Акинфеев завел страницу в Инстаграме

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев завёл страницу в Инстаграме.
Однако 34-летний футболист пока еще не отметился ни одним постом в социальной сети.
Напомним, что недавно главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко также завел аккаунт в Инстаграме.
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев завёл страницу в Инстаграме.
Однако 34-летний футболист пока еще не отметился ни одним постом в социальной сети.
Напомним, что недавно главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко также завел аккаунт в Инстаграме.
Пусть лучше не читает комментарии. А то взорвётся и обматерит всех, а потом страничку удалит.
Пусть лучше не читает комментарии. А то взорвётся и обматерит всех, а потом страничку удалит.
иногда гоняю на выезда...
иногда гоняю на выезда...