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Акинфеев завел страницу в Инстаграме

25 июля 2020, 14:16

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев завёл страницу в Инстаграме.

Однако 34-летний футболист пока еще не отметился ни одним постом в социальной сети. 

Напомним, что недавно главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко также завел аккаунт в Инстаграме.

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Все комментарии
makkie
makkie
25 июля в 17:12
Игорёк - человек вспыльчивый и обидчивый.
Пусть лучше не читает комментарии. А то взорвётся и обматерит всех, а потом страничку удалит.
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ ответ Армейская душа (раскрыть)
25 июля в 17:00
Я с фан движа и смотрю на стадионе,
иногда гоняю на выезда...
Армейская душа
Армейская душа ответ Ярославъ Ивановъ (раскрыть)
25 июля в 15:48
Это хорошо - теперь футбол по телеку смотреть будете
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
25 июля в 15:27
в конюшню инет провели....
drug01
drug01
25 июля в 14:31
Надо будет зайти
ЮЗИК
ЮЗИК
25 июля в 14:29
У Игорька время свободное появилось
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