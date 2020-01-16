Команда УЕФА 2019 года. Почему они, а не другие?

вчера, 15:30

Семь дебютантов, пять игроков «Ливерпуля», ни одного представителя «Реала». «Соккер.ру» - о символической сборной прошедшего года.

Команду года выбирали болельщики, УЕФА рапортует о двух миллионах проголосовавших, чьи мнения сложили пазл — 11 лучших футболистов прошедшего года, объединенных в команду, где один вратарь, четыре защитника, два полузащитника и четыре форварда. Да, схема скорее 4-2-4, чем 4-4-2, ведь в центре нападения Роналду и Левандовски, а на условных флангах Мане и Месси.

По слухам, УЕФА в последний момент решил изменить схему с 4-3-3 на достаточно странную 4-2-4, чтобы не оставлять команду года без Роналду. Ради этого даже пришлось пожертвовать полузащитником — скромным Нголо Канте из «Челси». Еще одной особенностью команды-2019 является тот факт, что в ней не нашлось места представителям «Реала». Такое с символической сборной УЕФА случилось впервые с 2005-го.

Вратарь

Алиссон («Ливерпуль»; Бразилия) — дебют

Еврокубки: 11 матчей (5 сухих)

Клубный чемпионат мира: 2 (1)

Внутренние турниры: 30 (13)

В сборной Бразилии: 10 (7)

Всего: 53 (26)

Алиссон в своем первом же сезоне помог «Ливерпулю» выиграть Лигу чемпионов, став лучшим вратарем розыгрыша. Кроме того, Бекер выдал 21 «сухой» матч в дебютном сезоне АПЛ и выиграл с Бразилией Кубок Америки. Какие могут быть конкуренты?

Защитники

Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»; Англия) — дебют

Еврокубки: 12 матчей (5 сухих)

Клубный чемпионат мира: 2 (1)

Внутренние турниры: 34 (14)

В сборной Англии: 4 (3)

Всего: 52 (23)

Рекордсмен сезона АПЛ по «ассистам» среди защитников (12), лучший правый защитник прошлого розыгрыша Лиги чемпионов и самый юный футболист, сыгравший в двух финалах ЛЧ : к 20-ти годам уже дважды принимал участие в главных матчах европейского клубного сезона.

Матийс де Лигт («Аякс»/«Ювентус»; Нидерланды) — дебют

Еврокубки: 10 матчей (3 сухих)

Внутренние турниры: 33 (10)

В сборной Нидерландов: 10 (4)

Всего: 53 (17)

Капитан и лидер «Аякса», принявший деятельное участие в амстердамской сказке, коей стало попадание голландской команды в полуфинал Лиги чемпионов. Да и финал был очень близко! Летом перебрался в «Ювентус», которому насолил в четвертьфинале прошлого розыгрыша ЛЧ победным голом.

Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»; Нидерланды) — 2-е попадание

Еврокубки: 13 матчей (4 сухих)

Клубный чемпионат мира: 1 (1)

Внутренние турниры: 38 (15)

В сборной Нидерландов: 9 (3)

Всего: 61 (23)

Ван Дейк едва не выиграл «Золотой мяч» в 2019 году, на миллиметры отстал от Месси, а вот УЕФА назвал игроком года именно голландца. Это второе кряду и, кажется, далеко не последнее попадание Вирджила в команду года. В 2018-м он делил центр обороны с Рафаэлем Вараном, а теперь — с соотечественником де Лигтом.

Эндрю Робертсон («Ливерпуль»; Шотландия) — дебют

Еврокубки: 13 матчей (4 сухих)

Клубный чемпионат мира: 2 (1)

Внутренние турниры: 38 (15)

В сборной Шотландии: 6 (2)

Всего: 59 (22)

Достойный товарищ Трента, тоже плодовитый на результативные передачи защитник — 13 за прошлый сезон. Энди впечатляющим образом вырос в лучшего футболиста планеты в своем амплуа и теперь попытается удержаться в этом статусе с клопповой помощью.

Полузащитники

Френки де Йонг («Аякс»/«Барселона»; Нидерланды) — дебют

Еврокубки: 12 матчей (0 голов)

Внутренние турниры: 37 (1)

В сборной Нидерландов: 10 (1)

Всего: 59 (2)

Де Йонг был признан лучшим полузащитником прошлого сезона в Лиге чемпионов, выиграл чемпионат и кубок Нидерландов с «Аяксом», стал лучшим игроком Эредивизи, а потом перешел в «Барселону». Достаточно ярких моментов, чтобы собрать голоса «избирателей».

Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»; Бельгия) — 2-е попадание

Еврокубки: 7 матчей (0 голов)

Внутренние турниры: 40 (11)

В сборной Бельгии: 6 (4)

Всего: 53 (15)

В Лиге чемпионов у «Манчестер Сити» и Кевина как-то снова не сложилось, зато «горожане» доминировали во внутренних турнирах. Больше всего впечатляют, конечно, три десятка результативных передач за 2019 год. Браво, Кевин! Это второе попадание бельгийца в число лучших футболистов года, впервые такой чести удостоился в 2017-м.

Нападающие

Лионель Месси («Барселона»; Аргентина) — 11-е попадание

Еврокубки: 11 матчей (8 голов)

Внутренние турниры: 37 (37)

В сборной Аргентины: 10 (5)

Всего: 58 (50)

Обладатель «Золотой бутсы». Обладатель «Золотого мяча». Лионель Месси. Не нужно придумывать причины, чтобы включить Лео в команду года, и нужно быть большем фантазером и чудиком, чтобы не найти ему здесь места.

Садио Мане («Ливерпуль»; Сенегал) — дебют

Еврокубки: 14 матчей (7 голов)

Клубный чемпионат мира: 2 (0)

Внутренние турниры: 36 (24)

В сборной Сенегала: 11 (4)

Всего: 63 (35)

Единственный представитель Африки в команде года УЕФА , собственно, Мане и есть лучший игрок Африки, признан официально. В АПЛ он разделил лавры лучшего бомбардира с Салахом и Обамеянгом, а в финале Лиги чемпионов заработал ранний пенальти, предопределивший ход борьбы и ставший залогом победы «Ливерпуля».

Криштиану Роналду («Ювентус»; Португалия) — 14-е попадание

Еврокубки: 10 матчей (7 голов)

Внутренние турниры: 30 (18)

В сборной Португалии: 10 (14)

Всего: 50 (39)

Чемпион Италии с «Ювентусом», победитель Лиги наций в составе сборной Португалии, автор почти четырех десятков голов Роналду и в 34 года оставался одним из лучших футболистов планеты. Криштиану является рекордсменом команд года УЕФА : он попадал в число номинантов 16 раз, это его 14-е попадание в состав и 13-е подряд. С 2007 года символические сборные УЕФА не обходятся без Роналду.

Роберт Левандовски («Бавария»; Польша) — дебют

Еврокубки: 7 матчей (10 голов)

Внутренние турниры: 41 (38)

В сборной Польши: 10 (6)

Всего: 58 (54)