоили и без того высокий процент брака, так и не сумев подстроиться под отскок мяча. Кажется, в последний раз «Спартак» играл на таком, с позволения сказать, газоне лет двадцать назад в СК «Олимпийском» в рамках Кубка Содружества.

Результат и сюжет матча = 9 из 10. Занимательно, даже очень. Во многом встреча с «Туном» напомнила прошлогоднее соперничество с ПАОКом в квалификации Лиги чемпионов: тогда «Спартак» тоже вел 2:0 на выезде, но растерял преимущество и проиграл 2:3, а Квинси Промес не реализовал пенальти. На этот раз «Спартак» тоже позволил сопернику сравнять счет, ведя 2:0, Шюррле не реализовал пенальти, но третий мяч все-таки забили сами «красно-белые» - важное отличие. Победа 3:2 на выезде — хороший результат перед ответной игрой на своем поле.

Александр Максименко = 6.0 из 10. Особой работы на ленточке не было, а в пропущенных мячах вратаря винить сложно, тем более в эпизоде с голом Хефти Максименко сначала отразил мощный выстрел Стиллхарта. Да, на ногу сопернику, но особо выбирать не приходилось, должны были страховать защитники.

Николай Рассказов = 5.0 из 10. В частности, из описанного эпизода выключился Рассказов, правый бек должен был действовать по игроку. Позже исправился, ведь именно с его отбора (с фолом или без — другой разговор) началась атака, вследствие которой был забит победный мяч. Так и по ходу всей игры: сочетал удачные и даже вдохновенные действия с ошибками.

Самуэль Жиго = 6.5 из 10. Снял много верховых мячей, хорошо вел борьбу с мощными центрфорвардами швейцарцев, в концовке получил ненужную желтую карточку, которая стала следствием глупой потери Ташаева.

Георгий Джикия = 5.5 из 10. Принес много пользы и благодаря рывкам на скорости, и выигрывая мячи на втором этаже в своей штрафной площади, с другой стороны, из-под капитана забил свой гол Рапп, да и на стандартах Георгий пару раз упускал оппонентов.

Айртон = 4.0 из 10. Общие впечатления от игры Айртона не ужасные, тем более он хорошо страховал центральных защитников в нескольких эпизодах и предотвратил несколько атак, но при этом в обоих пропущенных мячах принял самое непосредственно участие, поэтому высокую оценку не получит.

Аяз Гулиев = 6.5 из 10. Неплохо отработал против «Туна», не всегда действовал системно, но был эффективен в отборе и единоборствах, совокупность выигранных Гулиевым эпизодов — заметный вклад в победу «Спартака».

Роман Зобнин = 6.5 из 10. Пока без восторгов, Роман может еще лучше, как мы знаем, но против «Туна» Зобнин выдал хороший объем: и черновую работу выполнял, и мяч вперед старался тащить, хотя часто как-то нелепо опережал ведомый снаряд, но это скорее к вопросу об особенностях газона.

Джано = 3.5 из 10. Несмотря на то, что поучаствовал во втором забитом мяче «Спартака», снова выступил очень слабо. Джано запомнился бесконечным техническим браком и корявыми передачами. Плеймейкер как будто окончательно утратил «футбольный слух», у него все невпопад.

Резиуан Мирзов = 3.5 из 10. Как и Джано, стал соавтором гола, но в действительности «Спартаку» просто повезло, что мяч удачно отскочил к Понсе, в противном случае это был бы очередной запоротый момент. Резиуан пока не в форме, ему с большим трудом даются простейшие действия, не говоря о взаимодействиях с партнерами.

Зелимхан Бакаев = 8.0 из 10. Бакаев претендует на роль лидера «Спартака», и в матче против «Туна» продемонстрировал, что это не пустые амбиции. Зелимхан забил дважды, показал на «ромбик», а после игры дал интервью, которое подтвердило: парень «горит» футболом. Если не растеряет этот настрой, у него все получится.

Эсекель Понсе = 7.5 из 10. Понсе показал правильную реакцию на свое удаление в матче с «Динамо». Лучшая игра аргентинца за «Спартак». И не только потому, что забил гол. Эсекьель был хорош по движению, вгрызался в каждый мяч, стал подстраиваться под маневры партнеров в атаках.

Андре Шюррле = 6.5 из 10. Как и в матче с «Динамо», чемпион мира усилил «Спартак» по ходу матча. Да, не реализовал пенальти, но ведь он его сам заработал, а через несколько минут исправился, отдав мастерскую голевую передачу на Бакаева.

Александр Ташаев = 3.0 из 10. Ташаев то ли боится, то ли стесняется играть за «Спартак». Он как будто не верит, что может обвести соперника, обороняться иногда забывает, но потом может психануть и совершить немотивированный фол. А на последних секундах глупая потеря Александра привела к желтой карточке Жиго. С такими партнерами и соперников не нужно.

Олег Кононов = 4.0 из 10. Победить «Спартаку» помогли ошибки соперников и индивидуальные действия игроков, какого-то очевидного командного прогресса замечено не было, кроме того, тренер снова выпустил в старте двух не лучшим образом готовых игроков — Джано и Мирзова, а потом еще и затянул с заменами, что обернулось равенством на табло. И поди пойми, чем так не угодил Кононову Мельгарехо, который получил первые пять минут игровой практики в этом сезоне. Зато играют Мирзов, Джано и Ташаев. Первый пока не готов функционально, двое других уже «спеклись».