РПЛ в отпуске: Айртон — в Адлере, Крыховяк — на Камчатке

«Соккер.ру» рассказывает об отдыхе представителей чемпионата России.
Наставник «Ростова» Валерий Карпин сходил в ресторан вместе со своей женой. Компанию им составила чета Ионовых.
У Валерия Георгиевича сейчас не так много времени на отдых.
Из Эстонии семья Карпиных прилетела в Санкт-Петербург.
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Это не косплей «Трансформеров», просто легенда российского футбола Александр Кержаков попробовал себя в роли хоккейного вратаря.
Форвард «Зенита» Александр Кокорин сводил свою жену в горы.
После этого футболист отправился в Москву:
Фото: Инстаграм Кокорина
Легионеры «Спартака» Айртон и Эсекель Понсе поехали отдыхать в Адлер.
🇧🇷 🤙🏻 🇦🇷. pic.twitter.com/sRHTPMjF0U— Ayrton Lucas (@AyrtonLucas) July 26, 2020
В Адлере также отдыхает и форвард «Сочи» Антон Заболотный.
Фото: Инстаграм Заболотного
Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес отправился в Грецию.
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В Сочи сейчас рыбачат игроки «Локомотива» Владислав Игнатьев и Дмитрий Баринов.
Форвард «Рубина» Иван Игнатьев также решил выбрать Сочи местом отдыха.
Рулевой «Уфы» Вадим Евсеев показал завтрак, который ему приготовила жена.
Нападающий «Краснодара» Вандерсон задумался над предложением «Спортинга».
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А как Вы проводите это лето?