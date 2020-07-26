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«Знаем это чувство». «Спартак» — о четырёх незасчитанных голах «Сассуоло»

вчера, 17:29
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)2 : 0Логотип футбольный клуб СассуолоСассуолоМатч завершен

Твиттер «Спартака» прокомментировал ситуацию из матча 36-го тура Серии А «Наполи» — «Сассуоло» (2:0). Гости забили четыре мяча, но все они были отменены после просмотров видеоповторов.

«Знаем это чувство, „Сассуоло“», — пишет пресс-служба «Спартака» в комментариях к посту в «твиттере» B/R Football.

Напомним, что после возобновления сезона РПЛ арбитры неоднократно отменяли голы «Спартака».

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Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 23:25
Надоело ныть в своей стране, Спартак полез со своими соплями в чужой чемпионат.
АХАХА
Там не знают, кто такой этот Спартак.Заглянут в таблицу и поймут
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ НЕ президент рфс (раскрыть)
вчера в 22:57
Ёпта, скидывает соккер коммент почему-то) Зенит на плаву, сколько лет с приходом Фурсенко, Мутко, Дюкова, Газпрома и дочерних компаний?). Что толку?).
Спартак в те годы хоть показывал красивую игру. А Зенит, что?). Одни судейские скандалы. Про вашего "героя" с его "продавливанием" смеётся вся Россия).
В общем питерскому болельщику сложно, что-либо объяснять. Насилие пораждает насилие, обман пораждает обман. Это надо футболу?
Пока ваши питерские у власти, ничего хорошего не будет в росфутболе.
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 22:38
А кто у нас руководил футболом? Какое было финансирование? Кто кроме Спартака мог себе позволить покупать нужных игроков?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ НЕ президент рфс (раскрыть)
вчера в 22:30
6 побед в групповом этапе!). Это не БАТЭ и не Бней Йегуда). Ошибаешься малехо). Англичане были во главе с Аланом Ширрером.
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 22:18, ред.
С поляками норвегами и никаким Интером ,если не ошибаюсь.Вау пордон! Не сИнтером а Блэкберном
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ НЕ президент рфс (раскрыть)
вчера в 22:15
Меня, тем более не хватит внучек. 25 лет назад была победа Спартака в групповом этапе ЛЧ, которого вам и не снилось).
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 22:12
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ НЕ президент рфс (раскрыть)
    вчера в 22:09
    Через 30 лет, если доживешь, ты услышишь то же самое). Вам бесполезно, что-то объяснять).
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ handreb (раскрыть)
    вчера в 22:07
    Ты, где видишь честное судейство!?) Забудь, это слово! Посмотри, кто сидит в попечительском совете РФС). Их клубы на вершине трона чемпионата).
    НЕ президент рфс
    НЕ президент рфс ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    вчера в 22:00
    Где-же ты был ,с этими спортивными принципами , лет 25 назад?
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответ Бутсы (раскрыть)
    вчера в 21:53
    Я за Локо болею,а Зенит вообще ненавижу,но при всем при этом,я в отличии например от Вас,способен объективно мыслить.Зенит абсолютно заслужил,что чемпионство,что кубок.
    handreb
    handreb ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    вчера в 21:41
    Почему когда стали судить честно, то возмущаются только те, кто всегда побеждал нечестно? А?
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 21:07
    Все должно быть по чесноку. И не важно, где. Во главе футбола должен быть спортивный принцип. Никто не будет говорить на белое, чёрное. Все, что нужно, это справедливое судейство, и чтобы одни и те же моменты трактовались одинаково, а не для, кого-то особенного и в угоду, кому-то.
    Смольчик
    Смольчик
    вчера в 21:04, ред.
    Русское Соссуоло отстает от лидера чемпионата больше, чем итальянское, но много ноет при этом.
    Сп62
    Сп62 ответ Hesus_4erez_us (раскрыть)
    вчера в 21:02
    Кстати, козлами никого не обзывали, сексуальные сцены не воспроизводили и об этом, как вы, не афишировали.
    спартак 1987
    спартак 1987
    вчера в 20:43
    после ухода Лисина с должности пресс - атташе внимание не обращаю что пишут представители клуба...пошутить над локомотивом? в таблицу посмотрите шутники ху..вы сначала
    Lukajs
    Lukajs
    вчера в 20:43
    Трудно представить Соссуоло ноющим.
    Hesus_4erez_us
    Hesus_4erez_us ответ Бутсы (раскрыть)
    вчера в 20:30, ред.
    У подобных тебе всегда теории заговора.
    Для справки, я не болею за Зенит-даже наоборот. Но отставать на 30 очков от первого места, быть на 8 строчке и постоянно жаловаться, что вас топят и боятся-это клоунада.
    Посмотрите на свою игру и свои ошибки. И потом уже на других пеняйте. А то, и болельщики истерят, и тренер вам под стать. Через матч желтые/красные чередует
    Хиромант
    Хиромант ответ Бутсы (раскрыть)
    вчера в 20:11
    Чего же вы, бедолаги, все на ЛЧ переводите стрелки? Взгляните на себя в РПЛ! А как сыграет "Зенит" в ЛЧ - время покажет... Он же для ВАС (Московских клубов) места в ЛЕ бронирует ("Динамо" - УДАЧИ в ЛЕ!")
    KLINSI
    KLINSI
    вчера в 19:42
    Как символично, Спартак и Сассуоло команды побратимы))
    Стельмах
    Стельмах ответ Бутсы (раскрыть)
    вчера в 19:41, ред.
    Вы случайно не клон любителя свиней, который тут тоже всех заносил в черный список?
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле ответ Бутсы (раскрыть)
    вчера в 19:39
    Тебя не Миша Борзыкин зовут, случаем?
    Yurza
    Yurza
    вчера в 19:32
    Четыре гола для спартака большое расточительство, три года можно ныть не переставая.
    Yurza
    Yurza ответ -Ко Чегара- (раскрыть)
    вчера в 19:31
    Что бестрофейность с людьми делает.
    311
    311
    вчера в 19:27
    Нытье спартачей выходит на международный уровень!)
    Рыжая Борода
    Рыжая Борода
    вчера в 19:27
    ... Мало того, нам столько пенок нарисовали, ровно сколько картону подарили
    -Ко Чегара-
    -Ко Чегара-
    вчера в 19:22
    Бездомные ликуют.
    Дзюба опять отжарил Азмуна в раздевалке.
    Человечество,по понятным причинам,плюется в сторону городка зассаных парадных и поребриков.
    Четвертое место в группе ЛЧ занято.
    У Великого и Могучего перезагрузка.
    Расходимся.
    Бутсы
    Бутсы
    вчера в 19:18
    Славнов, сколько тебя добавлять в игнор? У меня и так две стони твоих акков занесены в черный список. В зените искусственно буквально всё. Болельщики, победы, и даже юзеры на футбольных сайтах.
    swift stream
    swift stream
    вчера в 19:16
    Соссуоло хоть способно столько мячей за матч наколотить, спартак за сезон столько с игры не забивает.
    Бутсы
    Бутсы ответ Хиромант (раскрыть)
    вчера в 19:15
    Зачем кому то твоё пожелание? Всё будет видно как на лакмусе в ЛЧ. Там не будет Вилкова/Еськова/Иванова и прочих игроков зенита. Вот там и поговорим. Подсказать какое место займет зенит без кротов в группе?

    пс. На зенит в этом сезоне жаловались 5-6 команд, а то и больше, но зенит видит только Спартак. Так удобнее, дескать, только мясо ноет. Хотя это вполне адекватные претензии, а не слёзы вашего Луческу.
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