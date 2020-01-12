Сборная игроков АПЛ, купленных дешевле 10 млн фунтов. XXI век

сегодня, 19:00

Bleacher Report Football в 6-ю годовщину перехода Мареза в «Лестер» за 450 тысяч фунтов порадовал интереснейшей символической сборной. «Соккер.ру» делится с читателями.

Британские ребята изучили все трансферы клубов АПЛ в XXI веке и собрали команду из футболистов, которые стоили дешевле 10 миллионов фунтов, что не помешало им стать настоящими звездами лиги. Важное замечание, пока вы не начали читать: свободные агенты исключаются, все-таки это совершенно иной тип трансферов, речь только о сделках с компенсацией. Другое дело, что компенсация эта выглядит копеечной с учетом прогресса и заслуг представленных игроков. Сборная приурочена к шестилетию перехода Рияда Мареза из «Гавра» в «Лестер» за 450 тысяч фунтов.

Вратарь

Эдвин ван дер Сар (Нидерланды)

Трансфер: за 2 млн фунтов из «Фулхэма» в «Манчестер Юнайтед» в 2005-м

У ван дер Сара была бурная молодость в «Аяксе» с Кубком чемпионов и огромной кучей трофеев, а вот переход в «Ювентус» не принес большому во всех смыслах вратарю счастья: Эдвин сам чувствовал, что не может выйти на свой уровень, а два года спустя «Старая Синьора», несмотря на заверения в доверии, подписала за рекордные деньги Буффона. 30-летний голландец не стал ждать ответа больших клубов, просто подписал контракт с «Фулхэмом», где застрял на четыре сезона, но был вознагражден приглашением от МЮ , где мог оказаться еще в 1999-м. В команде сэра Алекса ван дер Сар обрел вторую молодость и до 40 лет играл в стартовом составе «красных дьяволов», приложил руки к 11-ти трофеям, в том числе во второй раз в карьере выиграл Лигу чемпионов.

Защитники

Сесар Аспиликуэта (Испания)

Трансфер: за 6.5 млн фунтов из «Марселя» в «Челси» в 2012-м

Про Сесара лучше всего однажды сказал Моуриньо: «Дайте мне 11 Аспиликуэт, и я выиграю Лигу чемпионов!» Приехавший за скромные деньги из «Марселя» баск быстро стал незаменимым футболистом в составе «Челси», где успел поиграть на всех позициях в обороне и не только. Каждый тренер доверял Аспиликуэте, болельщики уже не путаются с произношением фамилии, а Сесар гордо носит на плече капитанскую повязку.

Венсан Компани (Бельгия)

Трансфер: за 6 млн фунтов из «Гамбурга» в «Манчестер Сити» в 2008-м

Из родного «Андерлехта» Венсан уехал в «Гамбург», а уже оттуда два года спустя перебрался в «Манчестер Сити», за которого не пришлось много платить, так как в Германии Компани редко играл из-за травм и к тому же рассорился с руководством клуба из-за участия в Олимпиаде. Компани стал капитаном «Манчестер Сити» и стал лучшим защитником в истории клуба на данный момент. Если бы не постоянные травмы, бельгиец, кажется, мог бы оказаться в мировой футбольной истории где-нибудь рядом с Беккенбауэром, Каннаваро, Нестой и Пуйолем.

Неманья Видич (Сербия)

Трансфер: за 7 млн фунтов из «Спартака» в «Манчестер Юнайтед» в 2005-м

Видича на протяжении всей карьеры тоже преследовали проблемы со спиной, во многом из-за них он поехал в Манчестер не напрямую, а с остановкой в Москве, где его здоровьем занимался доктор Лю со своими маленькими острыми подружками. В итоге, Видич — один из лучших защитников в истории АПЛ , капитан МЮ и обладатель 15 трофеев в составе «красных дьяволов». Достигнет ли тех же высот Харри Магуайр за 80 млн фунтов?

Эндрю Робертсон (Шотландия)

Трансфер: за 8 млн фунтов из «Халл Сити» в «Ливерпуль» в 2017-м

«Ливерпуль» откопал свою жемчужину совсем недавно. «Халл Сити» привез Робертсона в Англию, а «Ливерпуль» забрал Эндрю из-под носа у Леонида Слуцкого, который как раз принимал «тигров» и даже провел для Робертсона пару тренировок. В следующие два года Эндрю как-то незаметно вырос в лучшего защитника планеты, а его трансферная стоимость повысилась раз в 10.

Полузащитники

Нголо Канте (Франция)

Трансфер: за 5.6 млн фунтов из «Кана» в «Лестер» в 2015-м

До перехода в «Лестер» Канте провел только один сезон во французской Лиге 1, но уже по ходу своей первой и единственной кампании в «Лестере» Нголо заявил о себе как о блестящем опорнике. Во многом именно на его плечах держался сенсационный чемпионский «Лестер», в котором француз задержался всего на год: «Челси» выкупил Канте за 32 млн фунтов, и Нголо снова выиграл АПЛ , на этот раз с «синими».

Жоау Моутинью (Португалия)

Трансфер: за 5 млн фунтов из «Монако» в «Вулверхэмптон» в 2018-м

Моутинью — отличный полузащитник, который уже почти 15 лет играет в футбол на высоком уровне, и хотя Жоау уже в возрасте, его переход за такие скромные деньги в состав «Вулверхэмптона» - большая удача. В 33 года Моутинью является самым авторитетным вожаком стаи «волков».

Деле Алли (Англия)

Трансфер: за 5 млн фунтов из «Милтон Кинс Донс» в «Тоттенхэм» в 2015-м

К моменту перехода в «Тоттенхэм» Деле Алли успел провести два полноценных сезона в Лиге 1, третьем по рангу английском дивизионе. В итоге, «шпоры» получили полностью готового физически игрока, да еще и парня с большим талантом и спортивным характером. В одночасье Алли стал ведущим полузащитником «Тоттенхэма» и заиграл в сборной Англии, а обошлось это удовольствие всего лишь в 5 миллионов евро.

Нападающие

Филиппе Коутиньо (Бразилия)

Трансфер: за 8.5 млн фунтов из «Интера» в «Ливерпуль» в 2013-м

Талантливый Коутиньо скис в миланском «Интере», поэтому, когда представился шанс сбежать в АПЛ , он перешел в «Ливерпуль», для которого эта сделка не была слишком рискованной, ведь на кону не стояли большие деньги. За пару лет до покупки Коутиньо «красные» в четыре раза больше отдали за Энди Кэрролла. На «Энфилде» бразилец из заблудившегося мальчика превратился в успешного мужчину, стал настоящей звездой и уехал в «Барселону» за огромные деньги. Этот переход не принес счастья Коу, но это уже другая история: для «Ливерпуля» покупка Филиппе за такие деньги принесла сплошную выгоду.

Рияд Марез (Алжир)

Трансфер: за 450 тысяч фунтов из «Гавра» в «Лестер» в 2014-м

До перехода в «Лестер» Марез играл только в любительском чемпионате Франции и в Лиге 2 за «Гавр», причем не слишком-то феерил, хотя был уже в возрасте, когда нужно показывать товар лицом. «Лисы» и не собирались его подписывать, но скаут, следя за товарищем Рияда по команде, в своем отчете отметил техничного игрока атаки, который всего через два года станет чемпионом Англии, лучшим игроком АПЛ и футболистом года в Африке. Сейчас Марез в «Манчестер Сити», который купил его уже далеко не за копейки: пришлось расщедриться на 60 млн фунтов.

Робин ван Перси (Нидерланды)

Трансфер: за 2.75 млн фунтов из «Фейеноорда» в «Арсенал» в 2004-м