ГлавнаяНовости

Жиркова включили в символическую сборную худших победителей АПЛ

вчера, 17:54

Полузащитник Юрий Жирков включен в символическую сборную худших чемпионов АПЛ по версии таблоида The Sun.

Российский хавбек, ныне выступающий за «Зенит», стал чемпионом АПЛ в составе «Челси» в сезоне-2009/2010.

Вратарь: Костел Пантилимон («Манчестер Сити»-2013/14).

Защитники: Босингва («Челси»-2009/10), Паскаль Сиган («Арсенал»-2003/04), Игорь Степанов («Арсенал»-2001/02) и Александр Бюттнер («МЮ»-2012/2013).

Полузащитники: Хуан Куадрадо («Челси»-2014/15), Даррон Гибсон («МЮ»-2008/09, 2010/11), Джек Родуэлл («Манчестер Сити»-2013/14) и Юрий Жирков («Челси»-2009/2010).

Нападающие: Матея Кежман («Челси»-2004/05) и Жереми Алиадьер («Арсенал»-2001/02, 2003/04).

Жирков выступал за «Челси» с 2009 по 2011 год.

Недавно СМИ связывали Жиркова с переходом в «Локомотив».

Все новости
МЮ поставил рекорд АПЛ и отправляется в Лигу чемпионов
Вчера, 21:36Станислав Горин в блоге Оценочные сужденияКомментарии10
Рамос пригласил Макгрегора на тренировку «Реала»
Вчера, 18:14 Комментарии4
«Знаем это чувство». «Спартак» — о четырёх незасчитанных голах «Сассуоло»
Вчера, 17:29 Комментарии85
Серия А показала мяч, которым будут играть в следующем сезоне
24 июля ФотоКомментарии4
ОфициальноРПЛ подтвердила вылет «Крыльев Советов» и «Оренбурга»
23 июля Комментарии27
Матч за Суперкубок России может пройти 7 августа на стадионе ЦСКА
23 июля Комментарии24
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
рус фан
рус фан
сегодня в 05:32
Список левый и Жирков нормально отыграл тог да за Челси.
blitz
blitz
вчера в 22:40
Жиркова можно включить в символическую сборную худших победителей РПЛ в рядах Зенита. Худшего "чемпиона" ещё не видела РПЛ.
makkie
makkie ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 22:39
Приветствую, КБ!

Забегай в Оффтоп, у нас круто - общение, конкурсы прогнозов и просто ламповая атмосфера. Всегда рады адекватным товарищам!

https://www.soccer.ru/game/league/1170698.shtml
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 22:35
Ложка дегтя в чашку бомжа-деда Юры)
Sunchees
Sunchees
вчера в 21:16
Зря они так. Юра - хороший игрок, ему просто не повезло с этим переходом. Надо было год-два в середняке осваиваться, а потом уже...
Сп62
Сп62
вчера в 21:10
Я бы Жиркова не трогал. Все бы так играли.
edubokom
edubokom
вчера в 21:03
А по мне, так отличный игрок, с достойной карьерой. Много чего хорошего вспомнить можно
112910415
112910415
вчера в 20:56
так это АПЛ, не зазорно !
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:30
Так и Карпин играл и Мостовой, да много кто ещё! Только это всё ПРОДУКТ советского футбола, а не российского!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:15
Канчельскис играл за сб.России
мангo
мангo
вчера в 20:04
Жирков мерзкое дно
Рыжая Борода
Рыжая Борода
вчера в 19:52
Особо тут никого не знаю, но подозреваю, что там большинство славяне и негры
Вася Васин 6
Вася Васин 6
вчера в 19:43
А весь зенит - в сборную худших победителей рпл
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:33
Канчельскис и Харин это СОВЕТСКИЕ игроки, а я про российских.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:29
Назову двух. Канчельскис и Харин. Могу ошибиться насчет Смертина.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ 777dimon86 (раскрыть)
вчера в 19:28, ред.
Категорически не соглашусь. Я слежу за карьерой Юры Жиркова с момента появления его в ЦСКА, когда он вытеснил из состава Осмара Ферейру. Прекрасный парень и не травматичнее остальных. Его проблема в области психологии. Он не коммуникабелен. У него проблема с иностранным языком. В Англии, да и везде в Европе совсем иной менталитет. Там люди все время улыбаются, даже возражают и спорят с улыбкой. А Жирков очень замкнут. Поэтому он не заиграл в Челси исключительно по психологическим причинам. Травмы здесь не при чем. А потом, когда человек в хорошем и позитивном психологическом тонусе к нему и болячки не пристают и заживает все быстрее.
cska1948
cska1948
вчера в 19:27
Как бы там не было, а Жирков ЧЕМПИОН АПЛ! Ну ка скажите, много таких среди российских футболистов?
valt134
valt134
вчера в 19:23
Качественный игрок. По крайней мере для РПЛ.
Alean
Alean
вчера в 19:23
А теперь посчитайте сколько у Юрия титулов. даже интересно стало ))
cska1948
cska1948 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 19:22
Если бы "Биляш" был в команде, которая выиграла АПЛ, то непременно попал бы в этот список.
andrefino13
andrefino13
вчера в 19:04
Происки МИ 6.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 19:03
Юра на поле боец и всегда выкладывается на все сто.
777dimon86
777dimon86
вчера в 19:01
Жиркова считаю одним из лучших футболистов последних 20 лет. Но он хрустальный и только поэтому не добился большего. Когда он в порядка он играет очень здорово. И в Челси он не потянул именно из за травмотичности.
makkie
makkie
вчера в 18:49
Отличный игрок в России - худший в Англии.
Биляша тоже в этот список можно смело включать.
Don trambon
Don trambon ответ Lukajs (раскрыть)
вчера в 18:36
Ну тык ЦСКА его сплавил, он опозорился, а 51я подобрала) как падальщики (бакланы ведь не падальщики?да?) всё подбирают. стыдоба то кака ты погляди.
Lukajs
Lukajs ответ Don trambon (раскрыть)
вчера в 18:32
В то время Жирков играл за ЦСКА, знать нужно.
Брулин
Брулин
вчера в 18:25
Трансфер Жиркова - это просто спонсорство для ЦСКА. Изначально было понятно, что Жирков не потянет выезд в Англию. И в первую очередь из-за ментальности домоседа.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ denmig (раскрыть)
вчера в 18:25
Ну да,куда там Зениту,Спартак должен был чемпионом стать...
Aчиститель
Aчиститель
вчера в 18:18
Не всем дано в АПЛ отметиться.
shlomo
shlomo
вчера в 18:14
Оригинально придумано
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100