Рамос пригласил Макгрегора на тренировку «Реала»

Защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос пригласил экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора на тренировку мадридского клуба.
Недавно Рамос опубликовал видео с фирменной походкой Конора, после чего ирландский боец записал ответное видео, где показал свои навыки игры в футбол.
«Отлично, дружище! Как насчет тренировочного занятия с „Реалом“? С радостью примем тебя в любое время», – написал Рамос в комментариях к видео Макгрегора.
«Спасибо, брат! Почту за честь, когда в следующий раз буду в Мадриде», – ответил ему Конор.