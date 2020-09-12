Первая попытка «Ман Сити» стать суперклубом. Явление беглого премьер-министра и провал на финише сезона

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вчера, 11:30

«Соккер.ру» рассказывает о первой попытке сделать «Манчестер Сити» суперклубом.

Все девяностые и в начале нового века болельщики «Манчестер Сити» тихо завидовали своим соседям. «Манчестер Юнайтед» раз за разом выигрывал чемпионский титул, привозил кубки, в том числе и европейские. В 1999-м команда Алекса Фергюсона победила в Лиге чемпионов. Недостатка в средствах «красные дьяволы» тоже не испытывали.

«Манчестер Сити» же то выпадал из Премьер-Лиги, то возвращался. Однажды даже докатился до второго дивизиона. Какие уж тут трофеи. Выигрыш Кубка лиги стал бы праздником. Денег в кассе хронически не хватало. Владелец клуба Дэвид Бернстайн потратился на строительство нового стадиона «Сити оф Манчестер», поэтому «горожанам» приходилось туго затягивать условные пояса. Сильные игроки время от времени появлялись, но удержать их было трудно, а порою и невозможно. Единственной радостью были редкие победы в дерби.

Но вот в 2007 году явился благодетель с деньгами. Бывший премьер-министр Таиланда Таксин Чиннават. Даже не столько бывший, сколько беглый. В 2006-м в стране произошёл переворот, и Чиннават был вынужден в срочном порядке покинуть родину.

До прихода в политику Таксин Чиннават был успешным и вполне состоятельным бизнесменом. Да и премьером был неплохим. Однако оппозиция часто обвиняла Чиннавата в том, что он «путает свою шерсть с государственной». Состояние премьер-министра росло, а вот платить налоги в нужном объёме семья главы правительства забывала. Кончилось правление Чиннавата переворотом и бегством уже бывшего премьера. Как и многие подобные персонажи, Таксин отправился в Англию. Из Лондона, как с Дона, — выдачи нет.

Вскоре Чиннават нашёл применение своим средствам, купив контрольный пакет акций «Манчестер Сити» — четырнадцатой команды АПЛ по итогам сезона-2006/2007. Болельщики «Манчестер Юнайтед», в своё время сорвавшие покупку клуба Рупертом Мердоком, изрядно оттоптались на соседях, указывая на происхождение денег беглого тайца. Да и «голубая» (в смысле клубных пристрастий) часть Манчестера всё понимала. Но постоянная нужда и хронические неудачи заставляли их всё чаще вспоминать слова римского императора Веспасиана «деньги не пахнут». Они были рады продаже клуба уже кому-нибудь — хоть чёрту лысому. И какое им дело до происхождения денег бывшего премьера далёкой страны?

Новый хозяин начал очень мощно — пригласил на должность главного тренера Свена-Горана Эрикссона. В 2006 году знаменитый швед оставил сборную Англии, отдохнул год и был готов к новым подвигам. Изменения в составе были значительными. Был продан в «Ньюкасл» одарённый, но скандальный Джоуи Бартон. Уход остальных больше напоминал зачистку. Талантливый, но вечно травмированный вратарь Никки Уивер бесплатно ушёл в «Чарльтон Атлетик». Также бесплатно были отпущены Тревор Синклэйр, два опытных французских защитника Сильвен Дистен и Усман Дабо, тунисец Хатем Трабелси и ещё около десятка игроков. Зато было потрачено сорок миллионов евро на усиление. Защитники Ведран Чорлука («Динамо» Загреб) и Хавьер Гарридо («Реал Сосьедад»), полузащитники Джеованни («Крузейро»), Элано («Шахтёр»), Мартин Петров («Атлетико»), Желсон Фернандеш («Сьон»), нападающие Валерий Божинов («Фиорентина») и Роландо Бьянки («Реджина»).

Основным вратарём считался Андреас Исакссон, даром что швед неудачно провёл предыдущий сезон. Но во время подготовки к новому чемпионату Андреас сломал большой палец. Эрикссону пришлось выбирать между двумя молодыми голкиперами — Каспером Шмейхелем и Джо Хартом. Начинал сезон датчанин, но потом англичанин выиграл спор за право быть основным. Справа в обороне играл будущий капитан «Локомотива» Ведран Чорлука, слева — Майкл Болл. Пару центральных защитников, как правило, составляли Майка Ричардс и Ричард Данн. В опорной зоне — Дитмар Хаманн и Желсон Фернандеш. Справа в полузащите — любимец местной публики Стивен Айрленд, слева — Мартин Петров. Ближе к атаке действовал Элано, а вперёд был выдвинут нападающий сборной Англии Дариус Васселл. В распоряжении Эрикссона также были защитники Хавьер Гарридо, Недум Онуоха, Сунь Чжихай, полузащитники Майкл Джонсон, Джеованни, Кельвин Этуху, Нери Кастильо, нападающие Роландо Бьянки, Эмиль Мпенза, Валерий Божинов, Йоргос Самарас и совсем юный Дэниел Старридж. Состав вратарской бригады вы уже знаете.

«Горожане» выдали хороший старт — три победы. Сначала над «Вест Хэмом» в Лондоне — 2:0, потом две домашних над «Дерби Каунти» и «Манчестер Юнайтед» в дерби. Обе 1:0. И после третьего тура «Сити» оказался выше всех в таблице. Но два проигрыша — «Арсеналу» и «Блэкберну» заметно отрезвили команду Эрикссона. Однако последовала хорошая серия — четыре победы и ничья. В середине октября команда шла третьей.

Августовские подвиги «горожан» не остались незамеченными. Эрикссон был признан лучшим тренером месяца, а Ричардс — футболистом. А главное — изменилась игра команды. «Сити» стал более агрессивным и более стойким.

Визит на «Стэмфорд Бридж» обернулся катастрофой. В воротах Харта побывало шесть безответных мячей. Столько Джо не пропускал даже в последние, неудачные годы своей карьеры. Однако эта неудача не выбила команду из колеи. «Манчестер Сити» неплохо провёл первый круг, завершив его на пятом месте. Из Кубка лиги «горожане», правда, вылетели, уступив «Тоттенхэму». В январе команда завершила поход и за Кубком Англии, проиграв «Шеффилд Юнайтед».

Но второй круг «Манчестер Сити» откровенно провалил, даром что в состав влились два нападающих — эквадорец Фелипе Кайседо и Бенджани Мварувари. Всего пять побед в 19 встречах. Один из этих пяти выигрышей пришёлся на манкунианское дерби. Голы Васселла и Бенджани принесли три очка на «Олд Траффорд». Но в целом игра «горожан» произвела гнетущее впечатление. Создалось впечатление, что команда выложилась в первом круге и не оставила сил на второй. Особенно слабо смотрелась команда на финише. Три поражения, в том числе и сокрушительные 1:8 от «Мидлсбро» в заключительном туре.

В итоге — девятое место. Не тот результат, о котором мечтали болельщики, Чиннават и Эрикссон. Однако команда поднялась с 14-го места на девятое. Был дважды обыгран чемпион Англии «Манчестер Юнайтед». А еще «Сити» нежданно-негаданно получил пропуск в Кубок УЕФА – через «фэйр плей».

А в первый день сентября 2008 года, уже после старта нового сезона, Таксин Чиннават продал клуб шейху Мансуру за 200 миллионов фунтов. С этого момента началась новая эра в жизни клуба. Вслед за Чиннаватом ушёл Свен-Горан Эрикссон, его заменил легенда «Олд Траффорд» Марк Хьюз. Сменилось и название стадиона — теперь он носит имя «Этихад».

Возможно, скорой продаже клуба способствовал отказ британского правительства в политическом убежище. Чиннават перебрался в Черногорию, где живёт и по сей день. Футбольные клубы он больше не покупал.