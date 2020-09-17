Финал Кубка Кубков и вылеты на взлёте. Лучшие и худшие еврокампании «Динамо»

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вчера, 17:30

Отмечаем возвращение «Динамо» в еврокубки воспоминаниями о предыдущих походах.

Лучшие еврокубковые кампании «Динамо»

1971/72 — финал Кубка обладателей Кубков

Так уж вышло, что самый первый заход «Динамо» в еврокубки оказался самым успешным: «бело-голубые» под руководством Константина Бескова остановились в шаге от престижного трофея, могли выиграть еврокубок первыми из отечественных клубов. По пути к финалу, который прошел на «Камп Ноу» в Барселоне, динамовцы выбили греческий «Олимпиакос», турецкий «Эскишехирспор», белградскую «Црвену Звезду», а в полуфинале превзошли берлинских одноклубников в серии пенальти.

В каждом раунде у «Динамо» был свой герой: Владимир Козлов забил 4 мяча в противостояниях с «Олимпиакосом» и «Экскишехирспором», ворота «Црвены Звезды» в обоих матчах поразил Анатолий Кожемякин, такой же трюк проделал в полуфинальном противостоянии с берлинским «Динамо» Геннадий Еврюжихин. В финале против «Глазго Рейнджерс» отличились Эштреков и Маховиков, но «бело-голубые» поздно спохватились: эти голы стали ответом на три забитых мяча шотландцев, которые удержали победу и оставили москвичей без трофея.

1977/78 — полуфинал Кубка обладателей Кубков

Шесть лет спустя «Динамо» предприняло еще одну попытку штурма Кубка Кубков. Мальтийская «Валетта», румынская «Университатя» и «Реал Бетис» остались за бортом турнира после столкновения с динамовцами, но в полуфинале попалась «Аустрия» из Вены. Каждый клуб выиграл домашний матч со счетом 2:1, судьба путевки в финал определялась в серии пенальти, где единственный промах допустил Александр Бубнов.

1984/85 — полуфинал Кубка обладателей Кубков

Кроме финала Кубка Кубков, у «Динамо» было еще два полуфинала, причем в обоих случаях за шаг до решающей схватки москвичей останавливали австрийские клубы. В 1978-м споткнулись об «Аустрию», а в 1985-м «бело-голубым» преградил дорогу другой венский клуб — «Рапид». До встречи с австрийцами «Динамо» уверенно разобралось с «Хайдуком», «Хамруном» и «Ларисой».

2014/15 — 1/8 финала Лиги Европы

Наравне с успехами советских времен вспоминаем лучший из еврокубковых сезонов «Динамо» в XXI веке. Собственно, это последняя на сегодняшний день кампания «бело-голубых», хотя они должны были участвовать и в следующем розыгрыше Лиги Европы, но из-за нарушения правил финансового фейр-плей получили бан от УЕФА .

Шесть лет назад «Динамо» под руководством Станислава Черчесова стартовало с третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Победы в отборочных противостояниях над «Хапоэлем» из Кирьят-Шмоны и особенно над кипрской «Омонией», когда «Динамо» протащил в групповой раунд гол Кристофера Самба на третьей добавленной минуте ответного матча, получились очень тяжелыми.

Зато на групповой стадии динамовцы одержали шесть побед в шести матчах. Соперники — ПСВ , «Эшторил» и «Панатинаикос». В первом раунде плей-офф команда Черчесова красиво убрала со своего пути «Андерлехт», а вот в 1/8 финала наступил час вылета. «Наполи» Рафаэля Бенитеса был объективно сильнее, хет-трик будущего предателя Неаполя Гонсало Игуаина завершил достойный поход «Динамо».

Худшие еврокубковые кампании «Динамо»

1982/83 — 1/32 Кубка УЕФА

За несколько лет до этого «Динамо» уже вылетело после первого раунда Кубка УЕФА , но там попался крепкий соперник — греческий АЕК , впоследствии добравшийся до полуфинала. А вот фиаско в дуэли с польским «Шленском» динамовцам припоминали еще долго. Добавила остроты политика: в Польше гремело движение «Солидарность», выступавшее против коммунистического правительства и, следовательно, против «старшего брата» СССР .

На этом фоне футбольная победа стала для поляков грандиозным и символичным событием: после ничьей 2:2 во Вроцлаве «Шленск» выиграл 1:0 в Москве, и футболисты праздновали свой успех так, словно выиграли не в первом раунде Кубка УЕФА , а в финале турнира покруче. «Динамо» с позором завершило еврокубковую кампанию, а истинную силу «Шленска» в следующем раунде показал швейцарский «Серветт», выигравший со счетом 7:1 по сумме двух матчей.

1993/94 — 1/32 Кубка УЕФА

На этот раз соперник у «Динамо» был серьезный — франкфуртский «Айнтрахт», но проигрывать со счетом 0:6 перед своими болельщиками все-таки не стоило. «Бело-голубые» пропустили в дебюте, на 9-й минуте, после чего их сопротивление дало трещину, а с середины первого тайма на поле была только одна команда. После матча Валерий Газзаев, тренировавший «Динамо» на протяжении трех лет, написал заявление об отставке.

2000/01 — 1/64 Кубка УЕФА

Этот роман с Кубком УЕФА тоже был недолгим. Предполагалось, что в первом раунде турнира москвичи разомнутся на скромном норвежском «Лиллестреме» перед тем, как сыграть против более серьезных соперников, однако «канарейки» уверенно выиграли дома 3:1 и не позволили динамовцам отыграться в Москве. К слову, руководил командой снова Валерий Газзаев, у которого до победы в Кубке УЕФА с ЦСКА были и «Лиллестремы», и «Вардары», и сокрушительные домашние поражения от «Айнтрахта» и «Рейнджерс».

2009/10 — четвертый квалификационный раунд Лиги Европы