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РПЛ в отпуске: Айртон — в Адлере, Крыховяк — на Камчатке

вчера, 16:27
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Кокорин Александр
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Азмун Сердар
Азмун Сердар
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«Соккер.ру» рассказывает об отдыхе представителей чемпионата России.

Наставник «Ростова» Валерий Карпин сходил в ресторан вместе со своей женой. Компанию им составила чета Ионовых.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от yana_ionova (@yana_ionova)

У Валерия Георгиевича сейчас не так много времени на отдых.

Из Эстонии семья Карпиных прилетела в Санкт-Петербург.

Защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич — замечательный мужик! Вывез сам себя в Геленджик.

Это не косплей «Трансформеров», просто легенда российского футбола Александр Кержаков попробовал себя в роли хоккейного вратаря.

Форвард «Зенита» Александр Кокорин сводил свою жену в горы.

После этого футболист отправился в Москву:

РПЛ в отпуске: Айртон — в Адлере, Крыховяк — на Камчатке

Фото: Инстаграм Кокорина 

Легионеры «Спартака» Айртон и Эсекель Понсе поехали отдыхать в Адлер.

В Адлере также отдыхает и форвард «Сочи» Антон Заболотный.

РПЛ в отпуске: Айртон — в Адлере, Крыховяк — на Камчатке

РПЛ в отпуске: Айртон — в Адлере, Крыховяк — на Камчатке

Фото: Инстаграм Заболотного

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Бывший игрок «Урала» Павел Погребняк решил провести время со своей женой.

Рифат Жемалетдинов («Локомотив») отправился во Владимирскую область. В Сочи такой улов не светит!

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Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23)

Футболисты «Зенита» отметили триумф в Кубке России.

Главный путешественник российского футбола Гжегож Крыховяк вновь поразил болельщиков выбором места для отдыха. 

О-o, это странное место Камчатка, О-o, это сладкое слово «Камчатка».

Нападающий «Краснодара» Ари только что узнал, что его одноклубники ушли в отпуск несколько дней назад. Ему просто забыли об этом сказать.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Ари (@ari_gol1000)

А как Вы проводите это лето? 

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Сп62
Сп62
вчера в 21:43
Крыховяк настоящий мужик. Уважуха.
112910415
112910415
вчера в 20:07
здоровый отдых приветствуем !
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 17:27
хорошие фото . пусть отдыхают заслужили))
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 16:33
Хорошего отдыха всем.
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