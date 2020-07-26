«Знаем это чувство». «Спартак» — о четырёх незасчитанных голах «Сассуоло»

Твиттер «Спартака» прокомментировал ситуацию из матча 36-го тура Серии А «Наполи» — «Сассуоло» (2:0). Гости забили четыре мяча, но все они были отменены после просмотров видеоповторов.
«Знаем это чувство, „Сассуоло“», — пишет пресс-служба «Спартака» в комментариях к посту в «твиттере» B/R Football.
Напомним, что после возобновления сезона РПЛ арбитры неоднократно отменяли голы «Спартака».
АХАХА
Там не знают, кто такой этот Спартак.Заглянут в таблицу и поймут
АХАХА
Там не знают, кто такой этот Спартак.Заглянут в таблицу и поймут
Спартак в те годы хоть показывал красивую игру. А Зенит, что?). Одни судейские скандалы. Про вашего "героя" с его "продавливанием" смеётся вся Россия).
В общем питерскому болельщику сложно, что-либо объяснять. Насилие пораждает насилие, обман пораждает обман. Это надо футболу?
Пока ваши питерские у власти, ничего хорошего не будет в росфутболе.
Спартак в те годы хоть показывал красивую игру. А Зенит, что?). Одни судейские скандалы. Про вашего "героя" с его "продавливанием" смеётся вся Россия).
В общем питерскому болельщику сложно, что-либо объяснять. Насилие пораждает насилие, обман пораждает обман. Это надо футболу?
Пока ваши питерские у власти, ничего хорошего не будет в росфутболе.
Для справки, я не болею за Зенит-даже наоборот. Но отставать на 30 очков от первого места, быть на 8 строчке и постоянно жаловаться, что вас топят и боятся-это клоунада.
Посмотрите на свою игру и свои ошибки. И потом уже на других пеняйте. А то, и болельщики истерят, и тренер вам под стать. Через матч желтые/красные чередует
Для справки, я не болею за Зенит-даже наоборот. Но отставать на 30 очков от первого места, быть на 8 строчке и постоянно жаловаться, что вас топят и боятся-это клоунада.
Посмотрите на свою игру и свои ошибки. И потом уже на других пеняйте. А то, и болельщики истерят, и тренер вам под стать. Через матч желтые/красные чередует
Дзюба опять отжарил Азмуна в раздевалке.
Человечество,по понятным причинам,плюется в сторону городка зассаных парадных и поребриков.
Четвертое место в группе ЛЧ занято.
У Великого и Могучего перезагрузка.
Расходимся.
Дзюба опять отжарил Азмуна в раздевалке.
Человечество,по понятным причинам,плюется в сторону городка зассаных парадных и поребриков.
Четвертое место в группе ЛЧ занято.
У Великого и Могучего перезагрузка.
Расходимся.
пс. На зенит в этом сезоне жаловались 5-6 команд, а то и больше, но зенит видит только Спартак. Так удобнее, дескать, только мясо ноет. Хотя это вполне адекватные претензии, а не слёзы вашего Луческу.
пс. На зенит в этом сезоне жаловались 5-6 команд, а то и больше, но зенит видит только Спартак. Так удобнее, дескать, только мясо ноет. Хотя это вполне адекватные претензии, а не слёзы вашего Луческу.