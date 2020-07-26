«Знаем это чувство». «Спартак» — о четырёх незасчитанных голах «Сассуоло»

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вчера, 17:29

Твиттер «Спартака» прокомментировал ситуацию из матча 36-го тура Серии А «Наполи» — «Сассуоло» (2:0). Гости забили четыре мяча, но все они были отменены после просмотров видеоповторов.

«Знаем это чувство, „Сассуоло“», — пишет пресс-служба «Спартака» в комментариях к посту в «твиттере» B/R Football.