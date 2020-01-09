Неприкаянные. Символическая сборная россиян без контрактов

сегодня, 15:24

Дмитрий Тарасов пытается получить работу в «Рубине», а «Соккер.ру» вспоминает самых видных российских игроков, у которых нет клуба.

Вратарь

Давид Юрченко (33 года)

Давид родился в Туркменистане, у него есть российский и армянский паспорт, а в РПЛ опытный вратарь не будет считаться легионером. Юрченко уже 33 года, в элите российского футбола он играл за «Крылья Советов», «Мордовию», «Уфу», «Анжи», «Тосно» и «Енисей». В сумме — порядка 130 матчей. Давид расторг контракт с «Енисеем» после вылета красноярского клуба из Премьер-Лиги, с тех пор ни с кем не связан обязательствами. Если кому-то в РПЛ потребуется усилить вратарскую линию опытным голкипером, то Юрченко — самый очевидный вариант.

Защитники

Иван Таранов (33 года)

За плечами у Таранова 8 сезонов и больше 200 матчей в РПЛ в составе «Крыльев Советов», где Иван дослужился до звания капитана. Потом был переход в «Краснодар», но в действительности Таранов оказался дядькой среди молодежи в «Краснодаре-2» и играл в ФНЛ . Свои обязанности защитник исполнял профессионально, это большой плюс, когда приступаешь к поискам новой работы. Возможно, у Таранова даже появятся варианты продолжения карьеры в РПЛ .

Виталий Дьяков (30 лет)

Последним клубом Дьякова было минское «Динамо», только Виталий покинул Беларусь еще летом, после чего, по его собственным словам, ему морочили голову клубы РПЛ . В первую очередь, «Тамбов», куда звал Александр Григорян, а потом вдруг «слился». Желание поиграть в футбол у Дьякова еще есть, может быть, зимой в поисках работы ему повезет больше, чем летом? Вроде бы и возраст не критичный для центрального защитника, и играл когда-то на неплохом уровне (121 матч в РПЛ , 14 забитых мячей).

Алексей Шумских (29 лет)

Шумских был капитаном в «Химках» и «Томи», создал себе хорошую репутацию, выступая за клубы ФНЛ , однако в РПЛ мощным защитником почему-то не заинтересовались, хотя было бы любопытно посмотреть на Алексея в элитном дивизионе. Вероятно, в ближайшее время такой шанс представится, только с одним маленьким «но»: расторгший отношения с «Томью» Шумских сыграет в высшем дивизионе чемпионата Казахстана, а не России, он близок к заключению контракта с клубом «Кайсар».

Дмитрий Ятченко (33 года)

Большая часть карьеры Ятченко прошла в РПЛ , где защитник провел 250 встреч, выступая за «Спартак-Нальчик», «Ахмат», «Крылья Советов» и «Енисей». Как и Юрченко, покинул красноярский клуб после понижения в классе, только, в отличие от бывшего партнера, нашел работу в Беларуси, где полгода провел в составе минского «Динамо». 1-го января контракт Ятченко с минчанами закончился, Дмитрий открыт к предложениям и наверняка в приоритете у него российские клубы. Кому-нибудь нужен закаленный в боях крайний защитник? Может быть, «Сочи», потерявшему Кудряшова (Ятченко может сыграть и слева), или «Крыльям Советов», где Анюков выглядит не слишком здорово?

Полузащитники

Дмитрий Тарасов (32 года)

Попрощавшись с «Локомотивом» по окончании сезона 2018/19, Тарасов остался без клуба и провел в статусе свободного агента полгода. Сейчас полузащитник едет на сборы с казанским «Рубином» и попытается убедить Леонида Слуцкого, что готов продуктивно выступать на уровне РПЛ . Еще два года назад Тарасов выходил на поле в составе сборной России, а сейчас он в списках неприкаянных, где является самой заметной персоной.

Данил Полубояринов (22 года)

Осенью воспитанник московского «Спартака» покинул лоно родного клуба и нашел временное пристанище в Беларуси, где защищал цвета «Энергетика-БГУ». Сейчас Данил пытается трудоустроиться в России. Надеяться на предложения от клубов РПЛ пока не приходится, но к Полубояринову есть интерес со стороны лидирующего в ФНЛ «Ротора».

Дмитрий Ефремов (24 года)

Ефремов единственный раз в 2019 году появился в стартовом составе ЦСКА в дерби против «Спартака» и получил в том матче тяжелейшую травму — разрыв крестообразных связок колена. Пока Дмитрий был в лазарете, контракт с армейцами подошел к концу, полузащитника исключили из заявки, при этом ЦСКА обещает довести до конца восстановление Ефремова, а вот работу придется искать «на стороне». Очереди из желающих пока не видно.

Владимир Лобкарев (26 лет)

У воспитанника «Кубани» был хороший период несколько лет назад, он тогда разрывал ФНЛ и мог пойти на повышение («Уфа» вроде бы даже рассматривала Лобкарева в качестве замены Стоцкому, когда тот ушел в «Краснодар»). Однако с переходом на новый уровень не задалось, а сейчас Владимиру нужно всерьез задуматься, как поступить со своей карьерой, которая забуксовала в Волгограде, где он перестал попадать в состав на регулярной основе. Тем не менее, футболист интересный и при грамотном подходе может продуктивно играть на фланге.

Нападающие

Александр Бухаров (34 года)

У Бухарова 238 матчей и 61 забитый мяч в РПЛ , где он выступал за «Рубин», «Зенит» и «Ростов». Четырежды Александр становился чемпионом России, провел десяток матчей за сборную. Конечно, последний заход в «Рубин» был ужасным, и даже Бердыев не помог поправить прицел, но, как знать, может быть, за полгода простоя бомбардир изголодался по голам и готов явить миру третью (или какая это будет счету?) молодость?

Александр Прудников (30 лет)

У Прудникова роскошная коллекция клубов, в которых он отметился в РПЛ : «Спартак», «Ахмат», «Томь», «Анжи», «Кубань», «Алания», «Рубин», «Динамо», «Амкар», «Оренбург». В общей сложности 168 матчей, 20 голов и 17 «ассистов». В последнее время «Слон» играл в Латвии, Армении и Беларуси, но в России тоже всегда нужны парни, которые любят и умеют «биться-бороться». И плевать на результативность. Как будто в футбол играют, чтобы голы забивать!

Тренерский совет: Курбан Бердыев, Рашид Рахимов, Олег Кононов, Дмитрий Аленичев.