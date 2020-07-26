МЮ поставил рекорд АПЛ и отправляется в Лигу чемпионов

1595788575

вчера, 21:36

Сезон в АПЛ получился скандальным, и «Соккер.ру» задает новый вопрос арбитрам по итогам 38-го тура.

5 наблюдений о «Лестер» — МЮ

1. Победное пенальти — чистое

По одиннадцатиметровому в ворота Шмейхеля нет вопросов. Марсьяль опередил двух неповоротливых защитников «Лестера», вырвался на свидание с вратарем, а его взяли в «коробочку». Игра Эванса, даже если защитник сначала зацепил мяч, может трактоваться как опасная – подкат сзади, а Морган сыграл в ногу француза сразу, поэтому вопрос к рефери не по этому пенальти.

2. Аткинсон упустил важный момент

Все могло сложиться иначе? Речь о моменте на 8-й минуте, когда Погба сбил в штрафной площади МЮ Ихеаначо. Поль не сыграл в мяч и поставил ногу, как шлагбаум. Такие эпизоды должны крутить на повторах VAR . В этом сезоне в АПЛ было столько ошибок, что «Астон Вилла» выжила только благодаря тому, что у «Шеффилд Юнайтед» украли чистый гол – не сработала система определения гола. А в играх «Лестера» и МЮ был спорный пенальти в первом круге и момент, который требовал вмешательства VAR сегодня.

3. Обе команды сыграли ужасно

Такие центральные матчи в АПЛ были несколько лет назад до тактической революции усилиями тренеров-иностранцев. Краска сохнет увлекательнее, чем играли в первом тайме – увидели два удара в створ ворот. И хотя вторая половина добавила целых три выстрела на двух участников матча, поединок был посредственным по всему. Начиная от индивидуальных решений, и заканчивая тактикой. «Лестер» сыграл предсказуемо, МЮ – шаблонно. Победили благодаря одному удачному забегу.

4. В матче было много борьбы

Футбола было мало, а вот силовых приемов – достаточно. У «Лестера» 24 отбора, у «Манчестер Юнайтед» — 21, высокие числа для поединка, где обе стороны достаточно точно пасовали (свыше 80 % передач находили адресатов), а рисковали редко, особенно у чужих ворот. Но поскольку «Лестер» пытался начать матч активно, а МЮ понял, что соперник не готов физически и ответил – получили классическую английскую драку.

5. «Лестер» сам проиграл поединок

Трудно назвать победу МЮ логичной, когда счет по ударам 14:7 в пользу «Лестера», а из трех точных ударов гостей по воротам Шмейхеля два это пенальти и подарок от Каспера на последних секундах в пользу богатых и бесполезных. Речь о Лингарде, который забивал последний раз в АПЛ в 19-м веке. Но если вратарь так любезен, что дарит мяч – в ворота попадет даже Джесси. Странно только, что бурно радовался. Гол дармовой, как и победа, ее МЮ вручил сам «Лестер».

5 наблюдений о «Лестере»

1. Гибридная схема не сработала

Роджерс решил поставить в центр защиты флангового защитника, а правый фланг – слабый, как выяснили по последним играм, укрепил Олбрайтоном. При этом не было чистых «3-5-2», поскольку время от времени хозяева поля сбивались на «4-4-2», которые им куда понятнее. Но и этот фокус не сработал, из 14 ударов лишь 3 были в створ ворот.

2. Прессинг «Лестера» припугнул МЮ

В начале матча у «лисов» было преимущество, поскольку намного лучше перехватывали мяч. Вообще, прессинг, предложенный Роджерсом, МЮ физически не преодолел – весь матч хватало моментов, когда цепкость и резкость хавбеков «Лестера» позволяла им отбирать мяч, в том числе, на чужой половине поля (4 таких перехвата).

3. Кадровые потери убили интригу

Если бы Роджерс мог поставить и лучшего плеймейкера, и главных латералей «Лестера», то вряд ли МЮ , который даже с обескровленным составом соперника сыграл не лучшим образом, так легко устоял. Де Хеа разок напомнил о своем умении ошибаться, но стоит признать – «Лестер» не создал ничего толкового и запоминающегося. Могли сыграть 0:0, но победили бы разве что после ошибки соперника.

4. Роджерсу не хватило созидателей

Ихеаначо сыграл активно, но надолго его не хватило. Варди был не самым заметным – хотя Магуайр умеет ошибаться, в целом свою дуэль бывшему напарнику защитник МЮ не проиграл. У Джейми за домашний решающий матч всего 3 удара, но ни один из выстрелов не пришел в створ Де Хеа (хотя было попадание в каркас). Но если не получается у Варди, не забил Ихеаначо, то кто их мог подменить? Никто, вышедшие на замену игру не перевернули, и Шмейхель не как отец, чтобы забивать в решающий момент, хотя и Каспер к чужим воротам ходил.

5. «Лестер» развалился морально

Карантин убил команду, которая могла прийти к финишу весной на третьей строчке – тогда все было в порядке. А теперь собрали серию из 2 побед в 9 матчах при четырех поражениях. Причем важно отметить, что многие неприятности «Лестер» создал себе сам. И основной центральный бек сам заработал глупое удаление, пропустив решающий матч. И Эванс сегодня нарвался на красную карточку, словно играл за МЮ , и его коллеги ошибались, и форварды не справились, и Шмейхель новой ошибкой поставил точку в провальной концовке сезона. Такие ляпы делают те, кто скис психологически.

5 наблюдений о «Манчестер Юнайтед»

1. Команда невероятно шаблонная

Милан Кундера как-то пошутил, что амбиции – жалкое оправдание для тех, у кого не хватает вкуса, чтобы быть ленивыми. Жизнь состоит из приятных мгновений, которыми надо себя награждать за тяжкий труд, а вот голая амбициозность – машинальная штука, скучная, не искренняя. И амбициозный МЮ Сульшера пока не стал великой командой ленивых, хотя один такой человек на поле точно есть (Погба). Но лень Поля не священная, а мерзкая, ведь недорабатывал в обороне француз жестко, как и Фернандеш, бросая одного Матича на растерзание. Но МЮ повезло – играли с призраком «Лестера», а не с теми «лисами», что шли на третьей строчке.

2. Опорная зона провалила игру

Травмированный Мэддисон на трибунах держался за голову, ведь человек с его чувством позиции и паса видел прерии у ворот Де Хеа выше линии игры Матича. Если бы «Лестер» мог положиться в атаке на человека между линиями – Ндиди и Тилеманс играют иначе, нужен был свой Де Брюйне, то Давид мог пропустить несколько раз. А так опорная зона МЮ провалилась, но использовать ляпы некому — хавбеки «Лестера» были оторваны от форвардов, за всю игру было 2-3 элегантных паса.

3. Результативные форварды подвели

Если бы МЮ уступал в счете с 8-й минуты, то шанс имели бы разве что с помощью пенальти, поскольку Марсьяль, Рэшфорд и Гринвуд проснулись лишь в концовке первого тайма, но потом снова уснули аж до момента с пенальти. Но ни Бруну Фернандеш – 1 созданный момент за матч, ни Рэшфорд или Гринвуд – тоже по одному, не показали себя во всей красе в решающем поединке сезона. МЮ повезло, но наиграть на эту удачу не смогли. Очень слабый матч в атаке.

4. Фланги не подвели Сульшера

Давно известно, что если позволить сопернику выдергивать Линделефа и Магуайра из центра на полуфланги, то Де Хеа пропустит. Но сегодня и Ван-Биссака, и Уильямс, подменивший Шоу, сыграли просто, понятно, но достаточно эффективно. Конечно, юный Томас из «Лестера» привычно навешивал мячи в штрафную площадь Де Хеа, но в целом и Ван-Биссака с 5 отборами и Уильямс с 3 перехватами помогли Сульшеру не провалиться в концовке сезона. Хотя также помог «Лестер», поражение – заслуга грубейших личных ошибок игроков Роджерса.

5. В ЛЧ прошли «короли пенальти»

Ни разу за 28 сезонов не было в АПЛ команды, которая получила бы 14 пенальти за сезон до МЮ . Это рекорд всех времен. При этом к значительной части приговоров есть вопросы – разбирали отдельно, ошибок рефери в матчах «дьяволов» было невероятно много. Если бы завоевали путевку в ЛЧ через победу в Лиге Европы, то вопросов к ним было меньше. А так высокое место заняли ребята, которые шли пятыми в лучшем случае. Команда Сульшера не безнадежная – Бруну многое изменил, и 14 матчей без поражений в АПЛ помним. Но было еще и 14 пенальти, и далеко не все такие чистые, как последнее. С другой стороны, на результат повлиял один момент – в первом круге как раз против «Лестера».