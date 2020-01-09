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Кержаков не попал в сборную «Зенита» по итогам десятилетия от болельщиков

сегодня, 15:54

«Зенит» подвел итоги голосования болельщиков, где было предложено составить символическую сборную сине-бело-голубых за прошедшее десятилетие. 

Вратарь: Вячеслав Малафеев;

Защитники: Александр Анюков, Доменико Кришито, Николас Ломбертс и Бранислав Иванович;

Полузащитники: Анатолий Тимощук, Аксель Витцель, Мигель Данни и Андрей Аршавин;

Нападающие: Халк и Артем Дзюба. 

На символическую скамейку запасных попали: Юрий Лодыгин, Юрий Жирков, Эсекиэль Гарай, Луиш Нету, Игорь Денисов, Роман Широков, Константин Зырянов, Сердар Азмун, Хосе Саломон Рондон и Александр Кержаков. 

Недавно «Соккер.ру» представлял символическую сборную первой части сезона РПЛ.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 16:54
Что то не совсем верный подсчет...:((((
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 16:51
Настоящая версия :
Вратарь : В.Матвиенко
Защитники : Миллер,Мутко,Дюков,Орлов
Полузащитники:Шнуров ,Чубайс,Греф,Сечин
Нападающие :Медведев-второй,Боярский.
Главный тренер :В.В.Путин
Начальник команды :Медведев-первый.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 16:43
Однако! 😒
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Гавроша
сегодня в 16:43
Зато поставили эгоиста халка, который всю командную игру убил.
Лол, ваззап, что не так с глорами "Зенита"? (говорит старый поклонник Морозова и Петржелы). Помнишь видео, где Халк с Витцелем набивают, а рядом Бухаров стоит и от него как от бревна во все стороны отскакивает? Тут надо благодарить "Газпром" (в редкий раз), что дельного игрока купил. Да, он единалил, таки а с кем ему играть было? Это было УЖЕ время, когда старая гвардия разбежалась.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 16:42
дзюба вытеснил Кержа...все, что нужно знать о болельщиках зенита...
Гавроша
Гавроша ответил yrasikos22
сегодня в 16:40
Шучь какаето,связка Кержаков и Аршавин была лучшей связкой 10тилетия,и как не поставить лучшего бомбардира в истории клуба,бред,видимо спрашивали людей не из Питера.
Зато поставили эгоиста халка, который всю командную игру убил.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 16:39
Классный, провокационный заголовок в соккеровском стиле, только вот какого лешего он должен там быть, последняя декада - это с 27 лет Кержа, он тогда ничем кроме ББББ не запомнился.

Вот в предыдущую декаду, в молодые кержачьи годы, младой кержачивший Керж, будучи креатурой Аршавина, действительно был хорош (я имею в виду, что, если бы рядом не было такого партнера, вкладывавшего ему мяч в ногу, он мог бы и вообще не раскрыться).
ДСА
ДСА
сегодня в 16:39
Команда неплохая получилась.
Гавроша
Гавроша
сегодня в 16:39
Смотрите, все хейтеры сбежались - кушать подано!
Гавроша
Гавроша
сегодня в 16:37
Малафеев
Анюков, ломбертс, гарай, кришито
Аршавин, широков, зырянов, денисов, данни
Кержаков
Евгений Быстров
Евгений Быстров
сегодня в 16:35
Очень странно.А Семак где?
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответил yrasikos22
сегодня в 16:34
Их связка играла еще в нулевых!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:33
Заместо Халка можно было и истребителя воробьёв Кержакова поставить.
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 16:33
Семак вообще не попал никуда))
Алексей Еськов
Алексей Еськов ответил yrasikos22
сегодня в 16:32
Шучь какаето,связка Кержаков и Аршавин была лучшей связкой 10тилетия,и как не поставить лучшего бомбардира в истории клуба,бред,видимо спрашивали людей не из Питера.
Связка десятилетия 2000-2010. На дворе 2020 как бы)
Алексей Еськов
Алексей Еськов
сегодня в 16:31
Я понять не могу. За прошедшее десятилетие? Т.е с 2010-2020? Понятно тогда почему нет Кержакова, но что тогда там делает Аршавин? ) Он уже в Арсенале то не играл толком, а эта смехотворная аренда? То что потом показывал Андрей (2013-2015) это самая бледная тень самого себя.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:29
везде дерево пристраивают )))))) так и хотят нам навязать мнение что оно футболист)))))))))))
VAN ARM
VAN ARM ответил ОВВ 74
сегодня в 16:28
ответил бы ГДЕ, да нельзя)))
можно))))))
ОВВ 74
ОВВ 74 ответил Ваня лучший
сегодня в 16:27
7 легионеров за десятилетие в основе. Это круто. А где же ленинградский футбол.?
ответил бы ГДЕ, да нельзя)))
Виссарионович
Виссарионович
сегодня в 16:25
Еще надо Маркизио и Малкома в сборную десятилетия добавить
Виссарионович
Виссарионович
сегодня в 16:23
Дзюба😂😂😂
Школота Зенитовская просто не знает Кержакова)))
Ребяты это тот человек который с 10-ти ударов пару раз даже в ворота попадал.
LOpp
LOpp
сегодня в 16:21
Непопадашка
Caniggia
Caniggia
сегодня в 16:20
Хотя бы из-за того, что больше всех наколотил - должен был попасть!
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 16:20
Бубнин
Бубнин
сегодня в 16:19
В символический лазарет попали: Малком, Маркизио.
holms918
holms918
сегодня в 16:16
Кержакова просто забыли.
ГНИДЫ
ГНИДЫ ответил Ваня лучший
сегодня в 16:15
7 легионеров за десятилетие в основе. Это круто. А где же ленинградский футбол.?
А он у них есть или был?
Привыкли за народные МИЛЛИАРДЫ весь хлам скупать,а потом на лева на права отдают!
drug01
drug01
сегодня в 16:12
Плохо сделали подсчёт
yrasikos22
yrasikos22
сегодня в 16:10
Шучь какаето,связка Кержаков и Аршавин была лучшей связкой 10тилетия,и как не поставить лучшего бомбардира в истории клуба,бред,видимо спрашивали людей не из Питера.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Groove000
сегодня в 16:10
Зато в сборной десятилетия целых ДВА воспитанника питерского футбола, Малофеев и аршавин. Остальные варяги. Характерно для Питера
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