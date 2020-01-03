Вольны выбирать. Звезды с истекающими контрактами

Не только Дзюба договаривается о продлении контракта, который истекает летом. О звездах покрупнее – на «Соккер.ру».
Клубы затягивают с окончательными предложениями, поскольку хотят сбить цену, если это возможно. Особенно когда речь касается возрастных игроков и им параллельно ищут замену.
А футболисты затягивают переговоры в надежде получить жирное предложение, которое у хорошего свободного агента всегда есть. Особенно если его рыночная стоимость – десятки миллионов евро.
Не удивительно, что в январе можно собрать целую команду с очень солидным запасом из тех, кто по правилам ФИФА уже сейчас может свободно вести переговоры с другими клубами, ведь до истечения их нынешних контрактов полгода.
И если капитану сборной России «Зенит» точно предложит новый контракт – Дзюба, наверное, потерял идеальный момент для попытки заиграть в АПЛ, то многие представленные ниже футболисты или уже решили уйти, или близки к началу поисков нового клуба.
Вратарь
Александр Нюбель («Шальке»)
Здесь есть официальная информация от «Шальке» в конце декабря – Александр отказался продлить контракт, летом уйдет свободным агентом. Говорят, что уже договорился о переходе в «Баварию». За Нойера пришлось платить, Нюбеля заберут бесплатно. Немцы докладывают: Мануэль в бешенстве, что ему везут такого сильного конкурента.
Замена: Джо Харт («Бернли»), Вальтер Бенитес («Ницца»), Клаудио Браво (МС).
Защитники
Тома Менье (ПСЖ)
Защитник сборной Бельгии поедет на Евро-2020 в качестве футболиста другого клуба? Скорее всего, ведь парижане не спешат предлагать новый контракт, да и сам правый бек, хотя рыночная стоимость его контракта оценивается в 30 млн евро, не инициировал успешные переговоры. Может, в АПЛ собрался?
Ян Вертонген («Тоттенхэм»)
Если его напарник по сборной и «шпорам» Алдервейрелд продлил соглашение с нынешним клубом до 2023 года, то возрастной бельгиец может вернуться в «Аякс». Хотя «Наполи» тоже хочет видеть Яна у себя. Ценный лот, и понятно, почему Моуриньо агитирует Вертонгена продлить контракт с «Тоттенхэмом». Защитник невероятно сильный, ему всего 32 года, еще может попилить.
Тиаго Силва (ПСЖ)
Да, тридцать пять лет, конечно же, рыночная стоимость упала, как и в случае с Кьеллини – еще один легендарный центральный защитник, который пока имеет на руках лишь контракт до 2020 года. Но если «Ювентус», когда Джорджо вернется из лазарета, продлит соглашение, то Силва может покинуть ПСЖ. Один из лучших центральных защитников своего поколения, похоже, еще не решил, что делать.
Лайвен Курзава (ПСЖ)
Старичок Тиаго был лучшим игроком Лиги 1 в ноябре – в прекрасной форме, чтобы в 35 лет претендовать на новый контракт, а третий в этой сборной защитник ПСЖ скорее не оправдал выданные авансы. Курзава проиграл конкуренцию Бернату, слева его может подменить Диалло. Одним словом, нет смысла сидеть на скамейке – пора Лайвену искать новый клуб.
Замена: Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Седрик Соареш («Саутгемптон»), Эрик Байи (МЮ), Эсекьель Гарай («Валенсия»), Начо («Реал»), Хосе Луис Паломино («Аталанта»), Натаниэль Клайн («Ливерпуль»), Александар Коларов («Рома»).
Полузащитники
Виллиан («Челси»)
Хотя Лэмпард отрицает, что интересуется зимой Заха, и нахваливает Виллиана, давно понятно, что «Челси» усердно ищет замену возрастным вингерам. Сняли трансферный бан – можно вернуться на рынок, где уже выхватили год назад Пулишича. Теперь пора понять, кого теряют. Но если Педро уходит – ему нет места, то Виллиан сейчас обсуждает зарплату с «Челси» – слова Лэмпарда, и если будет играть так, как против «шпор», то останется.
Кристиан Эриксен («Тоттенхэм»)
Лидер сборной Дании и один из лидеров «Тоттенхэма» времен Почеттино на рынке оценивается в 90 млн евро – почти как Азар, но при этом может достаться новому клубу летом в качестве свободного агента. Не похоже, чтобы Эриксен простил Леви, что тот не отпустил его в «Реал», ведь публично отпускал колкости в адрес трансферной политики «Тоттенхэма». Следовательно, уйдет бесплатно, или же за маленькие деньги – зимой. Выбор большой – «Интер», ПСЖ или МЮ.
Лука Модрич («Реал»)
Матич, Бонавентура, Фернандиньо, Давид Силва и Матюиди – прекрасные футболисты, и у каждого летом истекают контракты с нынешним видным клубом. Но Лука Модрич единственный в этом списке обладатель «Золотого мяча», поэтому выделим хорвата, формируя стартовый состав. Полузащитник сделал ошибку, что не ушел в «Интер» прошлым летом, и хотя газеты, дружественные «Реалу», сто раз сообщали, что новый контракт вот-вот будет подписан, официальной информации не было – Модрич летом волен уйти.
Райан Фрэйзер («Борнмут»)
Кто не знает, Фрэйзер в прошлом сезоне АПЛ отдал 14 голевых передач, лишь на одну меньше, чем рекордсмен АПЛ – Азар. Сейчас Райан не настолько убедительный: 3 голевые передачи, однако ему всего 25 лет, поэтому шотландец без труда найдет себе новый клуб, когда станет свободным агентом. Говорят, «Ливерпуль» давно ведет переговоры и даже готов совершить сделку зимой, чтобы подстраховаться на случай травм. Шакири 2.0? Мане шотландец из основы вряд ли вытеснит, разве что Садио сам уйдет летом.
Замена: Неманья Матич (МЮ), Блез Матюиди («Ювентус»), Фернандиньо и Давид Силва (МС), Джакомо Бонавентура («Милан»), Чарлес Арангис («Байер»), Эвер Банега («Севилья»), Адам Лаллана («Ливерпуль»).
Нападающие
Дрис Мертенс («Наполи»)
Даже в плохом для «Наполи» сезоне со сменой тренера и черной полосой, Дрис забил 5 мячей в Лиге чемпионов и добавил 4 точных удара в Серии А. Речь о сильном нападающем, но от Де Лаурентиса можно устать. Поэтому если Мертенс получит шанс сбежать летом – постарается им воспользоваться. Бельгийцу уже 32 года, не назвать молодым, однако речь о прекрасном форварде – найдет себе новый вызов без проблем.
Эдинсон Кавани (ПСЖ)
Один из лучших нападающих последнего десятилетия в европейском футболе может оказаться в «Атлетико». Икарди приживается в ПСЖ, Мбаппе и Неймара от ухода сдерживают ценники, а вот Кавани заслужил право выбора после стольких лет в Париже, когда терпел рядом то Ибрагимовича, то названных выше результативных, пускай и не центральных нападающих. Кавани умеет приспосабливаться к напарникам, ведь с Форланом и Суаресом тоже общий язык нашел. Заслужил право выбора и успешное продолжение карьеры.
Замена: Артем Дзюба («Зенит»), Йосип Иличич («Аталанта»), Хосе Кальехон («Наполи»), Оливье Жиру («Челси»).