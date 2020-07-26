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Рамос пригласил Макгрегора на тренировку «Реала»

вчера, 18:14

Защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос пригласил экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора на тренировку мадридского клуба.

Недавно Рамос опубликовал видео с фирменной походкой Конора, после чего ирландский боец записал ответное видео, где показал свои навыки игры в футбол.

«Отлично, дружище! Как насчет тренировочного занятия с „Реалом“? С радостью примем тебя в любое время», – написал Рамос в комментариях к видео Макгрегора.

«Спасибо, брат! Почту за честь, когда в следующий раз буду в Мадриде», – ответил ему Конор.

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VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:26
а почему собственно нет))))))))))))))))
Don trambon
Don trambon
вчера в 18:38
рейдить девчат из каталашки?) аккуратнее только им, а то те падкие на мужиков с деньгами гыгыгы
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 18:26
Ни один игрок Реала не выйдет один на один с Макгрегором из за страха.Месси сам вызывал Макгрегооа один на один за город но Макгрегор испугался,не вышел,так как Месси ломает любого.
Valeleo
Valeleo
вчера в 18:15
Это его дело.
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