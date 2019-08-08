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«Тун» вам! «Спартак» одолел швейцарцев

вчера, 23:20
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Зобнин Роман
Зобнин Роман
Полузащитник
Джикия Георгий
Джикия Георгий
Защитник
Джано
Джано
Полузащитник

«Спартак» не может без приключений: команда Кононова лихо разбазарила преимущество в два мяча, не забила пенальти, но все-таки выиграла. «Соккер.ру» оценивает победителей.

Газон «Арены Тун» = 1 из 10. На мой взгляд, УЕФА должен запретить проведение еврокубковых матчей на таком ужасном покрытии, и никаких исключений быть не должно. Или укладывайте современный искусственный газон, или арендуйте стадион с нормальным полем в другом городе, футбол на таком паласе — это издевательство над футболистами, хорошо еще, что без травм обошлось. Даже футболисты «Туна» не слишком комфортно себя чувствовали на этой поляне, а спартаковцы удвоили и без того высокий процент брака, так и не сумев подстроиться под отскок мяча. Кажется, в последний раз «Спартак» играл на таком, с позволения сказать, газоне лет двадцать назад в СК «Олимпийском» в рамках Кубка Содружества. 

Результат и сюжет матча = 9 из 10. Занимательно, даже очень. Во многом встреча с «Туном» напомнила прошлогоднее соперничество с ПАОКом в квалификации Лиги чемпионов: тогда «Спартак» тоже вел 2:0 на выезде, но растерял преимущество и проиграл 2:3, а Квинси Промес не реализовал пенальти. На этот раз «Спартак» тоже позволил сопернику сравнять счет, ведя 2:0, Шюррле не реализовал пенальти, но третий мяч все-таки забили сами «красно-белые» - важное отличие. Победа 3:2 на выезде — хороший результат перед ответной игрой на своем поле.

Александр Максименко = 6.0 из 10. Особой работы на ленточке не было, а в пропущенных мячах вратаря винить сложно, тем более в эпизоде с голом Хефти Максименко сначала отразил мощный выстрел Стиллхарта. Да, на ногу сопернику, но особо выбирать не приходилось, должны были страховать защитники.

Николай Рассказов = 5.0 из 10. В частности, из описанного эпизода выключился Рассказов, правый бек должен был действовать по игроку. Позже исправился, ведь именно с его отбора (с фолом или без — другой разговор) началась атака, вследствие которой был забит победный мяч. Так и по ходу всей игры: сочетал удачные и даже вдохновенные действия с ошибками.

Самуэль Жиго = 6.5 из 10. Снял много верховых мячей, хорошо вел борьбу с мощными центрфорвардами швейцарцев, в концовке получил ненужную желтую карточку, которая стала следствием глупой потери Ташаева.

Георгий Джикия = 5.5 из 10. Принес много пользы и благодаря рывкам на скорости, и выигрывая мячи на втором этаже в своей штрафной площади, с другой стороны, из-под капитана забил свой гол Рапп, да и на стандартах Георгий пару раз упускал оппонентов.

Айртон = 4.0 из 10. Общие впечатления от игры Айртона не ужасные, тем более он хорошо страховал центральных защитников в нескольких эпизодах и предотвратил несколько атак, но при этом в обоих пропущенных мячах принял самое непосредственно участие, поэтому высокую оценку не получит.

Аяз Гулиев = 6.5 из 10. Неплохо отработал против «Туна», не всегда действовал системно, но был эффективен в отборе и единоборствах, совокупность выигранных Гулиевым эпизодов — заметный вклад в победу «Спартака».  

Роман Зобнин = 6.5 из 10. Пока без восторгов, Роман может еще лучше, как мы знаем, но против «Туна» Зобнин выдал хороший объем: и черновую работу выполнял, и мяч вперед старался тащить, хотя часто как-то нелепо опережал ведомый снаряд, но это скорее к вопросу об особенностях газона.

Джано = 3.5 из 10. Несмотря на то, что поучаствовал во втором забитом мяче «Спартака», снова выступил очень слабо. Джано запомнился бесконечным техническим браком и корявыми передачами. Плеймейкер как будто окончательно утратил «футбольный слух», у него все невпопад.

Резиуан Мирзов = 3.5 из 10. Как и Джано, стал соавтором гола, но в действительности «Спартаку» просто повезло, что мяч удачно отскочил к Понсе, в противном случае это был бы очередной запоротый момент. Резиуан пока не в форме, ему с большим трудом даются простейшие действия, не говоря о взаимодействиях с партнерами.

Зелимхан Бакаев = 8.0 из 10. Бакаев претендует на роль лидера «Спартака», и в матче против «Туна» продемонстрировал, что это не пустые амбиции. Зелимхан забил дважды, показал на «ромбик», а после игры дал интервью, которое подтвердило: парень «горит» футболом. Если не растеряет этот настрой, у него все получится.

Эсекель Понсе = 7.5 из 10. Понсе показал правильную реакцию на свое удаление в матче с «Динамо». Лучшая игра аргентинца за «Спартак». И не только потому, что забил гол. Эсекьель был хорош по движению, вгрызался в каждый мяч, стал подстраиваться под маневры партнеров в атаках.

Андре Шюррле = 6.5 из 10. Как и в матче с «Динамо», чемпион мира усилил «Спартак» по ходу матча. Да, не реализовал пенальти, но ведь он его сам заработал, а через несколько минут исправился, отдав мастерскую голевую передачу на Бакаева.

Александр Ташаев = 3.0 из 10. Ташаев то ли боится, то ли стесняется играть за «Спартак». Он как будто не верит, что может обвести соперника, обороняться иногда забывает, но потом может психануть и совершить немотивированный фол. А на последних секундах глупая потеря Александра привела к желтой карточке Жиго. С такими партнерами и соперников не нужно.

Олег Кононов = 4.0 из 10. Победить «Спартаку» помогли ошибки соперников и индивидуальные действия игроков, какого-то очевидного командного прогресса замечено не было, кроме того, тренер снова выпустил в старте двух не лучшим образом готовых игроков — Джано и Мирзова, а потом еще и затянул с заменами, что обернулось равенством на табло. И поди пойми, чем так не угодил Кононову Мельгарехо, который получил первые пять минут игровой практики в этом сезоне. Зато играют Мирзов, Джано и Ташаев. Первый пока не готов функционально, двое других уже «спеклись».

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 13:59
Джано, Ташаев и Айртон явно не вписались ошибки за ошибками, да и воротчик какой то нервный у СпаМа.
Dirty_Harry
Dirty_Harry ответил Красно Синий воин
сегодня в 13:57
Ветеран «спартака» назвал позорной игру команды в матче с «Туном» — Я удивлен присутствию «Туна» в таком турнире, сидел и хохотал весь матч. Ну такая деревня! Хотя и «спартак» тоже для кого-то деревня… а в целом, обе команды повеселили. «спартак» играл с такой деревней, причем сыграл настолько позорно… не знаю что произойдет в предстоящем туре чемпионата России, — заключил ветеран.
Ветеран это не Рейнгольд случаем?
blitz
blitz
   173 / 885
сегодня в 12:05
Слабенько, очень слабенько. Если пропускать по два гола от 9-ой команды Швейцарии в квалификации ЛЕ, то очем вообще можно говорить.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   149 / 885
сегодня в 11:51
Ветеран «спартака» назвал позорной игру команды в матче с «Туном»

— Я удивлен присутствию «Туна» в таком турнире, сидел и хохотал весь матч. Ну такая деревня! Хотя и «спартак» тоже для кого-то деревня… а в целом, обе команды повеселили.
«спартак» играл с такой деревней, причем сыграл настолько позорно… не знаю что произойдет в предстоящем туре чемпионата России, — заключил ветеран.
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик ответил BDA8181
   23 / 885
сегодня в 11:24
Автор по моем смотрел другую игру. Стадион лучше чем у многих клубов до ЧМ в Россий были. В Луже каждый год раньше была поляна как савхозное поле после уборки урожая. Так и то говорили комментаторы чудо арена )) А игра , так с такой игрой лучше в РПЛ дальше варится чем в еврокубках. В общем тихий ужос за наш Российский чемпионат и клубы. Осталось посмотреть что Локо с Зенитом покажут в ЛЧ.
Стадион лучше чем у многих клубов до ЧМ в Россий были
====================================================================
...глубокое заблуждение !......искусственный газон , особенно такой короткошерстый и жёсткий требует специальной подготовки ...
...когда-то Спартак подготовку к чемпу проводил в своём манеже и ранние и последние игры проводил тоже в манеже...конкурентов в игре не было , за исключением ЦСКА ( у них тоже был манеж с таким покрытием ).....
...боюсь перед встречей с джигитами , после игры на иск.газоне начинают болеть икры и голеностоп...
...скоростей от Спартака можно не ждать 100500%
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
   23 / 885
сегодня в 11:11
...газон ! и только он в этой ситуации заставил ошибаться при передачах и в скорости обработки мяча...
...в столице нашей родины городе-герое Москве , напихаем этому тунцу по самое нехочу...
oFANATo
oFANATo ответил Serg_Diamond
   28 / 885
сегодня в 11:07
Играли два "гранда" квалификации ЛЕ. Топ-5 клубов отдыхают.
Сп62
Сп62
   130 / 885
сегодня в 10:12
С качеством паса надо что то делать. Иначе ни о какой игре не может быть речи.
MAUS
MAUS ответил Serg_Diamond
   46 / 885
сегодня в 09:59
Посмотрел этот матч. С самого начала было ощущение, что это какой-то товарняк во время предсезонки. Качество паса, скорости - просто отвратительно. Что касается Туна, это команда уровня ФНЛ. В городишке население 40 тыс. человек .... И если вот этот Тун навязывает Спартаку борьбу, то о чем еще можно говорить. Ахтунг!!!
Какой Ахтунг!?
Да, невнятная игра Спартака, надеюсь новички все сыграются и все будет хорошо, если Нет— то Кононов на выход! Как показывает практика, игру можно ставить и с почтальонами и рыбаками и сыроварами!
Насчет, Тунца- такие команды либо в одну калитку слетают, либо съедают все нервы и тд , командам, которые их на голову выше!
Тун в предыдущем туре уступил дома Базелю 2:3, и третий гол пропустили на 85 минуте. А теперь вспомни группу в ЛЧ с Цска, Базелем, Бенфикой, и как Базель вытер ноги в двух матчах о Бенфику ( да раненую, но это Бенфика).
так что такие команды как Тун не подарок, все мы помним и Вардары и АиКи и Мольде подавно!
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   51 / 885
сегодня в 09:25
Посмотрел этот матч. С самого начала было ощущение, что это какой-то товарняк во время предсезонки. Качество паса, скорости - просто отвратительно. Что касается Туна, это команда уровня ФНЛ. В городишке население 40 тыс. человек .... И если вот этот Тун навязывает Спартаку борьбу, то о чем еще можно говорить. Ахтунг!!!
Lu4nik
Lu4nik ответил AmIIIeR89
   551 / 885
сегодня в 09:20
А причем тут Нефтчи? Если победитель этой пары выходит либо на Брагу либо на Брондбю
хотелось бы на Нефтчи выйти.. чтоб грохнуть их, отомстить за Арсенал
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 885
сегодня в 08:27
Шюррле-Бакаев и Мирзов-Понсе , намечаются две связки, но первая очень даже
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответил Андрей77 4
   105 / 885
сегодня в 07:46
не знаю что вы смотрели... мне моментами игра даже нравилась... Очень понравился Шурле, ну и Бакаев конечно... Кстати не думаю, что Нефтчи намного сильнее Туна... Всех адекватов с первыми очками в еврокубках...
А причем тут Нефтчи? Если победитель этой пары выходит либо на Брагу либо на Брондбю
Алекс191921
Алекс191921
   490 / 885
сегодня в 07:38
А я продолжаю верить в Тун. Игра убедила что в этой паре все еще не ясно
dinoel
dinoel
   664 / 885
сегодня в 07:01
С удовольствием посмотрел игру. Правда, как всегда, был страх за Спартак, уже постоянный. Особенно после 2:0. Так и вышло. Но в результате победа на выезде. Ура
Морро
Морро
   364 / 885
сегодня в 06:57
Автору плюс. Именно вот так, как представлено в статье, играл Спартака, каждый по отдельности. Ни паса, ни подбора, каждый сам по себе. Победили не за счет игры, а за счет борьбы.
kts
kts
   564 / 885
сегодня в 06:33
Битва титанов. У свиней появился призрачный шанс проползти дальше . Вот и славно ещё посмеемся ))))
yasukuni
yasukuni
   297 / 885
сегодня в 06:20
Русский Тамбов забил два, швейцарский Тамбов забил два, сколько забьет Ахмат?!

Главная ошибка Спартака (в смысле команды, клуб это уже другой разговор) - это Спинджак с карманАми. И ведь провисит в шкафчике еще сколько-то. Нет чтобы подарить какому нищеброду из любителей, самое ему там место.
Leningrad 84
Leningrad 84
   70 / 885
сегодня в 05:40
Теперь, главное, дома не пропустить больше одного...
GKN
GKN
   507 / 885
сегодня в 05:35
Вот могут же...
Кьянти
Кьянти ответил mangoх12
   742 / 885
сегодня в 05:12
А сам Спартак то кто?
1 февраля 1935 года — создание Всесоюзного добровольного спортивного общества Промкооперации «Спартак». Такие же бытовки, сфера обслуживания, как раньше это называли. Потому и народная команда, что из всех мастей и каст народных.
Кьянти
Кьянти ответил Faustello
   742 / 885
сегодня в 05:04
На то они и великие, чтобы поочерёдно брать верх один над другим ахах)))
112910415
112910415
   73 / 885
сегодня в 04:55
всё не так плохо
antant1
antant1
   566 / 885
сегодня в 03:37
Статья по делу
Tostao
Tostao
   79 / 885
сегодня в 02:20
"Тун вам!" - название в стиле Евсеева. ))) Удачно!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   466 / 885
сегодня в 02:00
Как бы после следующей стадии с горя брагу не начать пить
Олег Борткевич
Олег Борткевич
   175 / 885
сегодня в 01:36
Повержен грозный Тун. Ура товарищи!
Верг
Верг
   214 / 885
сегодня в 01:03
В матче был момент, когда швейцария начала отыгрываться и вот минут 25-30 полностью завладела игрой, делали что хотели, выручал максименко - а остальные в поле, пока не вышел шуррле уже мысленно готовились к позору. Немец спас и бакаев. и это не первый раз, когда спартак так просаживает психологически и физически.
mangoх12
mangoх12 ответил BDA8181
   18 / 885
сегодня в 00:28
Автор по моем смотрел другую игру. Стадион лучше чем у многих клубов до ЧМ в Россий были. В Луже каждый год раньше была поляна как савхозное поле после уборки урожая. Так и то говорили комментаторы чудо арена )) А игра , так с такой игрой лучше в РПЛ дальше варится чем в еврокубках. В общем тихий ужос за наш Российский чемпионат и клубы. Осталось посмотреть что Локо с Зенитом покажут в ЛЧ.
Сегодня праздник у всех работников Соккера )))
mangoх12
mangoх12 ответил Faustello
   18 / 885
сегодня в 00:26
Один великий клуб проиграл другому великому клубу )
одолели часовщиков и кондитеров )) вот и все величие)
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