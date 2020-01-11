Символическая сборная «Арсенала» всех времен

сегодня, 20:00

«Соккер.ру» находит способ порадовать фанатов «канониров» в непростые для клуба времена - вспоминаем футбольных легенд.

Вратарь

Дэвид Симен (Англия)

Английский голкипер попал в «Арсенал» в 1990 году в 27 лет, но оказалось, что может сыграть еще тринадцать сезонов. Симен трижды выигрывал чемпионат Англии, взял четыре Кубка страны, разок – Кубок Лиги, трижды – Суперкубок Англии, и даже выиграл еврокубок с «Арсеналом» - Кубок обладателей кубков, когда в финале обыграли «Парму». Потрудился на славу, и некоторые сэйвы до сих пор перед глазами!

Резерв: Пат Дженнингс, Джек Келси, Йенс Леманн.

Защитники

Ли Диксон (Англия)

Здесь был сложный выбор между Пэтом Райсом, Бакари Санья и Ли Диксоном. Правый бек из Белфаста был хорош, легенда клуба, француз тоже зажигал, но и Ли справился со своей задачей. Диксон стал частью знаменитой линии защиты, выбрался с «Арсеналом» на самую вершину английского футбола четыре раза, и всего собрал 12 трофеев. Ли точно не самый звездный в составе, но не случайно он – любимец фанатов «Арсенала».

Тони Адамс (Англия)

Железный участник стартового состава. Капитан «Арсенала», лидер команды, бывший алкоголик – тоже победа, только за пределами поля. Тони всю футбольную карьеру провел в одном клубе, что для нынешних времен является большой редкостью. Родился в Лондоне, играл только за «Арсенал», где его и воспитали, взял 13 трофеев, из них 4 – победы в чемпионатах Англии. Адамс был прекрасным защитником старой школы.

Сол Кэмпбелл (Англия)

Рекордсменом клуба по количеству матчей является ирландец Дэвид О'Лири – тот, что позже тренировал «Лидс». Также нельзя не упомянуть Мартина Киоуна и Фрэнка Маклинтока, однако если искать сильнейшего центрального защитника – по классу выше, чем Адамс, то остановимся на перебежчике. Капитан «Тоттенхэма» Кэмпбелл пришел в «Арсенал» за трофеями и их получил. Хватило 211 матчей, чтобы убедить в своем классе фанатов «канониров».

Найджел Уинтерберн (Англия)

По классу Эшли Коул – лучший левый бек в истории «Арсенала». Но он предал родной клуб – перешел к врагам и конкурентам в «Челси». Найджел Уинтерберн, хоть и не воспитанник «канониров», и в сборной Англии, как Коул, сто матчей не сыграл, оставался верен «Арсеналу» более десяти лет, и три чемпионских звания заслужил, и почтение фанатов. Был важным винтиком общей машины, но иногда удивлял роскошными голами с левой!

Резерв: Мартин Киоун, Бакари Санья, Стив Боулд, Фрэнк Маклинток, Пэт Райс, Эшли Коул, Дэвид О'Лири, Коло Туре.

Полузащитники

Лиам Брейди (Ирландия)

В истории «Арсенала» много замечательных фланговых полузащитников. Но один левша очень выделяется. Ирландец начал взрослую карьеру в «Арсенале», играл долго, взял парочку трофеев – даже игроком года в Англии был. А потом отбыл в Италию, где завоевал с «Ювентусом» два Скудетто. Понятно, что фанатам нового времени милее Юнберг, но все-таки выберем ирландца.

Патрик Вийера (Франция)

Один из великих французов в «Арсенале». Чемпион мира и Европы, один из самых крутых центральных полузащитников в истории АПЛ , капитан команды в результате, трижды чемпион Англии – в том числе, в сезоне без поражений, а еще по три раза – обладатель Кубков и Суперкубков Англии. Сочетал элегантность и агрессивность, запоминающийся хавбек, абсолютно все умел.

Робер Пирес (Франция)

Еще один чемпион мира и Европы, еще один великий сын эпохи Венгера. Пирес был довольно результативным – 84 гола в 284 матчах, умудрялся играть справа и слева, забивал дальними ударами и мог реализовать пенальти или штрафной. Делил бровку с Анри и изумительно чувствовал действия напарника - с Тьерри хорошо спелись. Наверное, Пиреса даже недооценивают, по уровню и сложности решений на поле – великий футболист.

Резерв: Фредрик Юнберг, Сеск Фабрегас, Эммануэль Пети, Рэй Парлор, Марк Овермарс, Дэвид Рокасл, Джордж Армстронг.

Нападающие

Деннис Бергкамп (Нидерланды)

Бергкамп – особенный игрок для «канониров» и АПЛ . Нелетучий голландец – прозванный так из-за боязни летать на самолетах и по аналогии с Кройфом – Летучим голландцем, мог стоять почти весь матч, а потом одним движением перевернуть игру. Спустя 425 матчей и 120 голов в составе «Арсенала» нет сомнений, что Деннис – легенда клуба и футбола.

Иан Райт (Англия)

Бергкамп умел играть и под нападающими, так что нет смысла игнорировать звезду «канониров» из атаки Райта - всем самым ярким хватает места. Иан пришел в команду из «Кристал Пэлас», провел семь сезонов, но успел собрать 185 мячей, и до прихода Анри лидировал по количеству голов. В награду английский форвард получил пачку трофеев и заветное чемпионство.

Тьерри Анри (Франция)

В топ-10 лучших снайперов в истории «Арсенала» лишь два иностранца. Ван Перси расположился на 8-м месте, Анри – на первом. 228 голов в 377 матчах – рекорд всех времен, и не видно человека, который сможет его побить. Тьерри стал легендой «канониров», выиграл по два раза АПЛ , Кубок Англии и Суперкубок страны. Чемпион мира и Европы хорошо зашел – провел восемь сезонов и еще короткий отрезок после возвращения на семь игр.

Резерв: Робин Ван Перси, Тэд Дрейк, Клифф Бастин.

Главный тренер

Арсен Венгер (Франция)

У «канониров» в старину был великий тренер – Чепмен многое для футбола сделал. Но выбор тут простой, ведь Венгер построил команду, которой наслаждались миллионы по всему миру. Французский тренер строил красивые схемы, его «Арсенал» умел творить и дурачиться, и в лучшие времена был командой, игра которой вызывала положительные эмоции.

Жаль, что так ни разу не выиграли Лигу чемпионов – в году эдак 2004 стоило собраться, пройти «Челси» и «Монако», и тогда команда непобедимых чемпионом Англии встретилась бы в финале с «Порту» Моуриньо. Никаких гарантий нет, но шансов было бы больше, чем в случае финала против «Барселоны». Но и без ЛЧ те «канониры» многое выиграли.

Остается верить, что возвращение светлых времен не за горами, и Микель Артета сможет подвинуть «Арсенал» поближе к вершине в будущем, поставив яркий атакующий футбол, чтобы перечисленные выше легенды могли наслаждаться увиденным на «Эмирейтс». А пока темные времена, когда не могут обыграть «Кристал Пэлас» с позиции силы или как угодно, остается вспоминать великих чемпионов.