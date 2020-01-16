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Команда УЕФА 2019 года. Почему они, а не другие?

вчера, 15:30
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Роналду Криштиану
Роналду Криштиану
Нападающий
Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Левандовски Роберт
Левандовски Роберт
Нападающий

Семь дебютантов, пять игроков «Ливерпуля», ни одного представителя «Реала». «Соккер.ру» - о символической сборной прошедшего года.

Команду года выбирали болельщики, УЕФА рапортует о двух миллионах проголосовавших, чьи мнения сложили пазл — 11 лучших футболистов прошедшего года, объединенных в команду, где один вратарь, четыре защитника, два полузащитника и четыре форварда. Да, схема скорее 4-2-4, чем 4-4-2, ведь в центре нападения Роналду и Левандовски, а на условных флангах Мане и Месси.

По слухам, УЕФА в последний момент решил изменить схему с 4-3-3 на достаточно странную 4-2-4, чтобы не оставлять команду года без Роналду. Ради этого даже пришлось пожертвовать полузащитником — скромным Нголо Канте из «Челси». Еще одной особенностью команды-2019 является тот факт, что в ней не нашлось места представителям «Реала». Такое с символической сборной УЕФА случилось впервые с 2005-го.

Вратарь

Алиссон («Ливерпуль»; Бразилия) — дебют

Еврокубки: 11 матчей (5 сухих)

Клубный чемпионат мира: 2 (1)

Внутренние турниры: 30 (13)

В сборной Бразилии: 10 (7)

Всего: 53 (26)

Алиссон в своем первом же сезоне помог «Ливерпулю» выиграть Лигу чемпионов, став лучшим вратарем розыгрыша. Кроме того, Бекер выдал 21 «сухой» матч в дебютном сезоне АПЛ и выиграл с Бразилией Кубок Америки. Какие могут быть конкуренты?

Защитники

Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»; Англия) — дебют

Еврокубки: 12 матчей (5 сухих)

Клубный чемпионат мира: 2 (1)

Внутренние турниры: 34 (14)

В сборной Англии: 4 (3)

Всего: 52 (23)

Рекордсмен сезона АПЛ по «ассистам» среди защитников (12), лучший правый защитник прошлого розыгрыша Лиги чемпионов и самый юный футболист, сыгравший в двух финалах ЛЧ: к 20-ти годам уже дважды принимал участие в главных матчах европейского клубного сезона.

Матийс де Лигт («Аякс»/«Ювентус»; Нидерланды) — дебют

Еврокубки: 10 матчей (3 сухих)

Внутренние турниры: 33 (10)

В сборной Нидерландов: 10 (4)

Всего: 53 (17)

Капитан и лидер «Аякса», принявший деятельное участие в амстердамской сказке, коей стало попадание голландской команды в полуфинал Лиги чемпионов. Да и финал был очень близко! Летом перебрался в «Ювентус», которому насолил в четвертьфинале прошлого розыгрыша ЛЧ победным голом.

Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»; Нидерланды) — 2-е попадание

Еврокубки: 13 матчей (4 сухих)

Клубный чемпионат мира: 1 (1)

Внутренние турниры: 38 (15)

В сборной Нидерландов: 9 (3)

Всего: 61 (23)

Ван Дейк едва не выиграл «Золотой мяч» в 2019 году, на миллиметры отстал от Месси, а вот УЕФА назвал игроком года именно голландца. Это второе кряду и, кажется, далеко не последнее попадание Вирджила в команду года. В 2018-м он делил центр обороны с Рафаэлем Вараном, а теперь — с соотечественником де Лигтом.

Эндрю Робертсон («Ливерпуль»; Шотландия) — дебют

Еврокубки: 13 матчей (4 сухих)

Клубный чемпионат мира: 2 (1)

Внутренние турниры: 38 (15)

В сборной Шотландии: 6 (2)

Всего: 59 (22)

Достойный товарищ Трента, тоже плодовитый на результативные передачи защитник — 13  за прошлый сезон. Энди впечатляющим образом вырос в лучшего футболиста планеты в своем амплуа и теперь попытается удержаться в этом статусе с клопповой помощью.

Полузащитники

Френки де Йонг («Аякс»/«Барселона»; Нидерланды) — дебют

Еврокубки: 12 матчей (0 голов)

Внутренние турниры: 37 (1)

В сборной Нидерландов: 10 (1)

Всего: 59 (2)

Де Йонг был признан лучшим полузащитником прошлого сезона в Лиге чемпионов, выиграл чемпионат и кубок Нидерландов с «Аяксом», стал лучшим игроком Эредивизи, а потом перешел в «Барселону». Достаточно ярких моментов, чтобы собрать голоса «избирателей».

Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»; Бельгия) — 2-е попадание

Еврокубки: 7 матчей (0 голов)

Внутренние турниры: 40 (11)

В сборной Бельгии: 6 (4)

Всего: 53 (15)

В Лиге чемпионов у «Манчестер Сити» и Кевина как-то снова не сложилось, зато «горожане» доминировали во внутренних турнирах. Больше всего впечатляют, конечно, три десятка результативных передач за 2019 год. Браво, Кевин! Это второе попадание бельгийца в число лучших футболистов года, впервые такой чести удостоился в 2017-м.

Нападающие

Лионель Месси («Барселона»; Аргентина) — 11-е попадание

Еврокубки: 11 матчей (8 голов)

Внутренние турниры: 37 (37)

В сборной Аргентины: 10 (5)

Всего: 58 (50)

Обладатель «Золотой бутсы». Обладатель «Золотого мяча». Лионель Месси. Не нужно придумывать причины, чтобы включить Лео в команду года, и нужно быть большем фантазером и чудиком, чтобы не найти ему здесь места.

Садио Мане («Ливерпуль»; Сенегал) — дебют

Еврокубки: 14 матчей (7 голов)

Клубный чемпионат мира: 2 (0)

Внутренние турниры: 36 (24)

В сборной Сенегала: 11 (4)

Всего: 63 (35)

Единственный представитель Африки в команде года УЕФА, собственно, Мане и есть лучший игрок Африки, признан официально. В АПЛ он разделил лавры лучшего бомбардира с Салахом и Обамеянгом, а в финале Лиги чемпионов заработал ранний пенальти, предопределивший ход борьбы и ставший залогом победы «Ливерпуля».

Криштиану Роналду («Ювентус»; Португалия) — 14-е попадание

Еврокубки: 10 матчей (7 голов)

Внутренние турниры: 30 (18)

В сборной Португалии: 10 (14)

Всего: 50 (39)

Чемпион Италии с «Ювентусом», победитель Лиги наций в составе сборной Португалии, автор почти четырех десятков голов Роналду и в 34 года оставался одним из лучших футболистов планеты. Криштиану является рекордсменом команд года УЕФА: он попадал в число номинантов 16 раз, это его 14-е попадание в состав и 13-е подряд. С 2007 года символические сборные УЕФА не обходятся без Роналду.

Роберт Левандовски («Бавария»; Польша) — дебют

Еврокубки: 7 матчей (10 голов)

Внутренние турниры: 41 (38)

В сборной Польши: 10 (6)

Всего: 58 (54)

Отчасти удивительно, что в 31 год такой видный форвард впервые попал в команду года, зато включение Роберта в состав никаких вопросов не вызывает. Левандовски — второй бомбардир ЛЧ-2018/19 и лидирует в списке лучших снайперов ЛЧ-2019/20, он выиграл Бундеслигу и Кубок Германии с «Баварией», стал первым в истории, кто забивал в 11-ти стартовых турах чемпионата Германии и, в конце концов, стал лучшим бомбардиром 2019-го.   

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Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Bom Bom
вчера в 21:11
Классная команда со сквозняком в полузащите, поскольку нет ни одного игрока, нацеленного на отбор. Для FIFA или PES только подойдет)
Сквозняк там везде ибо много сквозеров. Уже бы и Скомину включали. Аха-ха)
Сергей Вершинин
Сергей Вершинин ответил Месси-28-5
вчера в 19:27
Главное,что бы гномика,покорителя эйбаров и осасун не забыли
Сергей Вершинин
Сергей Вершинин ответил sihafazatron
вчера в 19:26
Про Месси то молчи,там все еще хуже
наблюдатель_13
наблюдатель_13 ответил h8you
вчера в 17:42
почитал комменты каталонского к-а в каждом втором гей,нарцисс,пеналду...
Просто Каталония очень страстно относится к секс меньшинствам, они проводят карнавалы радужных и прочие мероприятия в их поддержку и распространению, по этому каталонские болельщики считают радужных родными, и они всегда любят об этом напоминать остальным! Но как бы там ни было, у каждого своя дорога, каталонским с радужными, нам натуралам с ними не по пути.
h8you
h8you
вчера в 17:31
почитал комменты каталонского к-а в каждом втором гей,нарцисс,пеналду...
juvenale
juvenale
вчера в 17:28
на одного * меньше ура
_Inquisitor_
_Inquisitor_ ответил Месси-28-5
вчера в 17:18
    Drakulа
    Drakulа
    вчера в 16:59
    Каталонское 12 здесь₽))))))) За позор в ЛЧ,позор в кубке,позор в ка,еще и в этом году опозорился в суперкубке!
    Месси-28-5
    Месси-28-5
    вчера в 16:45
    Если мой объективный комментарий, который соответствует действительности попадает в троллинг!. Тогда лично мне, нечего делать на этом сайте!!! Модераторы, редакция этого сайта оставайтесь с персофанами Роналду, которые постоянно пишут карлик, гном и т.д. и это не является ни троллингом, ни провокацией! Всего самого наилучшего адекватным юзерам этого сайта, которых становится всё меньше и меньше на этом сайте.......
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 16:44
    все знают, что уефа продажная)) за голы литвам и сасуолам пропихнули сюда принцесу)))
    Bom Bom
    Bom Bom
    вчера в 16:40
    Классная команда со сквозняком в полузащите, поскольку нет ни одного игрока, нацеленного на отбор. Для FIFA или PES только подойдет)
    Месси-28-5
    Месси-28-5
    вчера в 16:19
    В следующий раз УЕФА составит команду года по схеме 0-0-10), чтобы в очередной раз включить нарцисса-плаксу, дайвера-симулянта Роналду в символическую сборную года).
    Месси-28-5
    Месси-28-5
    вчера в 16:18
      juvenale
      juvenale ответил Гроза кабинетов
      вчера в 16:08
      ювентус недостоин носить великие красно-белые цвета.
      филька успокойся
      juvenale
      juvenale
      вчера в 16:07
      а клоуны спорят почему Роналду сюда попал))))
      Еврокубки: 10 матчей (7 голов)

      Внутренние турниры: 30 (18)

      В сборной Португалии: 10 (14)
      Чемпион Италии с «Ювентусом», победитель Лиги наций в составе сборной Португалии, автор почти четырех десятков голов Роналду и в 34 года оставался одним из лучших футболистов планеты.
      dimagas2
      dimagas2 ответил Гроза кабинетов
      вчера в 15:54
      ювентус недостоин носить великие красно-белые цвета.
      Потому и не носит?))
      Гроза кабинетов
      Гроза кабинетов
      вчера в 15:33
      ювентус недостоин носить великие красно-белые цвета.
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