«Золотой мяч», Кубок УЕФА и только второе место. Первый сезон Зубастика в Милане

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вчера, 20:30

«Соккер.ру» рассказывает, как «Интер» купил за бешеные деньги Роналдо и что из этого вышло.

Вы уже могли прочитать, как в девяностые миланский «Интер» дважды завоевал европейский трофей. В сезоне-1996/1997 миланцы были близки к тому, чтобы в третий раз взять Кубок УЕФА — дошли до финала, но споткнулись о «Шальке» и его вратаря Йенса Леманна, который вытянул серию пенальти. В Серии А «сине-чёрные» заняли третье место.

Но «нерадзурри» не успокоились, и новый сезон по замыслу президента клуба Массимо Моратти должен был стать судьбоносным. Перед «Интером» была поставлена задача выиграть Серию А, взять Кубок Италии и завоевать Кубок УЕФА . Успехи как внутренние, так и внешние, «Милана», а потом и «Ювентуса» мозолили глаза Моратти.

Большие перемены

Для прорыва нужно было качественное укрепление состава. Во-первых, на должность главного тренера был приглашён Луиджи Симони, который до этого назначения много где работал — за 23 года карьеры сменил 14 клубов, однако не выиграл ни одного трофея. Это обстоятельство не смутило Моратти, и Симони был представлен в роли нового наставника.

Большие изменения произошли и в составе команды, которая обновилась наполовину. Но главной трансферной бомбой стала покупка бразильца Роналдо. Зубастик выдал прекрасный сезон в «Барселоне», ничего не предвещало его ухода. Даже замена Бобби Робсона на Луи ван Гала. Голландец расстался со многими игроками «Барселоны», но отказываться от бразильца не собирался. Да и президент «Барсы» Хосеп Луис Нуньес не планировал продавать приму мирового футбола. Ещё в конце мая он утверждал: «Роналдо с нами навеки». Но каталонцы не устояли перед 27 миллионами долларов, предложенными Моратти, и смирились с тем, что Феномен станет самым дорогим футболистом мира.

И что получилось в итоге. Основной вратарь — Джанлука Пальюка. На лавочке — Андреа Мадзантини и Рафаэле Нуццо. Справа в обороне — Хавьер Дзанетти, слева — Тарибо Уэст. Центральные защитники — последний из чемпионов мира 1982 года Джузеппе Бергоми и Луиджи Сартор. Также в обойме — Фабио Галанте, Франческо Колоннезе, Сальваторе Фрези, Мауро Миланезе и Лука Мезано. Хороший выбор полузащитников: Диего Симеоне, Юрий Джоркаефф, Зе Элиас, Арон Винтер, Франческо Морьеро, Бенуа Коэ, с зимы — Паулу Соуза. Основная пара нападающих — Роналдо и Иван Саморано. Запасные — Альваро Рекоба, Нванкво Кану и Марко Бранка. До зимы — Маурицио Ганц. Мощно, согласитесь.

Стартовый разгон

И старт «Интера» оказался мощным. Что в Серии А, что в Кубке УЕФА . В двенадцати турах — а это временной отрезок от 31 августа до 14 декабря — «нерадзурри» одержали девять побед. Не удалось сломить сопротивление только трёх команд — «Лацио», «Милана», и Сампдории». Прекрасно вписался в состав Роналдо. Зубастик был милосерден в первом туре к «Брешии» — оба мяча на счету Рекобы, зато потом как принялся забивать. В семи матчах подряд Феномен забивал хотя бы один мяч. Под стать были и остальные – Саморано и Джоркаефф. Даже такой оборонительный игрок, как Симеоне, забивал не реже, чем получал предупреждения.

В Кубке УЕФА «Интер» без особых затруднений прошёл швейцарский «Ксамакс» — два раза по 2:0. А вот с «Лионом» возникла заминка. Французский клуб выиграл на «Сан-Сиро» 2:1, чем поставил миланцев на грань вылета. Но в ответной игре дубль Морьеро и гол Ганца склонили чашу весов в пользу итальянского клуба. С трудом был взят ещё один французский барьер — в 1/8 финала на пути встал «Страсбур». Первую игру в Страсбурге подопечные Симони откровенно провалили — 0:2. В ответной игре Роналдо и Дзанетти отыграли два гола ещё до перерыва. Во втором тайме Симеоне забил третий мяч, а Пальюка не позволил гостям ничего отыграть. Так «Интер» вышел в четвертьфинал.

В Кубке Италии миланцы тоже пробились в одну четвёртую финала, преодолев сопротивление «Фоджи» и «Пьяченцы». Пока всё шло согласно планам Моратти и Симони. Но столь бешеный темп требовал больших физических затрат. Рано или поздно накопившаяся усталость должна была сказаться. В последнем матче перед рождественской паузой «Интер» играл в Удине. Девяносто минут истекли, на табло «Фриули» светились два нуля. Но Оливер Бирхофф до финального свистка успел поразить ворота Джанлуки Пальюки, испортив миланцам и предпраздничное настроение, и вид турнирной таблицы. Такой радующий взор нолик был стёрт. А непобедимый до сих пор «Ювентус» подобрался вплотную — 30 и 29 очков соответственно. В следующем туре, 4 января, два лидера играли на «Сан-Сиро».

Тяжёлой и нервной оказалась игра — первая для клубов в новом году. Семь жёлтых карточек, одна красная — у Коэ. Всё решил гол Джоркаеффа в начале второго тайма. «Нерадзурри» удержали победный счёт и оторвались от «старой синьоры» на четыре очка. Но уже 7 января «Интер» подвергся разгрому в миланском дерби — 0:5. Это был четвертьфинал Кубка Италии. Шансов на реванш не было. Ответный матч «сине-чёрные» выиграли, но лишь 1:0. К тому времени «Интер» потерпел второе поражение в чемпионате. Неожиданное и обидное — домашнее от «Бари». Отрыв от «Ювентуса» снова сократился до минимума, а после ничьей с «Эмполи» миланцы пропустили своих соперников вперёд и позволили тем стать победителями первого круга.

Возвращение долга

А потом «нерадзурри» ни с того, ни с сего уступили дома «Болонье» и отставание выросло до четырёх очков. Так продолжалось до марта, когда возобновились матчи Кубка УЕФА . В четвертьфинале у «Интера» появилась возможность рассчитаться с «Шальке» за прошлогодний финал. В Милане единственный мяч в ворота Леманна отправил Роналдо, признанный лучшим футболистом 1997 года. В Гельзенкирхене нулевая ничья держалась до 90-й минуты, и этот счёт вполне устраивал команду Симони. Но Михаэль Госсенс всё испортил. 1:0 в пользу «Шальке» и дополнительное время. Неужели снова пенальти, и снова Леманн? Но едва начался первый из дополнительных таймов, как любитель причудливых причёсок Тарибо Уэст отправил мяч в ворота хозяев. И больше голов в тот вечер Гельзенкирхен не увидел. «Интер» вышел в полуфинал, где его ждала встреча с московским «Спартаком», который в блестящем стиле дважды обыграл «Аякс».

Битвы со «Спартаком»

В чемпионате «Интер» отступил на третье место, пропустив вперёд «Лацио». Но отставание в пять очков от «Ювентуса» не было критическим, а минус одно от римлян — тем более. Команда преодолевала зимний спад, что подтвердили матчи с «Аталантой» (4:0) и «Миланом» (3:0). «Ювентус», напротив, притормозил и подпустил к себе «Интер» на минимальное расстояние. И вот такой мощный соперник достался «Спартаку».

Но на «Сан-Сиро» команда Олега Романцева выглядела более чем достойно. Спартаковцы не давали развернуться Роналдо. За весь первый тайм бразилец только раз смог пробить по воротам Александра Филимонова. Но перед самым перерывом миланцы вышли вперёд после розыгрыша необязательного штрафного. Точку в голевой комбинации поставил Иван Саморано. Чилиец выиграл воздух у Вадима Евсеева и пробил головой без шансов для Филимонова. Начался второй тайм. Дважды Егор Титов выводил Дмитрия Аленичева к воротам хозяев. В первом случае удар спартаковца отбил Пальюка. Во втором случае Дмитрий не стал бить на силу, а легко катнул мяч в сетку — 1:1. Но этот очень хороший счёт спартаковцы не смогли удержать. Немецкий арбитр Маркус Мерк не заметил, как Бергоми руками придержал Филимонова при розыгрыше углового. Наш вратарь не смог вовремя выйти на перехват, чем воспользовался Зе Элиас. Шла девяностая минута.

Тем не менее, даже поражение 1:2 оставляло спартаковцам неплохой шанс пройти в финал. Нужно было выиграть в Москве 1:0. Всего-то. Но как обыграть столь мощный коллектив, в котором солирует лучший футболист мира?

Шла середина апреля, а на Москву обрушился сильный снегопад. С большим трудом солдатам удалось привести поле стадиона «Динамо» в более-менее приличное состояние. Лысая поляна с редкими травинками. Делегат УЕФА не сразу дал согласие на проведение матча. Начало за «Спартаком». Пропускавший матч на «Сан-Сиро» Андрей Тихонов на 12-й минуте с острого угла вогнал мяч в дальний от Пальюки угол. Этот счёт, устраивавший «красно-белых», продержался почти до перерыва. В самом конце первого тайма Роналдо на мгновение ускользнул от опеки Сергея Горлуковича и нанёс точный удар с носка. А во втором тайме Зубастик обыграл пятерых спартаковцев, а затем и Филимонова. Так индивидуальное мастерство бразильца помогло «Интеру» одержать победу в сложнейшей игре. Финал получился итальянским. «Лацио» переиграл «Атлетико» (1:0 и 0:0), благодаря чему и стал соперником «нерадзурри» в решающем матче, который было запланировано провести в Париже на новеньком «Стад де Франс». Заметьте, финал Кубка УЕФА теперь состоял из одной встречи.

Финал по-итальянски

В чемпионате Италии «Интер» растянул свою победную серию до пяти встреч. В лидеры не вышел, но «Юве» от себя не отпустил. Да и от «Лацио» оторвался. Судьба скудетто решалась в 31-м туре в Турине в личной встрече двух соискателей. Как и в первом круге, был забит всего один мяч. Но теперь уже в ворота «Интера». Отличился Алессандро Дель Пьеро. Победив 1:0, «Ювентус» оторвался на четыре очка. В Милане поняли, что стать чемпионами не получится. Поэтому было решено сосредоточиться на финале Кубка УЕФА .

Уже на пятой минуте Саморано не поленился совершить рывок за спину защитника и хлёстко пробил по летящему мячу. Лука Маркеджани оказался не у дел. Во втором тайме мощный удар под перекладину нанёс Дзанетти. Подвёл итог Роналдо, подхвативший мяч на чужой половине поля. Феномен не заметил ни защитников «небесно-голубых», ни Маркеджани — 3:0. Кубок в третий раз за десятилетие достался «Интеру». Лучшим игроком финала был признан Роналдо.

Резюмируя, можно сказать, что Роналдо блестяще провёл свой дебютный сезон в Серии А, забив 34 мяча. Второе место в чемпионате, конечно, несколько огорчило Массимо Моратти. Но всё же шаг наверх был сделан. Теперь главное было не останавливаться на достигнутом. Но этим честолюбивым планам не суждено было сбыться. Сезон-1998/99 «нерадзурри» не удался. Но об этом поговорим как-нибудь в другой раз.