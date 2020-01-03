Вольны выбирать. Звезды с истекающими контрактами

сегодня, 20:07

Не только Дзюба договаривается о продлении контракта, который истекает летом. О звездах покрупнее – на «Соккер.ру».

Клубы затягивают с окончательными предложениями, поскольку хотят сбить цену, если это возможно. Особенно когда речь касается возрастных игроков и им параллельно ищут замену.

А футболисты затягивают переговоры в надежде получить жирное предложение, которое у хорошего свободного агента всегда есть. Особенно если его рыночная стоимость – десятки миллионов евро.

Не удивительно, что в январе можно собрать целую команду с очень солидным запасом из тех, кто по правилам ФИФА уже сейчас может свободно вести переговоры с другими клубами, ведь до истечения их нынешних контрактов полгода.

И если капитану сборной России «Зенит» точно предложит новый контракт – Дзюба, наверное, потерял идеальный момент для попытки заиграть в АПЛ , то многие представленные ниже футболисты или уже решили уйти, или близки к началу поисков нового клуба.

Вратарь

Александр Нюбель («Шальке»)

Здесь есть официальная информация от «Шальке» в конце декабря – Александр отказался продлить контракт, летом уйдет свободным агентом. Говорят, что уже договорился о переходе в «Баварию». За Нойера пришлось платить, Нюбеля заберут бесплатно. Немцы докладывают: Мануэль в бешенстве, что ему везут такого сильного конкурента.

Замена: Джо Харт («Бернли»), Вальтер Бенитес («Ницца»), Клаудио Браво ( МС ).

Защитники

Тома Менье ( ПСЖ )

Защитник сборной Бельгии поедет на Евро-2020 в качестве футболиста другого клуба? Скорее всего, ведь парижане не спешат предлагать новый контракт, да и сам правый бек, хотя рыночная стоимость его контракта оценивается в 30 млн евро, не инициировал успешные переговоры. Может, в АПЛ собрался?

Ян Вертонген («Тоттенхэм»)

Если его напарник по сборной и «шпорам» Алдервейрелд продлил соглашение с нынешним клубом до 2023 года, то возрастной бельгиец может вернуться в «Аякс». Хотя «Наполи» тоже хочет видеть Яна у себя. Ценный лот, и понятно, почему Моуриньо агитирует Вертонгена продлить контракт с «Тоттенхэмом». Защитник невероятно сильный, ему всего 32 года, еще может попилить.

Тиаго Силва ( ПСЖ )

Да, тридцать пять лет, конечно же, рыночная стоимость упала, как и в случае с Кьеллини – еще один легендарный центральный защитник, который пока имеет на руках лишь контракт до 2020 года. Но если «Ювентус», когда Джорджо вернется из лазарета, продлит соглашение, то Силва может покинуть ПСЖ . Один из лучших центральных защитников своего поколения, похоже, еще не решил, что делать.

Лайвен Курзава ( ПСЖ )

Старичок Тиаго был лучшим игроком Лиги 1 в ноябре – в прекрасной форме, чтобы в 35 лет претендовать на новый контракт, а третий в этой сборной защитник ПСЖ скорее не оправдал выданные авансы. Курзава проиграл конкуренцию Бернату, слева его может подменить Диалло. Одним словом, нет смысла сидеть на скамейке – пора Лайвену искать новый клуб.

Замена: Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Седрик Соареш («Саутгемптон»), Эрик Байи ( МЮ ), Эсекьель Гарай («Валенсия»), Начо («Реал»), Хосе Луис Паломино («Аталанта»), Натаниэль Клайн («Ливерпуль»), Александар Коларов («Рома»).

Полузащитники

Виллиан («Челси»)

Хотя Лэмпард отрицает, что интересуется зимой Заха, и нахваливает Виллиана, давно понятно, что «Челси» усердно ищет замену возрастным вингерам. Сняли трансферный бан – можно вернуться на рынок, где уже выхватили год назад Пулишича. Теперь пора понять, кого теряют. Но если Педро уходит – ему нет места, то Виллиан сейчас обсуждает зарплату с «Челси» – слова Лэмпарда, и если будет играть так, как против «шпор», то останется.

Кристиан Эриксен («Тоттенхэм»)

Лидер сборной Дании и один из лидеров «Тоттенхэма» времен Почеттино на рынке оценивается в 90 млн евро – почти как Азар, но при этом может достаться новому клубу летом в качестве свободного агента. Не похоже, чтобы Эриксен простил Леви, что тот не отпустил его в «Реал», ведь публично отпускал колкости в адрес трансферной политики «Тоттенхэма». Следовательно, уйдет бесплатно, или же за маленькие деньги – зимой. Выбор большой – «Интер», ПСЖ или МЮ .

Лука Модрич («Реал»)

Матич, Бонавентура, Фернандиньо, Давид Силва и Матюиди – прекрасные футболисты, и у каждого летом истекают контракты с нынешним видным клубом. Но Лука Модрич единственный в этом списке обладатель «Золотого мяча», поэтому выделим хорвата, формируя стартовый состав. Полузащитник сделал ошибку, что не ушел в «Интер» прошлым летом, и хотя газеты, дружественные «Реалу», сто раз сообщали, что новый контракт вот-вот будет подписан, официальной информации не было – Модрич летом волен уйти.

Райан Фрэйзер («Борнмут»)

Кто не знает, Фрэйзер в прошлом сезоне АПЛ отдал 14 голевых передач, лишь на одну меньше, чем рекордсмен АПЛ – Азар. Сейчас Райан не настолько убедительный: 3 голевые передачи, однако ему всего 25 лет, поэтому шотландец без труда найдет себе новый клуб, когда станет свободным агентом. Говорят, «Ливерпуль» давно ведет переговоры и даже готов совершить сделку зимой, чтобы подстраховаться на случай травм. Шакири 2.0? Мане шотландец из основы вряд ли вытеснит, разве что Садио сам уйдет летом.

Замена: Неманья Матич ( МЮ ), Блез Матюиди («Ювентус»), Фернандиньо и Давид Силва ( МС ), Джакомо Бонавентура («Милан»), Чарлес Арангис («Байер»), Эвер Банега («Севилья»), Адам Лаллана («Ливерпуль»).

Нападающие

Дрис Мертенс («Наполи»)

Даже в плохом для «Наполи» сезоне со сменой тренера и черной полосой, Дрис забил 5 мячей в Лиге чемпионов и добавил 4 точных удара в Серии А. Речь о сильном нападающем, но от Де Лаурентиса можно устать. Поэтому если Мертенс получит шанс сбежать летом – постарается им воспользоваться. Бельгийцу уже 32 года, не назвать молодым, однако речь о прекрасном форварде – найдет себе новый вызов без проблем.

Эдинсон Кавани ( ПСЖ )

Один из лучших нападающих последнего десятилетия в европейском футболе может оказаться в «Атлетико». Икарди приживается в ПСЖ , Мбаппе и Неймара от ухода сдерживают ценники, а вот Кавани заслужил право выбора после стольких лет в Париже, когда терпел рядом то Ибрагимовича, то названных выше результативных, пускай и не центральных нападающих. Кавани умеет приспосабливаться к напарникам, ведь с Форланом и Суаресом тоже общий язык нашел. Заслужил право выбора и успешное продолжение карьеры.

Замена: Артем Дзюба («Зенит»), Йосип Иличич («Аталанта»), Хосе Кальехон («Наполи»), Оливье Жиру («Челси»).