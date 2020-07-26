Рамос пригласил Макгрегора на тренировку «Реала»

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вчера, 18:14

Защитник и капитан «Реала» пригласил экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора на тренировку мадридского клуба.

Недавно Рамос опубликовал видео с фирменной походкой Конора, после чего ирландский боец записал ответное видео, где показал свои навыки игры в футбол.

«Отлично, дружище! Как насчет тренировочного занятия с „Реалом“? С радостью примем тебя в любое время», – написал Рамос в комментариях к видео Макгрегора.

«Спасибо, брат! Почту за честь, когда в следующий раз буду в Мадриде», – ответил ему Конор.