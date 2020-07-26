Жиркова включили в символическую сборную худших победителей АПЛ

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вчера, 17:54

Полузащитник включен в символическую сборную худших чемпионов АПЛ по версии таблоида The Sun.

Российский хавбек, ныне выступающий за «Зенит», стал чемпионом АПЛ в составе «Челси» в сезоне-2009/2010.

Вратарь: Костел Пантилимон («Манчестер Сити»-2013/14).

Защитники: Босингва («Челси»-2009/10), Паскаль Сиган («Арсенал»-2003/04), Игорь Степанов («Арсенал»-2001/02) и Александр Бюттнер (« МЮ »-2012/2013).

Полузащитники: Хуан Куадрадо («Челси»-2014/15), Даррон Гибсон (« МЮ »-2008/09, 2010/11), Джек Родуэлл («Манчестер Сити»-2013/14) и Юрий Жирков («Челси»-2009/2010).

Нападающие: Матея Кежман («Челси»-2004/05) и Жереми Алиадьер («Арсенал»-2001/02, 2003/04).

Жирков выступал за «Челси» с 2009 по 2011 год.