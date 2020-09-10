Победили Италию, забили три Португалии. Триумф сборной КНДР на чемпионате мира

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вчера, 22:00

«Соккер.ру» рассказывает, как сборная КНДР удивила мир и родину футбола в 1966 году.

Среди шестнадцати участников чемпионата мира 1966 года выделялась сборная КНДР . Впервые в истории мировых первенств команда из социалистической Кореи сумела пробиться в число сильнейших команд планеты. Уже сама поездка в Англию была грандиозным успехом. И большая часть специалистов заранее определила корейцев в статисты чемпионата. Им отводилась та же роль, что и их южным собратьям в 1954 году.

Сборная КНДР попала в Англию во многом из-за скандалов, вызванных близорукими поступками ФИФА . Всемирная футбольная инстанция выделила Азии, Африке и Океании всего лишь одно место в числе участников. Сначала возмутились африканцы. Начало шестидесятых — это время крушения мировой колониальной системы. В Африке возникло более двух десятков новых стран, каждая обзавелась своей футбольной сборной. И теперь всему этому большому сообществу предлагалось пролезть сквозь игольное ушко. Африканцы требовали себе всего одну квоту, но президент ФИФА (англичанин Стэнли Роуз) ответил отказом. Футбольная Африка обиделась и послала ФИФА куда подальше. Вся, кроме одной страны — ЮАР . С которой никто из африканских сборных играть не хотел из-за политики апартеида. Южноафриканцы переметнулись в зону Азии и Океании, где набралось целых три соискателя путёвки — КНДР , Южная Корея и Австралия. Но осенью 1964 года ФИФА исключила из своих рядов ЮАР . И их осталось трое. Судьба билета в Англию должна была решиться в двухкруговом турнире, запланированном в Японии. Но японская сторона наотрез отказалась выдавать визы северокорейской делегации. Место встречи пришлось изменить. Турнир перенесли в столицу Камбоджи (Пномпень). Теперь стали капризничать южные корейцы, заявившие, что не хотят играть в Камбодже. Они настаивали провести матч Гонконге. Препирательства шли довольно долго, пока ФИФА это всё не надоело. Сборная Южной Кореи была вычеркнута из списка участников. Северокорейская сборная дважды обыграла команду Австралии (6:1 и 3:1), после чего стала участницей чемпионата мира, проделав самый короткий путь из отобравшихся команд. Столь лёгкое попадание команды КНДР только усиливало несерьёзное отношение к ней.

Однако руководитель страны Ким Ир Сен дал указание — достойно представить страну на чемпионате мира. И тренер Мён Ре Хён пообещал сделать всё, чтобы оправдать доверие партии и правительства. Корейцы очень основательно готовились к поездке в Англию. Как? Да неизвестно. Мён Ре Хён запер футболистов на базе, никакой информации из стана сборной КНДР не поступало. Тем более что Северная Корея всегда была закрытой страной.

Имена футболистов, которых Мён Ре Хён взял на чемпионат мира, ничего не говорили. Да и сейчас они мало кому что скажут. Но эти игроки, сотворившие сенсацию на родине футбола, заслуживают быть упомянутыми. Равно как и клубы, делегировавшие их.

Вратари: Ли Чхан Мён («Кигванчха») и Ли Гын Хак («Моранбон»). Защитники: Син Ён Гю, Лим Чжун Сон (оба «Моранбон»), О Юн Гён, Ха Чжо Ун (оба «8 августа»), Пак Ли Соп («Амноккан»), Кан Бон Чиль («25 октября»), Лю Чхан Гиль («Кигванчха»), Ким Ён Гиль («Родонджа»). Полузащитники: Пак Ду Ик, Пак Сын Чжин (оба «Моранбон»), Им Сын Хви, Хан Бен Чжин, Ли Чхи Ан (все «25 апреля»), Ан Се Бок («Амноккан»), Ке Сын Ун («Родонджа»). Нападающие: Ён Сын Гук, Ким Бон Хван (оба «Кигванчха»), Кан Рён Юн, Ли Дон Ук (оба «Родонджа»), Ким Сын Иль («Моранбон»).

Жребий определил корейскую сборную в группу 4. В компанию к нашей сборной, итальянцам и чилийцам (третьим призёрам предыдущего первенства). Шансы на выход из группы были нулевыми. Корейцам предрекали три разгромных поражения и бесславный вылет. Первый матч со сборной СССР подтвердил мрачные прогнозы. Большое преимущество советских футболистов обозначилось с первых минут. И только невезение при завершении атак и удачная игра Ли Хан Мёна позволили удержать счёт 0:0 до 31-й минуты. А потом Анатолий Банишевский от лицевой линии прокинул мяч к воротам. Никто из корейцев не дотянулся, в отличие от Эдуарда Малофеева (1:0). А через две минуты мощный Банишевский использовал навес Йожефа Сабо (2:0). В начале второго тайма Банишевского сбили в штрафной. Испанский судья собрался было назначить пенальти. Но передумал. Корейцы несколько раз огрызнулись. В одном из эпизодов Анзор Кавазашвили был бессилен помочь нашей команде, но Леонид Островский спас, остановив полёт мяча на линии ворот. Незадолго до финального свистка Малофеев забил свой второй мяч. Итоговый счёт — 3:0. Во втором матче сборная Италии уверенно обыграла чилийцев со счётом 2:0.

Сборная Чили собиралась поправить свои дела в игре с корейцами. И долгое время игра шла по сценарию южноамериканцев. В середине первого тайма Рубен Маркос с 11-метрового открыл счёт. До финального свистка оставалось полторы минуты, а чилийцы видели себя победителями. Но корейский капитан Пак Сын Чжин испортил им настроение дальним ударом (1:1). Наша сборная (благодаря голу Игоря Численко) победила итальянцев 1:0. После двух туров 4 очка у сборной СССР и два у команды Италии. Чилийцы и корейцы набрали по одному очку.

В победе сборной Италии над командой КНДР мало кто сомневался. Но для команды Эдмонда Фаббри стала неожиданностью прекрасная физическая подготовка корейцев и их высокие скорости. Итальянская оборона не всегда успевала за быстрыми и юркими корейцами. Игра пошла не так, как планировал Фаббри. А тут ещё капитан итальянской сборной Джакомо Булгарелли получил травму и покинул поле на носилках. Замен в официальных матчах не было, поэтому «голубая эскадра» осталась в меньшинстве. Скоро численное преимущество было использовано Пак Ду Иком. Все попытки итальянцев спастись ни к чему не привели. Сборная Северной Кореи одержала сенсационную победу над одной из сильнейших команд мира (1:0). Но это ещё не всё. Сборная СССР победила чилийцев (2:1), чем помогла команде КНДР занять второе место и выйти из группы.

Корейцы проснулись знаменитыми. «Восточные волшебники» — именно так называла британская пресса команду, случайно попавшую на чемпионат. У сборной КНДР появились свои болельщики. На четвертьфинальном матче с командой Португалии её поддерживали несколько тысяч болельщиков. Не корейцев, а англичан, которым понравилась и скоростная игра, и манера держаться этих невысоких, похожих друг на друга парней.

Сборная Кореи едва не сотворила ещё одну сенсацию. Во встрече с португальцами «восточные волшебники» вели 3:0 после голов Пак Сын Джина, Ли Дон Ука и Ён Сын Гука. Более того, корейцы упустили две возможности забить четвёртый гол. Но гений Эйсебио перечеркнул все усилия команды КНДР . Португальцы победили 5:3 и шагнули в полуфинал. Вы могли прочитать об этом накануне.