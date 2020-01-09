Кержаков не попал в сборную «Зенита» по итогам десятилетия от болельщиков

«Зенит» подвел итоги голосования болельщиков, где было предложено составить символическую сборную сине-бело-голубых за прошедшее десятилетие.
Вратарь: Вячеслав Малафеев;
Защитники: Александр Анюков, Доменико Кришито, Николас Ломбертс и Бранислав Иванович;
Полузащитники: Анатолий Тимощук, Аксель Витцель, Мигель Данни и Андрей Аршавин;
Нападающие: Халк и Артем Дзюба.
На символическую скамейку запасных попали: Юрий Лодыгин, Юрий Жирков, Эсекиэль Гарай, Луиш Нету, Игорь Денисов, Роман Широков, Константин Зырянов, Сердар Азмун, Хосе Саломон Рондон и Александр Кержаков.
Недавно «Соккер.ру» представлял символическую сборную первой части сезона РПЛ.
Вратарь : В.Матвиенко
Защитники : Миллер,Мутко,Дюков,Орлов
Полузащитники:Шнуров ,Чубайс,Греф,Сечин
Нападающие :Медведев-второй,Боярский.
Главный тренер :В.В.Путин
Начальник команды :Медведев-первый.
Вратарь : В.Матвиенко
Защитники : Миллер,Мутко,Дюков,Орлов
Полузащитники:Шнуров ,Чубайс,Греф,Сечин
Нападающие :Медведев-второй,Боярский.
Главный тренер :В.В.Путин
Начальник команды :Медведев-первый.
Вот в предыдущую декаду, в молодые кержачьи годы, младой кержачивший Керж, будучи креатурой Аршавина, действительно был хорош (я имею в виду, что, если бы рядом не было такого партнера, вкладывавшего ему мяч в ногу, он мог бы и вообще не раскрыться).
Вот в предыдущую декаду, в молодые кержачьи годы, младой кержачивший Керж, будучи креатурой Аршавина, действительно был хорош (я имею в виду, что, если бы рядом не было такого партнера, вкладывавшего ему мяч в ногу, он мог бы и вообще не раскрыться).
Анюков, ломбертс, гарай, кришито
Аршавин, широков, зырянов, денисов, данни
Кержаков
Анюков, ломбертс, гарай, кришито
Аршавин, широков, зырянов, денисов, данни
Кержаков
Школота Зенитовская просто не знает Кержакова)))
Ребяты это тот человек который с 10-ти ударов пару раз даже в ворота попадал.
Школота Зенитовская просто не знает Кержакова)))
Ребяты это тот человек который с 10-ти ударов пару раз даже в ворота попадал.
Привыкли за народные МИЛЛИАРДЫ весь хлам скупать,а потом на лева на права отдают!
Привыкли за народные МИЛЛИАРДЫ весь хлам скупать,а потом на лева на права отдают!